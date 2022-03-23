Москва, , 16:13 — REGNUM У российских производителей есть потенциал заменить предложение иностранной одежды на российском рынке. Об этом 23 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

Денис Мантуров Kremlin.ru

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«Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими. Тем более, что у потребителей есть свои предпочтения. Сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды. Новые стали появляться сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе», — заявил Мантуров.