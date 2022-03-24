Москва, , 21:23 — REGNUM России ограничили возможность работать на внешнем рынке, поэтому перевод расчетов за экспорт газа в рубли станет способом преодолеть эти трудности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение президента России Владимира Путина.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Газ — за рубли, жилищное строительство: совещание Путина — трансляция»

По мнению эксперта, накладывая санкции Запад рассчитывал. что ограничит возможности России и Москва будет искать обходные пути. Однако в итоге Евросоюз попал в собственную ловушку и вынужден будет пытаться обойти свои же ограничения, чтобы закупать в России энергоресурсы и другие жизненно необходимые ему товары.

«После того, как на Россию были наложены финансовые санкции, которые касались и российских банков, и их возможности работать в Северной Америке и Европе, стало очевидно, что мы не можем больше работать на внешнем периметре с зарубежными валютами как раньше и поэтому Россия должна изменить формат своей внешней торговли. Поэтому президент и принял решение перевести продажу газа в рубли. Это значит, что западные компании сами должны будут обходить свои санкции и рассчитываться рублями в рамках российской банковской системы», — сказал Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Словении решили за всех: никто не станет платить в рублях