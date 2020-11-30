Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости
Несмотря на все прогнозы, SARS-CoV-2 и не думает отступать, являя миру всё новые свои особенности. Только за неделю с 23 по 29 ноября жертвами коронавируса в России стали 3348 человек. Как следует из сводок оперативного штаба, это больше, чем неделей ранее, больше, чем за весь август 2020 года.
Но есть и благоприятные прогнозы. К примеру, генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов считает, что пандемия, возможно, прекратится в 2021 году, когда наше общество приобретёт достаточный коллективный иммунитет. Но сам новый вирус, по словам учёного, никуда не исчезнет.
Именно поэтому в России дан старт масштабной вакцинации от COVID-19. О том, что объём произведённой в России вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения 2 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.
Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с пандемией коронавируса в России.
Читайте также: Путин объявил о готовности России к масштабной вакцинации от COVID-19
Власти Алтайского края наконец-то решились на ужесточение карантинных мер из-за взрывного распространения коронавируса в регионе. Только, как отмечают алтайские СМИ и телеграм-каналы, не обошлось без существенных противоречий
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В Новосибирске школьникам, находящимся на дистанционном обучении, начали выдавать наборы продуктов питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Читайте подробнее: Новосибирским школьникам на «удалёнке» выдадут наборы продуктов питания
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 30 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1114 человек (+39 за выходные дни).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7523 человека, +181 за выходные дни) и ОРВИ (12 167 человек, +444 за выходные дни).
Подробности в материале: Сотни алтайских пациентов с SARS-CoV-2 заболели ОРВИ
В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности, введённый из-за коронавируса — до 31 марта 2021 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 30 ноября.
Читайте подробнее: Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске продлят до весны
Указом главы Якутии Айсена Николаева по 15 января 2021 года сохранены ограничения из-за коронавируса.
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Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин, назвал одну из главных проблем, которая мешает обществу бороться эпидемией коронавируса. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление генерального директора Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова о сроках окончания пандемии COVID-19 (по словам учёного, она закончится в 2021 году, однако сам вирус сохранится), эксперт отметил:
«Проблема в том, что при появлении новых угроз человеку всегда были на переднем фронте учёные. А в случае появления COVID эту тему оседлали политики и политтехнологи. И сегодня совсем не ясно — кто такой «больной COVID-19», какие методы диагностики (чувствительность и специфичность) и лечения. Никто не может дать ответа на вопросы о формировании иммунной защиты. Зато развернулась пропагандистская гонка — кто вперед сделает вакцину…».
Подробности в материале: Кто такой «больной COVID-19»? Эксперт не верит в скорое окончание пандемии
Напомним, ранее Роспотребнадзор выступил с предложением продлить действие постановления, в соответствии с которым в школах запрещены массовые мероприятия с участием разных групп детей. Кроме того, учащимся предписано заниматься в одном кабинете. Вместе с тем на Алтае с началом учебного года отмечен рост числа детей, у которых выявлен коронавирус. По состоянию на 30 ноября 2020 года, согласно официальной статистике, таковых значится 826 (+35 за выходные дни).
Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 39 пациентов на Алтае
Ситуация усугубляется тем, что большинство измеряющих температуру бесконтактных приборов, поступивших в общеобразовательные учреждения Барнаула, довольно низкого качества — они показывают «температуру трупа», а вместо дорогостоящих рецеркуляторов используют обычную форточку. В таких условиях дети, запертые в одном кабинете, часто заражают вначале друг друга — а затем и домашних.
Читайте также: Все больше алтайских детей подхватывают SARS-CoV-2
Произведено уже 35 тыс. доз «ЭпиВакКороны», около 5 тыс. пошли на исследования, остальные поступят в гражданский оборот в декабре — директор «Вектора».
Несогласованный концерт группы «Чиж & Сo» прошел в Петербурге с нарушением санитарных норм. Цитата bbbreaking.
Клинические исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор» на детях будут проходить в шесть этапов с понижением возраста, сообщил гендиректор центра. Цитата bbbreaking.
Три российские вакцины от Сovid-19 используют разные производственные площадки, не конкурируя за них — центр «Вектор».
Цитата bbbreaking.
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу Новосибирской области разработал ряд предложений по организации работы в период новогодних каникул. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 30 ноября.
Об этом: Новосибирский оперштаб разрешил новогодние корпоративы
В Республике Калмыкия ковидные ограничения продлены ещё на две недели. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.
Читайте также: В Калмыкии на две недели продлили ковидные ограничения
Роспотребнадзор напомнил жителям России о рекомендациях, которые важно соблюдать при сдаче ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.
Об этом: Жителям России напомнили правила сдачи теста на коронавирус
Компьютерными томографами для диагностики ковидной пневмонии будут оснащены ещё два медицинских учреждения в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Читайте подробнее: Ростовские власти оснастят томографами ещё два медучреждения
До марта 2020 года, отмечают социологи, только 25% респондентов сообщали об опыте столкновения с мошенниками в Сети. За семь месяцев пандемии эта цифра увеличилась до 54%.
Об этом: Жители РФ стали вдвое чаще сталкиваться с мошенниками в Сети
В Хакасии за минувшие сутки выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Абакана, Саяногорска, Черногорска и других муниципалитетов.
Читайте также: Коронавирус в Хакасии: за сутки заразились 180, выздоровели 4
Самоизоляция для людей старше 65 лет продлена в Подмосковье до 13 декабря.
«Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, по 13 декабря 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», — сообщается в постановлении главы региона.
Социальные карты пенсионеров будут заблокированы.
Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 на Ставрополье, по данным на утро 30 ноября, достигло 551. За минувшие выходные в крае умерли 12 человек с подтвержденным диагнозом, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров.
Читайте также: На Ставрополье за выходные умерли 12 человек с коронавирусом
В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена по информации на 30 ноября у 27 166 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 248 жителей региона. Минувшим днем заболели 250 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 088 человек, за сутки — 183 пациента. Всего скончались 233 человека. В лабораториях на сегодняшний день проведено более 779,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,8 тыс. тестов.
Подробности в материале: Ещё 248 жителей Саратовской области заразились за сутки SARS-CoV-2
В Копейске Челябинской области скончалась врач-терапевт горбольницы №1. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте медицинского учреждения.
Женщине было 67 лет. Из них профессии врача она отдала 44 года, в 1976 году после окончания медицинского института была направлена в больницу Копейска, где прошла путь до заведующей терапевтическим отделением поликлиники. А в 2019 году её назначили руководить отделением медицинской профилактики.
По данным СМИ, у врача был коронавирус.
Подробности в материале: В Челябинской области умер ещё один врач
В Оренбургской области с 30 ноября на очное обучение перешли школы, в которых в каждой параллели есть только по одному классу, а муниципальная власть выдала разрешения с учетом эпидситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, на 27 ноября в списке школ, где планировался перевод на очную форму обучения, числилось 555 образовательных учреждений на территории 40 муниципальных образований. Таким образом, сегодня, 30 ноября, в школу должны пойти еще примерно 10% от общего числа школьников региона.
Подробности в материале: В Оренбуржье малокомплектные школы перешли на очное обучение
В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на утро сегодня, 30 ноября, за минувшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 176 случаев.
Подробности в материале: В Новосибирской области ещё семь человек стали жертвами коронавируса
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.
Оперативный штаб Москвы.
Ещё 5073 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 452 184 человек.
Оперативный штаб Москвы.
Вахтовики, прибывшие на Нимнырскую компрессорную станцию (КС-4) газопровода «Сила Сибири» в Якутию и пробывшие на карантине, обратились в прокуратуру и МВД по поводу невыплаты заработной платы и нарушений условий договора.
Читайте подробнее: Вахтовиков «Силы Сибири» в Якутии работодатель грозился выселить в тайгу
Очаг коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников выявлен в ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е. Г. Лазарева» Тулы, об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Читайте подробнее: В Тульской горбольнице выявлен очаг коронавируса
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 891 человека, причём 17 из них скончались за последние сутки. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.
Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 32 361 человек (+273 за последние сутки).
Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Приангарье стали ещё 17 человек
В Перми власти решили отказаться от строительства главного ледового комплекса на эспланаде. Причиной тому — неблагополучная эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэрии.
«В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Нового года с традиционным размахом, как это было в Перми раньше, в этом (2020) году невозможно. Центральная ледовая площадка на городской эспланаде ежегодно сосредотачивает тысячи посетителей, но не дать ничего горожанам взамен, особенно в это депрессивное время, мы считаем неправильным. Поэтому пошли по логике рассредоточения новогодних объектов в районах» — сказал глава Перми Дмитрий Самойлов.
Подробности в материале: Пермь отказалась от празднования Нового года с традиционным размахом
В Туве за минувшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Треть из них зарегистрированы в столице республики Кызыле, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Читайте подробнее: В Туве выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом
Жительница Вейделевского района 1988 года рождения скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, в городской больнице №2 Белгорода. Всего за минувшие выходные 28−29 ноября зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.
Подробности в материале: В Белгороде от коронавируса скончался 32-летний пациент
В Кабардино-Балкарии смешанная форма обучения школьников продлится до 13 декабря. Часть учащихся продолжит получать знания в очном режиме, часть — в дистанционном. Об этом решении сообщили 28 ноября в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Кабардино-Балкарии продлили «дистанционку» для 42% школьников
В Татарии наиболее прибыльными ГУП по итогам 9 месяцев 2020 года являются «Медицинская техника и фармация Татарстана» и «Татлизинг». Об этом на совещании 28 ноября заявил глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин. Чистая прибыль ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» составила 124,9 млн рублей, что в 2,7 раза выше аналогичного показателя за прошлый год (45,6 млн рублей за 9 месяцев 2019 года). Рост основных показателей деятельности указанного предприятия связан с ростом спроса на продукцию предприятия в связи с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, отметил министр.
Читайте подробнее: В Татарии прибыль отдельных госпредриятий выросла почти втрое
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 504 человека, причём 266 из них добавились только за последние сутки.
Подробности в материале: Более 300 человек стали жертвами коронавируса в Забайкалье
В Югре за сутки лабораторно подтверждены 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 217 случаев.
Подробности в материале: В Югре за сутки коронавирусом заразились 225 человек, четверо скончались
Власти Бурятии продлили действие ограничительных мер из-за коронавируса до 31 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято региональным оперативным штабом.
Читайте также: В Бурятии запрет на массовые мероприятия продлится до 31 января
РИА Рейтинг изучило данные Росстата и пришло к выводу, что с апреля по сентябрь 2020 года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 1,3 триллиона рублей.
В Сибирском федеральном округе лидером по приросту вкладов оказалась Хакасия — здесь за период пандемии объем вкладов физлиц вырос на 7,3%. Правда, средний размер депозита в Хакасии составляет всего 89 тысяч рублей. Но это значительно выше, чем в Туве, где средний размер банковских вкладов — 32 тысячи рублей (но всё равно наблюдается рост, на 5,4%).
Снизился объем вкладов только в Новосибирской области: за последние полгода он уменьшился на 1,3%. Зато средний размер депозита здесь самый большой в Сибири: он составляет 165,3 тысячи рублей. Добавим, что Новосибирская область в исследовании РИА Рейтинг — антилидер не только по СФО, но и по всей стране.
Цитата канала buzoters_and_crows.
Минобороны России запланировало мероприятия по подготовке к параду Победы 9 мая 2021 года «в условиях сложной эпидобстановки»:
«Завершено планирование подготовки войск на 2021 год. В условиях сложной эпидемиологической обстановки спланированы мероприятия по подготовке к военным парадам, посвящённым Дню Победы в Великой Отечественной войне, проведению совместного стратегического учения «Запад-2021», Армейским международным играм-2021».
Цитата dimsmirnov175.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 76,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 474 тысячи тестов на коронавирус. Цитата с сайта «Стопкоронавирус.рф».
В Челябинской области за сутки выявлено ещё 284 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе обнаружили уже 26 651 заразившегося. Больных COVID-19 насчитывается 8593.
Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 284 носителя коронавируса
В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончалась 73-летняя женщина. Таким образом, по состоянию на 30 ноября всего погибли 240 человек.
Подробности в материале: В Пензенской области за сутки скончалась 73-летняя пациентка с ковидом
В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 227 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 30 ноября сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о регистрации 230 новых случаев.
Читайте также: В Крыму выявили ещё 227 носителей коронавируса
В Петербурге серьезно сократились объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки в городе проверили 24 218 человек. При этом днем ранее власти сообщали о 37 043 тестах в сутки. То есть за один воскресный день произошло полуторакратное падение количества тестов.
Читайте подробнее: В Петербурге упали объемы тестирования на коронавирус
Жители Самарской области могут обращаться на горячую линию по коронавирусу по единому телефону 122. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, единый телефонный номер 122 начал работать в 27 субъектах РФ. В случае заражения коронавирусом, жители этих регионов могут позвонить на него и получить нужную информацию, а также вызвать медицинского работника на дом.
Подробности в материале: Телефон горячей линии по SARS-CoV-2 заработал в Самарской области
Полиция составляет протоколы на депутатов городской Думы Томска за нарушение масочного режима в Думе. По словам спикера Думы Чингиса Акатаева, к ответственности привлечены 10 депутатов, которые были вызваны в полицию и получили протоколы.
Цитата из канала «Сибиряк».
Российская экономика сможет вернуться к уровню 2019 года уже к середине-концу 2022 года, но лишь в случае получения вакцины от коронавируса и последующего предотвращения распространения пандемии. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Bloomberg.
«Если вакцина и другие препараты будут получены, если все это поможет [предотвратить] распространение пандемии, то к середине или концу 2022 года экономика вернётся по своим масштабам к параметрам 2019 года», — сказал Греф.
Читайте также: Греф назвал сроки возврата экономики России к докризисному уровню
Словарь Мерриама-Вебстера назвал «пандемию» словом 2020 года, сообщает канал bbbreaking.
Слово выбирается на основании статистического анализа слов, которые очень часто ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительное увеличение интернет-трафика по сравнению с прошлыми годами.
Названы причины нарушений памяти и концентрации внимания при COVID-19. Пациенты, переболевшие коронавирусом, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации.
По словам хирурга и реабилитолога Константина Лядова, рост числа таких обращений начался осенью. Врач подчеркнул, что далеко не все пациенты с COVID-19 обращаются с подобными жалобами, но они есть.
Цитата newsvirus.
В столице Татарии в зимний период будут работать 78 хоккейных коробок, 18 катков, восемь лыжных трасс с освещением и три трамплина. При благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в Казани планируется проведение 33 спортивно-массовых мероприятия.
Читайте подробнее: В Казани открывают десятки хоккейных коробок и ледовых катков
В Челябинской области к 30 ноября обнаружили ещё 12 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Эти сведения приводит оперштаб.
Семь человек умерли от COVID-19. Среди них 83-летний и 84-летний мужчины, а также 52-летняя, 78-летняя, 79-летняя, 81-летняя и 83-летняя женщины. Ещё пятеро скончались от других причин. У женщины 68 лет был хронический лимфолейкоз, у 83-летней — гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность, у 46-летней — хронический гломерулонефрит и хроническая почечная недостаточность, у мужчин 88 лет — постинфарктный кардиосклероз и лёгочно-сердечная недостаточность, а у 81-летнего — лимфома и гипертоническая болезнь.
Подробности в материале: В Челябинской области скончались ещё 12 ковид-пациентов
Петербургские коммунисты возмущены тем, что телеведущая Ксения Собчак, недавно переболевшая коронавирусной инфекцией, побывала на спектакле Малого драматического театра — Театра Европы и порадовалась полностью заполненным залом. Коммунисты требуют привлечь Собчак к ответственности, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе петербургского отделения партии «Коммунисты России».
Читайте также: Коммунисты требуют наказать Собчак после спектакля в МДТ
В России малый и средний бизнес не заметил той помощи, о которой отчитывается государство. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Читайте также: Делягин навал недостаточной поддержку бизнеса в РФ во время пандемии
Депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский потребовал объяснений от властей Петербурга после того, как в Ледовом дворце 27 ноября случился аншлаг на концерте Басты.
Читайте также: Депутат Боярский ждет объяснений от властей Петербурга после концерта Басты
Рособрнадзор не намерен сокращать число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ — пресс-служба.
Правительство продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса ещё на один год — Мишустин.
В Магнитогорске Челябинской области руководитель одной из фирм уклонился от уплаты налогов. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следователей, в 2017 году он не уплатил более 39 млн рублей. Это стало возможно после представления в налоговый орган заведомо ложной информации о праве на вычеты.
Об этом: Глава челябинской фирмы заподозрен в уходе от налогов
В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 30 ноября, за последние сутки зарегистрировано 334 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 335 случаев. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Об этом: Число красноярских пациентов с коронавирусом превысило 36 тысяч
В Петербурге впервые за несколько месяцев сократилось суточное число вновь выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — ровно на десять человек. Об этом сообщает 30 ноября федеральный оперативный штаб.
Об этом: В Петербурге за сутки нашли на 10 заражённых меньше, чем днем ранее
Ещё 142 случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 30 ноября, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 824 теста, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом
До 1,2 тысяч пациентов с COVID-19 и пневмонией, которые лечатся на дому, каждые сутки находятся на мониторинге телефонного робота в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, телефонный робот задает пациентам четыре вопроса и получает сведения о наличии одышки, температуре, болях, а также общем состоянии здоровья. Робот был внедрен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Читайте подробнее: Телефонный робот опрашивает пациентов с COVID-19 в Самарской области
За истекшие сутки на территории России было выявлено 26 338 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Подробности в материале: В России за сутки выявили 26338 новых носителей коронавируса
За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 368 пациентов. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Читайте подробнее: В России за сутки от COVID-19 скончались 368 пациентов
В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 ноября. Самому младшему из новых пациентов — год, самому старшему — 90 лет.
Читайте также: На Кубани подтверждено более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом
Омская область вошла в список 25 субъектов Российской Федерации, где, несмотря на кризис, связанный с эпидемией коронавируса, удалось удержать экономику от значительного спада. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава региона Александр Бурков. Его слова цитирует областная пресс-служба.
«Наша экономика показывает, что бизнес стоит на ногах, как бы тяжело ни было. И даёт положительные налоговые поступления. Из 85 субъектов федерации таких регионов, которые имеют плюсовую базу по итогам десяти месяцев, всего 25. В том числе Омская область», — отметил Губернатор Александр Бурков.
Читайте также: «Не переживайте, — прорвёмся!»: омский бизнес показал рост в карантин
Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки «сократилась» втрое. Это объясняется не чудесным исцелением тяжело больных пациентов, а медленной работой комиссии по установлению причины летальных исходов.
Подробности в материале: Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге «снизилась» втрое
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства региона. На 28 ноября сообщалось о 62 новых случаях заражения, 29 ноября региональный оперштаб данные не публиковал.
Об этом: В Севастополе выявили ещё 65 носителей коронавируса
В Свердловской области обнаружили ещё 381 случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 29 ноября 2020 года в области регистрировали то же количество случаев заражения — 381.
По данным оперштаба, за минувшие сутки вирус выявляли у жителей Екатеринбурга (172), Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Тавдинского и Шалинского городских округов.
Теперь в регионе подтверждено 46 326 случаев выявления коронавируса.
Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили ещё 381 носителя коронавируса
За последние сутки, 29 ноября, в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 247 человек.
За последние сутки в России выявлено 26 338 носителей коронавируса. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб Москвы.
Это на 345 случаев меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 26 683 случая заражения. Среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Об этом: В России выявили 26338 новых случаев заражения коронавирусом
В Перми из-за пандемии коронавирусной инфекции застряли животные цирковой компании «Big Top «Circus Wielki». Два слона, шесть верблюдов, четыре пони и лошадь девять месяцев живут в вольерах цирка на территории столицы Пермского края, сообщает портал «ПроПермь».
Подробности в материале: Польские слоны застряли в Перми
Коэффициент распространения коронавируса в Москве к 30 ноября поднялся до максимальной с 14 октября отметки и составил 1,22.
В среднем по России этот показатель остался на уровне воскресенья и равняется 1,09, следует из подсчетов ТАСС.
21 военный врач прибудет в Иркутскую область для помощи в борьбе с коронавирусом.
Это пульманологи, инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи. Они будут распределены на группы по три человека, «проводить обучение и делиться опытом по борьбе с коронавирусом в самых больших госпиталях».
В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 210 новых носителей коронавирусной инфекции, что на два случая меньше, чем было выявлено сутками ранее.
Об этом: В Ленобласти за сутки выявили 210 новых зараженных коронавирусом
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 368 человек. Об этом 30 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 368 летальных исходов», — говорится в информации.
Читайте также: В России от COVID-19 умерли ещё 368 человек
За последние сутки, 29 ноября, в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 5565 (21,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 295 654 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 368 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 39 895 человек. (стопкоронавирус.рф).
