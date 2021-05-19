Ново-Огарево, Московская область, , 13:33 — REGNUM Поручения послания президента должны реализовываться эффективно и в срок. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на ритмичное, эффективное выполнение поручений послания. Все задачи, которые мы вместе с вами, уважаемые коллеги, определили, должны быть реализованы именно так и с таким результатом, который ожидают наши граждане», — заявил Путин.