Москва, , 13:56 — REGNUM В 2021 году перепись населения может наложиться с избирательной кампанией в Госдуму, чего желательно избежать. Об этом 19 мая заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«В июне у нас официально стартует и продлится до сентября избирательная кампания в Государственную Думу. По времени она совпадает с проведением всероссийской переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь текущего года», — заявил Турчак.

«Как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и прямое раздражение. К тому же, переписчики — сотрудники избирательных комиссий, те, кто должен информировать о выборах, зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах», — указал он.

В этой вязи Турчак попросил Путина о переносе переписи населения на октябрь.

«Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно», — ответил президент.