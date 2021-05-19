Москва, , 14:32 — REGNUM Практически все регионы России реализуют программу реформирования ЖКХ с опережением планов. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

Следите за развитием событий в трансляции: «От АЭС до послания: рабочий день Владимира Путина 19 мая – все новости»

«Мы практически во всех регионах идём с опережением этой программы. У нас на сегодняшний день перевыполнение планов — 200%. Но это нас приводит к тому, что уже два региона в прошлом году закончили программу реформирования, четыре региона закончат в этом году», — заявил Хуснуллин.

В основном регионы страны в 2023 году закончат эту программу, и «какой-то хвостик уйдёт на 2024 год».

«Поэтому мы сейчас готовим совершенно новые подходы, в которых как раз пытаемся соединить все наши проекты по развитию городов, это комплексное развитие территорий, это аварийное жильё, это предоставление программ очередникам, это цифровизация очереди — надо разобраться вообще с очередями, потому что когда человек проверяет, что в очередях происходит, там много людей, которые действительно нуждаются, а много людей, которые и не нуждаяются, но в то же время стоят в очереди», — указал вице-премьер.