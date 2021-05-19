Москва, , 13:40 — REGNUM Правительство уже выполнило часть поручений послания президента к Федеральному собранию. Об этом 19 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента с правительством.

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В частности, речь идёт о мерах поддержки туристической отрасли.

«Нужно было запустить их до начала сезона каникул, отпусков», — сказал Мишустин.

По его словам, уже направлено 5 млрд рублей на возмещение половины стоимости детских путёвок в санаториях. Также в правительстве продлили программу туристического кешбэка.

На заседании правительства, которое планируется провести 20 мая, планируется выделить около 1 млрд рублей на разработку схем территориального туристического проектирования.