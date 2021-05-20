Президент РФ Владимир Путин 19 мая принял участие в ряде публичных мероприятий. Совместно с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции запустил новые энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае. Также глава государства провел совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. С основным докладом выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11:17 19.05.2021 «Председатель Си Цзиньпин будет присутствовать 19 мая по видеосвязи, чтобы засвидетельствовать начало сотрудничества двух стран в области ядерной энергетики, с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Китая. Читайте также: Путин и Си Цзиньпин дадут старт строительству объекта ядерной энергетики

11:18 19.05.2021 Стоит отметить, что Россия и Китай уже имеют опыт сотрудничества в атомной отрасли. Летом 2018 года Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали стратегический пакет документов о развитии российско-китайского сотрудничества. В пакет вошел договор о совместном сооружении новых энергоблоков №6 и №7 на АЭС «Тяньвань». Также страны согласовали строительство в Китае ещё одной атомной станции российского дизайна.

11:36 19.05.2021 Владимир Путин и Си Цзиньпин [Иван Шилов © ИА REGNUM]

11:53 19.05.2021 «Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», — сообщает сайт Кремля. Читайте также: Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на китайских АЭС

12:19 19.05.2021 Владимир Путин и Си Цзиньпин запускают строительство новых энергоблоков на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в КНР.

12:29 19.05.2021 Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты по строительству энергоблоков на атомных электростанциях. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на онлайн-встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в связи с торжественной церемонии по случаю начала строительства новых блоков на Тяньванской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае. Об этом: Новак: Россия и Китай расширяют сотрудничество в области мирного атома

12:31 19.05.2021 Путин: РФ и КНР достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются.

12:40 19.05.2021 Россия и Китай приступили к реализации по-настоящему знакового, флагманского совместного проекта. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках торжественной церемонии по случаю начала строительства новых блоков на Тяньванской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае. Об этом: Путин прокомментировал сотрудничество РФ и Китая в атомной энергетике

12:46 19.05.2021 Путин: Поздравляю всех с началом строительства на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» новых энергоблоков. Российские и китайские специалисты реализуют знаковый совместный проект. Планируется, что реакторы войдут в строй в 2026 и 2028 годах.

12:48 19.05.2021 Сотрудничество и дружба России и Китая продолжают крепнуть. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках торжественной церемонии по случаю начала строительства новых блоков на Тяньванской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае. Подробности в материале: Путин: Отношения РФ и Китая вышли на самый высокий уровень в истории

12:59 19.05.2021 Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт работам по заливке бетона в основание седьмого блока Тяньваньской АЭС и третьего блока АЭС «Сюйдапу». С российской стороны в мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства, председатель российской части Межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству Александр Новак и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

13:00 19.05.2021 Президент России Владимир Путин: «Я присоединяюсь к словам председателя КНР и поздравляю всех вас с началом строительства на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» сразу четырёх новых энергоблоков. В ходе этой церемонии мы с господином Си Цзиньпином дадим старт работам по заливке бетона в основание энергоблоков».

13:00 19.05.2021 Планируется, что они войдут в строй уже в 2026—2028 годах, и тем самым будет внесён конкретный вклад, как только что сказал председатель КНР, в поддержание энергетической безопасности КНР. Китайские потребители будут обеспечены дополнительными объёмами недорогой и «чистой» электроэнергии, отметил президент России Владимир Путин.

13:00 19.05.2021 Российские и китайские специалисты реализуют действительно знаковый, флагманский совместный проект. Возводятся мощные, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам ядерные реакторы российского дизайна — Путин.

13:01 19.05.2021 Президент России Владимир Путин также напомнил, что сама Тяньваньская АЭС, которая получит новые энергоблоки, была построена при участии России и успешно эксплуатируется уже с 2007 года. «Выражаю уверенность, что столь же бесперебойно и эффективно будут функционировать и российские реакторы на АЭС «Сюйдапу», — сказал глава государства.

13:02 19.05.2021 Сооружением объектов атомноэнергетического комплекса в КНР вместе с китайскими партнёрами занимается госкорпорация «Росатом». Она использует передовой опыт и знания российских учёных, а также уникальные высокотехнологичные возможности отечественной промышленности — Путин.

