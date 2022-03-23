Москва, , 16:59 — REGNUM Не менее 120 млрд рублей должно быть выделено на развитие дорожной сети в регионах. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Предлагаю поддержать предложение правительства и выделить в текущем году дополнительные средства на строительство и ремонт автодорог в регионах. Не менее 120 млрд рублей. Предлагаю также исходить из этого объёма», — заявил Путин.