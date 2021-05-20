От АЭС до послания: рабочий день Владимира Путина — все новости
Президент РФ Владимир Путин 19 мая принял участие в ряде публичных мероприятий.
Совместно с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции запустил новые энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
Также глава государства провел совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. С основным докладом выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
«Председатель Си Цзиньпин будет присутствовать 19 мая по видеосвязи, чтобы засвидетельствовать начало сотрудничества двух стран в области ядерной энергетики, с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Китая.
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Стоит отметить, что Россия и Китай уже имеют опыт сотрудничества в атомной отрасли. Летом 2018 года Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали стратегический пакет документов о развитии российско-китайского сотрудничества. В пакет вошел договор о совместном сооружении новых энергоблоков №6 и №7 на АЭС «Тяньвань». Также страны согласовали строительство в Китае ещё одной атомной станции российского дизайна.
«Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», — сообщает сайт Кремля.
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Владимир Путин и Си Цзиньпин запускают строительство новых энергоблоков на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в КНР.
Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты по строительству энергоблоков на атомных электростанциях. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на онлайн-встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в связи с торжественной церемонии по случаю начала строительства новых блоков на Тяньванской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
Об этом: Новак: Россия и Китай расширяют сотрудничество в области мирного атома
Путин: РФ и КНР достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются.
Россия и Китай приступили к реализации по-настоящему знакового, флагманского совместного проекта. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках торжественной церемонии по случаю начала строительства новых блоков на Тяньванской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
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Путин: Поздравляю всех с началом строительства на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» новых энергоблоков. Российские и китайские специалисты реализуют знаковый совместный проект. Планируется, что реакторы войдут в строй в 2026 и 2028 годах.
Сотрудничество и дружба России и Китая продолжают крепнуть. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках торжественной церемонии по случаю начала строительства новых блоков на Тяньванской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
Подробности в материале: Путин: Отношения РФ и Китая вышли на самый высокий уровень в истории
Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт работам по заливке бетона в основание седьмого блока Тяньваньской АЭС и третьего блока АЭС «Сюйдапу».
С российской стороны в мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства, председатель российской части Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству Александр Новак и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Президент России Владимир Путин: «Я присоединяюсь к словам председателя КНР и поздравляю всех вас с началом строительства на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» сразу четырёх новых энергоблоков.
В ходе этой церемонии мы с господином Си Цзиньпином дадим старт работам по заливке бетона в основание энергоблоков».
Планируется, что они войдут в строй уже в 2026—2028 годах, и тем самым будет внесён конкретный вклад, как только что сказал председатель КНР, в поддержание энергетической безопасности КНР. Китайские потребители будут обеспечены дополнительными объёмами недорогой и «чистой» электроэнергии, отметил президент России Владимир Путин.
Российские и китайские специалисты реализуют действительно знаковый, флагманский совместный проект. Возводятся мощные, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам ядерные реакторы российского дизайна — Путин.
Президент России Владимир Путин также напомнил, что сама Тяньваньская АЭС, которая получит новые энергоблоки, была построена при участии России и успешно эксплуатируется уже с 2007 года.
«Выражаю уверенность, что столь же бесперебойно и эффективно будут функционировать и российские реакторы на АЭС «Сюйдапу», — сказал глава государства.
Сооружением объектов атомноэнергетического комплекса в КНР вместе с китайскими партнёрами занимается госкорпорация «Росатом». Она использует передовой опыт и знания российских учёных, а также уникальные высокотехнологичные возможности отечественной промышленности — Путин.
Президент России Владимир Путин отметил, что на всех строительных площадках, где трудятся российские и китайские атомщики, соблюдаются жёсткие нормы санитарной безопасности, адекватные нынешней непростой эпидемиологической ситуации.
Предпринимаются все необходимые меры для охраны здоровья как непосредственно занятых, так и привлекаемых на подрядной основе рабочих и специалистов — Путин.
По словам Владимира Путина, основные направления по-настоящему тесного партнёрства, сотрудничества между Россией и Китаем по атомным технологиям были определены совместно с председателем Си Цзиньпином «в ходе нашего государственного визита в КНР в 2018 году».
