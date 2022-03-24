Москва, , 14:43 — REGNUM В Европе 24 марта вновь выросла стоимость природного газа, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время цена тысячи кубометров топлива стоит более 1400 американских долларов. Рост стоимости происходит на фоне условий, поставленных Россией недружественным странам. Им необходимо перевести оплату за природный газ в российские рубли.

Как сообщало ИА REGNUM, условия по оплате газовых контрактов рублями будут разъясняться желающим приобрести российский газ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.