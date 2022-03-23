Москва, , 17:10 — REGNUM Отказ от расчетов за газ с недружественными странами в долларах и евро — шаг к дедолларизации российской экономики, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России», — отметил также Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил о решении в самое короткое время принять комплекс мер по переводу оплаты природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли.

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