Пекин, , 13:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи дали старт началу сооружения четырёх новых энергетических блоков российского проекта на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

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«Начинайте», — сказал китайский лидер.

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«Начинайте работу», — сказал в свою очередь глава Российского государства.

Тяньваньская АЭС — крупнейший объект российско-китайского экономического сотрудничества в атомной энергетике. Пуск первых двух энергоблоков состоялся в 2007 году, третий был запущен в конце 2017 года, четвертый — в декабре 2020 года.

Напомним, подписание протоколов о совместном сооружении четырёх энергоблоков — седьмого и восьмого Тяньваньской АЭС и серийном сооружении третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу», расположенной на северо-востоке Китая, состоялось в 2018 году в присутствии лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.