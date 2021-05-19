Красногорск, , 13:45 — REGNUM Крупные российские компании, включая Газпром и РЖД, должны связать свои инвестиционные программы с программами инфраструктурного развития регионов. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«Особо обращаю внимание руководство наших крупнейших компаний, прежде всего РЖД, Газпрома: уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу. Связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры», — заявил Путин.

«И, конечно, вновь повторю: правительство должно оказаться субъектам федерации всю необходимую поддержку для реализации этих и других инфраструктурных проектов, включая комплексное развитие территорий и нового жилищного строительства», — указал он.