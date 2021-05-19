Москва, , 15:47 — REGNUM Атомная промышленность — важное конкурентное преимущество России в глобальной экономике, часть русской триады — Газпром/"Роснефть», Рособоронэкспорт и Роснефтегаз, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В Китай идет не только оружие и нефтегаз, но и мирный атом. Китай в отличие от России соответствующими технологиями не обладает. Экспорт столь наукоемких технологий очень сильный козырь России.

Сегодня в Китае, на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу», состоялась торжественная церемония начала сооружения четырех новых энергоблоков, спроектированных в России. Участие в ней в онлайн формате приняли президенты двух стран — Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Сейчас Китай строит нескольких энергоблоков с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. В стране уже построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR.

Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.

Ну и, конечно, здесь политика. Кооперация в столь высокотехнологичной сфере сближает Москву и Пекин. Демонстрирует российскую мягкую силу.

Китай взял курс на постепенное, но неуклонное снижение использования углеводородов. Соответственно можно сказать, что Росатом будет постепенно получать доходы, которые ранее получали «Роснефть» и Газпром», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, на онлайн-встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявил зампред правительства России Александр Новак заявил, что Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты по строительству энергоблоков на атомных электростанциях.

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