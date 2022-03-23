23 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Будет ли один рубль стоить пять долларов?

Александр Комаров, , 20:18 — REGNUM Интернет-пользователи активно обсуждают решение президента России Владимира Путина продавать газ в недружественные страны за рубли. Граждане поддерживают главу государства, о чём и заявляют на форумах и в соцсетях.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, о таком решении президент объявил 23 марта на совещании с членами правительства России. Он отметил, что заморозкой российских резервов коллективный Запад объявил дефолт перед Россией и подвёл черту под надёжностью своих валют.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнём с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — сказал Владимир Путин.

«ВВП достал ремень», — констатирует интернет-пользователь с ником Guardare. А некий Artur констатирует, что европейцам теперь сделан шах и мат. Пользователь Дмитрий тоже считает, что давно было пора так сделать. С ним солидарны очень многие.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пользователь Ли констатирует: «Кнут, пряники закончились». А Елена отметила, что это решение укрепляет рубль.

«Им придётся рубль покупать. Укрепит нашу валюту», — согласна с ней некая Елена. Макс добавляет: теперь рубль будет ходить по Европе, а это его усилит. А пользователь D уверен, что такое решение означает начало конца доллара, а потом и США.

«Давай, давай ломай мировую финансовую систему», — призывает один из интернет-пользователей. А некий Алекс пишет: «Это очень хорошая новость, ибо рубль теперь укрепится, а доллар был бумагой, а станет туалетной бумагой».

Кстати, о дальнейшей судьбе доллара в комментариях ходят разные мнения. Некоторые граждане полагают, что он теперь упадёт чуть ли не до шести рублей. А есть и те, кто полагает, что пять долларов будут давать за один рубль. Что ж, в нашем мире возможно всякое. Хотя до такого сценария нам ещё жить да жить.

Да, на новостях о продаже газа за рубли курс доллара на Мосбирже упал ниже 100 рублей. «Запад в панике, ищут рубли», — шутит один интернет-пользователь. «Молодцы европейцы, ройте могилу ещё больше себе», — пишет некая Эвелина.