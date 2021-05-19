Москва, , 14:11 — REGNUM Корпорация Туризм. РФ заключила шесть соглашений на реализацию крупных инвестпроектов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с членами правительства.

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По словам Чернышенко, уже начинается проектирование. Проекты планируется реализовать в Карелии, Костроме, Свердловской и Омской областях, Адыгее и Камчатке.

«Я знаю, что на Питерском форуме тоже планируются подписи дополнительных соглашений», — добавил вице-премьер.