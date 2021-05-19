Ново-Огарево, Московская область, , 15:05 — REGNUM Реализация возврата средств на путёвки гражданам России пока что неудовлетворительна. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«По поводу отдыха детей и возврата 50% от стоимости путёвки. Смотрите, действительно, многие семьи сейчас возвращают путёвки за первую смену», — заявил Путин.

«У людей есть возможность купить со скидкой во вторую смену, но так и в первую никто не поедет, или поедет меньше детей, чем можно было бы направить на отдых. Вот и всё. Надо же как-то посмотреть на это повнимательнее. Как люди могли купить на первую смену, если постановление правительства или не вышло или только что выходит? Здесь нужно исходить из реалий, а не из бумаг», — подчеркнул он.

Президент попросил изучить вопрос повторно.

«С 1 июня первая смена-то уже начинается, а постановление вышло или нет?.. Сегодня выходит только, а сегодня какое число? С 1 июня уже первая смена начинается. Многие купили путёвки без всякого возврата. Надо подумать, мы же обещали людям, что они получат возврат. Мы же не говорили в первую смену или вторую. На летний отдых!», — указал Путин.