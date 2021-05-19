Москва, , 14:59 — REGNUM «Единая Россия» сформировала план законодательного обеспечения послания президента РФ Федеральному собранию, он предусматривает подготовку 46 законопроектов. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента РФ с членами правительства 19 мая.

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«Он предусматривает подготовку 46 проектов федеральных законов», — сообщил Турчак.

Он пообещал, что партия сделает все, чтобы «они были приняты в кратчайшие сроки и меры, которые были озвучены в послании, заработали как можно скорее».

В частности, 19 мая планируется внести в Госдуму законопроект о подключении к газу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла в третьем чтении, а Совфед одобрил закон о мерах поддержки семей с детьми.

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