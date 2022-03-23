Рим, , 22:38 — REGNUM Италия должна продолжить платить за российский газ в евро, заявил 23 марта Франческо Джавацци, советник по вопросам экономики премьер-министра Италии Марио Драги.

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Если платежи будут идти в рублях, это нивелирует эффект от антироссийских санкций, отметил он.

Апрель и май — лучшие месяцы в году с точки зрения возможных перебоев с поставками, заполнять хранилища на следующий сезон можно будет уже по иным контрактам, сказал Джавацци.

Правительство Италии никакого решения по этому вопросу еще не принимало, уточнил он.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.