Москва, , 16:16 — REGNUM Запаса подгузников в России хватит по меньшей мере на три месяца. Об этом 23 марта заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

Денис Мантуров Kremlin.ru

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«Тех же подгузников на складах предприятий сейчас почти 320 млн штук, то есть не менее чем на три месяца запасы. Плюс накоплены запасы сырья, чтобы произвести ещё примерно столько же», — заявил Мантуров.

«Аналогичная ситуация по другим товарам личной гигиены. Что касается моющих средств — 84% всего объёма также производится у нас в стране», — указал он.