Ответственное соблюдение мер по защите от распространения коронавируса гражданами снимет вопросы о необходимости введения локдауна на территории РФ, заявила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Если 90% [граждан] будут носить маски, если перевод на дистанционную работу [будет организован] там, где возможно, если хорошо обрабатывать руки и поверхности, я уверена, что мы сможем снизить передачу [инфекции]. <…> Тогда общий локдаун не будет вопросом», — сказала она.
Цитата bbbreaking.
Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит — представитель ВОЗ в РФ.
Коэффициент распространения коронавируса в Москве в понедельник поднялся до максимальной с 14 октября отметки и составил 1,22.
138 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 14 264 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 11 922 человека, включая 32 пациента в минувшие сутки. На лечении в больницах находятся 537 пациентов, при этом на дому лечатся 1723 человека.
Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 138 случаев заражения коронавирусом
В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано 193 случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, у 130 из них выявлены симптомы ОРВИ и пневмонии.
Читайте также: В Томской области выявили 193 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Воронежской области за сутки подтверждено 325 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 30 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 324 новых носителях.
Об этом: В Воронежской области коронавирус унёс жизни 860 человек
Распространение коронавируса в Сибири. Цитата buzoters_and_crows.
Социальное поведение москвичей пока нельзя оценить на «отлично» — представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
За последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса в 84регионах. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 247 человек.
🔸Москва — 6511
🔸Санкт-Петербург — 3691
🔸Московская область — 1064
🔸Нижегородская область — 458
🔸Республика Карелия — 414
🔸Свердловская область — 381
🔸Архангельская область — 379
🔸Ростовская область — 334
🔸Красноярский край — 334
🔸Воронежская область — 325
🔸Хабаровский край — 324
🔸Вологодская область — 309
🔸Пермский край — 300
🔸Республика Коми — 291
🔸Мурманская область — 284
🔸Челябинская область — 276
🔸Иркутская область — 276
🔸Забайкальский край — 269
🔸Республика Бурятия — 268
🔸Самарская область — 254
🔸Ульяновская область — 253
🔸Саратовская область — 248
🔸Омская область — 245
🔸Кировская область — 242
🔸Волгоградская область — 241
🔸Приморский край — 231
🔸Республика Крым — 227
🔸Ставропольский край — 226
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 225
🔸Алтайский край — 224
🔸Республика Саха (Якутия) — 215
🔸Тверская область — 210
🔸Ленинградская область — 210
🔸Новгородская область — 203
🔸Псковская область — 194
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 194
🔸Томская область — 193
🔸Калининградская область — 185
🔸Оренбургская область — 184
🔸Ярославская область — 183
🔸Республика Хакасия — 180
🔸Новосибирская область — 179
🔸Удмуртская Республика — 175
🔸Кемеровская область — 174
🔸Белгородская область — 169
🔸Краснодарский край — 166
🔸Пензенская область — 165
🔸Тульская область — 164
🔸Тюменская область — 160
🔸Ивановская область — 159
🔸Курская область — 156
🔸Амурская область — 155
🔸Астраханская область — 154
🔸Орловская область — 146
🔸Брянская область — 142
🔸Владимирская область — 140
🔸Калужская область — 138
🔸Смоленская область — 138
🔸Республика Башкортостан — 138
🔸Костромская область — 135
🔸Сахалинская область — 135
🔸Липецкая область — 130
🔸Тамбовская область — 126
🔸Рязанская область — 115
🔸Республика Дагестан — 115
🔸Республика Чувашия — 114
🔸Чеченская Республика — 112
🔸Республика Алтай — 111
🔸Курганская область — 105
🔸Республика Адыгея — 98
🔸Республика Тыва — 96
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 93
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 92
🔸Республика Мордовия — 91
🔸Республика Калмыкия — 89
🔸Республика Татарстан — 84
🔸Республика Ингушетия — 78
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 78
🔸Камчатский край — 76
🔸Севастополь — 65
🔸Республика Марий Эл — 50
🔸Магаданская область — 43
🔸Еврейская автономная область — 29
🔸Ненецкий автономный округ — 5
Оперативный штаб Москвы.
Всего на 30 ноября в России выявлено 2 295 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 895 летальных исходов, выздоровели 1 778 704 человека.
Оперативный штаб Москвы.
В Москве за сутки госпитализировали 1329 пациентов с коронавирусом. В столице подтверждено 6511 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки госпитализировано 1329 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 396 человек.
Среди новых выявленных случаев:
🔹41,3%— от 18 до 45 лет
🔹30,5%— от 46 до 65 лет
🔹11,5%— от 66 до 79 лет
🔹4,2% — старше 80 лет
🔹12,5% — дети
Оперштаб Москвы напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.
Представитель ВОЗ порекомендовала встретить Новый год дома.
241 случай заражения коронавирусом подтверждён в Волгоградской области 30 ноября, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 202 человека, скончались три пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Волгоградской области подтвердили ещё 241 случай заражения коронавирусом
На 30 ноября в Алтайском крае более чем в полтора раза снизилось число пациентов, выписанных по выздоровлению — с 213 до 126.
Количество заболевших также снизилось, но в меньшей степени: на 3 меньше, чем днем ранее — 224 подтвержденных диагноза. 8 пациентов скончались. Край вновь спустился на одну ступень и теперь занимает 30 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки.
Цитата канала «ПолитЦентр».
По состоянию на 30 ноября в Республике Алтай в два с половиной раза снизилось число пациентов, выписанных по выздоровлению — со 161 до 62.
Количество заболевших также снизилось, но в меньшей степени: на 11 меньше, чем днем ранее — 111 подтвержденных диагнозов. Республика поднялась на четыре ступени и заняла 17 строчку среди регионов России с наименьшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки.
Цитата канала «ПолитЦентр».
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 ноября, выявлено 300 случаев заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 зафиксировано 11 детей и 289 взрослых: 105 мужчин, 184 женщины, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,5%, коэффициент распространения — 1,01 (на 29 ноября — 1).
Стоит отметить, 28 ноября регион обновил «рекорд» — за сутки выявлен 301 случай заражения. Затем последовал спад: на 29 ноября (за сутки) зарегистрировано 299 носителей SARS-CoV-2.
Читайте подробнее: В Прикамье выявлено 300 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 427 новых инфицированных коронавирусом жителей, что на 13 человек больше, чем сутками ранее. Также подтвердились два новых летальных случая.
Читайте подробнее: В Карелии нарастает число новых случаев коронавируса и смертность
Недостатком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является технологическая сложность её производства. Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, «Спутник V» является эффективным и безопасным препаратом. Однако для решения этих задач приходится прибегать к сложному технологическому процессу производства, что усложняет массовый выпуск вакцины в короткие сроки.
Читайте также: Назван недостаток российской вакцины «Спутник V»
За прошедшие сутки в Омской области выявлено 245 новых носителей коронавируса, за весь период — 22 563. Об этом сообщили 30 ноября в областном оперштабе.
Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 составляет 17% (уменьшение за последние дни составило 1,1%). Выздоровели ещё 112 человек.
Читайте подробнее: Более 600 жителей Омской области стали жертвами COVID-19
Почти 19 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в Дагестане, по данным на 10:30 30 ноября, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике, как и днем ранее, инфекцию выявили у 115 человек.
Читайте подробнее: В Дагестане с начала пандемии выявили почти 19 тыс. носителей коронавируса
У россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он еще недостаточен — представитель ВОЗ Вуйнович.
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 ноября, зафиксирован летальный исход у 16 пациентов с коронавирусом. От COVID-19 умерли 16 человек, еще двое пациентов — от сопутствующих заболеваний, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 630 человек. Еще 348 человек, у которых выявлен коронавирус, скончались от сопутствующих заболеваний.
Читайте подробнее: В Прикамье скончались ещё 16 носителей коронавируса
У министра транспорта Республики Крым Евгения Исакова подтверждено заражение коронавирусом. Об этом 30 ноября на заседании правительства Республики Крым сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 334 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 ноября. Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 330 случаев.
Об этом: В Ростовской области число заражений коронавирусом превысило 40 тысяч
Российская вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов для обеспечения надежности её эффекта. Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, препарат «Спутник V» вводится в два этапа. Второй компонент вакцины нужен для того, чтобы иммунитет к коронавирусу вырабатывался на продолжительное время.
Читайте также: Эксперт объяснил, для чего «Спутник V» сделали двухкомпонентным
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 ноября.
Об этом: В Ростовской области жертвами COVID-19 стали 15 человек
Алтайский край на 30 ноября перешагнул отметку в 1100 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей и достиг показателя 1 108,2. По итогам недели регион остается на 3 месте среди субъектов СФО и все еще входит в 30 регионов России с самыми благополучными показателями. Индекс увеличился за неделю на 67,2 пункта. Это вновь меньше, чем неделей ранее, когда рост показателя составил 69 пунктов.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Привитые 50 из 150 добровольцев старше 60 лет, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины «ЭпиВакКорона», чувствуют себя хорошо, жалоб и неблагоприятных явлений у них нет — Роспотребнадзор. Цитата RT.
В администрации Петербурга 7% сотрудников получили положительный тест на коронавирус. Такое число насчитали с апреля и до конца ноября. С учетом предельной численности сотрудников Смольного, в абсолютных цифрах это около 40 человек.
Подробности в материале: В администрации Петербурга 7% чиновников заразились коронавирусом
В Курской области 30 ноября зарегистрировано 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 15 тыс. 280 положительных тестов.
Подробности в материале: В Курской области выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом
В Чувашии суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом снизился по сравнению с предыдущей неделей.
Подробности в материале: В Чувашии выявлено ещё 114 носителей коронавируса
Власти Хакасии наращивают число коек для пациентов с COVID-19, оснащённых кислородом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, из регионального бюджета выделен 31 млн рублей на закупку 120 кислородных концентраторов.
Читайте подробнее: В Хакасии выделили 31 млн рублей на закупку кислородного оборудования
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 ноября, выявлено 184 случая заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,8%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
Стоит отметить, с 24 ноября показатель выявляемых случаев заражения составляет 184 — 185 за сутки.
С конца марта выявлено 23 179 носителей SARS-CoV-2. На 100 тыс. населения приходится 9,4 случая заражения.
Читайте также: В Оренбуржье число выявленных носителей коронавируса перешагнуло 23 тыс
В Липецкой области 30 ноября подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 242 положительных теста.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 130 новых носителей коронавируса
Госпиталь ветеранов войн и корпус больницы №13 Уфы могут вернуть к обычному режиму работы в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, в настоящее время в Уфе есть запас свободных инфекционных коек на уровне 20%, поэтому, если глава Башкирии Радий Хабиров разрешит, то к концу недели будет закончено лечение пациентов с COVID-19 в этих стационарах. И при сохраняющейся тенденции роста инфицирования коронавирусом, эти стационары могут перевести на обычный режим работы.
Об этом: В Уфе госпиталь ветеранов войн могут вернуть к обычному режиму работы
Иммунитет к коронавируса у граждан вырабатывается примерно на 42 день после ввода вакцины «Спутник V». Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, говорить о том, что человек заболел COVID-19, будучи вакцинированным этим препаратом, — не корректно. Вакцина двухкомпонентная, а имеющиеся случаи заражения происходили в большинстве случаев до введения второй части препарата. К тому же вакцина начинает действовать не сразу.
Об этом: «Спутник V» даёт иммунитет от коронавируса почти через полтора месяца
Всех школьников Башкирии могут перевести на очное обучение до Нового года, если ситуация с коронавирусом в регионе будет оставаться стабильной. Об этом 30 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве.
По его словам, учителя и дети уже устали заниматься дистанционно, а ситуация с коронавирусом в республике стабилизировалась.
Читайте подробнее: Школьников в Башкирии могут перевести на очное обучение до Нового года
В России препаратом «Спутник V» вакцинировались около 16 тысяч человек. Об этом 30 ноября сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Сейчас мы можем достоверно говорить, что у нас есть всего около двух десятков случаев, когда люди заболели COVID-19. Однако большинство этих людей не успели получить вторую часть вакцины», — сказал Тарасов.
Читайте также: От российской вакцины «Спутник V» нельзя заразиться коронавирусом
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 112 летальных случаев.
Читайте подробнее: В Липецкой области скончались 112 пациентов с COVID-19
Добровольцы старше 60 лет, принимающие участие в пострегистрационных испытаниях вакцины «ЭпиВакКорона», чувствуют себя хорошо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«По состоянию на 29 ноября привито 50 добровольцев [старше 60 лет]. Добровольцы чувствуют себя хорошо. Неблагоприятных явлений и жалоб не отмечено», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор сообщил о состоянии привитых пожилых добровольцев
В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 30 ноября подтвердилась у 20 221 человека, за сутки заболели еще 165 жителей региона. Минувшим днем инфицированными стали 164 человека. Всего выздоровел 17 441 пациент, за сутки — 87 человек. Не удалось спасти 240 пациентов, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.
Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки SARS-CoV-2 выявили у 165 человек
В Саратовской области по данным на 26 ноября привито от гриппа 1 029 920 человек, из них 236 351 — дети. За счет федерального бюджета прививки сделали свыше 956,6 тыс. человек. Иммунизация населения продолжается.
Читайте подробнее: В Саратовской области более 1 млн жителей привили от гриппа
В Татарии по информации на 30 ноября носителями коронавируса числятся 10 339 человек, за сутки заболели еще 84 жителя. Минувшим днем были инфицированы 87 человек. Всего выздоровели 9075 пациентов, за сутки — 75 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 136 случаев.
Читайте подробнее: В Татарии зарегистрированы 84 новых случая заражения коронавирусом
В Саратовской области за минувшие сутки летальные исходы зарегистрированы еще с пятью инфицированными коронавирусной инфекцией пациентами. Среди погибших — трое женщин 40, 50, 53 лет, а также 64-летний и 72-летний мужчины. Таким образом, по состоянию на 30 ноября жертвами ковида за все время наблюдения стали 238 саратовцев.
Об этом: В Саратовской области скончались ещё пять пациентов с ковидом
В случае, если граждане России будут ответственно относиться к соблюдению мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, вопрос о введении в стране полного локдауна отпадет. Об этом 30 ноября сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Об этом: ВОЗ: локдаун в РФ можно не вводить при соблюдении мер предосторожности
На Ямале за сутки подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 198 заражений.
Об этом: На Ямале выявили ещё 194 случая заражения коронавирусом
В Ульяновской области за сутки официально подтверждено 253 случая заражения коронавирусом.
Об этом: В Ульяновской области жертвами COVID-19 стали 345 человек
ТОП-10 по максимальному количеству смертей от короновируса по регионам РФ за 30 ноября 2020 года.
☑️ Москва +74/8 902
☑️ Красноярский край +23/1 118
☑️ Санкт-Петербург +20/5 432 и Московская область +20/2 071
☑️ Ростовская область +15/1 326 и Нижегородская область +15/1 170
☑️ Иркутская область +16/791
☑️ Пермский край +14/630
☑️ Воронежская область +13/603
☑️ Омская область +12/611
☑️ Челябинская область +10/291
☑️ Свердловская область +9/1 027 и Бурятия +9/433
За 29 ноября в России умерли 368 человек с SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии от коронавируса погибли 39 895 человек в 84 регионах.
«Топ 10 формируется по абсолютным значениям смертей. Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии», — поясняет канал «16 негритят».
В сентябре в России зафиксировали первый подъём рождаемости в 2020 году. На свет появилось на 9,1 тыс. младенцев больше, чем в том же месяце прошлого года. Цитата канала nationalprojectsru.
Выйти на масштабные объёмы производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается к весне 2021 года. Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
При этом производственных мощностей, расположенных в России, хватит для обеспечения препаратом не только населения РФ, но и ряда других стран.
Читайте также: Масштабное производство «Спутник V» ожидается весной 2021 года
В российской вакцине от коронавируса «Спутник V» не содержится геномодифицированных элементов. Об этом 30 ноября рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Если мы говорим про геномодифицированные элементы в общем понимании, то нет, не содержатся. Но содержатся компоненты, производящие антигены, которые находятся в COVID-19. Никаких геномодифицированных элементов — ГМО, в вакцине нет», — сказал Тарасов.
Подробности в материале: Российская вакцина от коронавируса не содержит ГМО и чипов
В Архангельске из 37 530 учащихся школ COVID-19 диагностирован у 41 ученика. Ни одна школа на карантин не закрыта.
Читайте подробнее: В Архангельске на лечении с COVID-19 находится 41 школьник
В Тульской области за неделю с 24 по 30 ноября подтверждено 1132 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 30 ноября.
Читайте подробнее: В Тульской области за неделю скончались 18 пациентов с COVID-19
Новогодние корпоративные мероприятия запретил проводить чиновникам Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщал 30 ноября на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, чиновники в Башкирии уже два года живут по принципу «давайте проводить корпоративы только тогда, когда все у нас расцветет».
Подробности в материале: Глава Башкирии запретил чиновникам проводить новогодние корпоративы
В настоящее время, кроме уже зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает ещё три таких препарата. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Читайте также: Центр «Вектор» разрабатывает ещё три вакцины от COVID-19 — Роспотребнадзор
За последние сутки в Псковской области лабораторно подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. «В шести активных очагах новых ковид-больных не выявлено», — сообщил 30 ноября губернатор региона Михаил Ведерников.
Читайте подробнее: В Псковской области подтвердили 195 новых случаев коронавирусной инфекции
Эпидемия коронавируса и последовавшие за ней ограничительные мероприятия, а также программы поддержки бизнеса и экономики в значительной мере скажутся на проекте бюджета Омской области. Об этом ходе пресс-конференции сообщил глава региона Александр Бурков. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.
Из-за беспрецедентных мер поддержки омского бизнеса доходная часть регионального бюджета, а также бюджетов муниципальных образований в следующем году недосчитается сотен миллионов рублей.
Об этом: COVID-19 «откусил» от омского регионального бюджета сотни миллионов рублей
В Свердловской области произошло ещё девять случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 29 ноября 2020 года власти докладывали об 11 летальных случаях COVID-19.
Теперь в регионе зафиксировано 1 027 летальных случаев от коронавирусной инфекции. В России скончались уже 39 895 человек, заболевших COVID-19.
Об этом: В Свердловской области подтвердили ещё девять смертей от COVID-19
Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционный режим из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал Минобрнауки РФ.
«Все учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд вузов в регионах, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, переведены на удаленное обучение», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Все вузы Москвы и Петербурга перешли на дистант
В Архангельской области официальное число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки выросло на 387. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 31 617 человек.
Подробности в материале: В Архангельской области за сутки выявили 387 носителей короанвируса
Иностранные студенты, которые не могут попасть в Россию в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса и испытывают сложности с дистанционным форматом обучения, сохранят свои бюджетные места. Об этом сообщает телеграм-канал Минобрнауки РФ.
«Бюджетные места в вузах будут сохранены за студентами, которые из-за карантинных мер не могут въехать в Россию и испытывают сложности из-за недостаточно хорошего качества связи», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: В Минобрнауки пообещали сохранить бюджетные места за иностранцами
В Коми общее число зараженных с начала пандемии увеличилось до 21 331.
Подробнее:
В Коми за сутки коронавирус выявили еще у 291 человека
На сегодняшний день рассматривается вопрос о предоставлении рабочих мест для иностранных студентов в филиалах российских вузов за рубежом и представительствах Россотрудничества. Об этом сообщает телеграм-канал Минобрнауки.
«Для оказания помощи в организации дистанционного обучения Минобрнауки совместно с Россотрудничеством прорабатывает вопрос предоставления иностранным студентам рабочих мест в представительствах Россотрудничества и филиалах российских вузов по месту их проживания», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: Минобрнауки планирует предоставить рабочие места иностранным студентам
В Рязанской области 30 ноября подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. С начала пандемии инфекцию выявили у более чем 14 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.
Читайте также: В Рязанской области коронавирусом заразились свыше 14 тысяч человек
На территории Подмосковья будет действовать 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом 30 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов, передаёт ИА REGNUM.
По его словам, количество госпитализированных с COVID-19 в области составляет около 12,5 тысяч человек. Ежедневно в медучреждения доставляют около одной тысячи граждан, заражённых коронавирусом.
Подробности в материале: В Подмосковье развернуто 90 пунктов вакцинации от коронавируса
В ближайшие десять дней Петербург не достигнет пика заболеваемости COVID-19 и не выйдет на плато. Об этом заявил эксперт по по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Подробности в материале: Аналитик попытался предсказать, когда Петербург выйдет на плато
В Иркутской области сегодня, 30 ноября, задержана теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева. По месту жительства экс-чиновницы прошли обыски.
Как поясняет пресс-служба регионального СУ СК РФ, поводом послужило возбуждение уголовного дела по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.
Читайте также: Маски довели до уголовного дела экс-главу минздрава Приангарья
В Новосибирской области определили требования к проведению новогодних праздников. Документ одобрен на заседании правительства региона сегодня, 30 ноября.
Об этом: Новогодние корпоративы в Новосибирской области ограничили по времени
Речи о дополнительной помощи малому и среднему бизнесу РФ на фоне пандемии пока не идет — Песков.
Под инфекционный стационар снова перепрофилирован родильный дом Брянской областной больницы №1. Пациентками стали беременные женщины, у которых подтверждён коронавирус.
