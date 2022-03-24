Якутск, 24 марта 2022, 06:54 — REGNUM Результат от перевода расчётов за газ с недружественными России странами в рубли будет иметь не экономическое значение, а политическое. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 марта политолог из Якутии Андрей Данилов.
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Он также обратил внимание на то, что Европа и США всё равно намерены отказаться от покупки российских газа и нефти, а с дружественными России странами переходить на расчёты в рублях не планируется.
Как сообщало ИА REGNUM, принимать оплату за свой природный газ России следует в рублях, а не в долларах или евро. заявил 23 марта президент РФ Владимир Путин.