«Взаимодействие в сфере мирного атома является важной составляющей всего комплекса российско-китайского стратегического партнёрства, которое носит глубокий, подлинно дружеский и взаимовыгодный характер», — сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи дали старт началу сооружения четырёх новых энергетических блоков российского проекта на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
Об этом: Путин и Си Цзиньпин запустили строительство четырёх блоков АЭС в Китае
Президент России Владимир Путин: «Совсем скоро будем отмечать 20-летие ключевого двустороннего документа — Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
За прошедшее с подписания договора время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: политике, международных делах, торговле и экономике, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень».
Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, хотел бы с большим удовлетворением отметить, что все достигнутые на высшем уровне договорённости последовательно и неуклонно выполняются — Путин.
Помимо строительства новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» реализованы и реализуются многие другие крупные российско-китайские инициативы, сказал Владимир Путин.
В числе других крупных инициатив Владимир Путин назвал сооружённый в КНР при российском участии экспериментальный реактор на быстрых нейтронах.
«Рассматривается вопрос участия Китая в международном консорциуме по строительству многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах в городе Димитровграде. В планах — совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла», — пояснил президент России Владимир Путин.
«Россия также поставила в Китай и радионуклидные тепловые блоки, которыми был оснащён китайский космический аппарат, осуществивший в 2019 году первую в истории посадку на обратной стороне Луны. Мы очень радовались вашим успехам, уважаемые китайские друзья», — Путин.
Президент России Владимир Путин уверен, что впереди у России и Китая будет ещё много амбициозных и успешных двусторонних начинаний.
«Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнёрство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий», — сказал глава российского государства.
Президент России Владимир Путин также выразил признательность председателю Си Цзиньпину за большое личное внимание к нашему двустороннему сотрудничеству и пожелал всем российским и китайским коллегам, друзьям дальнейших успехов.
Это действительно позволит нашим странам сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, в сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного и устойчивого глобального развития — Путин.
Стартовало совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.
Путин: перед оглашением послания была проделана большая предварительная работа.
Путин: рассчитываю на ритмичное, эффективное выполнение поручений послания.
Особое внимание в послании уделено развитию инфраструктуры, отметил президент РФ.
Владимир Путин: вложения в инфраструктуру должны стать мощным стимулом для развития регионов.
Сотрудничество наших атомщиков с китайскими партнерами берет начало в 1955 г., когда при участии советских специалистов началось сооружение исследовательского реактора HWRR, основанного на советских разработках. Пуск реактора состоялся в 1958 году, тогда же под Пекином при участии СССР был открыт ядерный центр.
Сотрудничество России и Китая в сфере использования атомной энергии в мирных целях носит стратегический характер, отвечая взаимным интересам двух государств. Стороны ведут взаимодействие по традиционным проектам, таким как строительство АЭС большой мощности, а также в таких инновационных направлениях, как реакторы на быстрых нейтронах и ядерная медицина.
Нужно сделать так, чтобы субъекты, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, смогли их получить, подчеркнул глава государства.
Исследовательский реактор сыграл важную роль в становлении китайской атомной программы: так, он был задействован при разработке топлива для реактора блока Qinshan-1, первого энергоблока АЭС в КНР. Также на HWRR был создан первый в Азии источник холодных нейтронов.
Как в целом выстроена работа по посланию? Такой вопрос задал Владимир Путин Михаилу Мишустину.
Поручения послания президента должны реализовываться эффективно и в срок. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Читайте подробнее: Результат должен соответствовать ожиданиям граждан — Путин о поручениях
Мишустин: одна из важнейших задач — рост доходов семей с детьми.
Готовим расширение программы диспансеризации — Мишустин.
Важная задача — восстановление рынка труда.
Гражданам России должны быть понятны меры поддержки государства в сфере туризма. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
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Андрей Турчак: «Нами сформирован план законодательного обеспечения послания».
Правительство уже выполнило часть поручений послания президента к Федеральному собранию. Об этом 19 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента с правительством.
В частности, речь идёт о мерах поддержки туристической отрасли.
Подробности в материале: Мишустин: часть поручений послания уже выполнены
Турчак: правительство утвердило дорожную карту по «социальной» газификации.
Турчак: запуск масштабной программы развития регионов — это наша просьба.
Андрей Турчак попросил Владимира Путина перенести перепись населения на октябрь.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку нацпроекта в сфере туризма.
