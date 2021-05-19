Москва, , 12:29 — REGNUM Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты по строительству энергоблоков на атомных электростанциях. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на онлайн-встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в связи с торжественной церемонии по случаю начала строительства новых блоков на Тяньванской АЭС и АЭС Сюйдапу в Китае.

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«Впервые стороны договорились о реализации таких крупных проектов сразу на двух площадках. Подчеркну, что знаковое двухстороннее сотрудничество в области мирного атома стало возможным в первую очередь благодаря лидерам наших стран, которые уделяют значительное внимание расширению взаимодействия в различных сферах, в том числе в отраслях энергетики», — заявил Новак.

Межправительственные протоколы о совместном сооружении энергоблоков были заключены три года назад, напомнил вице-премьер.