Об этом: В Брянске выделили ковид-госпиталь для беременных и рожениц
За минувшую неделю в Подмосковье выявлено на 7% больше новых случаев коронавируса, чем неделей ранее. Об этом 30 ноября заявила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева на совещании с участием главы региона Андреем Воробьевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«За неделю прирост новых случаев COVID-19 составил боле 7%. В среднем за сутки прирост на 15% регистрируется выше по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с прошлой неделей количество диагностических обследований выросло на 3 тысячи и составляет в сутки 32 тысячи результатов мазков», — рассказала Лазарева.
Читайте подробнее: Рост числа новых случаев COVID-19 в Подмосковье составил 7%
Ещё 91 житель Республики Калмыкия получил положительный результат теста на коронавирус. Эти данные ИА REGNUM привели в пресс-службе главы республики 30 ноября. Накануне сообщалось о 89 случаях заражения.
Читайте подробнее: В Калмыкии подтвердили ещё 91 случай заражения коронавирусом
Во Владимирской области 30 ноября подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 239 носителей вируса.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 140 новых носителя коронавируса
Во Владимирской области по состоянию на 30 ноября зарегистрировано 319 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены шесть смертей.
Об этом: Во Владимирской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19
Запрет на проведение массовых, в том числе корпоративных, мероприятий в период новогодних праздников вводится в Брянской области. Соответствующее решение озвучили 30 ноября в региональном оперативном штабе.
Подробности в материале: В Брянской области запретили новогодние корпоративы
В Курганской области лабораторно подтверждены 104 новых случая заражения коронавирусом. Из них 30 зарегистрированы в Кургане, сообщает 29 ноября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 105 случаев.
Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявлены 104 заражения коронавирусом
Российские власти находятся в постоянном диалоге с представителями бизнеса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса. И в рамках этого диалога, конечно, получает информацию о тех проблемах, которые возникают и которые стоят на повестке дня», — сказал Песков.
Подробности в материале: Кремль не планирует оказывать дополнительную поддержку бизнесу
В Ингушетии число случаев летального исхода от COVID-19 достигло 112. За прошедшие выходные скончались от осложнений после заражения опасной инфекцией еще три жителя республики.
Читайте подробнее: В Ингушетии скончались 112 пациентов с диагнозом COVID-19
Предпринимателей Забайкальского края известили о решении российского президента Владимира Путина продлить мораторий на плановые проверки бизнеса. Как сообщалось сегодня, 30 ноября, глава регионального минфина Вера Антропова, правительство РФ продлит действие моратория на плановые проверки бизнеса еще на год — до 31 декабря 2021 года, — потому что в текущей ситуации просто необходимо.
Читайте подробнее: COVID-19 ещё на год отсрочил проверки забайкальского бизнеса
Премьер КНР рассказывает Михаилу Мишустину и ШОС о борьбе с COVID-19:
«Мы прилагаем максимум усилий для разработки вакцины (COVID-19). Как нам представляется, вакцина — это общее достояние в глобальном масштабе. Успешная разработка вакцины должна стать доступной для всех стран мира, по стоимости и по охвату. Мы вместе со всеми странами мира будем преодолевать стоящий перед нами неординарный вызов».
Цитата youlistenedmayak.
В Тамбовской области 30 ноября подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 206 носителей вируса.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 126 новых носителей коронавируса
В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 340. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 62 новых носителя.
Подробности в материале: За сутки коронавирус выявлен у 62 жителей Горного Алтая
В Новгородской области, по данным регионального оперштаба от 30 ноября, за последние сутки выявлено 203 новых носителя коронавируса. Еще 26 ноября суточная цифра превысила рубеж в 200 новых случаев и пока не превышала этот порог более чем на пять случаев.
Об этом: На Новгородчине выявляемость коронавируса превышает 200 случаев в сутки
В Чечне рост числа новых случаев заражения коронавирусом продолжился в прошедшие выходные дни — с 28 по 30 ноября. По данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки было выявлено 112 пациентов с диагнозом COVID-19. Это рекордный показатель для республики за все время пандемии.
Читайте подробнее: В Чечне продолжается рекордный рост заболеваемости COVID-19
В Северо-Кавказском федеральном округе за прошедшие выходные скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 54 человека. Больше всего случаев смерти зафиксировано в Дагестане — 21, сообщили 30 ноября в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: На Северном Кавказе за выходные скончались 54 пациента с COVID-19
Ещё 169 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области 30 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 183 пациента.
Читайте подробнее: В Белгородской области выявили 169 носителей коронавируса
Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 30 ноября достиг 35,14% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 165 человек, среди них 16 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от пяти месяцев до 16 лет. В регионе под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6 442 человека, сняли с коронавирусного учета 49 116 жителей. В лабораториях обследовано более 458,8 тыс. человек, проведено свыше 493,1 тыс. исследований на ковид.
Об этом: В Пензенской области за сутки 16 детей заразились SARS-CoV-2
В Омской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, развернуто 3 660 коек для лечения больных с COVID-19, госпитальная база создается в ЦРБ и санаториях. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава региона Александр Бурков. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства.
«В каждом городском округе Омска также откроют «ковидные» центры для пациентов с хроническими заболеваниями. Здесь коронавирусные больные смогут проходить своевременное комплексное обследование, чтобы избежать развития осложнений», — сообщил губернатор. Кроме того, по его словам, в области повсеместно вводится телемедицина, дистанционная помощь столичных специалистов и даже роботы. Робот будет обзванивать больных на дому и спрашивать пульс, сатурацию, и в случае сбоев сообщит врачам, что к больному необходимо выезжать», — добавил подробностей Александр Бурков.
Подробности в материале: Борьбе с COVID-19 в Омской области помогут роботы
В Кабардино-Балкарии из-за усложнившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции прекращены проведение профилактических медицинских осмотров и профосмотры в медицинских учреждениях республики. Информация об этом 30 ноября появилась на официальной странице регионального минздрава в Instagram.
Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии из-за COVID-19 приостановили диспансеризацию
Около 20% инфекционных коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, остаются незанятыми в Ставропольском крае. Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), свободны на 27%, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Подробности в материале: На Ставрополье остаются свободными 20% коек для лечения COVID-пациентов
Амбулаторное звено Омской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, усиливают молодыми специалистами из медицинского университета — к работе привлечены преподаватели вуза, ординаторы, около 900 студентов. Есть и другие новшества. Это следует из слов главы региона Александра Буркова, сказанных на пресс-конференции. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.
Для обслуживания вызовов на дому участковой терапевтической службе региональное правительство предоставило 77 машин, еще 20 автомобилей выделила мэрия, подключились автоволонтёры. Губернатор Александр Бурков сообщил, что достигнута договоренность с «Яндекс. Такси» и с текущей недели начнется установка программного обеспечения, которое позволит предоставлять такси для обслуживания омских врачей.
Подробности в материале: Воююших с COVID-19 омских врачей посадят в такси
Минфин направил регионам 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами. Цитата tv360ru.
В социальных сетях получила распространение очередная теория заговора, согласно которой вакцина от коронавируса призвана убивать людей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сегодня, 30 ноября, зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По его словам, в этой недостоверной информации утверждается, что вакцина содержит:
Кроме того, в «состав входят»:
«Мы с коллегами по проекту Coronafake.ru официально опровергаем эту теорию заговора и показываем настоящий состав зарегистрированной Минздравом вакцины «Спутник V», в котором нет ни одного компонента из состава в распространяемых сообщениях», — информирует общественник.
Предстоящая встреча Нового года в Сибири обещает быть необычной из-за непрекращающейся эпидемии коронавируса. Если в Алтайском крае полностью запретили все массовые мероприятия, то в Омской области решили создать условия для отдыха и гуляний на улице. Подробности с пресс-конференции, которую провёл глава региона Александр Бурков сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор напомнил, что по решению оперативного штаба по борьбе ограничены массовые мероприятия в закрытых помещениях, но развлечься в новогодние и рождественские праздники омичи смогут на открытых площадках.
Об этом: Коронавирус «выгоняет» на улицы новогодние мероприятия в Омской области
Очную форму обучения в Ростовской области необходимо сохранить. В этом убеждён главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.
«Детские сады и школы в Ростовской области работают в очном режиме. Заражение педагогов и детей имеют место, но они не превышают 1% от общего количества классов и групп, и в числовом выражении это единичные случаи. Там, где выявляются повторные случаи заражения, класс переводится на карантин. Убежден, что очную форму обучения необходимо сохранять», — считает Ковалев.
Читайте подробнее: Ростовский Роспотребнадзор: «Очную форму обучения необходимо сохранять»
Руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области Николай Пальченко: «Мир сейчас живет в ожидании третьей волны коронавируса. И нужна серьезная радикальная стратегия на тот случай, если она будет, а не набор точечных мер».
В Астраханской области 30 ноября подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом — столько же, сколько выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 13 тыс. 862 положительных теста.
Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом
В Кабардино-Балкарии число случаев летального исхода от осложнений после COVID-19 достигло 215. За прошедшие три дня скончались еще восемь жителей республики, сообщили 30 ноября в республиканском минздраве.
Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии скончались еще восемь пациентов с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 30 ноября подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 257 человек.
Об этом: В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19
В медицинских организациях Пензенской области для повышения доступности диагностики и лечения COVID-19 организованы амбулаторные центры. Их открыли на базе 11 медицинских учреждений, где функционируют КТ-площадки для дифференциальной диагностики пневмоний. После обследования пациентов проконсультируют врачи и определят дальнейшее их лечение.
Подробности в материале: В Пензенской области появились амбулаторные центры по диагностике COVID-19
Страны ЕС могут под свою ответственность воспользоваться спецпроцедурой одобрения вакцин — Еврокомиссия о намерении Венгрии использовать «Спутник V». Цитата RT.
Бизнес не видит смысла сегодня ловить за руку нарушителей трудового, налогового или иного законодательства, вскрывать архивы для поиска «серых» схем работы, подключать механизмы межведомственного контроля не имеет смысла.
Подробности в материале: Никаких потрясений не было — об отсутствии плановых проверок бизнеса в РФ
В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал рекордным за последние месяцы. Всего в республике выявлено за все время пандемии 12 222 носителя инфекции, сообщили 30 ноября в федеральном оперативном штабе.
Об этом: В Карачаево-Черкесии обновлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом
О реструктуризации долга по облигациям 2020 года посредством механизма технического дефолта объявили ООО «Концессии водоснабжения» 30 ноября. Как пояснили в компании, связано это c низкой собираемостью платежей с потребителей из-за пандемии коронавируса.
Подробности в материале: В Волгограде концессии тепло‑ и водоснабжения объявили технический дефолт
В Ростовской области задумались о реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Этот вопрос был поднят в ходе расширенного заседания комитета донского парламента по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству.
Читайте также: В Ростовской области задумались о реабилитации переболевших COVID-19
В Тюменской области за сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений составлял 161 случай. Отметим, что с 26 ноября регионе наблюдается спад числа заражений за сутки. Тогда было выявлено 173 положительных теста.
Читайте также: В Тюменской области стало меньше суточных заражений коронавирусом
Подписчики рэпера Басты (Василий Вакуленко) и другие пользователи сети Instagram высказали свое возмущение на его странице после двух концертов в Петербурге 27 и 28 ноября в разгар пандемии коронавируса.
Читайте подробнее: «Ковид в массы»: Instagram Басты атаковали после концерта в Петербурге
Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов выздоровел после заражения новой коронавирусной инфекцией и приступил к работе. Об этом мэр сообщил 30 ноября на своей странице в Instagram.
Читайте подробнее: Мэр Пятигорска переболел коронавирусом
В Санкт-Петербурге театры, концертные залы и кинотеатры с 1 декабря 2020 года должны снизить предельную наполняемость залов с 50% до 25%. Такое распоряжение было подписано губернатором города еще в середине ноября из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Как с такими ограничениями справятся учреждения культуры, и насколько реально работать с такой заполняемость зала, ИА REGNUM решило узнать в учреждениях культуры города.
Читайте подробнее: Лучше бы закрыли? Культура Петербурга готовится к новым ограничениям
Пять пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, 67-летний и 73-летний мужчины и 62-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 73-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, скончалась 61-летняя женщина. Всего по области была зафиксирована смерть 417 пациентов с COVID-19.
Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 254 случая заражения коронавирусом
В Челябинске владельцы двух баров заплатят штрафы за нарушения правил режима повышенной готовности. Об этом сообщает Центральный райсуд города.
Решения были вынесены 27 ноября. Факты нарушений были установлены сотрудниками полиции на видеокамеры. На нарушителей составили протоколы и направили их в суд. В итоге каждый из бизнесменов заплатит 30 тыс. рублей. Правда, решения пока не вступили в силу и могут быть обжалованы.
Читайте подробнее: В Челябинске два бара оштрафованы за ковид-нарушения
В Ростовской области для лечения пациентов с COVID-19 развёрнуто 3 тыс. 331 койка. Об этом сообщила начальник управления лечебно-профилактической помощи донского министерства здравоохранения Татьяна Коваленко.
Если бы в России программу беспроцентного кредитования пострадавших от пандемии предприятий запустили раньше, то это помогло бы гораздо большему числу компаний. Об этом заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Читайте также: Власти РФ могли бы помочь гораздо большему числу компаний — экономист
Российский бизнес пока не видит света в конце тоннеля и не спешит погружаться в кредитную яму. Об этом заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Подробности в материале: Правительство РФ могло бы спасти гораздо больше рабочих мест — эксперт
Вторая волна пандемии действительно может привести в РФ к росту безработицы. Об этом заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Читайте также: Экономист объяснила, ждет ли РФ очередной скачок уровня безработицы
Сокращение экономики РФ в 2020 году может остаться в интервале 3,9−4,1%. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Ольга Изряднова.
Читайте подробнее: Экономист объяснила, сможет ли РФ обойтись без локдауна в IV квартале
В России структура денежных доходов населения в январе-сентябре 2020 года изменялась при одновременном увеличении доли трудовых доходов и социальных выплат. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Ольга Изряднова.
Подробности в материале: Средняя номинальная зарплата в РФ выросла на 5,6% за январь-сентябрь
В РФ для спасения бизнеса надо вводить налоговые каникулы, выдавать субсидии и увеличивать сроки беспроцентного кредитования. Об этом заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Читайте подробнее: В РФ призвали на год продлить программу беспроцентного кредитования бизнеса
Во Владимирской области до 29 декабря кафе и рестораны не могут проводить дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Также до 29 декабря продлены ограничения в работе фуд-кортов в торговых центрах и ТРК.
Об этом: Во Владимирской области до 29 декабря запретили дискотеки и караоке
В Костромской области растёт число летальных исходов среди больных с диагнозом COVID-19. По информации оперативного штаба региона, в выходные дни 28 и 29 ноября в области скончались три человека, заражённых новой коронавирусной инфекцией. В понедельник, 30 ноября врачи сообщили о смерти 50-летнего мужчины с «множественными хроническими заболеваниями», больного COVID-19.
Читайте также: В костромских больницах находится 804 пациента с симптомами COVID-19
Во Владимирской области до 29 декабря продлён запрет нахождения лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей или иных законных представителей на территории торговых и торгово-развлекательных центров. До 15 декабря приостановлена деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.
Об этом: Во Владимирской области детей до конца года не пустят в ТЦ без родителей
В Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции на дистанционную форму обучения переведены 153 класса в 75 школах города. Об этом 30 ноября сообщили в городском комитете по образованию.
Подробности в материале: В Петербурге на «дистанционку» из-за коронавируса ушли уже 153 класса
Количество зарегистрированных в Адыгее случаев заражения коронавирусом нового типа, по данным на 10:00 30 ноября, достигло 8145. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 96 человек, сообщил региональный минздрав.
Подробности в материале: В Адыгее отмечается резкий рост случаев заражения коронавирусом
В Липецке после осенних каникул все 64 школы возобновили занятия в очной форме. На дистанционном обучении находятся пять классов из пяти школ, в которых учатся 140 человек.
Читайте также: Липецкие школьники вернулись за парты после каникул
«Волшебник мечтает, чтоб в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые болели меньше, берегли себя, заботились о старших».
Об этом: Дед Мороз не приедет в Нижний Новгород из-за пандемии
Режим повышенной готовности в Севастополе продлён до 15 января. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности внесены 27 ноября, документ опубликован 30 ноября на сайте правительства Севастополя.
В Ивановской области фиксируют высокую смертность среди пациентов с коронавирусом старше 65 лет, данные привёл 30 ноября на брифинге руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
Как отметил Фокин, вероятность летального исхода у заболевших в возрастной группе от 65 лет составляет 75%.
Подробности в материале: В Ивановской области выросла смертность среди пожилых ковид-пациентов
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 138 человек за последние сутки, сообщает 30 ноября федеральный штаб. Накануне в регионе было зарегистрировано 137 подтверждённых случаев.
Читайте также: В Калужской области за сутки выявили 138 случаев заражения SARS-CoV-2
В 11 раз выросла заболеваемость пневмонией в Ивановской области в ноябре 2020 года по сравнению с 2019-м годом, и рост продолжается. Данные 30 ноября на брифинге привёл глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
Подробности в материале: В Ивановской области заболеваемость пневмонией за год выросла в 11 раз
В Санкт-Петербурге девять частных и государственных клиник могут сделать компьютерную томографию (КТ) для пациентов с COVID-19 по полису ОМС. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Читайте подробнее: Стало известно, где в Петербурге можно сделать КТ по ОМС
Коечный фонд для пациентов с подтверждённым коронавирусом и подозрением на инфекцию занят на 79% в Белгородской области. Об этом на брифинге 30 ноября рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.
Читайте также: В Белгородской области коечный фонд в ковид-госпиталях занят на 79%
Если говорить о влиянии второй волны пандемии на ситуацию с безработицей в РФ, то вряд ли положение дел может быть хуже, чем во время первой волны. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.
Подробности в материале: Новые ограничения привели в РФ к очередному росту безработицы — эксперт
В плане сдерживания безработицы власти РФ сделали всё, что могли себе позволить. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.
Читайте подробнее: «Сделали всё, что могли»: эксперт о действиях властей РФ в период пандемии
В России беспроцентные кредиты помогли бы малому бизнесу отсрочить день наступления краха. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.
Об этом: В РФ заключили 39 тысяч беспроцентных кредитных соглашений — экономист
В разгар пандемии коронавируса государство оказывало комплексную поддержку бизнесу, но можно было сделать больше. Об этомзаявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.
Читайте подробнее: Правительство РФ призвали временно снизить отчисления на фонд оплаты труда
В Санкт-Петербурге власти решают судьбу новорожденного младенца, чьи мать, бабушка и дедушка в ноябре в течение нескольких дней умерли от COVID-19. На опеку над ребенком, который остался наследником дорогостоящей петербургской недвижимости, претендуют двоюродная тетя из Мордовии, а также предполагаемый биологический отец. Об этой тяжелой ситуации 30 ноября сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Читайте также: В Петербурге решают судьбу младенца, чьи мать и близкие умерли от COVID-19
В Челябинске работа одного из ночных клубов может быть приостановлена. В ночь на 28 ноября там устроили закрытую вечеринку, пишут СМИ.
Об этом: В Челябинске клуб могут закрыть после вечеринки с депутатом
В Мордовии по данным на 30 ноября зарегистрирован за сутки 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 52 из них — в Саранске, сообщает региональный штаб.
Среди новых больных — 23 человека старше 60 лет, самой пожилой из них 79 лет. Моложе 30 лет — 21 человек, самому младшему 1 год.
Читайте также: В Мордовии выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом
С 1 октября 2020 года в Подмосковье было зафиксировано 6,3 тысячи нарушений масочного режима. Об этом 30 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Отмечается, что проверочные мероприятия проводятся сотрудниками регионального Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции, администраций и общественниками.
Об этом: За два месяца в Подмосковье выявили 6,3 тысячи нарушений масочного режима
Новогодние ёлки в Мурманской области пройдут в онлайн-режиме, а подарки детям доставят на дом.
«Ёлки в детских садах и школах пройдут в рамках одной группы или класса без присутствия родителей. На площадях будут установлены и наряжены главные ёлки. Уличные ярмарки, катки, лыжные трассы — разрешены. В условиях коронавирусных ограничений лучше больше времени проводить на свежем воздухе», — написал в соцсетях губернатор Чибис.
Читайте также: В Мурманской области разрешили проведение новогодних ярмарок
В Петербурге на дому от COVID-19 лечатся уже более 50 тысяч человек. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM. Он также пообещал принять меры в отношении нарушителей эпидемического режима во время концертов и спортивных состязаний.
Об этом: В Петербурге на дому от COVID-19 лечатся больше 50 тыс. человек
Дополнительные ограничительные меры вводятся в Ростовской области из-за нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ 30 ноября подписал донской губернатор Василий Голубев.