13:02 19.05.2021 Президент России Владимир Путин отметил, что на всех строительных площадках, где трудятся российские и китайские атомщики, соблюдаются жёсткие нормы санитарной безопасности, адекватные нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

13:02 19.05.2021 Предпринимаются все необходимые меры для охраны здоровья как непосредственно занятых, так и привлекаемых на подрядной основе рабочих и специалистов — Путин.

13:03 19.05.2021 По словам Владимира Путина, основные направления по-настоящему тесного партнёрства, сотрудничества между Россией и Китаем по атомным технологиям были определены совместно с председателем Си Цзиньпином «в ходе нашего государственного визита в КНР в 2018 году». «Взаимодействие в сфере мирного атома является важной составляющей всего комплекса российско-китайского стратегического партнёрства, которое носит глубокий, подлинно дружеский и взаимовыгодный характер», — сказал российский лидер.

13:03 19.05.2021 Президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи дали старт началу сооружения четырёх новых энергетических блоков российского проекта на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае. Об этом: Путин и Си Цзиньпин запустили строительство четырёх блоков АЭС в Китае

13:04 19.05.2021 Президент России Владимир Путин: «Совсем скоро будем отмечать 20-летие ключевого двустороннего документа — Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За прошедшее с подписания договора время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: политике, международных делах, торговле и экономике, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень».

13:04 19.05.2021 Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, хотел бы с большим удовлетворением отметить, что все достигнутые на высшем уровне договорённости последовательно и неуклонно выполняются — Путин.

13:04 19.05.2021 Помимо строительства новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» реализованы и реализуются многие другие крупные российско-китайские инициативы, сказал Владимир Путин.

13:05 19.05.2021 В числе других крупных инициатив Владимир Путин назвал сооружённый в КНР при российском участии экспериментальный реактор на быстрых нейтронах. «Рассматривается вопрос участия Китая в международном консорциуме по строительству многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах в городе Димитровграде. В планах — совместные исследования в области создания замкнутого ядерного топливного цикла», — пояснил президент России Владимир Путин.

13:06 19.05.2021 «Россия также поставила в Китай и радионуклидные тепловые блоки, которыми был оснащён китайский космический аппарат, осуществивший в 2019 году первую в истории посадку на обратной стороне Луны. Мы очень радовались вашим успехам, уважаемые китайские друзья», — Путин.

13:06 19.05.2021 Цитата из видео «Старт строительства новых энергоблоков на Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае от 19.05.21». Россия 24.

13:07 19.05.2021 Президент России Владимир Путин уверен, что впереди у России и Китая будет ещё много амбициозных и успешных двусторонних начинаний. «Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнёрство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий», — сказал глава российского государства.

13:08 19.05.2021 Президент России Владимир Путин также выразил признательность председателю Си Цзиньпину за большое личное внимание к нашему двустороннему сотрудничеству и пожелал всем российским и китайским коллегам, друзьям дальнейших успехов.

13:08 19.05.2021 Это действительно позволит нашим странам сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, в сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного и устойчивого глобального развития — Путин.

13:20 19.05.2021 Тяньваньская АЭС. 风之清扬

13:26 19.05.2021 Стартовало совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

13:27 19.05.2021 Путин: перед оглашением послания была проделана большая предварительная работа.

13:27 19.05.2021 Путин: рассчитываю на ритмичное, эффективное выполнение поручений послания.

13:29 19.05.2021 Особое внимание в послании уделено развитию инфраструктуры, отметил президент РФ.

13:30 19.05.2021 Владимир Путин: вложения в инфраструктуру должны стать мощным стимулом для развития регионов.

13:31 19.05.2021 Сотрудничество наших атомщиков с китайскими партнерами берет начало в 1955 г., когда при участии советских специалистов началось сооружение исследовательского реактора HWRR, основанного на советских разработках. Пуск реактора состоялся в 1958 году, тогда же под Пекином при участии СССР был открыт ядерный центр.

13:31 19.05.2021 Сотрудничество России и Китая в сфере использования атомной энергии в мирных целях носит стратегический характер, отвечая взаимным интересам двух государств. Стороны ведут взаимодействие по традиционным проектам, таким как строительство АЭС большой мощности, а также в таких инновационных направлениях, как реакторы на быстрых нейтронах и ядерная медицина.

