Москва, , 17:39 — REGNUM Ответ получат западные страны на те ограничения, которые они ввели в отношении российских судов, заявил 23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента с членами правительства.

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Отметив, что западные санкции коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России, и что им «запрещают заходить в иностранные порты», Мишустин заявил:

«Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа. Правительством будут вводиться адекватные ограничения. Соответствующее постановление подписано».

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