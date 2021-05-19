Москва, , 14:39 — REGNUM Идеи послания Федеральному собранию готовились и формулировались не с чистого листа, значительная их часть была предложена «Единой Россией», заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Значительная часть предложений поступила и от партии «Единая Россия», — отметил Путин в ходе совещания с правительством РФ.

Речь, в частности, идет о таких решениях, как формирование единой системы поддержки российских семей с детьми, дальнейшее развитие образование и здравоохранение, защита окружающей среды, а также дополнительные стимулы для отечественного бизнеса, включая отрасли высоких технологий, создание новых возможностей для субъектов федерации по развитию инфраструктуры, экономики, рынка труда, социальной сферы, перечислил глава государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительной поддержке семей с детьми. В частности, с 1 сентября 2021 года родители детей до семи лет включительно будут получать оплату больничного по уходу за ребенком в размере 100% от заработка.

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