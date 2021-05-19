Москва, , 13:53 — REGNUM В новом горнолыжном курорте Шерегеш ведётся создание обеспечивающей инфраструктуры, сообщил 19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.

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«В Шерегеше уже ведётся сейчас создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках нацпроекта, включая дороги и системы водоснабжения. Со следующего года начнётся строительство ещё нескольких объектов», — сказал он.

По его словам, есть подтверждённый интерес инвесторов, планирующих создать сетевые отели более чем на тысячу номеров.

Курорт находится в Кемеровской области.