Об этом: В Ростовской области ужесточили ковидные ограничения
В Новгородской области 30 ноября официально открыли региональный кол-центр по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе при ковиде. Он создан на базе Центральной городской клинической больницы, сообщили в пресс-службе правительства регионе. Кол-центр работает ежедневно с 8 утра до 20 часов. По единому номеру 122 новгородцы могут записаться на прием к врачам-специалистам, задать интересующие вопросы по теме коронавируса, узнать результаты тестирования. Вскоре центр начнет дистанционное амбулаторное ведение контактных пациентов с выпиской электронных больничных. Пока в кол-центре работают 15 специалистов, в дальнейшем планируется увеличить их количество до 24. Центр продолжит свою работу и после пандемии.
Врио главы Мордовии Артём Здунов лично посетил ряд аптек республики, проверив наличие лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. В одной из частных аптек практически ничего из перечня препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения COVID-19, в наличии не было: ни антибиотиков, ни антикоагулянтов, ни гормональных препаратов. Сотрудница аптеки отметила, что никакой информацией о сроках поставки лекарств она не располагает.
Подробности в материале: Врио главы Мордовии проверил наличие лекарств от COVID-19 в аптеках
До Курганской области не в полном объёме доведён федеральный трансферт на дополнительные выплаты медикам. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.
Читайте подробнее: Курганским медикам задержали ковидные выплаты за октябрь
На фоне ужесточения ковидных ограничений в Ростовской области губернатор Василий Голубев разрешил развернуть ёлочные базары. Об этом сообщается на сайте донского правительства 30 ноября.
Читайте также: Ростовский губернатор разрешил развернуть ёлочные базары
Технологии искусственного интеллекта оттачиваются на диагностике COVID-19. Об этом 30 ноября 2020 года на сайте Forbes рассказывает Сай Баласубраманян в статье «Северо-Западный университет разработал систему искусственного интеллекта, которая помогает обнаруживать COVID-19 на рентгеновских снимках грудной клетки».
Читайте также: Искусственный интеллект поможет выявить и изолировать больных ковидом
В Москве с начала осени зафиксировано более 174 тысяч случаев нарушения мер по противодействию распространению коронавируса гражданами в общественных местах, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Об этом: В Москве выявлено 175 тысяч нарушителей масочного режима с начала осени
Врио главы Мордовии Артём Здунов посетил саранскую поликлинику №3 с целью проверить исполнение поручений по улучшению работы учреждений первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Читайте также: В Саранске расширили число линий кол-центра для помощи ковид-пациентам
Отставки главы комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко потребовали в Петербурге в связи с избирательностью проверок, которым подвергаются развлекательные заведения в период пандемии.
Читайте подробнее: В Петербурге требуют отставки куратора культуры после скандальных концертов
Сербия получит партию российской вакцины от коронавирусной инфекции для лабораторных исследований. Об этом сообщили 30 ноября в Минпромторге России по итогам переговоров главы ведомства Дениса Мантурова с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.
Читайте также: Сербия получит партию российской вакцины «Спутник V» для исследований
Правительство России выделило дополнительно 10 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Подробности в материале: Правительство выделило ещё 10 млрд рублей на выплаты медработникам
После общественного возмущения глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила уточнить детали концертов рэпера Басты в Петербурге 27 и 28 ноября.
Подробности в материале: Роспотребнадзор проверит, сколько человек собрал Баста в Петербурге
В Москве за сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8978, сообщили в оперативном штабе столицы.
Власти Австрии не рассматривают возможности использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по примеру соседней Венгрии, поскольку уже заключили контракты с европейскими поставщиками, заявил федеральный канцлер Себастьян Курц.
Читайте также: Курц исключил использование в Австрии российской вакцины от COVID-19
В Тюмени 650 добровольцев приступают ко второму этапу испытания новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Напомним, испытания начались 30 ноября на базе Тюменского государственного медицинского университета.
Читайте также: В Тюмени испытателей новой вакцины от COVID-19 застраховали от инвалидности
В Тюмени сыграла свадьбу необычная пара: жениху — 72 года. невесте — 80. Об этом сообщает портал 72.ru.
Молодожёны знакомы девять лет и ничто не предвещало их бракосочетания. Однако когда 72-летний пенсионер заболел COVID-19 и попал в больницу, тогда он понял, что может целиком и полностью положиться на свою 80-летнюю подругу.
Подробности в материале: В Тюмени коронавирус довёл до свадьбы пенсионеров 72 и 80 лет
В Приамурье за ноябрь выявили 4633 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 380 жителей.
Читайте также: В Приамурье число заразившихся SARS-CoV-2 за месяц выросло почти в два раза
Технический доступ к единому телефонному номеру 122 по вопросам, связанным с COVID-19, получили все регионы России, сообщил 30 ноября журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Об этом: Телефонная служба 122 по коронавирусу запущена во всех регионах России
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на оперативном совещании оценил ситуацию в регионе в части ожидания врача и скорой помощи по вызову на дом, охват тестированием на коронавирус, наличие лекарств в аптеках. По итогам обсуждения он поручил в течение двух дней всем задействованным структурам разработать комплексный план материально-технического обеспечения отрасли.
Читайте также: Тамбовский губернатор оценил ситуацию с коронавирусом в регионе
В Бурятии за минувшие сутки выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 19 425. Об этом утром 1 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
В Чувашии в 2020 году из десяти запланированных футбольных полей будет сдано четыре. В республике отказались от строительства двух футбольных полей, строительство ещё пяти предварительно перенесено на 2021 год. Говоря о причинах срыва строительства, власти ссылаются в том числе на пандемию коронавируса.
Об этом: Чувашия сорвала план по строительству футбольных полей
В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением в настоящее время находятся почти 14 тыс. человек.
Читайте также: В Ульяновской области коронавирус подтверждён ещё у 254 человек
В Челябинской области родители воспитанников детских садов не смогут попасть на новогодние утренники. Впрочем, один из взрослых может организовать запись утренника на видео и затем поделиться ею с остальными.
Подробности в материале: Родителей челябинских дошкольников не пустят на новогодние утренники
В Оренбургской области количество выявленных случаев заражения коронавирусом за ноябрь выросло на 32% (5 612 человек). Темп прироста заболеваемости в регионе снизился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, такой же процент прироста зафиксирован в Саратовской области и Башкирии, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В ПФО самый высокий процент месячного прироста в Пермском крае — 53%, на втором месте — Кировская область (52%), на третьем месте — Удмуртия — (51%). Самый низкий темп распространения коронавирусной инфекции по итогам месяца в Татарии — 23%.
Об этом: В Оренбуржье за месяц число заболевших COVID-19 выросло на 32%
«Сейчас у нас с учётом коронавируса не так много возможностей, чтобы отдохнуть, многие массовые мероприятия запрещены. Отдых на свежем воздухе — то немногое, что позволит создать праздничное настроение», — сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Читайте подробнее: Глава Хабаровского края рассказал о новогодних праздниках
В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 1 декабря, за прошедшие сутки выявлено 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 175 случаев.
Читайте также: В 16 населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
В Хабаровском крае за сутки выявлено 324 новых случая заражения коронавирус, это на пять положительных тестов меньше, чем накануне.
Об этом: В Хабаровском крае 30 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 19 425 случаев.
Читайте подробнее: В Бурятии выявили 260 новых случаев заражения коронавирусом
В Оренбурге водитель маршрутного автобуса выставил из салона пассажира без маски. Видео размещено в интернете.
Очевидцы утверждают, что выдворенный мужчина был пьян и отказывался надевать защитную маску. Водитель покинул свое рабочее место, вытолкнул пассажира, а затем вынес мужчине из автобуса сумку. Другие пассажиры поддержали действия водителя.
Читайте подробнее: В Оренбурге из автобуса выгнали пассажира без маски
В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 177 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 179 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Жертвами коронавируса стали уже 750 новосибирцев
44% от всей численности населения Самарской области привито от гриппа в регионе. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящий момент прививки от гриппа получили 73,5% от запланированного количества местных жителей. Чиновники утверждают, что вакцинация от гриппа помогает смягчить заболевания COVID-19.
Об этом: В Самарской области от гриппа привились 44% жителей региона
В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано сразу шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончавшимся было от 70 до 93 лет.
Читайте также: Число жертв COVID-19 в Горном Алтае достигло 105
Правительство РФ выделит регионам ещё более 10 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи за работу с коронавирусными пациентами. Камчатка дополнительно на эти цели получит более 97 млн рублей.
Читайте подробнее: Правительство РФ выделило ещё почти 100 млн рублей для медиков Камчатки
Власти Хабаровского края обсудили вопросы обеспечение врачей транспортом и горячим питанием. Подключиться к решению проблемных ситуаций, как обычных жителей, так и бизнес, призвал врио губернатора Михаил Дегтярёв.
Читайте подробнее: Власти попросили хабаровчан самим доставлять врачей к больным COVID-19
В Новосибирской области Росздравнадзор предписал изъять из оборота партию экспресс-тестов SARs-CoV-2 IgG/IgM австрийского производства. Причина — эти тесты на коронавирус не зарегистрированы на территории России и их применение может нести угрозу здоровью.
Подробности в материале: В Новосибирске изъяли опасные тест-системы на COVID-19
В Ингушетии продлили запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничение на проведение всевозможных досуговых, культурных и спортивных мероприятий введено до 15 января указом главы республики Махмуда-Али Калиматова от 30 ноября, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Читайте подробнее: В Ингушетии запретили новогодние массовые мероприятия
Наибольший прирост случаев заражения коронавирусом за ноябрь среди регионов Сибирского федерального округа отмечен в Хакасии. За месяц в регионе число носителей увеличилось на 73% или на 5,1 тыс. человек.
Читайте также: Назван антилидер в Сибири по приросту носителей SARS-CoV-2 в ноябре
В Ульяновской области растет число участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». До конца будут задействованы десять предприятий региона. По словам первого вице-губернатора Андрея Тюрина, вопрос повышения производительности труда «особенно актуален в период пандемии коронавируса».
Читайте также: Ульяновская область к 2024 году увеличит производительность труда на 5%
Графики посещаемости предложили разместить в магазинах Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на оперативном совещании в областном правительстве. На нем председатель правительства региона Виктор Кудряшов предложил рассмотреть возможность разместить на входах в магазины графики посещаемости, которые помогли бы людям сориентироваться, когда в магазине меньше всего посетителей. Таким образом, граждане смогут избежать скопления людей в торговых точках.
Читайте также: Графики посещаемости могут вывесить у входов в магазины Самарской области
В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались двое мужчин и одна женщина. Таким образом, по состоянию на 1 декабря всего погибли 243 человека.
Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки скончались три пациента с ковидом
До 10 декабря ожидается поставка вакцины от коронавирусной инфекции в Саратовскую область. Аптечный склад полностью готов к приему и хранению препарата. Во всех поликлиниках организовывают прививочные кабинеты. Необходимое оборудование для этого уже закуплено.
Об этом: В Саратовской области ожидают вакцину от коронавируса
В Ингушетии вновь продлены ограничительные меры в связи со сложной ситуацией по коронавирусу. На этот раз они будут действовать в течение полутора месяцев — до 15 января 2021 года. Указ об этом подписал накануне, 30 ноября, глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.
Подробности в материале: В Ингушетии продлили до 15 января ограничительные антиковидные меры
Заявление генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Об этом: В сети обсудили прогноз об окончании пандемии коронавируса в 2021 году
В Югре за сутки лабораторно подтверждены 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 225 случаев.
Читайте также: В Югре за сутки выявлено 215 случаев заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин попросил медиков, работающих в частных клиниках региона, перейти работать в больницы республики. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
По его словам, в Башкирии наблюдается кадровый голод в медицинской сфере. С весны текущего года все медики, которые работают в государственных медучреждениях ведут борьбу с пандемией коронавируса. У них нет возможности просто выспаться, а об отпусках они и не вспоминают.
Об этом: В Башкирии призвали медиков из частных клиник вернуться в больницы
В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 12 584. За последние сутки здесь выявлено 86 новых носителей.
Читайте подробнее: 86 носителей коронавируса выявлено за сутки в Туве
На ноябрь на Ставрополье пришлось больше всего зафиксированных случаев заражения COVID-19 в сравнении с другими месяцами. Так, за минувшие 30 дней в регионе диагноз подтвердился почти у 6,5 тыс. человек. В октябре было выявлено менее 5,3 тыс. носителей инфекции.
Подробности в материале: На Ставрополье в ноябре выявили почти 6,5 тыс. носителей коронавируса
В Хабаровском крае на дистанционном обучении по заявлениям родителей находится 424 ученика с разных школ города.
Читайте также: В Хабаровске дистанционное обучение в школах не пользуется популярностью
Действие режима повышенной готовности на территории Краснодарского края продлено до 15 декабря, постановление об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Читайте также: В Краснодарском крае продлено действие режима повышенной готовности
За минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 6225 человек, сообщили 1 декабря в оперативном штабе столицы.
Это на 1152 человека больше, чем сутками ранее, когда выписали 5073 пациента.
Подробности в материале: В Москве ещё 6225 пациентов справились с коронавирусом
Руководитель каждой пятой компании в России (19%) готов организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только прививка официально поступит в оборот.
Читайте также: Вакцинировать сотрудников от COVID-19 готова каждая пятая компания
Сроки строительства первой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону затягиваются. На это обратил внимание депутат городской думы Пётр Пятибратов (ЛДПР), побывавший на объекте.
Читайте также: В Ростове-на-Дону затягиваются сроки сдачи инфекционной больницы
54 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в Республике Алтай. Общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 11 394.
Об этом: На Алтае подтвердили 54 новых случая заражения SARS-CoV-2
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам страны более 10 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам и медперсоналу, работающим с больными COVID-19. Приамурье на эти цели получило 90,5 млн рублей.
Читайте также: На допвыплаты медикам Приамурья правительство РФ выделило ещё 90 млн рублей
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 1 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1126 человек (+12 за выходные дни). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7580 человек, +57 за последние сутки) и ОРВИ (12 309 человек, +142 за последние сутки).
Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 26 351 человека (+222 за последние сутки).
Читайте также: На Алтае жертвами коронавируса стали ещё 12 пациентов
Около 11 млрд рублей направили в Ставропольском крае с начала пандемии на поддержку экономики. Почти половину этих средств выделили на помощь малому и среднему бизнесу, сообщили в пресс-службе главы региона.
Подробности в материале: На Ставрополье в пандемию на поддержку экономики направили 11 млрд рублей
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 905 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперативный штаб региона.
Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 32 640 человек (+279 за последние сутки). Госпитализированы 3906 пациентов (-214 за последние сутки).
Читайте также: В Приангарье жертвами коронавируса стали более 900 человек
В России в октябре заёмщики остановили платежи по автокредитам на общую сумму 638 млн рублей, сопоставимый объём неплатежей наблюдался в мае (672,1 млн рублей), свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Читайте подробнее: В России выросли неплатежи по автокредитам
По информации ТАСС, в Новосибирске мужчина покончил с собой в госпитале для больных с коронавирусом.
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 декабря, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 767 человек, причём 263 из них добавились только за последние сутки.
Читайте также: Ещё семеро жителей Забайкалья стали жертвами COVID-19
Пик второй волны заболеваемости COVID-19 на Чукотке может пройти в декабре. Рост выявленных заражений в сутки придется на 9−14 декабря — по 4−6 случаев.
Подробности в материале: На Чукотке ждут пик второй волны заболеваемости COVID-19
В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, COVID-19 все чаще заболевают врачи и другой медицинский персонал. Как сообщает сегодня, 1 декабря, оперативный штаб региона, с начала эпидемии SARS-CoV-2 выявлен у 2218 медицинских работников.
«Из них 30,6% — врачи, почти 54,2% — средние медицинские работники, 10, 8% — младшие медработники, 4,2% — водители санитарного автотранспорта, иные сотрудники медицинских учреждений — 18,8%» — уточнили в региональном минздраве.
Подробности в материале: COVID-19 поразил более двух тысяч медиков Забайкалья
В Москве за сутки выявлено 6524 новых заболевших COVID-19.
В Алтайском крае растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 831(+5 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 22 712 жителей региона (+130 за последние сутки).
В Республике Карелия за последние сутки выявили коронавирус у 451 человека. Кроме того, в регионе подтвердились еще два летальных исхода от COVID-19.
Читайте также: В Карелии суточное число выявленных зараженных превысило 450 человек
Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 1 декабря 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 31 152 таких гражданина, уровень безработицы в регионе сократился до 5,9%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).
В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 1 декабря, у 27 412 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 246 жителей региона. Минувшим днем заболели 248 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 264 человека, за сутки — 176 пациентов. Всего скончались 238 человек.
Об этом: В Саратовской области за сутки ещё у 246 человек выявили коронавирус
Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области в интернате. В ранее выявленном очаге в другом интернате найдены новые случаи инфекции. Тем временем суточная выявляемость коронавируса в регионе второй день показывает одну и ту же цифру.
Подробности в материале: В Псковской области новый очаг коронавируса выявлен в интернате
142 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 14 406 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 12 009 человек, включая 87 человек в минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 542 пациента, а 1772 человека лечатся на дому.
Об этом: В Башкирии за сутки выявили 142 случая заражения коранавирусом
Две новосибирские медорганизации проверит Росздравнадзор — из-за сообщения о том, что пациента с коронавирусом и туберкулёзом лёгких оставили без медицинской помощи. Информация об этом ранее появилась в СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Росздравнадзор проверит новосибирские больницы из-за неоказанной помощи
За последние сутки в Санкт-Петербурге протестировали на коронавирус 31 487 человек, сообщили 1 декабря в городском оперативном штабе. Это более чем на семь тысяч больше, чем днем ранее.
Читайте подробнее: В Петербурге проверили на коронавирус еще более 31 тыс. человек
В Челябинской области за сутки выявлено ещё 290 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе обнаружили уже 26 941 заразившегося. Больных COVID-19 насчитывается 8702.
Об этом: В Челябинской области выявили ещё 290 носителей коронавируса
«Коронавирус на самом деле опасен для беременных, потому что он проникает везде. Во-первых, на маленьком сроке наступает угроза беременности — это четко выявлено. Вторая проблема: беременной женщине можно давать только определенные лекарства и очень мало. Если мы хотим спасти и ребенка, и маму, тут врач 10 раз подумает, чтобы назначить какую-то жесткую терапию, — только легкую», — рассказала КП врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Количество бригад скорой помощи увеличили с 1 декабря в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, с 1 декабря количество бригад скорой помощи увеличится с 55 до 65. Это стало возможно благодаря дополнительным средствам, выделенным из бюджета региона. При этом муниципалитеты помогают усилить транспортное обеспечение мобильных бригад.
Об этом: В Самарской области с 1 декабря увеличили количество бригад скорой помощи
В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 1 декабря в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 227 новых случаях заражения.
Подробности в материале: В Крыму за сутки выявили ещё 214 носителей коронавируса
Министерство экономического развития Хакасии предложило региональному штабу смягчить некоторые санитарные ограничения для заведений общепита. В частности, речь идёт о возможном увеличении времени работы на час — до 23 часов.
Читайте также: Минэкономики Хакасии предложило смягчить ограничения для кафе и ресторанов
В Пермском крае с начала апреля 2020 года за нарушение противоэпидемиологического режима возбуждено более 28 административных производств по 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). К административной ответственности привлекли 22 419 юридических, должностных и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.
Об этом: В Прикамье возбудили более 28 тыс. дел за нарушение антиковидного режима
В Челябинской области к 1 декабря скончались ещё десять граждан с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Из них пятеро умерли от COVID-19. Среди них две женщины 80 и 86 лет и трое мужчин 62 и 84 лет. Ещё пятеро ушли из жизни от других заболеваний. У 60-летнего мужчины были сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность, у 75-летней женщины — сахарный диабет и диабетическая нефропатия, у 87-летней пациентки — постинфарктный кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий, у 73-летней — гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек, а у 57-летнего мужчины — сахарный диабет с поражением почек и атеросклероз коронарных артерий.
Подробности в материале: В Челябинской области умерли ещё 10 пациентов с коронавирусом
В Брянской области 1 декабря выявлено ещё 140 носителей коронавируса, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 180 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Брянской области выявили 140 носителей коронавируса
На сегодняшний день в московской больнице в Коммунарке, в которой лечат больных с COVID-19, вызываемым коронавирусом, проходит лечение 840 пацентов. Об этом 1 декабря сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: В больнице в Коммунарке проходят лечение 840 пациентов — главврач
От десяти до пятнадцати пациентов в сутки с подтверждённым диагнозом COVID-19 умирают в Воронежской области. Данные во время прямого эфира в соцсетях 1 декабря привёл губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Воронежский губернатор: от COVID-19 умирают до 15 пациентов в сутки
В России ситуация на дорогах после снятия «коронавирусных» ограничительных мер отличалась нестабильностью, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
Об этом: В ГИБДД оценили ситуацию на дорогах после снятия карантинных ограничений
В Санкт-Петербурге за истекшие сутки выявили 3697 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 1 декабря в федеральном оперштабе. Это на шесть случаев больше, чем сутками ранее, когда впервые за несколько месяцев было отмечено снижение числа новых случаев инфекции.
