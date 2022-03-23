Москва, , 17:35 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов ожидает, что президент России продолжит курс на дедолларизацию экономики и расширит перечень товаров, который будет экспортироваться за рубли, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Хочется верить, что следом мы начнём продавать нефть, металлы, зерно, удобрения только за нашу национальную валюту», — отметил Миронов.

Он уверен, что «эпохальное решение российского президента перевернёт все существующие правила игры на энергетическом рынке».

«Теперь европейским партнёрам придётся покупать российский рубль, повышая тем самым спрос на нашу национальную валюту, ну, а потом, глядишь, российские банки подтянутся. Начнут предоставлять европейским партнёрам рублёвые кредитные линии. А как иначе? Спрос рождает предложение…» — рассуждает парламентарий.

Депутат Госдумы напомнил, что в последнее время многие страны объявили о постепенном переходе в расчётах на национальные валюты, среди них Индия, Китай, часть контрактов с партнёрами по БРИКС Россия и раньше вела в национальных валютах, а теперь — газ в Европу за рубли.

Президент России Владимир Путин заявил о решении в самое короткое время принять комплекс мер по переводу оплаты природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли.

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