Крупные российские компании, включая Газпром и РЖД, должны связать свои инвестиционные программы с программами инфраструктурного развития регионов. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Подробности в материале: Путин призвал Газпром и РЖД подключиться к инфраструктурным планам регионов
Чернышенко: важно, что «туристический» нацпроект сделает инвестиции в крупные инфраструктурные проекты выгодными.
Чернышенко подчеркнул важность развития туристического потенциала в малых городах России.
В новом горнолыжном курорте Шерегеш ведётся создание обеспечивающей инфраструктуры, сообщил 19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.
«В Шерегеше уже ведётся сейчас создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках нацпроекта, включая дороги и системы водоснабжения. Со следующего года начнётся строительство ещё нескольких объектов», — сказал он.
Об этом: В Шерегеше планируют построить отели на тысячу мест
В 2021 году перепись населения может наложиться на избирательную кампанию в Госдуму, чего желательно избежать. Об этом 19 мая заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Читайте подробнее: Турчак попросил президента перенести сроки переписи населения
У вузов, которые готовы принять путешествующих студентов, будет возможность получить деньги на ремонт общежитий.
Марат Хуснуллин считает, что инфраструктурные бюджетные кредиты обеспечат серьёзный прорыв в регионах.
В туристических зонах будет проведено территориальное планирование, сообщил 19 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.
«Подготовка мастер-планов туристических территорий, которая включает в себя и визуализацию, и создание архитектурных кодов, рассчитывает антропогенную нагрузку, потому что в Долину гейзеров на Камчатке, к примеру, нельзя пустить в десять раз больше народа, просто вытопчут всё», — сказал он.
Читайте также: Трём туристическим зонам РФ подготовят мастер-планы территорий
Хуснуллин: в Ямало-Ненецком автономном округе стоит задача построить мост через реку Обь.
Сахалин полностью закончил программу ликвидации ветхого жилья. Подготовлена новая программа.
В начале совещания Владимир Путин подчеркнул, что идеи послания «готовились и формулировались не с чистого листа»: «Была проделана большая предварительная работа с вашим участием, при участии правительства, коллег из администрации президента, парламентских фракций».
Корпорация Туризм. РФ заключила шесть соглашений на реализацию крупных инвестпроектов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с членами правительства.
По словам Чернышенко, уже начинается проектирование. Проекты планируется реализовать в Карелии, Костроме, Свердловской и Омской областях, Адыгее и на Камчатке.
Читайте подробнее: В шести регионах РФ реализуют крупные туристические инвестпроекты
Хуснуллин: «Мы ведём очень большую методологическую поддержку регионов».
Хуснуллин о перспективе строительства метро в Красноярске: в городах-миллионниках начатые проекты надо постараться с минимальными затратами закончить, но «не теми деньгами, которые они называют».
«100 млрд заявленная сумма — достаточно большая, мы найдём решение более дешёвое, более оптимальное», — отметил он.
«Что у нас с аварийным жильём?» — спросил Владимир Путин у Марата Хуснуллина.
По поводу развития сети метрополитена для городов-миллионников России нужны индивидуальные решения. В целом же метро для миллионников нецелесообразны, и надо делать большую ставку на развитие железных дорог. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Читайте подробнее: Хуснуллин оценил перспективы строительства метро в городах-миллионниках
Практически все регионы России реализуют программу реформирования ЖКХ с опережением планов. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.
Об этом: Хуснуллин рассказал о сроках расселения аварийного жилья
Владимир Путин: «Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на ритмичное эффективное выполнение поручений послания. Все задачи, которые мы вместе с вами, уважаемые коллеги, определили, должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают наши граждане».
Идеи послания Федеральному собранию готовились и формулировались не с чистого листа, значительная их часть была предложена «Единой Россией», заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин: значительная часть идей послания поступила от ЕР
В малых городах России будет проектироваться туристический код центра города. Об этом сообщил 19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с членами правительства.
Читайте подробнее: Малым городам России помогут создать туристический код
Законопроект о подключении к газу парламентарии от «Единой России» намерены внести в Госдуму 19 мая, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
Читайте также: В ЕР заявили о внесении в Госдуму законопроекта о подключении к газу
В России на развитие туристической отрасли планируется привлечь около 2 трлн рублей частных инвестиций, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.
По его словам, до 2030 года в России в развитие туристической отрасли планируется привлечь порядка 2 трлн рублей частных инвестиций.
