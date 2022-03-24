Москва, , 21:40 — REGNUM Запад всерьёз испугался решения России перевести оплату экспортируемого в Евросоюз газа с иностранных валют на рубли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил экономист Василий Колташов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сейчас иностранные государства, закупающие российский газ планируют сопротивляться переводу оплаты на рубли. Однако в этом споре у России есть свои аргументы и преимущества.

«Иностранные государства думают, как им сопротивляться этому. Но решение России определяется форс-мажором. Это обстоятельства, которыми мы не управляем и поэтому контракты могут быть пересмотрены. В ЕС напуганы и боятся пересмотра контрактов, но спорить с тем фактом, что это не типичные обстоятельства они не могут. Контракты будут пересматривать и это начнет влиять на российскую экономику», — сказал Колташов.

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