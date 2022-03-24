Якутск, , 06:54 — REGNUM Результат от перевода расчётов за газ с недружественными России странами в рубли будет иметь не экономическое значение, а политическое. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 марта политолог из Якутии Андрей Данилов.

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«Отношусь к этому скептически. Считаю, что этот ход имеет большое политическое значение, но не экономическое. По одной простой причине — на сегодняшний день международное положение таково, что от нашей валюты отказываются, и нам приходится покупать рупии, юани, чтобы заниматься торговлей с западными странами», — отметил Андрей Данилов.

Он также обратил внимание на то, что Европа и США всё равно намерены отказаться от покупки российских газа и нефти, а с дружественными России странами переходить на расчёты в рублях не планируется.

«Вряд ли этот шаг поможет рублю кардинально, но на какое-то время может быть. Сейчас рубль не свободно конвертируемая валюта, и она никому не нужна. Посмотрим, к какими это итогам приведёт», — также подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, принимать оплату за свой природный газ России следует в рублях, а не в долларах или евро. заявил 23 марта президент РФ Владимир Путин.