Подробности в материале: В Петербурге коронавирус вновь пошёл в рост
За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтвердили смерть еще 85 человек от последствий болезни COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом 1 декабря сообщили в федеральном оперштабе. Таким образом, город повторил свой же «рекорд» смертности, установленный 25 ноября по итогам предыдущих суток.
Подробности в материале: В Петербурге повторили «рекорд» по суточной смертности от ковида
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета внёс изменения в репертуар из-засложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается в Instagram театра.
«К сожалению, мы вынуждены отменить показы балета «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена, чтобы не подвергать риску здоровье детей — учащихся Новосибирского хореографического училища, занятых в спектакле, — говорится в сообщении. — По этой причине вместо ранее заявленных в афише с 15 по 19 декабря спектаклей «Щелкунчик» в редакции Василия Вайнонена, состоятся показы балета «Щелкунчик» в постановке испанского хореографа Начо Дуато».
Подробности в материале: Новосибирский оперный театр меняет постановки «Щелкунчика» из-за COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 26 402 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.
Это на 64 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 26 338 случаев заражения. Лидерами среди регионов России являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Подробности в материале: В России выявили 26402 новых случая заражения коронавирусом
569 человек — именно столько умерли от коронавируса в России за последние сутки. Это очередной «рекорд».
С обозначенной докторами информацией о причинах нарушений памяти и концентрации внимания при COVID-19 полностью согласен кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил, что в СМИ представлен достаточно исчерпывающий перечень причин постковидных неврологических расстройств в виде снижения памяти и концентрации внимания.
«Безусловно, наличие этих причин связано с тяжестью перенесенной инфекции. Доктор Комаров свидетельствует о важности в генезе данных симптомов нейротоксического эффекта коронавирусной инфекции. Но с развитием поражения легочной ткани присоединяется уже бактериальная инфекция, которая также располагает многообразными факторами патогенности, оказывающими повреждающее воздействие на все органы и ткани, в том числе головной мозг…».
Подробности в материале: Врач пояснил, почему при COVID-19 нарушается память и внимание
В Ленинградской области за последние сутки зарегистрированы пять новых летальных исходов от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе от этой болезни скончались 144 человека. Об этом 1 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Ленобласти количество смертей от COVID-19 достигло 144-х
В Адыгее за сутки выявили ещё 96 заразившихся коронавирусом жителей республики.
В Свердловской области пока не приняли решения о проведении или отмене новогодних мероприятий. Об этом сообщили в оперштабе региона журналистам.
Как передаёт «Новый день», в штабе заявили о продолжающейся проработке вопросов, связанных с проведением и организацией новогодних праздников. Эти дела «находятся на завершающей стадии проработки», уточнили в структуре.
Сейчас в регионе пока не отменены новогодние мероприятия. Есть решение по отмене корпоративов в госучреждениях и на госпредприятиях.
Читайте подробнее: Свердловские власти решают судьбу новогодних мероприятий
За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 569 пациентов, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: В России за сутки от COVID-19 скончались 569 пациентов
В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 163 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее сообщалось о 166 новых носителях. Данные статистики 1 декабря опубликовал региональный оперативный штаб.
Читайте подробнее: На Кубани за сутки подтвердили 163 случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 569 человек. Об этом 1 декабря сообщает оперативный штаб Москвы.
Данный показатель является максимальным за всё время пандемии. Предыдущий «рекорд» был зафиксирован в конце ноября — 524 летальных исхода за сутки. Днём ранее, 30 ноября, в России умерли от COVID-19 368 пациентов.
Читайте также: Коронавирус в России обновил рекорд по суточной смертности
Ситуация с COVID-19 уверенно стабилизируется в ряде российских регионов. В целом заметен тренд на стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране, сообщила 1 декабря заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
«В России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19», — сказала Плоскирева РИА Новости.
Читайте подробнее: В РФ наметился тренд на стабилизацию эпидемии COVID-19 — Роспотребнадзор
Перинатальный центр в Новосибирске ввели в эксплуатацию досрочно. На рабочем совещании на объекте с участием губернатора Андрея Травникова принято принципиальное решение: новое здание будет работать по профилю, помещения не будут использованы для размещения COVID-госпиталя, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.
Подробности в материале: В новосибирском перинатальном центре COVID-госпиталя не будет — власти
За минувшие сутки в Москве выявили 6524 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.
Это всего на 13 случаев больше, чем сутками ранее, когда было выявлено 6511 случаев заражения. Всего в Москве за время пандемии выявили свыше 612 тыс. заражённых коронавирусом.
Об этом: В Москве сохранился стабильный прирост заражённых коронавирусом
В Калужской области по состоянию на 30 ноября закрыты на карантин более пяти тысяч классов. Среди учителей в среднем по области заболеваемость по всем видам инфекционных заболеваний не превышает 10%.
Об этом: В Калужской области рассказали о ситуации COVID-19 у школьников и студентов
В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 329 новых случаев заражения коронавирусом, сутками ранее сообщалось о 325 новых случаях. Данные статистики 1 декабря опубликовал региональный оперативный штаб.
Читайте также: В Воронежской области скончались ещё 16 пациентов с коронавирусом
Амбулаторные центры оказания помощи пациентам с острыми респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом, заработали во всех крупных поликлиниках Волгоградской области, сообщает 1 декабря пресс-служба администрации региона. Площадки открылись в медучреждениях, которые имеют в своём распоряжении кабинет рентгеновской компьютерной томографии.
Об этом: В волгоградских поликлиниках открылись амбулаторные ковид-центры
В Чувашии снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом, в то же время зарегистрированы новые летальные исходы.
Об этом: В Чувашии за сутки от COVID-19 скончались шесть пациентов
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили оставить детей без одного из главных зимних развлечений — катания со снежных горок. Такой вывод можно сделать из слов алтайского спикера Александра Романенко, который в ходе очередной сессии Алтайского краевого законодательного собрания так прямо и заявил:
Подробности в материале: «Никаких горок не будет»: алтайских детей лишили главной зимней радости
В Мурманской области за сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 287 человек. Лидеры по суточному приросту — Мурманск (+107), Кандалакшский район (+52), Североморск (+44) и Мончегорск (+25)
Подробности в материале: Семь человек с коронавирусом скончались за сути в Мурманской области
В Санкт-Петербурге более 50 тысяч человек с коронавирусной инфекцией находятся на амбулаторном лечении в своих квартирах и домах. Об этом 1 декабря заявил вице-губернатор Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение.
Подробности в материале: В Петербурге более 50 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся дома
В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число зарегистрированных за всё время пандемии случаев достигло 12 246.
Подробности в материале: В Хакасии за сутки выявили 183 носителя коронавируса
Более полутора тысяч студентов медицинских колледжей Санкт-Петербурга оказывают помощь участковым терапевтам. Они привлечены к работе в регистратурах поликлиник, по телефону контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с коронавирусом и информируют пациентов о результатах анализов на COVID-19.
Об этом: Более 1,5 тыс. студентов медколледжей Петербурга помогают врачам поликлиник
В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус значительно превысило количество выявленных случаев заражения.
Подробности в материале: В Ульяновской области от COVID-19 выздоровели ещё 348 человек
118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области 1 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Госпитализированы в стационары 522 человека, в том числе шесть детей.
Читайте также: В Рязанской области выявили 118 случаев заражения коронавирусом
В Томской области зарегистрировано ещё шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям.
Об этом: В Томской области подтвердили ещё шесть летальных случаев от COVID-19
В течение ноября в Дагестане в общей сложности умерли 174 человека с коронавирусом. Случаи летального исхода в республике в минувшем месяце фиксировались каждый день.
Об этом: В Дагестане в ноябре умерли более 170 человек с коронавирусом
В Свердловской области подтвердили новые 367 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения: 30 ноября 2020 года был зарегистрирован 381 носитель вируса. Теперь в регионе подтверждено 46 693 случая заражения коронавирусом.
За минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (204 человека), Арамильского городского округа, Байкаловского района, Берёзовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.
Подробности в материале: На Среднем Урале снизилось количество выявленных носителей коронавируса
На сегодняшний день в России наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19, и в ряде регионов страны есть уверенная тенденция на стабилизацию. Об этом 1 декабря заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
Читайте подробнее: Эпидемиолог оценила текущую ситуацию с коронавирусом в России
В Татарии, по информации на 1 декабря, носителями коронавируса числятся 10 424 человека, за сутки заболели еще 85 жителей. Минувшим днем были инфицированы 84 человека. Всего выздоровели 9139 пациентов, за сутки — 64 человека. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 136 случаев.
Об этом: В Татарии зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом
С 1 декабря в Мурманской области введен обязательный масочный режим на вокзалах.
«На территории железнодорожного и аэровокзала обязательно использовать маски. Ранее этот пункт не был уточнен, и некоторые пассажиры пренебрегали правилами», — сообщили в оперштабе.
Читайте подробнее: Мурманские власти сделали обязательным масочный режим
В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 332 человека. За это время было выполнено 3 тыс. 982 теста. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 1 декабря. Накануне сообщалось о 334 носителях SARS-CoV-2, при этом было проведено более 6 тыс. исследований.
Читайте также: В Ростовской области подтвердили ещё 332 случая заражения коронавирусом
Власти Воронежской области не намерены закрывать рестораны, кафе, прочие заведения общепита под Новый год. Об этом 1 декабря во время прямого эфира в соцсетях заявил глава региона Александр Гусев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Воронежские рестораны смогут работать в новогоднюю ночь
В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 1 декабря подтвердилась у 20 384 человек, за сутки заболели еще 163 жителя региона. Минувшим днем инфицированными стали 165 человек. Всего выздоровели 17 529 пациентов, за сутки — 88 человек. Не удалось спасти 243 пациента, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: За сутки коронавирус выявили ещё у 163 жителей Пензенской области
За прошедшие сутки в Омской области выявлено 244 новых носителя коронавируса, за весь период — 22 807. Об этом сообщилили 1 декабря в областном оперштабе.
Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 2,1% — до 19,1%. Под наблюдением медицинских работников находятся 3082 пациента.
Подробности в материале: Ещё девять жителей Омской области стали жертвами COVID-19
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге выполнено 4,9 млн исследований на наличие коронавируса. Охват тестированием составляет 646 тестов на 100 тысяч человек населения.
Читайте подробнее: За время пандемии в Петербурге провели 4,9 млн тестов на коронавирус
За последние сутки в Ростовской области официально подтвердили смерть ещё 25 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом ИА REGNUM 1 декабря сообщили в донском правительстве. Таким образом, регион обновил свой «рекорд» суточной смертности, установленный 28 ноября.
Читайте также: В Ростовской области обновили рекорд по суточной смертности от COVID-19
В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 184 ковид-пациента. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 9076 человек, сообщили 1 декабря в федеральном оперативном штабе.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии число выздоровевших от COVID-19 превысило 9000 человек
В Курской области 1 декабря зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на девять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 15 тыс. 445 положительных тестов.
Читайте также: В Курской области выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом
В Подмосковье выявлено 1104 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением этой инфекции в России.
Согласно опубликованным ранее данным, это число является максимальным для Московской области за все лето и осень.
Читайте также: В Подмосковье выявлено рекордное за полгода число заражений коронавирусом
В Курской области по состоянию на 1 декабря зарегистрировано 199 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждена одна смерть.
Читайте также: В Курской области скончался ещё один пациент с COVID-19
С 1 декабря 2020 года решением правительства Санкт-Петербурга введены новые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Они связаны с ограничением на массовое скопление людей в одном месте в одно время.
Читайте также: В Петербурге с 1 декабря ужесточены меры против пандемии
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил решение о возвращении воронежских детей с дистанционной формы обучения в школы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, вопрос обсуждался 1 декабря в ходе прямого эфира главы региона в соцсетях.
Подробности в материале: Воронежский губернатор объяснил отказ от дистанционного обучения в школах
В школах Новосибирской области в связи с заражением коронавирусом, по данным на 30 ноября, 191 заболевший — 96 детей и 95 взрослых. Об этом на брифинге сегодня, 1 декабря, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.
Подробности в материале: Почти сто учителей новосибирских школ заразились коронавирусом
В Свердловской области подтверждено ещё 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 30 ноября 2020 года заявили о девяти смертях от COVID-19.
Об этом: На Среднем Урале подтвердили ещё 10 смертей от COVID-19
Техническое открытие госпиталя для пациентов коронавирусной инфекцией прошло 1 декабря в Унече Брянской области. На создание современного медучреждения на 400 коек потратили около 100 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Читайте подробнее: В Брянской области открылся новый ковид-госпиталь на 400 коек
В Пермском крае за сутки, на 1 декабря, выявлено 298 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. По сравнению с данными на 30 ноября отмечен незначительный спад суточного показателя с 300 случаев до 298.
Среди выявленных носителей коронавируса пятеро детей и 293 взрослых: 111 мужчин, 182 женщины. В больнице на лечении находятся 74 человека, а 224 — дома под меднаблюдением.
Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,4% (на 30 ноября — 1,5%), коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1 (на 30 ноября — 1,01).
Подробности в материале: В Прикамье выявлено ещё 298 случаев заражения коронавирусом
В Туве создадут центр реабилитации людей, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, этот вопрос поднимают посетители общественной приёмной регионального отделения ЕР.
«Начинаем эту работу на базе санатория «Серебрянка», — написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Читайте также: В Туве откроют центр реабилитации переболевших тяжёлой формой COVID-19
В Пермском крае за сутки, на 1 декабря, скончались 17 пациентов с коронавирусом: 14 — от COVID-19, трое — от сопутствующих заболеваний, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Число жертв коронавирусной инфекции достигло 644 человек. Кроме того, зафиксирован летальных исход у 351 человека, чей тест на коронавирус оказался положительным, но причиной смерти названы сопутствующие заболевания.
Подробности в материале: В Прикамье число жертв COVID-19 достигло 644 человек
Барнаульские поликлиники приступили к выдаче бесплатных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, которые получают лечение на дому. Как пояснили в министерстве здравоохранения Алтайского края, медикаменты будут получать те пациенты, у которых уже подтвержден COVID-19, а также те, которые имеют клинику, сходную с этим новым заболеванием.
Как пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава Жанна Вахлова, если у пациента диагноз лабораторно не подтвержден, но присутствует как минимум два симптома, сходные с ковид-клиникой, ему будут давать бесплатные препараты.
Читайте подробнее: В Барнауле стартовала выдача бесплатных лекарств от COVID-19
Строительство второго инфекционного центра завершено в Башкирии. Об этом 1 декабря сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании президиума республиканского правительства.
По его словам, строительство инфекционного центра в г. Стерлитамаке началось 10 октября, а через 50 дней основные строительно-монтажные работы были закончены. Поэтому на стройплощадке останутся только те специалисты, которые будут совместно с врачами осуществлять пусконаладочные работы.
Подробности в материале: В Башкирии завершили строительство второго инфекционного центра
В Калужской области значительно сократили время ожидания пациентами на дому бригад скорой медицинской помощи, доукомплектовав бригады медиками и увеличив автопарк на 53 автомобиля.
Читайте также: В Калужской области в два раза сократили время приезда медиков к пациентам
В Волгоградской области 1 декабря подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 245 человек, зарегистрировано четыре летальных исход, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 243 случая заражения коронавирусом
В Липецкой области 1 декабря подтверждено 133 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 375 положительных тестов.
Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявлены 133 новых носителя коронавируса
Вопрос о возможном продлении новогодних каникул в новосибирских школах сейчас не рассматривается. Об этом на брифинге сегодня, 1 декабря, заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Читайте также: В минобре ответили, продлят ли новогодние каникулы в новосибирских школах
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 117 летальных случаев.
Об этом: В Липецкой области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 1 декабря, выявлено 182 случая заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составляет 0,79%, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В регионе стабилизируется эпидситуация. Суточный показатель выявляемых носителей коронавируса постепенно снижается. Напомним, на 24 ноября за сутки зафиксировано 188 фактов, 24−30 ноября ежедневно выявляли по 184−185 случаев заражения.
С конца марта в Оренбуржье зарегистрировано 23 361 носитель коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 9,3 случая заражения.
Читайте подробнее: В Оренбуржье заболеваемость COVID-19 идёт на спад
Центральная городская больница Азова получит из бюджета Ростовской области более 7,8 млн рублей. За счёт выделенных средств медиков обеспечат защитными костюмами, масками и перчатками.
Подробности в материале: Азовских медиков обеспечат защитными костюмами и масками
Ещё 62 случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 1 декабря в пресс-службе правительства города. Накануне сообщалось о регистрации 65 новых носителей.
Читайте также: В Севастополе за сутки скончались трое пациентов с COVID-19
В Архангельской области число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии выросло до 32 012 — за последние сутки инфекцию выявили еще у 395 человек.
Читайте подробнее: В Архангельской области коронавирусом заразились более 32 тысяч человек
В Астраханской области 1 декабря подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 24 положительных теста.
Об этом: В Астраханской области выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области по состоянию на 1 декабря подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 260 человек.
Подробности в материале: В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Оренбургской области за сутки, на 1 декабря, жертвами коронавирусной инфекции стали еще три человека, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С конца марта зафиксирована 221 смерть пациентов по причине коронавирусной инфекции.
С конца марта в регионе выявлен 23 361 случай заражения. От COVID-19 оправились 19 989 человек, в том числе 143 — за последние сутки.
На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 1 315 человек, среди которых 405 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 53 пациента, на кислородной поддержке — 686 пациентов. Состояние 801 человека медики оценивают как средней тяжести, еще 109 — как удовлетворительное.
Читайте подробнее: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё трое пациентов
Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Николай Бушков («Единая Россия») признан виновным в нарушении режима самоизоляции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Центрального районного суда Барнаула, в соответствии с обвинением по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ народный народный избранник приговорен к выплате штрафа в размере 15 тыс. рублей.
Подробности в материале: На Алтае оштрафован депутат, подцепивший коронавирус
Пандемия отодвинула в умах петербуржцев все остальные проблемы на второй план и обострила трудности. Об этом сообщил 1 декабря директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Медицина и соцвыплаты: петербуржцы назвали главные проблемы города
В Саратовской области за минувшие сутки летальные исходы произошли еще с шестью инфицированными пациентами. Среди погибших — двое мужчин 80 и 88 лет, а также женщины 69, 71, 73 и 78 лет. Таким, образом, по состоянию на 1 декабря жертвами ковида за все время наблюдения числятся 244 саратовца.
Читайте также: В Саратовской области скончались шесть пациентов с ковидом
Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни от коронавируса в сочетании с другими заболеваниями.
Реклама «Энтеросгеля», в которой распространялась информация о лёгком течении COVID-19 при условии приёма препарата, признана нарушающей законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.
«Комиссия ФАС России выявила нарушение закона о рекламе в рекламном ролике лекарственного препарата «Энтеросгель» в эфире телеканала ТНТ в июне 2020 года. Основанием для разбирательства стали поступившие в ФАС России жалобы граждан», — говорится в сообщении.
Читайте также: ФАС признал ненадлежащей рекламу «Энтеросгеля» о лечении COVID-19
В Республике Калмыкия за восемь месяцев стимулирующие выплаты получили более 3 тыс. медиков, которые контактируют с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19. На эти цели направлено 896 млн рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов, а также фонда обязательного медицинского страхования.
Читайте также: Более 3 тыс. калмыцких медиков получили стимулирующие выплаты
В Новосибирской области руководство двух школ планирует продлить учебный год из-за отставания от образовательной программы из-за «коронавирусных» ограничений. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.
Об этом: Несколько новосибирских школ собираются продлить учебный год
Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, появились провокаторы без масок. Как сообщает телеграм-канал мэрии Читы, кондукторов МП «Троллейбусное управление» нередко оскорбляют пассажиры в ответ на просьбу надеть медицинскую маску. И это при том, что всем хорошо известно об опасности, исходящей от COVID-19.
По словам и.о. директора предприятия Андрея Лунченко, в последнее время даже появились так называемые «провокаторы», которые демонстративно не используют маски в общественном транспорте, либо заходят в троллейбус в масках, а после приобретения билетов снимают их, полностью игнорируя законные требования.
Читайте также: В общественном транспорте Забайкалья появились «провокаторы» без масок
На выплаты медицинским работникам Забайкалья, помогающим больным коронавирусной инфекцией, выделено дополнительное финансирование в размере 44,6 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, известила сегодня, 1 декабря, пресс-служба забайкальского губернатора.
Как пояснил вице-премьер правительства региона Андрей Кефер, одним из поручений премьер-министра России Михаила Мишустина было осуществление выплат в кратчайшие сроки.
Об этом: Забайкальским медикам пообещали «президентские надбавки» в кратчайшие сроки
Для того, чтобы попасть в московскую баню, теперь нужен будет QR-код.
Напомним, в Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, COVID-19 все чаще заболевают врачи и другой медицинский персонал. Всего с начала эпидемии и по на 1 декабря SARS-CoV-2 выявлен у 2218 медицинских работников.
Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Ранее министерство финансов Забайкалья сообщало, что расходы на стимулирующие выплаты медицинским работникам профинансированы на 99% — из резервного фонда правительства РФ регион получил около 940 миллионов рублей.
Читайте также: COVID-19 поразил более двух тысяч медиков Забайкалья
В Белгородской области 1 декабря подтверждено 170 случаев заражения коронавирусом, что на один больше показателя предыдущих суток. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Белгородской области подтвердили ещё 170 случаев заражения коронавирусом
Жители Татарии стали в шесть раз чаще звонить на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции. Операторы в день принимают около 1,2 тыс. звонков. Дозвониться после модернизации теперь возможно по короткому номеру 112.
Подробности в материале: В Татарии в разы возросли звонки на горячую линию по вопросам COVID-19
В Петербурге осталось всего 6% свободных коек для пациентов с коронавирусом. С 1 декабря НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России начал принимать больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Там развернуто 55 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19 и пневмониями.
Читайте подробнее: В Петербурге бросили в бой с ковидом еще один федеральный стационар
Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ирина Антонова скончалась по причине коронавирусной инфекции вкупе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ГМИИ.
Несмотря на сложности в экономике, связанные с кризисом, последовавшим после эпидемии коронавируса, власти Омской области нашли возможность увеличить финансирование для покупки жилья детям-сиротам. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.
В рамках действующего соглашения между правительством Омской области и Министерством просвещения Российской Федерации на 2021 год планируется на закупку квартир для сирот направить 478,6 млн рублей.
Читайте также: В Омской области увеличена сумма для покупки жилья детям-сиротам
В Красноярском крае, по данным на сегодня, 1 декабря, за минувшие сутки выявлено 336 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 334 пациента выздоровели, 22 человека скончались. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Жертвами коронавируса стали ещё 22 красноярца
С учётом существующих экономических реалий, сверстать бюджет Забайкальского края на 2001 год оказалась сложной задачей, но она выполнена в срок. Такой вывод можно сделать из сообщении пресс-службы забайкальского губернатора опубликованного сегодня, 1 декабря.
Уже в самое ближайшее время региональный минфин вынесет главный финансовый документ края на рассмотрение депутатов законодательного собрания Забайкальского края.
Читайте подробнее: В Забайкалье готовятся утвердить бюджет на 2001 год
В Северной Осетии в тяжелом состоянии находятся 109 пациентов ковидных госпиталей. К аппаратам ИВЛ подключены 16 из них, сообщили 1 декабря в минздраве региона.
Читайте подробнее: В Северной Осетии находятся в реанимациях 109 пациентов с COVID-19
Алтайский край стал одним из двух регионов Сибири с самой высокой долей пациентов, победивших коронавирус. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил данные о том, как изменилась доля выздоровевших от COVID-19 в Алтайском крае за неделю с 25 ноября по 1 декабря
По итогам недели общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло отметку в 23 000. На 1 декабря в регионе здоровы 23 755 (90%) из 26 351 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Вакцинация населения от коронавируса в Воронежской области может начаться в первом квартале 2021 года. Об этом 1 декабря в прямом эфире в соцсетях сообщил губернатор Александр Гусев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Воронежский губернатор назвал сроки вакцинации населения от коронавируса
В Приангарье начнется третий этап обследования населения на коллективный иммунитет к коронавирусу. Как сообщает сегодня, 1 декабря, пресс-служба областного правительства, по результатам второго этапа исследования показатель коллективного иммунитета к коронавирусу составил 12,1%.
Также в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19 в Приангарье глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что за последнюю неделю произошел рост положительных тестов на COVID-19.
Подробности в материале: В Приангарье проверяют степень коллективного иммунитета к коронавирусу
Сразу два новых стационара будут сданы в эксплуатацию в Петербурге в ближайший месяц. Первыми же их пациентами станут больные с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Коечный фонд двух стационаров примет более 800 человек. Об этом 1 декабря рассказали в пресс-службе правительства Северной столицы.
Читайте подробнее: В Петербурге готовят к вводу два новых стационара для пациентов с COVID-19
Во Владимирской области 1 декабря подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 377 носителей вируса.
Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 138 новых носителя коронавируса
Во Владимирской области по состоянию на 1 декабря зарегистрировано 324 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены пять смертей.
Подробности в материале: Во Владимирской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Свердловской области уменьшилась заболеваемость COVID-19 среди жителей средних лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Число новых случаев заболевания среди граждан от 30 до 49 лет уменьшилось на 7,7%. Упала заболеваемость и среди молодых жителей от 18 до 29 лет (на 2,6%).
Несовершеннолетние и люди старше 50 лет, напротив, стали несколько чаще заболевать коронавирусной инфекцией, отмечают в штабе.
Читайте подробнее: На Среднем Урале упала заболеваемость COVID-19 среди жителей средних лет
В Курганской области лабораторно подтверждены 106 новых случая заражения коронавирусом. Из них 29 зарегистрированы в Кургане, сообщает 1 декабря региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 104 случая.
Читайте также: В Зауралье за сутки коронавирус выявили у 106 человек
В Чечне продолжается рекордный рост числа выявленных пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки их стало больше на 115 человек, сообщили 1 декабря в федеральном оперативном штабе. Это второй показатель в Северо-Кавказском федеральном округе по числу заболевших за сутки после Ставрополья, где он составил 230 человек.
Подробности в материале: Чечня поднялась на 2-е место в СКФО по суточному приросту COVID-пациентов
В Тамбовской области 1 декабря подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом. Столько же было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 332 носителя вируса.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 126 новых носителей коронавируса
Министр здравоохранения РФ заявил, что свободных реанимационных коек в регионах достаточно, но количество больных увеличивается
Изменения в Указ о режиме повышенная готовность в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Согласно новой редакции указа, обязательный режим самоизоляции действует для пациентов с COVID-19, пациентов с внебольничной пневмонии, лиц с подозрением на коронавирус, либо находившихся в контакте с инфицированными, пожилых людей старше 65 лет, которые обратились за помощью с симптомами ОРВИ и тех, кто с ними проживает.
Читайте подробнее: Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Единая информационно-справочная служба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции начала работать в Саратовской области. Через единую справочную службу по бесплатному номеру 122 можно в круглосуточном режиме вызвать скорую помощь, получить информацию по выплатам больничного пособия при нахождении на карантине в связи с ковидом и многое другое.
Подробности в материале: В Саратовской области заработала единая справочная служба по COVID-19
На сегодняшний день дистанционный формат обучения в школах является вынужденной мерой. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводит телеграм-канал «Большая перемена РФ».
«Дистанционное обучение — это вынужденная мера. Понимаю беспокойство родителей по поводу того, останется ли такой формат по окончании пандемии», — сказал Кравцов.
Подробности в материале: В Минпросвещения не планируют переводить школьников на дистанционку
В Воронежской области забыли про парки аттракционов при снятии ограничений после первой волны коронавируса. Об этом 1 декабря в ходе прямого эфира сказал губернатор Александр Гусев, отвечая на вопросы жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Воронеже власти забыли открыть парки аттракционов
В Санкт-Петербурге общее количество школьных классов, переведенных на дистанционную форму обучения, достигло 1%. Об этом 1 декабря сообщили в городском комитете по образованию.
Читайте подробнее: В Петербурге количество классов, переведенных на «дистант», достигло 1%
Предновогодняя покупательская лихорадка смягчит падение потребительской активности, которое наблюдается в РФ в настоящее время. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.
Читайте подробнее: Названа отрасль экономики РФ, которую ждет временное повышение доходов
Калининградская область и Санкт-Петербург — два региона, ситуация с коронавирусом в которых, вызывает опасения у Минздрава РФ
Роспотребнадзор уверяет, что в России замедляются темпы роста заболеваемости коронавирусом.
Ну, вот. Концерт Басты в Питере отгремел, и Роспотребнадзором вынесен протокол о приостановлении работы спортцентра, в котором он проходил. Правила нужно соблюдать!
В Тамбовской области области за последние сутки зарегистрировано 13 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 88 человек.
Читайте также: В Тамбовской области скончались ещё 13 пациентов с COVID-19
В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 95 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы республики 1 декабря. Днём ранее был выявлен 91 случай заражения.
Об этом: В Калмыкии увеличился суточный прирост носителей коронавируса
В стадии стабилизации по коронавирусу сейчас находятся 58 регионов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор призывает ограничить праздничные мероприятия в новогодние дни в регионах.
В Коми за сутки скончались 17 человек с COVID-19.
Подробности в материале: Республика Коми побила рекорд по летальным исходам от COVID-19
За истекшие сутки в Республике Калмыкия зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте главы республики 1 декабря
Читайте подробнее: В Калмыкии скончались ещё четыре пациента с COVID-19
В ряде регионов ситуация с распространением коронавирусной инфекции является напряжённой. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
«Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся достаточно напряжённой», — сказал он.
Об этом: Мишустин назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в регионах
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский увидел философскую дилемму в предложении Китая ввести паспорта здоровья и таким образом приступить к чипированию людей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.
Об этом: Чипирование и изоляция: Жириновский назвал сценарий развития цивилизации
На Ямале за сутки подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 194 заражения.
Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявили ещё 198 носителей коронавируса
Правительство РФ решило продлить до конца 2020 года возможность для медицинских организаций покрывать текущие расходы средствами ОМС. Об этом 1 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
«Правительство приняло решение продлить до конца года возможность медицинским организациям расходовать средства обязательного медицинского страхования на оплату труда работников коммунальных услуг, оплату труда налогов, независимо от объёма оказанной ими помощи, а также для погашения кредиторской задолженности», — сказал он.
Подробности в материале: Больницам продлят возможность расходовать средства ОМС на текущие нужды
На амбулаторном лечении в России находятся 79% пациентов с коронавирусом. Об этом 1 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 79% пациентов. В стационарных учреждениях находятся 217 тысяч пациентов с коронавирусом или подозрением на него. И 16 тысяч пациентов с внебольничными пневмониями», — сказал Мурашко.
Читайте подробнее: Почти 80% пациентов с COVID-19 в России лечатся амбулаторно
В России растут расходы на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 1 декабря на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: Мишустин заявил о росте расходов на борьбу с COVID-19
Власти Санкт-Петербурге рассматривают возможность отменить проведение всех новогодних ёлок и запретить работу ресторанов на время новогодних праздников. Причиной является расширение эпидемии коронавирусной инфекции и снижение до минимума количества свободных коек в больницах.
Читайте также: В Петербурге могут запретить ёлки и закрыть рестораны
В России ситуация с коронавирусом показала, какие меры нужны для повышения качества и эффективности медпомощи. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
«Ситуация с коронавирусом показала, какие меры необходимы, чтобы повысить качество и эффективность медицинской помощи», — сказал он.
По словам Мишустина, правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на следующие пять лет.
Об этом: Правительство РФ утвердило пятилетний план в сфере здравоохранения
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусной инфекций в российских регионах.
Читайте подробнее: Мурашко назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в двух регионах РФ
В аптеках Республики Калмыкия активисты Общероссийского народного фронта в ходе мониторинга выявили дефицит лекарств от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.
Подробности в материале: В аптеках Калмыкии выявили дефицит лекарств от COVID-19
РИА Новости выяснили, какие горнолыжные курорты в России будут работать в этом сезоне для туристов.
Красная поляна (Сочи) — старт сезона 18 декабря; Сорочаны (Подмосковье) — начало декабря; Игора и Охта-парк (Ленобласть) — ждут подходящей погоды; Апатиты (Мурманская область) — готовится к запуску; Белорецк (Башкирия) — 3 декабря; Хвалынь (Саратовская область) — сезон уже открыт; Губаха (Пермский край) — 12 декабря; Эльбрус (Кабардино-Балкария) — сезон уже открыт; Домбай (Карачаево-Черкессия) — сезон уже открыт; Шерегеш (Кузбасс) — сезон уже открыт; Бобровый лог (Красноярский край) — сезон уже открыт; Белокуриха (Алтайский край) — сезон уже открыт.
В Краснодарском крае программы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, запустили 47 санаториев, сообщили 1 декабря в пресс-службе администрации края. Пациентов, переболевших COVID-19, принимают санатории в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.
Об этом: На Кубани 47 санаториев запустили программы реабилитации после коронавируса
Главам российских регионов, где сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, нужно следовать более решительно. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Он обратил внимание, что ситуация с распространением вируса «развивается неравномерно».
Подробности в материале: Мишустин призвал губернаторов к решительным действиям
Реанимационные койки для пациентов с коронавирусом в России имеются в достаточном количестве. Об этом 1 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Количество реанимационных коек имеются в достаточном количестве свободные. Проблем с оказанием реанимационной защиты не существует», — сказал Мурашко.
Читайте также: Мурашко: в России нет дефицита реанимационных коек под COVID-19
В 17 регионах РФ зафиксированы проблемы с наличием свободного коечного фонда. Об этом 1 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«По регионам менее 5% свободного коечного фонда зафиксировано в 17 регионах. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург», — сказал Мурушко.
Читайте подробнее: В 17 регионах РФ осталось меньше 5% коек под COVID-пациентов
Смерть 13 пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону в ночь на 12 октября произошла по причине их возраста, хронических заболеваний и обширного поражения лёгких. Такой ответ дали городские власти на запрос, перенаправленный из администрации президента РФ, написала журналистка Екатерина Гордон на своей странице в Instagram.
Таким образом, в администрации города не подтвердили версию о том, что люди погибли из-за перебоев с поставками медицинского кислорода.
Об этом: Власти Ростова-на-Дону назвали причину смерти 13 пациентов на ИВЛ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах.
Читайте также: Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Поставки препаратов от коронавируса в регионы России удалось увеличить в разы. Об этом 1 декабря рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Так, в ноябре поставки препаратов в регионы возросли на 300%. Однако в ряде регионов по-прежнему остаются проблемы с поставками лекарств.
Читайте также: В ноябре в России увеличились поставки препаратов от коронавируса
Смерть одиннадцати пациентов с COVID-19 зарегистрирована в минувшие сутки в Самарской области. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, 74-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 48-летний, 74-летний и 70-летний мужчины, 62-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 57-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 82-летняя и 65-летняя женщины, 73-летний и 58-летний мужчины страдали заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а 67-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы. Всего в регионе скончались 428 пациентов с COVID-19.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 255 случае заражения коронавирусом
План вакцинации населения от гриппа будет выполнен в России к 15 декабря. Об этом 1 декабря рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, на данный момент в России завершилась поставка вакцины во все регионы страны.
Подробности в материале: Мурашко: к 15 декабря в России будет выполнен план вакцинации по гриппу
На ставропольском курорте жители и туристы начали собирать записки с благодарностями, чтобы составить панно с портретом врача.
Читайте также: На Ставрополье создают портрет врача из записок-благодарностей пациентов
Темпы роста заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России замедлились. Об этом 1 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В России мы видим замедление темпов роста. Однако среднесуточной показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах. Если в РФ он был 17,8 человек на 100 тысяч населения, то в Татарстане — 2,1, а в Карелии он составляет 63 на 100 тысяч населения», — сказала Попова.
Читайте также: В России замедлились темпы распространения коронавируса
Работающее население в большей степени подвержено риску заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В ноябре средненедельный темп прироста стабильно удерживался на уровне 1,2, что пока не внушает оптимизма. В стадии стабилизации 58 субъектов, в стадии замедления — 3 субъекта и в стадии роста находится 24 субъекта», — рассказала Попова.
Подробности в материале: Названы наиболее подверженные заражению коронавирусом группы населения
Торговые центры Свердловской области попадут под особый надзор властей в преддверии Нового года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Губернатор Евгений Куйвашев призвал контрольные органы отслеживать деятельность ТЦ в декабре 2020 года. «Начинаются предновогодние закупки, люди приезжают в Екатеринбург из всех муниципалитетов области», — сказал глава региона.
Чтобы предотвратить всплеск COVID-19, нужно ограничивать численность покупателей, одномоментно находящихся в залах, регулировать покупательские потоки и соблюдать иные противоэпидемические меры.
Читайте также: Торговые центры Свердловской области особо проверят на эпидбезопасность
Материалы о нарушении санитарных мер на концерте рэпера Басты в Санкт-Петербурге переданы в суд. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 2 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Вынесен протокол о приостановлении действия развлекательного центра. Материалы переданы в суд», — сказала Попова.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор подал в суд на организаторов концерта Басты в Петербурге
В Саратовской области вручили премию «Высота» лучшим педагогам региона. В 2020 году эта премия вручается уже в пятый раз. Лучших педагогов вузов 1 декабря поздравил саратовский губернатор Валерий Радаев. По его словам, «среди обладателей премий те, чьи уникальные разработки используются в самых разных направлениях медицины, кто готовит молодых врачей»:
«В период пандемии профессия медика, по оценке общества, стала главной», — сказал губернатор.
В Тюменской области за сутки выявлен 161 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случаев.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявили 161 носителя коронавируса
Зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые ради коммерческой выгоды, в сложившейся эпидемиологической ситуации недопустимы. Об этом 1 декабря заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Об этом: Массовые мероприятия в текущей ситуации с COVID-19 недопустимы — Мишустин
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возмущен затянувшимися сроками установки и запуска компьютерных томографов в медицинских учреждениях. Ответственные за эти мероприятия лица понесут персональную ответственность, уведомил на совещании 1 декабря глава региона.
Об этом: В Саратовской области сорвали сроки запуска новых томографов
Шоумен Сергей Шнуров крайне жёстко отреагировал на новость о скандальном концерте рэпера Басты в Ледовом дворце Петербурга, после которого Роспотребнадзор нашел нарушения эпидемического режима и передал в суд материалы об административном правонарушении со стороны организаторов концерта.
Подробности в материале: Шнуров сравнил Басту с наживавшимися во время блокады Ленинграда
Практику проводить в охваченном пандемией Петербурге массовые концерты на крупных площадках раскритиковали на высшем уровне. «Недопустимой» ситуацию назвали премьер-министр Михаил Мишустин и глава Роспотребнадзора Анна Попова после того, как в городе разгорелся скандал из-за концертов рэпера Басты 27 и 28 ноября в Ледовом дворце.
Читайте также: Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца после Басты
В Курганской области проведено свыше 1100 анализов на выявление коронавирусной инфекции среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. У семи из них установлен положительный результат, сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.
Об этом: Заключённые в Курганской области сдали более тысячи тестов на COVID-19
В Новгородской области беременных женщин будут переводить на дистанционный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте подробнее: В Новгородской области беременных переведут на «удалёнку»
В Тюменской области добровольцем по испытанию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» стала глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского государственного медуниверситета, в котором проводится тестирование новой прививки.
Отмечается, что из 600 тюменских добровольцев вакцину «ЭпиВакКорона» получат 75%, остальным 25% вколют плацебо. Знать, что именно получит испытуемый, препарат или пустышку, не будет ни врач, ни сам доброволец.
Подробности в материале: Глава тюменского Роспотребнадзора на себе испытывает вакцину от COVID-19
Петербургский Ледовый дворец не согласился с претензиями Роспотребнадзора по концертам рэпера Басты в Петербурге 27 и 28 ноября. Об этом 1 декабря сообщили в судебной пресс-службе города.
Об этом: Ледовый дворец в суде отверг претензии по концертам Басты
В Челябинске у воспитателя одного из детсадов обнаружен коронавирус. Об этом пишут СМИ.
В самом учреждении подтвердили журналистам эту информацию. Теперь воспитанники группы находятся на изоляции по домам.
Читайте подробнее: В Челябинске выявили коронавирус у воспитателя детсада
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 145 человек за последние сутки, сообщает 1 декабря федеральный штаб. Накануне в регионе было зарегистрировано 138 подтверждённых случаев.
Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявили 145 случаев заражения SARS-CoV-2
В Коми против гриппа вакцинировались 357 476 человек, что составляет 43,6% от населения региона.
Читайте подробнее: Почти 44% жителей Коми сделали прививку против гриппа
На стройплощадке первой инфекционной больницы в Ростовской области трудятся минимум 800 человек и задействовано более 70 единиц спецтехники. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 декабря.
Подробности в материале: Инфекционную больницу в Ростове-на-Дону строят более 800 человек
В Тюменской области ситуация с коронавирусной инфекцией в последние две недели стабилизировалась. Об этом доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным 1 декабря в Тобольске губернатор региона Александр Моор.
Губернатор Тюменской области отметил, что с начала сентября в регионе отмечался ежедневный рост заболеваемости COVID-19. В начале ноября зафиксировано максимальное значение заражений для Тюменской области — это 173 человека за день.
С 30 ноября по 1 декабря суточный прирост заражений в регионе составил 161 случай.
Об этом: Глава Тюменской области заявил о выходе региона на плато по коронавирусу
В Москве за сутки скончались ещё 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9053, сообщили в оперативном штабе столицы.
Об этом: Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 9000 человек
В Амурской области за последние сутки выявили 156 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 155. Из всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 большинство пациентов болеет ОРВИ.
