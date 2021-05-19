Москва, , 14:49 — REGNUM В России на развитие туристической отрасли в России планируется привлечь около 2 трлн рублей частных инвестиций, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.

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По его словам, до 2030 года в России в развитие туристической отрасли планируется привлечь порядка 2 трлн рублей частных инвестиций.

«До 2030 года планируется, что корпорация «Туризм.рф» привлечет около 2 трлн частных инвестиций», — сказал Чернышенко.

На эти средства планируется построить примерно 600 объектов в разных частях страны.

Как сообщало ИА REGNUM, корпорация туризм РФ заключила соглашения о реализации шести крупных инвестпроектов в сфере туризма.