13:31 19.05.2021 Нужно сделать так, чтобы субъекты, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, смогли их получить, подчеркнул глава государства.

13:32 19.05.2021 Исследовательский реактор сыграл важную роль в становлении китайской атомной программы: так, он был задействован при разработке топлива для реактора блока Qinshan-1, первого энергоблока АЭС в КНР. Также на HWRR был создан первый в Азии источник холодных нейтронов.

13:33 19.05.2021 Как в целом выстроена работа по посланию? Такой вопрос задал Владимир Путин Михаилу Мишустину.

13:33 19.05.2021 Поручения послания президента должны реализовываться эффективно и в срок. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте подробнее: Результат должен соответствовать ожиданиям граждан — Путин о поручениях

13:35 19.05.2021 Мишустин: одна из важнейших задач — рост доходов семей с детьми.

13:35 19.05.2021 Готовим расширение программы диспансеризации — Мишустин.

13:36 19.05.2021 Важная задача — восстановление рынка труда.

13:39 19.05.2021 Гражданам России должны быть понятны меры поддержки государства в сфере туризма. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте также: Путин озабочен ситуацией с возвратом расходов гражданам на отдых

13:39 19.05.2021 Андрей Турчак: «Нами сформирован план законодательного обеспечения послания».

13:40 19.05.2021 Правительство уже выполнило часть поручений послания президента к Федеральному собранию. Об этом 19 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента с правительством. В частности, речь идёт о мерах поддержки туристической отрасли. Подробности в материале: Мишустин: часть поручений послания уже выполнены

13:40 19.05.2021 Турчак: правительство утвердило дорожную карту по «социальной» газификации.

13:41 19.05.2021 Турчак: запуск масштабной программы развития регионов — это наша просьба.

13:43 19.05.2021 Андрей Турчак попросил Владимира Путина перенести перепись населения на октябрь.

13:44 19.05.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил Владимира Путина за поддержку нацпроекта в сфере туризма.

13:44 19.05.2021 Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]

13:45 19.05.2021 Крупные российские компании, включая Газпром и РЖД, должны связать свои инвестиционные программы с программами инфраструктурного развития регионов. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Подробности в материале: Путин призвал Газпром и РЖД подключиться к инфраструктурным планам регионов

13:49 19.05.2021 Чернышенко: важно, что «туристический» нацпроект сделает инвестиции в крупные инфраструктурные проекты выгодными.

13:51 19.05.2021 Чернышенко подчеркнул важность развития туристического потенциала в малых городах России.

13:53 19.05.2021 В новом горнолыжном курорте Шерегеш ведётся создание обеспечивающей инфраструктуры, сообщил 19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства. «В Шерегеше уже ведётся сейчас создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках нацпроекта, включая дороги и системы водоснабжения. Со следующего года начнётся строительство ещё нескольких объектов», — сказал он. Об этом: В Шерегеше планируют построить отели на тысячу мест

13:56 19.05.2021 В 2021 году перепись населения может наложиться на избирательную кампанию в Госдуму, чего желательно избежать. Об этом 19 мая заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Турчак попросил президента перенести сроки переписи населения

13:56 19.05.2021 У вузов, которые готовы принять путешествующих студентов, будет возможность получить деньги на ремонт общежитий.

14:00 19.05.2021 Марат Хуснуллин считает, что инфраструктурные бюджетные кредиты обеспечат серьёзный прорыв в регионах.

14:02 19.05.2021 В туристических зонах будет проведено территориальное планирование, сообщил 19 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства. «Подготовка мастер-планов туристических территорий, которая включает в себя и визуализацию, и создание архитектурных кодов, рассчитывает антропогенную нагрузку, потому что в Долину гейзеров на Камчатке, к примеру, нельзя пустить в десять раз больше народа, просто вытопчут всё», — сказал он. Читайте также: Трём туристическим зонам РФ подготовят мастер-планы территорий

14:03 19.05.2021 Хуснуллин: в Ямало-Ненецком автономном округе стоит задача построить мост через реку Обь.

14:05 19.05.2021 Сахалин полностью закончил программу ликвидации ветхого жилья. Подготовлена новая программа.

