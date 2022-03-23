Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Переход к продаже газа за рубли странам Запада позволит укрепить рубль на краткосрочный период, заявил ИА REGNUM доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе. Однако не исключено, что это решение вызовет дальнейшее усиление антироссийских санкций.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия намерена отказаться от использования в расчетах за газ с недружественными странами от всех скомпрометировавших себя валют и будет поставлять природный газ в эти страны только за рубли.

По мнению собеседника агентства, этот шаг в краткосрочный период повлияет на укрепление рубля. Однако в долгосрочной перспективе это может оказаться фактическим эмбарго на поставки.

«Это может вызвать еще один виток эскалации и дополнительные санкции со стороны Европы. Санкционная война может продолжаться бесконечно», — отметил Давид Тереладзе, указав, что сейчас мир переживает не экономический, а политический кризис.

«Пока политические проблемы решены не будут, это всё будет продолжаться. Очень трудно предсказать. Это не экономический кризис, а политическая война, которая выливается в торговую, газовую войны. Пока политики не договорятся — экономическая конфронтация будет продолжаться. По факту, то, что сейчас Россия делает — она нанесла ответный удар», — подытожил эксперт.

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