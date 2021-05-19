Москва, , 15:33 — REGNUM Помимо знаковой политической компоненты события (оно, кстати, продолжает давнее сотрудничество — на Тяньваньской АЭС первые блоки на реакторах ВВЭР-1000 запустили почти 15 лет назад) надо безусловно отметить, что китайский рынок строительства АЭС — самый большой и, возможно, самый перспективный в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

«В Китае на текущий момент строится больше всего атомных энергоблоков (почти второе больше, чем в России, и почти в шесть раз больше, чем в США).

И, что ещё более важно, Китай планирует и дальше наращивать долю атомной генерации, поскольку потребление всё нарастает, а ресурсы развития гидрогенерации уже во многом исчерпаны.

К тому же, власти и крупные потребители КНР последние года вполне серьёзно озабочены вопросами экологического регулирования и устойчивого развития, поэтому стремятся сократить генерацию на основе ископаемого топлива (прежде всего угля).

Так что, для Росатома расширение присутствия на данном рынке — большой успех, особенно в свете того, что в ряде стран Западной и Центральной Европы от атомной генерации отказываются, а в других на пути участия российских атомщиков в тендерах на строительство АЭС встают политические препятствия, как мы недавно наблюдали в Чехии.

Кроме того, надо учитывать, что строительство по российским технологиям (реакторы ВВЭР-1200) подразумевает, что обеспечение станции ТВЭЛ и утилизация отработанного топлива также будет осуществлять Росатом.

Это обеспечит его стабильным денежным потоком на долгие годы, а отработанное топливо сможет быть использовано в реакторах новых поколений. Также на поставках оборудования для станции смогут заработать российские машиностроители», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты по строительству энергоблоков на атомных электростанциях, заявил зампред правительства России Александр Новак на онлайн-встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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