Подробности в материале: В развитие туризма РФ планируют привлечь частные капиталы
«Единая Россия» сформировала план законодательного обеспечения послания президента РФ Федеральному собранию, он предусматривает подготовку 46 законопроектов. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента РФ с членами правительства 19 мая.
Читайте также: ЕР сформировала план из 46 законопроектов по реализации послания Путина
Реализация возврата средств на путёвки гражданам России пока что неудовлетворительна. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Об этом: «Исходить из реалий, а не из бумаг» — Путин о возврате расходов на путёвки
Долина гейзеров на Камчатке способна принимать достаточно большое количество туристов, если выстроить работу должным эффективным образом. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Читайте подробнее: Путин возмутился отношением к туристам на совещании правительства
Китайский рынок строительства АЭС — самый большой и, возможно, самый перспективный в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.
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Атомная промышленность — важное конкурентное преимущество России в глобальной экономике, часть русской триады — Газпром/"Роснефть», Рособоронэкспорт и Роснефтегаз, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, сообщил, что правительство рассмотрит вопрос и выделит один миллиард рублей на разработку первых трёх из 13 концепций туристического планирования — это Крым, Дальний Восток и большое Золотое кольцо.
«Мы именно эти три приоритета определили. Это фокусные территории», — отметил Чернышенко.
Обострение армяно-азербайджанских отношений обсудили 19 мая в ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. При этом был сделан акцент «на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», как то прописано в договорённостях от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г.
Поправки депутатов «Единой России» о газификации домовладений поступили в комитет Госдумы по энергетике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»).
Читайте также: Поправки о газификации поступили в комитет Госдумы по энергетике
https://twitter.com/KremlinRussia/status/1394980580425617408
Россия как посредник работает над тем, чтобы помочь Армении и Азербайджану урегулировать приграничный конфликт. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшемся вечером сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.
Благодаря сложившемуся с китайскими партнерами взаимодействию все работы были проведены на высшем уровне. Тогда в проекте приняли участие свыше 150 российских предприятий и организаций, которые занимались проектированием, поставкой оборудования и материалов, монтажными работами и вводом энергоблоков в эксплуатацию, а также обучением китайского персонала.
Тяньваньская АЭС стала для Росатома первым проектом строительства АЭС в южных широтах, в очень жарком и влажном климате. Сама площадка, выбранная для строительства АЭС, была неровной, холмистой — в итоге пришлось буквально срезать горные вершины и выравнивать площадку.
Напомним о сотрудничестве России и Китая в атомной отрасли. Проекты Росатома в КНР:
Тяньваньская АЭС, Ляньюньган, КНР.
Блоки №1-№4.
Крупнейший проект сотрудничества России и Китая в атомной энергетике. В настоящий момент эффективно и безопасно эксплуатируются все четыре энергоблока станции, оснащенные российскими реакторами ВВЭР-1000.
Блоки №7-№8.
8 июня 2018 года в ходе государственного визита Владимира Путина в КНР в Пекине подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №7 и №8 ТАЭС с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению «3+».
7 марта 2019 года в Пекине состоялась церемония подписания генерального контракта на сооружение энергоблоков №7 и №8 ТАЭС.
В соответствии с документом российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2026−2027 гг.
АЭС «Сюйдапу», Хулудао, КНР. Блоки №3-№4: 8 июня 2018 года в ходе государственного визита Владимира Путина в Китай в Пекине подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 с реакторами ВВЭР-1200 на новой площадке «Сюйдапу».
5 июня 2019 года в ходе государственного визита в Россию Си Цзиньпина в Москве состоялась церемония подписания генерального контракта на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу».
В соответствии с контрактами российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, а также окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу и шеф-наладке поставленного оборудования. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027−2028 гг.
Напомним о сотрудничестве по сооружению китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CFR-600).
8 июня 2018 года в ходе государственного визита В. Путина в Китай в Пекине подписано межправительственное соглашение и рамочный контракт, согласно которым российская сторона будет задействована в части поставок конкретных элементов данного демонстрационного реактора, оказании услуг и поставок топлива.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Чернышенко вылететь на Камчатку для решения вопросов, связанных с туризмом, после критики Путина о туристической доступности Долины гейзеров.
На Камчатке Чернышенко предстоят встречи с местными властями, инвесторами, экологами и представителями туриндустрии.
Поставка в Китай партии российских радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ).
