Москва, , 16:31 — REGNUM Уход иностранных компаний простимулирует развитие отечественных производителей. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Возможный уход с нашего рынка некоторых иностранных (компаний) создаёт уникальные возможности для отечественных производителей, как это было с развитием агропромышленного комплекса России — когда мы ограничили деятельность на нашем рынке ряда производителей сельхозпродукции и перерабатывающей промышленности», — заявил Путин.

«Здесь, безусловно, нужно только поддержать наших представителей», — указал он.