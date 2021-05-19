Ново-Огарево, Московская область, , 13:39 — REGNUM Гражданам России должны быть понятны меры поддержки государства в сфере туризма. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«Начинается сезон летних отпусков, многие семьи выбирают или уже определили, куда поедут отдыхать, в какой летний лагерь отправят детей. Конечно, один из ключевых вопрос здесь — это стоимость отдыха. Людям важно понимать, какую поддержку здесь окажет государство», — заявил Путин.

В послании президента была поставлена задача продлить до конца 2021 года программу возврата части расходов на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей, финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов.

«А для ребят, которые отправляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путёвки. Вот хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить. Вижу, есть уже проблемы», — указал он.