Читайте подробнее: В Приамурье большинство носителей коронавируса болеет ОРВИ и пневмонией
На Сахалине за весь период пандемии выявили 11 596 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 132 человек, днём ранее — у 137.
Об этом: На Сахалине выявили более 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Хабаровский край вошёл в топ-5 регионов по выздоровлению пациентов от COVID-19 — занял четвёртое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области. Это связано с изменившейся методикой выписки пациентов и улучшением показателей диагностики.
Подробности в материале: Хабаровский край попал в лидеры по выздоровлению пациентов от COVID-19
В Хабаровском крае за сутки выявлено 330 (324 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 460 пациентов, один умер.
Читайте подробнее: Хабаровский край приближается к 25 тыс. выявленных носителей коронавируса
В России за последние сутки скончались 569 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 40 464. Об этом сообщили вечером 1 декабря в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Об этом: В России число умерших пациентов с COVID-19 превысило 40 тысяч
По информации краевого управления образования Хабаровского края, на карантин по коронавирусу и ОРВИ в регионе закрыты пять школ и три детских сада.
Об этом: В Хабаровском крае на карантине по COVID-19 уже более 40 школьников
На Сахалине в среду, 2 декабря, зарегистрировали ещё одну смерть пациента от COVID-19, об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор области Валерий Лимаренко.
Читайте подробнее: На Сахалине скончался ещё один пациент от COVID-19
На Камчатке за последние сутки от COVID-19 скончались ещё два человека, лабораторно заражение коронавирусом подтвердилось у 77 жителей, днём ранее — у 75.
Об этом: На Камчатке от COVID-19 скончались ещё два человека
В Бурятии за минувшие сутки выявили 250 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 19 675. Об этом утром 2 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте подробнее: В Бурятии начало снижаться число больных с COVID-19
В Еврейской автономной области за последнюю неделю заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 199 человек. За весь период в регионе выявили 3012 случаев инфицирования SARS-CoV-2.
Читайте также: В Еврейской АО от COVID-19 за неделю умерли два человека
«Дочке» Сбербанка, которую создали в разгар пандемии коронавируса, прочат новую роль. Компания «Иммунотехнологии» может быть выбрана единым поставщиком вакцин от COVID-19 и, по оценкам экспертов, за год заработать порядка 7,5 млрд рублей на этом. ИА REGNUM проанализировало новые активы Сбербанка. Оказалось, что 2020 год выдался для Германа Грефа «плодовитым».
Читайте также: Бизнес на вакцине от COVID-19. Как Греф оброс активами: лобби от министра?
В Новосибирске закрывают ковидные госпитали, организованные в роддоме №2, горбольнице №19 и гинекологической больнице №2. Эти медицинские учреждения возвращаются к обычному режиму работы.
Об этом: В Новосибирской области закрываются несколько ковидных госпиталей
Временно управляющим Оренбургской епархией назначен митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в епархии.
Решение принято в связи с продолжительной болезнью митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина. Напомним, он находится на лечении в COVID-центре Москвы.
Об этом: Назначен врио управляющего Оренбургской епархией из-за болезни митрополита
То, что участники испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не должны самостоятельно сдавать тест на антитела, является типичной практикой для подобных плацебо-контролируемых исследований. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
Читайте подробнее: Врач пояснил, почему существует запрет после вакцинации от коронавиурса
В Оренбургской области отмечена стабилизация эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В связи со спадом заболеваемости в регионе существенно сокращают коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом в Instagram сообщила министр здравоохранения области Татьяна Савинова.
За неделю (23−29 ноября) свернули 700 коек, при этом 30% коек остается свободными. По занятым коечным местам Оренбуржье занимает 78-е место в России. «Мы можем позволить себе дальнейшее сокращение коечного фонда», — подчеркнула глава минздрава.
Подробности в материале: В Оренбуржье сокращают коечный фонд для пациентов с COVID-19
Персональное информирование граждан России об их праве на меры соцподдержки однозначно повышает информированность граждан о льготах. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила руководитель фракции («Справедливая Россия») в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя извещение Минтруда, она таке отметила:
«Ковид-ограничения усилили дистанционное общение граждан с органами власти и ускорили привыкание людей к взаимодействию через интернет. Чиновники также стараются создавать более удобные формы размещения информации. Вряд ли на сегодня возможно уведомить через госуслуги о всех льготах и мерах поддержки, но стремиться к этому нужно…».
Подробности в материале: «Государево око»: в льготных уведомлениях увидели пользу и вред
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 декабря, за минувшие сутки выявлено ещё 173 новых случая заражения. Днём ранее было выявлено столько же. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».
Читайте также: В Кузбассе два дня подряд фиксируется одно и тоже число случаев заражения
В Центральный военный округ (ЦВО) поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. «Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав, а также личный состав, несущий боевое дежурство», — сообщили 2 декабря в пресс-службе ЦВО. Напомним, всего в России планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.
Пермский край получит заключил 7 тыс. упаковок арепливира для бесплатного лечения пациентов с COVID-19. Договор о поставке с фармкомпанией уже заключен, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Лекарство будут бесплатно выдавать пациентам, как в стационарах, так и тем, кто находится на амбулаторном лечении. На приобретение партии арепливира направлено почти 33 млн рублей.
Об этом: Прикамье получит 7 тыс. упаковок антиковидного лекарства
В Ульяновской области в рамках акции «Караван добра в помощь врачам» состоялась благотворительная акция по передаче медицинских препаратов и лекарств в региональные больницы. В акции принял участие губернатор Сергей Морозов.
Об этом: Ульяновским больницам в рамках благотворительной акции передали лекарства
В распоряжение больниц Якутии 1 декабря от алмазодобывающей компании АЛРОСА поступили шесть комфортабельных автомобилей.
Читайте подробнее: АЛРОСА передала врачам Якутии несколько автомобилей
В Приморье за минувшие сутки выдано лабораториями 229 положительных тестов на коронавирус, выздоровели 157 человек. За два дня скончались восемь пациентов.
Подробности в материале: В Приморье от COVID-19 ежедневно умирают люди
Начать строительство двух корпусов инфекционных госпиталей планируют в текущем году в Самарской области. Об этом 1 декабря сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании областной рабочей группы по здравоохранению.
По его словам, согласно плану, что новые корпуса будут возведены при работающих инфекционных госпиталях: в городской больнице №5 в Тольятти и в Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.
Об этом: В Самарской области построят два корпуса инфекционных госпиталей
В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три женщины в возрасте 65, 79 и 82 лет. Таким образом, по состоянию на 2 декабря всего погибли 246 человек.
Подробности в материале: В Пензенской области скончались ещё три женщины с ковидом
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся страдали тяжёлой сопутствующей патологией.
Об этом: В Бурятии скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
Вакцинация от коронавирусной инфекции личного состава началась в Центральном военном округе (ЦВО) РФ. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба военного округа.
Подробности в материале: В ЦВО начали прививать военнослужащих от коронавируса
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) отменил государственные экзамены. Как сообщает пресс-служба вуза, причиной такого решения стала неблагополучная эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом: Пермский вуз отменил госэкзамены
Два жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Одним из погибших был 79-летний мужчина, вторая жертва ковида — 64-летний пациент. По состоянию на 2 декабря погибшими числятся 138 человек.
Об этом: В Татарии подтвердили ещё два летальных исхода от коронавируса
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил министру культуры Татьяне Гараниной подготовить к празднованию Нового года как можно больше онлайн-мероприятий. Муниципальным главам поручено обеспечить работу ледовых катков и арен, обеспечить их максимальную доступность для школьников. В помещениях, где есть раздевалки, предусмотреть соблюдение всех санитарных требований.
Читайте также: В Саратовской области к празднованию Нового года готовят онлайн-программу
В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 501. За минувшие сутки зарегистрировано 107 новых носителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Об этом: Суточный прирост случаев COVID-19 в Горном Алтае вновь превысил сто человек
Учреждения социального обслуживания и здравоохранения в Саратовской области во время новогодних праздников и подготовки к ним должны работать штатно. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев. Медиков во время дежурств и смен в праздничные дни необходимо дополнительно поддержать. Прежде всего, расширенным рационом питания тех, кто круглосуточно трудится в ковидных больницах.
Читайте подробнее: Саратовских медиков дополнительно поддержат в новогодние праздники
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 2 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1138 человек (вновь +12 за сутки).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7644 человека, +64 за последние сутки) и ОРВИ (12 452 человека, +143 за последние сутки).
Читайте также: На Алтае сократилось число тяжелобольных с COVID-19
К проведению массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции готовятся в Саратовской области. В вакцинации планируется задействовать порядка 66 медучреждений области. Для них уже закуплено 118 единиц холодильного оборудования. В декабре в регион ожидается поставка более 2,5 тыс. доз вакцины. Ответственным за ее доставку и хранение определен «Саратовский аптечный склад».
Об этом: В Саратовскую область поступит более 2,5 тыс. доз вакцин от COVID-19
Коронавирусная инфекция провоцирует преждевременное старение организма. Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила 2 декабря, ссылаясь на результаты медицинского исследования.
«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов», — приводит слова Барановой РИА Новости.
Читайте также: Даже лёгкая форма COVID-19 приближает старость — биолог
В Ульяновской области не снижается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом.
Об этом: В Ульяновской области провели 454 тыс. тестов на коронавирус
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 декабря, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 20 032 человека, причём 265 из них добавились только за последние сутки.
Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек.
Читайте также: В Забайкалье выявили уже более 20 тысяч носителей коронавируса
Ряд новых ограничительных мер намерены ввести власти Дагестана в связи с ситуацией с коронавирусом. В их числе — временный запрет на посещение храмов и мечетей, отмена Новогодних елок в детских садах и школах, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Об этом: В Дагестане могут запретить новогодние корпоративы и детские утренники
В Алтайском крае растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 847 (+16 за последние сутки).
В Дальнегорске Приморья готовят к открытию ковидный госпиталь. Он начнёт принимать пациентов на базе городской больницы уже в ближайшие дни.
Читайте также: На севере Приморья открывают ковидный госпиталь
Для профилактики коронавируса после возвращения домой нужно обязательно обработать ручку входной двери, выключатель в прихожей и руки антисептиком. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.
Читайте подробнее: Роспотребнадзор дал советы по профилактике COVID-19 в домашних условиях
Сбои и несправедливость при начислении медикам выплат за работу с пациентами с COVID-19 допустить нельзя. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании областной рабочей группы по здравоохранению, 1 декабря передает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, на заседании был рассмотрен вопрос новой системы доплаты медикам согласно Постановлению Правительства РФ № 1762, которое кардинально меняет подход к начислению таких выплат: сейчас выплаты будут рассчитываться в зависимости от числа смен, в которые медик отработал, помогая пациентам с COVID-19.
Об этом: В Самарской области ковид-выплаты медикам будут начислять по-новому
Почти 28,2 тыс. носителей новой коронавирусной инфекции выявлено на Ставрополье, по данным на утро 2 декабря, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров. Накануне в крае зарегистрировали 229 случаев заражения — это второй по величине суточный прирост в регионе с начала пандемии.
Подробности в материале: На Ставрополье число случаев заражения COVID-19 превысило 28 тысяч
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Как сообщает сегодня, 2 декабря, «Алтайская правда» со ссылкой на данные регионального министерства науки, в настоящее время на карантин по ОРВИ закрыли две школы и 11 групп детсадов.
Подробности в материале: Эпидемия ОРВИ «перевела» на «дистант» сотни алтайских школьников
Ситуация с коронавирусом в Пермском крае выходит на плато. Ежедневно в регионе выявляют в среднем по 300 случаев заражения. По словам главного внештатного эпидемиолога минздрава Вадислава Семерикова, общая заболеваемость ОРЗ, к которой относится и коронавирус, стабилизировалась. Сейчас регион приближается к пороговому значению, сообщает портал 59.ru.
Семериков отметил спад заболеваемости ОРВИ и пневмонией, уменьшение в два раза количества вызовов скорой помощи: с 200 до 100.
«Уменьшение выездов неотложной и скорой помощи позволяет нам прогнозировать, что мы выходим на плато. Сегодня трудно прогнозировать эту ситуацию, но мы можем сказать, что достигнем плато в первой декаде декабря. Заболеваемость будет стабилизироваться — как по коронавирусу, так и по другим ОРЗ», — сказал он.
Согласно прогнозу, в конце января 2021 года ожидается новый всплеск заболеваемости, однако он не будет резким.
Читайте подробнее: В Прикамье сделан прогноз по выходу на плато по коронавирусу
Контроль за соблюдением пожилыми людьми режима самоизоляции намерены усилить в Дагестане. К этой работе планируется привлечь сотрудников полиции и волонтеров, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Об этом: В Дагестане усилят контроль за соблюдением пожилыми людьми самоизоляции
В Туве за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 12 676.
Читайте подробнее: В Туве выявили 92 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Москве социальные работники за два месяца выполнили 14 тысяч заявок от горожан, соблюдающих режим самоизоляции. Им доставлены продукты питания и товары первой необходимости, сообщается на портале мэра столицы.
Читайте также: Более 14 тыс. заявок от москвичей на самоизоляции выполнили соцработники
За минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 6575 человек. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.
«Ещё 6575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: В Москве справились с коронавирусом ещё 6575 человек
Единый телефонный номер — 122 — по всем вопросам, связанным с коронавирусом, заработал в Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. Кол-центр создан на базе городской поликлиники №1 в Бежицком районе Брянска.
Подробности в материале: В Брянской области заработал единый колл-центр по коронавирусу
В Республике Крым за последние сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом, сутками ранее сообщалось о 214 случаях заражения. Статистику за сутки опубликовал в соцсетях 2 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: В Крыму за сутки выявили 233 носителя коронавируса
В Оренбурге в период дистанционного обучения школьники нуждаются в компьютерах. Так, школам Промышленного района города необходимо 150 планшетов. Об этом сообщили директора образовательных учреждений на совещании с вице-спикером Заксобрания Александром Куниловским, информирует пресс-центр регионального парламента.
Депутат отметил, что два округа, за которые он отвечает, уже получили десять планшетов. В течение декабря-января все школы Промышленного района получат необходимое количество планшетов. Учителя раздадут их ученикам по мере необходимости.
«Со следующего (2021) года в вопросах технического оснащения школ будет применяться комплексный подход. Выйду с инициативой к городским депутатам о приобретении в каждую школу областного центра гаджетов. Сейчас никто не может точно сказать, когда закончится пандемия, но то, что планшеты школам будут нужны и после, не сомневаюсь», — заявил Куниловский.
Подробности в материале: Оренбургские школьники нуждаются в гаджетах
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, отмечается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения.
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 декабря, за прошедшие сутки выявлено ещё 182 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 177 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Читайте также: Несколько сотен новосибирцев попали в реанимацию из-за коронавируса
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 922 человека, причём 17 из них скончались за последние сутки. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 32 911 человек (+271 за последние сутки).
Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 стали ещё 17 жителей Приангарья
На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 77,2 млн. Об этом 2 декабря сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.
Подробности в материале: В России проведено свыше 77,2 млн тестов на SARS-CoV-2
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, болезнь COVID-19 проходит «сносно».
Читайте подробнее: Кудрин заразился коронавирусом
В Ульяновской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями чуть снизилась, но эпидемический порог по-прежнему превышен. Среди подростков рост заболеваемости ОРВИ связывают с «первичной регистрацией диагноза ОРВИ до 50% больных COVID-19».
Читайте также: В Ульяновской области объяснили резкий рост ОРВИ среди подростков
В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена по информации на 2 декабря у 27 661 человека, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 249 жителей региона. Минувшим днем заболели 246 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 553 человека, за сутки — 289 пациентов. Всего скончались 244 человека. В лабораториях на сегодняшний день проведено более 787,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,8 тыс. тестов.
Подробности в материале: В Саратовской области подтвердили ещё 249 случаев заражения коронавирусом
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился в Twitter
https://twitter.com/Aleksei_Kudrin/status/1334025577976705024
Массовая вакцинация жителей от коронавируса вакциной «Спутник V» в Республике Крым начнётся не ранее января 2021 года. Об этом 2 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. В первую очередь, отметил Аксёнов, вакцинировать будут медицинских работников, педагогов, а также технических специалистов, которые работают с больными COVID-19 и имеют риск заражения.
Читайте подробнее: В Крыму назвали сроки массовой вакцинации жителей от коронавируса
Изъятие из обращения наличных денег зафиксировано в России в ноябре, их объём на руках у граждан и бизнеса уменьшился на 41,9 млрд рублей. Это следует из статистики Банка России.
Читайте также: В России оборот наличных сократился впервые с января
В Республике Карелия зафиксирован новый «рекордный» показатель по числу новых зараженных коронавирусом — 472 человека за последние сутки, что на 21 зараженного больше, чем было выявлено сутками ранее.
Об этом: В Карелии установлен новый «рекорд» по суточному росту коронавируса
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.
Подробности в материале: Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию
Министерство финансов Забайкальского края отчиталось о расходах на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Как сообщает сегодня, 2 декабря, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова главы регионального минфина Веры Антроповой, за счет федерального и краевого бюджетов в ноябре профинансированы расходы в сумме 19,7 миллиона рублей.
Подробности в материале: На лекарства для льготников Забайкалья потратили ещё почти 20 млн рублей
В Петербурге нарастили объемы тестирования на коронавирус примерно на 8%. Как сообщает 2 декабря городской оперативный штаб, за последние сутки в городе обследовали 34 076 человек.
Читайте также: В Петербурге на коронавирус проверили более 34 тыс. человек
Расходы на поездки врачей и доставку лекарств лечащимся на дому пациентам с коронавирусом в Дагестане планируют оплачивать за счет средств, неиспользованных депутатами Госдумы для поездок по региону, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Читайте также: В Дагестане «депутатские» деньги направят на оплату такси для врачей
Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заболел новой коронавирусной инфекцией. Об этом спикер сообщил в Instagram.
Спикер ушёл на самоизоляцию. Он пропустит ближайшее заседание гордумы: представительный орган власти должен принять городской бюджет.
«Прохожу лечение, состояние хорошее, болезнь протекает в лёгкой форме», — написал Володин.
Читайте также: Спикер думы Екатеринбурга заболел COVID-19
В Республике Алтай продолжают регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались жители Чойского района и Горно-Алтайска 75 и 68 лет соответственно.
Читайте подробнее: На Алтае продолжают умирать пациенты с коронавирусом
Школьникам Иркутска, которые имеют право на двухразовое бесплатное питание, из-за перевода на дистанционное обучение с 9 по 22 ноября выдавали продуктовые наборы.
Как сообщает официальный сайт городской мэрии, расфасовку и выдачу продуктов произвёл МУП «Комбинат питания города Иркутска» на базе средних общеобразовательных учреждений. Всего бесплатные наборы в городе Иркутске получат 12 800 школьников.
Читайте подробнее: Отправленным на «дистант» иркутским школьникам выдают сухпайки
В Татарии СКР ведет доследственную проверку после появившейся информации в СМИ об отравлении учащихся. В школе села Богородское Пестречинского района, предварительно, после проведенной санитарной уборки, дети почувствовали недомогание в виде зуда и рези в глазах, тошноты.
Подробности в материале: В Татарии СКР проверяет информацию об отравлении детей в школе
Количество российских школ, ушедших на карантин из-за коронавируса, возросло до 49. Такие данные опубликовало Минпросвещения РФ.
Читайте также: Почти 50 школ в России ушли на карантин по коронавирусу
В Ульяновске, как и в целом в регионе, снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом уровень заболеваемости в 1,5 раза выше областного показателя.
Об этом: Заболеваемость ОРВИ в Ульяновске значительно выше регионального уровня
Ещё 148 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 2 декабря, что на восемь больше показателя предыдущих суток. Зарегистрировано восемь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Брянской области за сутки подтвердили 148 случаев заражения коронавирусом
В Югре за сутки лабораторно подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 215 случаев.
Читайте подробнее: В Югре за сутки коронавирус выявили у 217 человек
Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в военные госпитали Южного военного округа (ЮВО) РФ. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба округа.
Читайте также: Первая партия вакцины от коронавируса поступила в военные госпитали ЮВО
Новогодние утренники в школах Крыма состоятся, однако все роли будут исполнять дети. Об этом говорилось 2 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Читайте также: Сам себе Дед Мороз: на утренниках в Крыму все роли будут исполнять дети
Около половины работников в России согласились бы пойти на новогодний корпоратив при условии отмены санитарных ограничений. Еще около трети отказались бы от такого праздника, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.
Об этом: Более 30% работников в РФ не пошли бы на новогодний корпоратив
В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 589 человек. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб Москвы.
«Зафиксировано 589 летальных исходов», — говорится в информации.
Этот показатель является абсолютным «рекордом» за весь период пандемии. Предыдущий максимум был установлен сутками ранее, тогда скончались 569 человек.
Об этом: Коронавирус в России обновил «рекорд» по числу смертей за сутки
В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 2 декабря, за прошедшие сутки выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки — 0,9%. Днём ранее — 336 случаев. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё 20 пациентов с коронавирусом
Ещё 167 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 163 новых носителях коронавируса.
