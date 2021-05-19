Москва, , 14:45 — REGNUM Законопроект о подключении к газу парламентарии от «Единой России» намерены внести в Госдуму 19 мая, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

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«Единая Россия» детально проработала с Правительством ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации», — подчеркнул Турчак.

Закон планируется принять до июля 2021 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле «Единая Россия» по итогам поездки врио замсекретаря генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поручил правительству обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года.

В России бесплатное подключение к газу в рамках догазификации распространяется на домовладения с уровнем потребления до семи кубических метров в час, сообщили в «Газпром межрегионгазе».

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