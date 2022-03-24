Ереван, , 13:10 — REGNUM Перевод расчётов за российский газ на рубли будет выгоден для Армении. Об этом 24 марта заявил журналистам министр экономики республики Ваан Кробян.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Газ — за рубли, жилищное строительство: совещание Путина — трансляция»

«По газовой теме есть два вопроса — ценообразование и номинальный валютный курс. Если мы зафиксируем цену в рублях, то это будет большим успехом», — сказал Кробян.

Он отметил, что пока армянские предприниматели из-за неуверенности в стабильности курса рубля стараются избегать указывать стоимость экспортного товара в российской валюте. Если же будет фиксированная цена на газ в рублях, то, по мнению министра, это придаст уверенности армянским экспортёрам.

Напомним, Армения получает газ из России по цене $165 за 1 тыс. кубометров. С 1 апреля армянской стороне придется доплачивать Газпрому за сверхнормативную энергетическую ценность газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Рубль сохраняет боевой настрой, не пуская доллар выше 100