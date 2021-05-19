Москва, , 18:37 — REGNUM Поправки депутатов «Единой России» о газификации домовладений поступили в комитет Госдумы по энергетике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»).

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Авторами поправок стали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, сенатор, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, депутаты Госдумы Сергей Неверов, Завальный и член Совфеда Андрей Кутепов.

Закон будет принят до конца июня, сообщил Завальный.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с регионами разработать четкий план газификации домохозяйств.

В России бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на домовладения с уровнем потребления до семи кубических метров в час, сообщили ранее в «Газпром межрегионгазе».

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