14:09 19.05.2021 В начале совещания Владимир Путин подчеркнул, что идеи послания «готовились и формулировались не с чистого листа»: «Была проделана большая предварительная работа с вашим участием, при участии правительства, коллег из администрации президента, парламентских фракций».

14:11 19.05.2021 Корпорация Туризм. РФ заключила шесть соглашений на реализацию крупных инвестпроектов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с членами правительства. По словам Чернышенко, уже начинается проектирование. Проекты планируется реализовать в Карелии, Костроме, Свердловской и Омской областях, Адыгее и на Камчатке. Читайте подробнее: В шести регионах РФ реализуют крупные туристические инвестпроекты

14:13 19.05.2021 Хуснуллин: «Мы ведём очень большую методологическую поддержку регионов».

14:21 19.05.2021 Хуснуллин о перспективе строительства метро в Красноярске: в городах-миллионниках начатые проекты надо постараться с минимальными затратами закончить, но «не теми деньгами, которые они называют». «100 млрд заявленная сумма — достаточно большая, мы найдём решение более дешёвое, более оптимальное», — отметил он.

14:23 19.05.2021 «Что у нас с аварийным жильём?» — спросил Владимир Путин у Марата Хуснуллина.

14:24 19.05.2021 По поводу развития сети метрополитена для городов-миллионников России нужны индивидуальные решения. В целом же метро для миллионников нецелесообразны, и надо делать большую ставку на развитие железных дорог. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Читайте подробнее: Хуснуллин оценил перспективы строительства метро в городах-миллионниках

14:32 19.05.2021 Владимир Путин. kremlin.ru

14:32 19.05.2021 Практически все регионы России реализуют программу реформирования ЖКХ с опережением планов. Об этом 19 мая заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством России. Об этом: Хуснуллин рассказал о сроках расселения аварийного жилья

14:38 19.05.2021 Владимир Путин: «Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на ритмичное эффективное выполнение поручений послания. Все задачи, которые мы вместе с вами, уважаемые коллеги, определили, должны быть реализованы ровно так и с таким результатом, который ожидают наши граждане».

14:39 19.05.2021 Идеи послания Федеральному собранию готовились и формулировались не с чистого листа, значительная их часть была предложена «Единой Россией», заявил президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин: значительная часть идей послания поступила от ЕР

14:44 19.05.2021 В малых городах России будет проектироваться туристический код центра города. Об этом сообщил 19 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с членами правительства. Читайте подробнее: Малым городам России помогут создать туристический код

14:45 19.05.2021 Законопроект о подключении к газу парламентарии от «Единой России» намерены внести в Госдуму 19 мая, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента РФ с членами правительства. Читайте также: В ЕР заявили о внесении в Госдуму законопроекта о подключении к газу

14:49 19.05.2021 В России на развитие туристической отрасли планируется привлечь около 2 трлн рублей частных инвестиций, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства. По его словам, до 2030 года в России в развитие туристической отрасли планируется привлечь порядка 2 трлн рублей частных инвестиций. Подробности в материале: В развитие туризма РФ планируют привлечь частные капиталы

14:59 19.05.2021 «Единая Россия» сформировала план законодательного обеспечения послания президента РФ Федеральному собранию, он предусматривает подготовку 46 законопроектов. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента РФ с членами правительства 19 мая. Читайте также: ЕР сформировала план из 46 законопроектов по реализации послания Путина

15:05 19.05.2021 Реализация возврата средств на путёвки гражданам России пока что неудовлетворительна. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: «Исходить из реалий, а не из бумаг» — Путин о возврате расходов на путёвки

15:13 19.05.2021 Долина гейзеров на Камчатке способна принимать достаточно большое количество туристов, если выстроить работу должным эффективным образом. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Читайте подробнее: Путин возмутился отношением к туристам на совещании правительства

15:38 19.05.2021 Китайский рынок строительства АЭС — самый большой и, возможно, самый перспективный в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. Читайте также: Для Росатома строительства АЭС в Китае — большой успех: эксперт

15:47 19.05.2021 Атомная промышленность — важное конкурентное преимущество России в глобальной экономике, часть русской триады — Газпром/"Роснефть», Рособоронэкспорт и Роснефтегаз, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Читайте также: Экспорт мирного атома в Китай — очень сильный козырь России: экономист

16:24 19.05.2021 В ходе торжественной церемонии запуска строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» (видеоконференция). kremlin.ru

17:17 19.05.2021 Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, сообщил, что правительство рассмотрит вопрос и выделит один миллиард рублей на разработку первых трёх из 13 концепций туристического планирования — это Крым, Дальний Восток и большое Золотое кольцо. «Мы именно эти три приоритета определили. Это фокусные территории», — отметил Чернышенко.

