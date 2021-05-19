У президента РФ Владимира Путина на 19 мая запланирован ряд мероприятий.

Как сообщает сайт Кремля, глава государства совместно с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции примет участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Также Владимир Путин проведёт совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. С основным докладом выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.