Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на китайских АЭС
«Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», — сообщает сайт Кремля.
Стоит отметить, что Россия и Китай уже имеют опыт сотрудничества в атомной отрасли. Летом 2018 года Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали стратегический пакет документов о развитии российско-китайского сотрудничества. В пакет вошел договор о совместном сооружении новых энергоблоков №6 и №7 на АЭС «Тяньвань». Также страны согласовали строительство в Китае ещё одной атомной станции российского дизайна.
Путин и Си Цзиньпин дадут старт строительству объекта ядерной энергетики
«Председатель Си Цзиньпин будет присутствовать 19 мая по видеосвязи, чтобы засвидетельствовать начало сотрудничества двух стран в области ядерной энергетики, с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Китая.