18:09 19.05.2021 Обострение армяно-азербайджанских отношений обсудили 19 мая в ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. При этом был сделан акцент «на решение практических задач по обеспечению безопасности и стаби­льности в регионе», как то прописано в договорённостях от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г.

18:37 19.05.2021 Поправки депутатов «Единой России» о газификации домовладений поступили в комитет Госдумы по энергетике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»). Читайте также: Поправки о газификации поступили в комитет Госдумы по энергетике

19:53 19.05.2021 В ходе торжественной церемонии запуска строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу». kremlin.ru

21:45 19.05.2021 Россия как посредник работает над тем, чтобы помочь Армении и Азербайджану урегулировать приграничный конфликт. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшемся вечером сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

22:45 19.05.2021 АЭС «Сюйдапу». ase-ec.ru

07:01 Благодаря сложившемуся с китайскими партнерами взаимодействию все работы были проведены на высшем уровне. Тогда в проекте приняли участие свыше 150 российских предприятий и организаций, которые занимались проектированием, поставкой оборудования и материалов, монтажными работами и вводом энергоблоков в эксплуатацию, а также обучением китайского персонала.

07:01 Тяньваньская АЭС стала для Росатома первым проектом строительства АЭС в южных широтах, в очень жарком и влажном климате. Сама площадка, выбранная для строительства АЭС, была неровной, холмистой — в итоге пришлось буквально срезать горные вершины и выравнивать площадку.

07:01 Напомним о сотрудничестве России и Китая в атомной отрасли. Проекты Росатома в КНР: Тяньваньская АЭС, Ляньюньган, КНР. Блоки №1-№4. Крупнейший проект сотрудничества России и Китая в атомной энергетике. В настоящий момент эффективно и безопасно эксплуатируются все четыре энергоблока станции, оснащенные российскими реакторами ВВЭР-1000.

07:01 Запуск строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» kremlin.ru.

08:09 Блоки №7-№8. 8 июня 2018 года в ходе государственного визита Владимира Путина в КНР в Пекине подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №7 и №8 ТАЭС с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению «3+».

08:10 7 марта 2019 года в Пекине состоялась церемония подписания генерального контракта на сооружение энергоблоков №7 и №8 ТАЭС. В соответствии с документом российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2026−2027 гг.

08:10 АЭС «Сюйдапу», Хулудао, КНР. Блоки №3-№4: 8 июня 2018 года в ходе государственного визита Владимира Путина в Китай в Пекине подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 с реакторами ВВЭР-1200 на новой площадке «Сюйдапу».

09:00 5 июня 2019 года в ходе государственного визита в Россию Си Цзиньпина в Москве состоялась церемония подписания генерального контракта на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу». В соответствии с контрактами российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, а также окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу и шеф-наладке поставленного оборудования. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027−2028 гг.

09:20 Напомним о сотрудничестве по сооружению китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CFR-600). 8 июня 2018 года в ходе государственного визита В. Путина в Китай в Пекине подписано межправительственное соглашение и рамочный контракт, согласно которым российская сторона будет задействована в части поставок конкретных элементов данного демонстрационного реактора, оказании услуг и поставок топлива.

09:25 Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Чернышенко вылететь на Камчатку для решения вопросов, связанных с туризмом, после критики Путина о туристической доступности Долины гейзеров. На Камчатке Чернышенко предстоят встречи с местными властями, инвесторами, экологами и представителями туриндустрии.

09:57 Поставка в Китай партии российских радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ). 8 июня 2018 года в ходе государственного визита В. В. Путина в Китай в Пекине подписан контракт на поставку новой партии РИТЭГ для нужд китайской лунной программы. Это соглашение продолжает сотрудничество между Россией и Китаем в области поставок российских радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Аналогичный контракт был подписан ранее в 2012 году. Обязательства российской стороны полностью исполнены в 2018 году.

