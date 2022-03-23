Москва, , 15:46 — REGNUM Правительство принимает меры по возвращению самолётов в режим полётов вопреки введённым санкциям. Об этом в ходе совещания правительства РФ с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«С большими трудностями столкнулись авиакомпании. Многие лишились сертификатов лётной годности. Были введены запреты на страховку, а лизинговые компании требуют вернуть воздушные суды. Однако была обеспечена возможность использовать их на внутренних линиях. Принимаем меры, чтобы вернуть все самолёты в небо», — сказал Мишустин.

По его словам, главная задача — обеспечить надлежащую безопасность полётов.

Мишустин также отметил, что в российский регистр было переведено более половины авиационного флота, а за техобслуживание и ремонт станут отвечать российские перевозчики в соответствии с международными стандартами.