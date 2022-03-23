Москва, , 18:13 — REGNUM Сфера использования рубля может стать существенно шире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение президента России Владимира Путина осуществлять в рублях продажу газа иностранным покупателям.

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В то же время эксперт убежден, что реализации этого решения будут пытаться помешать — часть потребителей российского газа в Евросоюзе наверняка попробует оспорить переход на рубли через суд.

«С одной стороны, если часть контрагентов примет это предложение, заметно расширится сфера использования рубля. С другой стороны, часть партнеров не удовлетворит такое решение, и они могут потребовать расторжения контракта, уплаты штрафов. Но процесс затянется», — сказал Хестанов.

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