09:58 Россия — Китай. Другие направления сотрудничества: [[[list-0]]]

09:59 Россия — Китай. Другие направления сотрудничества: [[[list-1]]]

10:00 Совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию (в режиме видеоконференции). kremlin.ru.

10:00 Россия — абсолютный лидер глобальной атомной отрасли. Именно в России на Нововоронежской АЭС в 2016 году появился первый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+ с улучшенными системами безопасности, созданными по т.н. «постфукусимским стандартам». Сейчас уже четыре таких блока работают в России в Ленинградской и Воронежской областях, блоки с реакторами поколения 3+ активно сооружаются Росатомом и за рубежом. Россия стала единственной в мире страной, которая поставила сооружение новейших энергоблоков на поток.

10:18 Реакторы российского дизайна отличает комбинация активных и пассивных систем безопасности, способных предотвратить аварийную ситуацию без участия человека. Устойчивость к ураганам, наводнениям, землетрясениям и даже к прямому падению самолета на АЭС — все это учитывается при строительстве станций поколения 3+.

10:18 Совершенство российских атомных технологий признано во всем мире. Долгосрочный портфель зарубежных заказов Росатома включает 35 блоков в 12 странах, что является мировым рекордом.

10:18 В стадии активной реализации находятся 24 блока в 9 странах (Китай, Турция, Венгрия, Египет, Индия, Бангладеш, Белоруссия и др.) — это 75% мирового рынка строительства АЭС. Российские предприятия обеспечивают топливом более 70 энергоблоков в 15 странах, что означает, что каждый шестой реактор в мире работает на топливе, которое было изготовлено в Росатоме. За последние полтора десятка лет российская атомная отрасль подключила к сети 17 энергоблоков по всему миру.

10:19 Историческим событием 2020 года стал пуск первого блока Белорусской АЭС. Это первый зарубежный блок с реактором ВВЭР-1200 и первое за многие годы подключение к сети атомного блока в Европе за пределами России.

10:19 Сейчас идет подготовка к пуску второго белорусского блока. Несмотря на испытания пандемии, которые привели к усложнению реализации крупных международных проектов в силу закрытых границ, Росатом продолжает строительство новых энергомощностей в России и за рубежом, выполнение контрактных обязательств идет строго по графику.

10:21 Что дает зарубежное строительство АЭС России: • Проекты Росатома по сооружению АЭС за рубежом ориентированы в первую очередь на загрузку отечественных предприятий: проектные и изыскательские работы, инжиниринг, строительно-монтажные работы и поставка оборудования. В рамках проектов сооружения любой зарубежной АЭС российского дизайна вовлекаются более ста российских предприятий и десятки тысяч работников отрасли; • Сооружение АЭС российского дизайна имеет ярко выраженный мультипликативный эффект: в цепочку создания стоимости вовлекаются многие предприятия смежных отраслей российской промышленности. Это создаёт десятки тысяч новых рабочих мест.

10:21 Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию. kremlin.ru.

10:22 Что дает зарубежное строительство АЭС России: Предприятия российского атомпромапродолжают генерировать выручкуи после ввода зарубежной АЭС в эксплуатацию. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является одним из крупнейших мировых поставщиков свежего ядерного топлива на АЭС, сооруженные как по российским, так и по европейским технологиям. Поставка ядерного топлива на АЭС является более чем значительным генератором прибыли российской атомной промышленности, и, как следствие, отчислений в консолидированный бюджет Российской Федерации.

10:22 Жизненный цикл АЭС составляет порядка 100 лет: 3−4 года проходят изыскательные работы, 5−6 лет непосредственно сооружение АЭС, 60−80 лет эксплуатация АЭС, 20−30 лет вывод АЭС из эксплуатации. Таким образом, на протяжении всего жизненного цикла АЭС в процесс вовлечены российские предприятия и специалисты, а в бюджет России на постоянной основе поступают налоговые отчисления.

10:22 Реализация любого проекта сооружения АЭС российского дизайна за рубежом способствует увеличению занятости на территории Российской Федерации, росту качества жизни людей и интеллектуального потенциала страны, повышению научно-технического потенциала российских предприятий и отраслей промышленности, и, наконец, открывает доступ к новым рынкам сбыта для российских компаний через портфель проектов Госкорпорации «Росатом».