8 июня 2018 года в ходе государственного визита В. В. Путина в Китай в Пекине подписан контракт на поставку новой партии РИТЭГ для нужд китайской лунной программы.
Это соглашение продолжает сотрудничество между Россией и Китаем в области поставок российских радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Аналогичный контракт был подписан ранее в 2012 году. Обязательства российской стороны полностью исполнены в 2018 году.
Россия — Китай. Другие направления сотрудничества:
Россия — Китай. Другие направления сотрудничества:
Россия — абсолютный лидер глобальной атомной отрасли. Именно в России на Нововоронежской АЭС в 2016 году появился первый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+ с улучшенными системами безопасности, созданными по т.н. «постфукусимским стандартам».
Сейчас уже четыре таких блока работают в России в Ленинградской и Воронежской областях, блоки с реакторами поколения 3+ активно сооружаются Росатомом и за рубежом. Россия стала единственной в мире страной, которая поставила сооружение новейших энергоблоков на поток.
Реакторы российского дизайна отличает комбинация активных и пассивных систем безопасности, способных предотвратить аварийную ситуацию без участия человека. Устойчивость к ураганам, наводнениям, землетрясениям и даже к прямому падению самолета на АЭС — все это учитывается при строительстве станций поколения 3+.
Совершенство российских атомных технологий признано во всем мире. Долгосрочный портфель зарубежных заказов Росатома включает 35 блоков в 12 странах, что является мировым рекордом.
В стадии активной реализации находятся 24 блока в 9 странах (Китай, Турция, Венгрия, Египет, Индия, Бангладеш, Белоруссия и др.) — это 75% мирового рынка строительства АЭС. Российские предприятия обеспечивают топливом более 70 энергоблоков в 15 странах, что означает, что каждый шестой реактор в мире работает на топливе, которое было изготовлено в Росатоме.
За последние полтора десятка лет российская атомная отрасль подключила к сети 17 энергоблоков по всему миру.
Историческим событием 2020 года стал пуск первого блока Белорусской АЭС. Это первый зарубежный блок с реактором ВВЭР-1200 и первое за многие годы подключение к сети атомного блока в Европе за пределами России.
Сейчас идет подготовка к пуску второго белорусского блока. Несмотря на испытания пандемии, которые привели к усложнению реализации крупных международных проектов в силу закрытых границ, Росатом продолжает строительство новых энергомощностей в России и за рубежом, выполнение контрактных обязательств идет строго по графику.
Что дает зарубежное строительство АЭС России:
• Проекты Росатома по сооружению АЭС за рубежом ориентированы в первую очередь на загрузку отечественных предприятий: проектные и изыскательские работы, инжиниринг, строительно-монтажные работы и поставка оборудования. В рамках проектов сооружения любой зарубежной АЭС российского дизайна вовлекаются более ста российских предприятий и десятки тысяч работников отрасли;
• Сооружение АЭС российского дизайна имеет ярко выраженный мультипликативный эффект: в цепочку создания стоимости вовлекаются многие предприятия смежных отраслей российской промышленности. Это создаёт десятки тысяч новых рабочих мест.
Что дает зарубежное строительство АЭС России:
Предприятия российского атомпромапродолжают генерировать выручкуи после ввода зарубежной АЭС в эксплуатацию. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является одним из крупнейших мировых поставщиков свежего ядерного топлива на АЭС, сооруженные как по российским, так и по европейским технологиям.
Поставка ядерного топлива на АЭС является более чем значительным генератором прибыли российской атомной промышленности, и, как следствие, отчислений в консолидированный бюджет Российской Федерации.
Жизненный цикл АЭС составляет порядка 100 лет: 3−4 года проходят изыскательные работы, 5−6 лет непосредственно сооружение АЭС, 60−80 лет эксплуатация АЭС, 20−30 лет вывод АЭС из эксплуатации.
Таким образом, на протяжении всего жизненного цикла АЭС в процесс вовлечены российские предприятия и специалисты, а в бюджет России на постоянной основе поступают налоговые отчисления.
Реализация любого проекта сооружения АЭС российского дизайна за рубежом способствует увеличению занятости на территории Российской Федерации, росту качества жизни людей и интеллектуального потенциала страны, повышению научно-технического потенциала российских предприятий и отраслей промышленности, и, наконец, открывает доступ к новым рынкам сбыта для российских компаний через портфель проектов Госкорпорации «Росатом».