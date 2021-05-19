Москва, , 14:44 — REGNUM В малых городах России будет проектироваться туристический код центра города. Об этом сообщил 19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с членами правительства.

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«В рамках нацпроекта предусмотрены субсидии субъектам России для того, чтобы спроектировать туристический код центра города. То есть они идут на систему навигации, на удобную инфраструктуру для маломобильных групп населения, как мы их называем, особенных туристов. Оборудование туристических информационных центров. Организацию смотровых и панорамных площадок», — сказал он.

По словам вице-премьера, эти меры позволят сделать так, чтобы существующая инфраструктура этих городов приняла большее количество туристов и «заиграла по-новому».

Чернышенко отметил, что в нацпроекте на эти цели предусмотрено более 12 млрд рублей.