Подробности в материале: На Кубани подтвердили 167 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 25 345 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.
Это на 1057 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 26 402 случая заражения коронавирусом. Среди регионов лидируют Москва (5191), Санкт-Петербург (3684) и Подмосковье (1148).
Подробности в материале: В России за сутки выявили 25345 заражённых коронавирусом
В некоторых красноярских школах учеников девятых и одиннадцатых классов переведут на очное обучение. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: Часть красноярских школьников возвращаются к очному обучению
В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 2 декабря подтвердилась у 20 551 человека, за сутки заболели еще 167 жителей региона. Минувшим днем инфицированы были 163 человека. Всего выздоровел 17 621 пациент, за сутки — 92 человека. Не удалось спасти 246 пензенцев, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.
Подробности в материале: Ещё у 167 жителей Пензенской области выявили коронавирус
За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 589 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: В России за сутки от COVID-19 скончались 589 пациентов
В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждены 82 летальных случая от COVID-19, сообщили 2 декабря в федеральном оперативном штабе. Это всего на три случая меньше, чем сутками ранее, когда был повторно установлен печальный рекорд смертности в Петербурге — 85 смертей за сутки.
Об этом: В Петербурге от COVID-19 продолжают умирать больше, чем в других регионах
В Еврейской автономной области пассажиропоток иностранных граждан за девять месяцев 2020 года сократился на 88,7%. Власти региона связали резкий спад прибывающих иностранцев с пандемией коронавируса, из-за которой закрыты госграницы.
Об этом: В Еврейской АО пассажиропоток иностранцев сократился почти в десять раз
В Магаданской области на за минувшие сутки выявлено 46 новых носителей коронавируса, скончались два пациента.
Читайте также: На Колыме полностью запретят новогодние корпоративы
За прошедшие сутки в Омской области выявлено 246 новых носителя коронавируса, за весь период — 23 053. Об этом сообщили 2 декабря в областном оперштабе.
Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 1,8% — до 20,9%.
Читайте подробнее: Жертвами коронавируса в Омской области стали 650 человек
Новый максимум по выявленным носителям коронавируса установлен в Волгоградской области 2 декабря — 247 человек, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 240 пациентов, четверо скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области выявили 247 носителей коронавируса
В Ленинградской области стали больше выздоравливать, чем заражаться коронавирусом: за последние сутки были выписаны более трехсот человек при более чем двухстах новых зараженных.
Читайте подробнее: В Ленобласти выздоровление обгоняет число новых носителей коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки выявили 337 носителей коронавирусной инфекции. За день был выполнен 7 тыс. 431 тест на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донкском правительстве 2 декабря. Накануне сообщалось о 332 случаях заражения, при этом было проведено 3 тыс. 982 исследования.
Читайте также: В Ростовской области выявили ещё 337 носителей коронавируса
В Удмуртии с 3 декабря разрешат проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях со зрителями, а с 11 декабря продлится работа общепита.
Читайте подробнее: В Удмуртии послабляют ограничения для спортивных мероприятий и общепита
За минувшие сутки в Москве выявили 5191 случай заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 1333 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 6524 случая заражения.
«За последние сутки госпитализировано 1570 пациентов с COVID-19», — говорится в информации.
Читайте подробнее: В Москве снизилось число новых заражённых коронавирусом
В Рязанской области 2 декабря подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 523 пациента.
Читайте также: В Рязанской области подтвердили ещё 121 случай заражения коронавирусом
В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 226 и 124.
Об этом: В Чувашии выздоровели от COVID-19 ещё 226 пациентов
В Иркутской области решен вопрос об избрании меры пресечения для задержанной ранее экс-главы регионального минздрава Натальи Ледяевой. Как сообщает сегодня, 2 декабря, телеграм-канал gorodbratsk, суд вынес решение о об аресте бывшей чиновницы сроком на два месяца.
Как уже сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана 30 ноября. Предварительно установлено, что экс-глава минздрава вместе со своим сыном и другими заинтересованными лицами путем обмана похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей.
Об этом: Маски сброшены: в Приангарье арестована экс-министр здравоохранения
В Свердловской области зарегистрировали 370 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.
Для сравнения, 1 декабря 2020 года в области было подтверждено 367 носителей вируса. За минувшие сутки коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (195 человек), Алапаевска, Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Пышминского городского округа, Полевского, Ревды, Сухого Лога, Серова, Талицкого городского округа.
Всего в регионе произошло 47 063 случая заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: На Среднем Урале зафиксировали ещё 370 носителей коронавируса
В Ростовской области обновлён максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки. Так, на Дону зарегистрировано ещё 26 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 декабря. Накануне сообщалось о 25 умерших.
Подробности в материале: Ростовская область обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 декабря, выявлено 304 случая заражения коронавирусом: 90 человек получают лечение в больницах, 214 находятся дома под меднаблюдением, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В регионе отмечен рост суточного показателя выявленных заражений. Напомним, на 1 декабря за сутки было выявлено 298 носителей SARS-CoV-2.
Об этом: В Прикамье выявлено ещё 304 случая заражении коронавирусом
В медицинских учреждениях Иркутской области стартовала акция «#СНовымГодомДоктор». Как сообщает сегодня, 2 декабря, оперативный штаб региона, волонтёры намерены таким образом создать праздничное новогоднее настроение для медиков, которые сейчас загружены работой из-за эпидемии коронавируса.
В течение нескольких дней иркутяне привозили на пункты сбора коробки с елками и украшениями.
Читайте также: «С новым годом, доктор!»: в стационарах Приангарья наряжают ёлки
В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус значительно превысило количество выявленных случаев заражения.
Подробности в материале: В Ульяновской области умерли ещё девять пациентов с коронавирусом
В Пермском крае с начала пандемии скончались 1 010 носителей коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
От коронавирусной инфекции умерли 659 человек. Причиной летального исхода 351 пациента, у которого выявлен коронавирус, названы сопутствующие заболевания.
За сутки, по состоянию на 2 декабря, жертвой COVID-19 стали 15 человек.
Об этом: В Прикамье число смертей носителей коронавируса превысило 1 тысячу
В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 декабря в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 62 новых носителях инфекции.
Об этом: В Севастополе за сутки выявили 69 носителей коронавируса
Министерство экономического развития Хакасии предложило расширить список послаблений для заведений общепита. По словам руководителя ведомства Виктора Богушевича, из-за действующих ограничений кафе и рестораны несут убытки.
Читайте также: В Хакасии могут разрешить новогодние корпоративы
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 декабря, выявлено 183 случая заражения коронавирусом. Обще число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 544 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В регионе произошёл незначительный рост суточного показателя: на 1 декабря за сутки выявили 182 случая заражения.
Подробности в материале: В Оренбуржье за сутки выявили 183 носителей коронавируса
В Томской области за минувшие сутки выявлено 205 новых носителей. Почти у половины из них заболевание протекает бессимптомно. У 12 пациентов диагностирована пневмония, ещё у 94 — ОРВИ. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 18 846.
Читайте также: Коронавирус за сутки выявлен у 205 жителей Томской области
В Ульяновской области резервный фонд пополнят на 290 млн рублей. Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом.
Подробности в материале: Резервный фонд Ульяновской области пополнят для борьбы с коронавирусом
В Мурманской области с начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 27 996 человек, а последние сутки — у 290.
Читайте подробнее: Почти 28 тысяч человек заразились коронавиурсом в Мурманской области
В Смоленской области за минувшие сутки подтверждено 143 новых случая заражения коронавиурсом, сообщили 2 декабря в федеральном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 141 носителе инфекции.
Об этом: В Смоленской области за сутки выявили 143 носителя коронавируса
В Курской области 2 декабря зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 15 тыс. 613 положительных тестов.
Читайте подробнее: В Курской области выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области по состоянию на 2 декабря зарегистрировано 203 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти.
Читайте также: В Курской области число жертв COVID-19 перевалило за 200
Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 2 декабря ноября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 30 959 таких граждан, уровень безработицы в регионе достиг 5,9%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).
С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратились 60 296 забайкальцев, из них безработными признаны 50 206 человек.
Читайте также: Сначала пандемии более 50 тысяч забайкальцев признаны безработными
На Ямале за сутки подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 198 заражения.
Об этом: На Ямале выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом
В Челябинской области за сутки было выявлено 298 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе обнаружили уже 27 239 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 8918.
Об этом: В Челябинской области за сутки выявили сразу 298 ковид-пациентов
В Липецкой области 2 декабря подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 510 положительных тестов.
Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 135 новых носителей коронавируса
Предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), если их обязательное использование установлено властями региона. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ.
Подробности в материале: Верховный суд РФ разрешил отказывать в обслуживании покупателям без масок
С 23 ноября суточный прирост новых случаев коронавируса в Алтайском крае не превышает отметку в 230 подтвержденных диагнозов. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) рассмотрел динамику изменений суточного прироста выявленных случаев COVID-19 в регионах СФО с начала пандемии и до сегодняшнего дня.
2 декабря в Алтайском крае выявлено 226 новых случаев коронавируса, что на 15 меньше, чем пиковое значение за прошедший месяц. В целом, со второй половины ноября суточный прирост не опускается ниже отметки в 222 заболевших и постепенно растет.
В администрации Смоленской области ищут способы решить вопрос обеспечения участковых врачей, ездящих по вызовам к пациентам, а также волонтёров автотранспортом. Вопрос обсуждался на совещании у губернатора 1 декабря, сообщили в пресс-службе администрации
Об этом: Администрация Смоленской области закупит автотранспорт и отдаст врачам
Власти Кабардино-Балкарии уточнили занятость коечного фонда в медорганизациях, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19. В настоящее время в республике заняты 77% всех мест в ковидных госпиталях. Такие цифры прозвучали 1 декабря в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.
Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии уточнили процент свободных коек в ковидных госпиталях
В Татарии по информации на 2 декабря носителями коронавируса числятся 10 514 человек, за сутки заболели еще 90 жителей. Минувшим днем были инфицированы 85 человек. Всего выздоровели 9 215 пациентов, за сутки — 76 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 138 случаев.
Подробности в материале: В Татарии все суточные заражения SARS-CoV-2 произошли контактным путём
В Челябинской области к 2 декабря скончались ещё 12 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
От COVID-19 умерли семь человек. Среди них 66-летний и 88-летний мужчины и женщины 73, 78, 81, 82 и 90 лет. Ещё пять пациентов скончались от других заболеваний. У 86-летней женщины были сахарный диабет и атеросклероз аорты, у 50-летнего мужчины — цирроз печени и хронический панкреатит, у 80-летнего — хронический пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность, у 79-летнего ишемический инфаркт головного мозга и гипертоническая болезнь, а у 70-летнего — сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность.
Подробности в материале: В Челябинской области умерли ещё 12 пациентов с COVID-19
В Саратовской области за минувшие сутки летальные исходы произошли еще с шестью инфицированными пациентами. Среди погибших — пять женщин 56, 61, 63, 66 и 70 лет, а также 58-летний мужчина. Таким, образом, по состоянию на 2 декабря жертвами ковида за все время наблюдения стали уже 250 жителей региона.
Об этом: Шесть саратовских пациентов с коронавирусом скончались за сутки
В Кабардино-Балкрии число скончавшихся от COVID-19 за все время пандемии достигло 221 человека. За прошедшие двое суток было зафиксировано еще шесть случаев смерти пациентов, сообщили в республиканском минздраве. За последние месяцы в регионе ежедневно фиксируется не менее двух случаев летального исхода от опасной инфекции.
Об этом: В Кабардино-Балкарии скончался 221 пациент с коронавирусом
В Тульской области за минувшие сутки подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом, данные 2 декабря опубликовал федеральный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 168 новых случаях заражения.
Читайте также: В Тульской области выросло суточное число носителей коронавируса
Выводы о том, что перенесенная коронавирусная инфекция приводит к преждевременному старению, делать еще слишком рано. Об этом сообщил директор российского Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко.
Об этом: В России предостерегли от выводов о преждевременном старении от COVID-19
Для российских властей приоритетом по вакцине является её использование и производство внутри страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается», — сказал Песков.
В Кабардино-Балкарии ежедневно фиксируется более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прирост пациентов с COVID-19 составил 96 человек, что является рекордным для республики за все время пандемии.
Об этом: В Кабардино-Балкарии зафиксирован рекордный прирост числа COVID-пациентов
В Тюменской области за сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 161 случай.
Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявлены 160 новых носителей коронавируса
Президент РФ Владимир Путин получает полную информацию по ситуации с пандемией коронавируса в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Вопрос публикации данных по смертности в сводке оперштаба — ] это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и [уровне] заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков заявил о получении Путиным всей информации по коронавирусу
До конца 2020 года 44 автомобиля для врачей поступит в Белгородскую область. Большая часть предназначена для семейных врачей. Об этом на заседании регионального правительства рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.
Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил выговор за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в эпоху пандемии коронавирусной инфекции. Такое наказание было применено к чиновнику после скандального выступления Басты в Ледовом дворце.
Читайте также: Глава комитета по культуре Петербурга получил выговор «за Басту»
В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 2 декабря. Днём ранее было подтверждено 95 случаев заражения.
Читайте подробнее: В Калмыкии выявили ещё 98 носителей коронавируса
За последние сутки в Архангельской области выявили 399 новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших: 117 архангелогородцев, 72 жителя Северодвинска, 50 жителей Котласского района,
Об этом: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 399 человек
Жители России получат отечественные вакцины от коронавирусной инфекции в приоритетном порядке. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Жители РФ получат вакцину от SARS-CoV-2 в первую очередь — Песков
Поставки вакцины от COVID-19 для зарубежных стран будут выстраиваться в рамках взаимодействия РФПИ с иностранными представителями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается потребностей возможных потребителей этой [российской] вакцины за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами», — сказал Песков.
Подробности в материале: Кремль рассказал о механизмах поставок вакцины от коронавируса за рубеж
В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 2 декабря.
Подробности в материале: В Калмыкии число жертв коронавируса достигло 148 человек
Устали от онлайн-общений во всех сферах и хотят отказаться от них 56% жителей России. Устраивает «удалёнка» 33%.
Читайте также: Более половины жителей России устали от онлайн-общения
Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:40 2 декабря, достигло 968, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике, как и днем ранее, скончались 10 человек с подтвержденным диагнозом.
Об этом: В Дагестане скончались еще 10 человек с коронавирусом
Российские власти не планируют принуждать чиновников вакцинироваться от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это невозможно сделать в обязательном порядке. Это может быть только на добровольной основе. Хотя вы знаете, что многие также приняли на добровольной основе участие в испытаниях вакцины», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Кремль назвал вакцинацию чиновников от коронавируса добровольной
Петербургский ювелир, переболевший коронавирусом в начале пандемии, создал настоящий респиратор стандарта 3М из белого золота и драгоценных камней стоимостью в 10 млн рублей. Его уже выкупил анонимный коллекционер.
Об этом: Петербургский ювелир создал респиратор за 10 млн рублей
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Хакасии достигло 12 426. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 180 человек, в том числе у одного жителя Кузбасса.
Читайте также: В Хакасии подтвердили 180 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В церемонии открытия новых медицинских центров Минобороны РФ, которые состоятся 2 декабря, примет участипе в формате видеосвязи президент России Владимир Путин. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Путин 2 декабря примет участие в открытии медцентров Минобороны РФ — Песков
Свыше одного миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье с начала распространения инфекции. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.
Это тестирование позволяет определить наличие антител к COVID-19 в крови пациента и сформировать данные о коллективном иммунитете в регионе. По состоянию на 2 декабря у 22,8% обследованных жителей Подмосковья обнаружены антитела к коронавирусу, отметила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.
Подробности в материале: Миллион жителей Подмосковья проверили на иммунитет к коронавирусу
Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») госпитализирован с коронавирусом.
Об этом: Депутат Госдумы Тумусов госпитализирован с коронавирусом
В Ростовской области сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ. При этом в Ростове-на-Дону эпидпорог превышен более чем на 19%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону сохраняется рост заболеваемости ОРВИ
Шесть газификационных станций дополнительно установят в больницах Белгородской области. Две из них введут в эксплуатацию уже в декабре 2020 года, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: Больницы Белгородской области усилят кислородом
В Ярославской области от COVID-19 умерли ещё три человека. Об этом сообщает региональный штаб. Умерли мужчины 1957 и 1969 годов рождения и женщина 1939 года рождения. Общее число скончавшихся за время пандемии составило 88 человек.
Читайте также: В Ярославской области от COVID-19 умерли три человека
В Ростовской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли два детских сада в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Читайте также: В Ростовской области на карантин закрыли два детских сада
Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров считает, что лучшей мерой поддержки бизнеса в условиях второй волны пандемии станет снижение налоговой нагрузки. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.
Читайте также: В Ярославле назвали лучшую меру поддержки бизнеса в условиях пандемии
В Татарию поступили порядка 500 вакцин «ЭпиВакКорона». В республике для вакцинации отобрали группу людей из 650 добровольцев, но не все будут допущены к ней. Около 40% отсеются, потому что кто-то уже переболел коронавирусной инфекцией, кто-то имеет противопоказания.
Читайте также: В Татарии отбирают добровольцев для вакцинации от коронавируса
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 120 человек.
Об этом: В Липецкой области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Астраханской области 2 декабря подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 177 положительных тестов.
Об этом: В Астраханской области выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом
В Чечне за прошедшие сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это второй показатель в Северо-Кавказском федеральном округе по суточному приросту после Ставропольского края, сообщили 2 декабря в федеральном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Чечне выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом
С начала пандемии медики Архангельского перинатального центра приняли роды у 19 женщин с диагнозом COVID-19. Все дети родились здоровыми.
Читайте подробнее: В Архангельском перинатальном центре COVID-19 был выявлен у 19 рожениц
В Татарии закуплены и подготовлены холодильные и морозильные камеры для хранения пробной партии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Для этого препарата необходимо поддерживать температуру от — 2 до — 8 градусов по Цельсию. В регион пробную партию доз доставили на специализированном транспорте.
Подробности в материале: В минздраве Татарии объяснили порядок хранения вакцины от коронавируса
Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 2 декабря достиг 35,68% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 167 человек, среди них 22 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от девяти месяцев до 17 лет. В регионе под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6 392 человека, сняли с коронавирусного учета 49 754 жителя. В лабораториях обследовано более 465,8 тыс. человек, проведено свыше 500,7 тыс. исследований.
Подробности в материале: В Пензенской области провели более 500 тыс. исследований на коронавирус
В Чечне за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, два жителя региона. Общее число случаев летального исхода от этого опасного заболевания достигло 70. Такие данные приводит 2 декабря федеральный оперативный штаб.
Об этом: В Чечне число скончавшихся от COVID-19 достигло 70 человек
В Астраханской области по состоянию на 2 декабря подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 263 человека.
Читайте подробнее: В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Псковской области за последние сутки из числа активных очагов были убраны Порховский пост Псковской станции скорой помощи и Никандровский монастырь в том же Порховском районе. Также ранее перестал быть активным очаг в Плюсском психоневрологическом интернате.
Подробности в материале: В Псковской области активны четыре очага коронавируса
Ещё 168 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области 2 декабря, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 168 человек, три пациента скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области выявили 168 носителей коронавируса
Дополнительные риски распространения вирусных инфекций создают учителя, которые приходят домой в той же одежде, в которой работают в школе. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
Об этом: В Татарии педагогам перед уходом домой рекомендуют переодеваться
Ещё два медицинских учреждения Екатеринбурга смогут вернутся к плановой работе. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
До этого организации были перепрофилированы под «коронавирусные» госпитали. Это больница, «связанная с оказанием плановой медицинской помощи», и небольшое учреждение, «связанное с наркологией», уточнил чиновник. Последнее направление является в настоящее время «очень востребованным», добавил вице-губернатор.
Точные названия медорганизаций Креков не назвал.
Читайте также: В Екатеринбурге вернут ещё две больницы к работе в плановом режиме
В Курганской области лабораторно подтверждены 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 36 зарегистрированы в Кургане, сообщает 2 декабря региональный оперативный штаб.
Читайте подробнее: В Курганской области число заражений коронавирусом превысило девять тысяч
Депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии роста», экономист Оксана Дмитриева потребовала срочно закрыть индустрию развлечений в Северной столице из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Депутат требует срочно закрыть всю индустрию развлечений в Петербурге
В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выздоровели 257 человек, заразившихся коронавирусом. Это рекордный показатель за последние недели. Всего, по данным федерального оперативного штаба на 2 декабря, в республике сумели справиться с COVID-19 9333 пациента.
Читайте также: В Карачаево-Черкесии установлен рекорд по числу выздоровевших от COVID-19
Новосибирский минздрав проверил информацию о том, что пациента с коронавирусом и туберкулёзом не приняли две больницы. В медучреждения заявили, что при переводе пациента из одной больницы в другие сотрудники не согласовали свои действия — это и стало причиной инцидента.
Читайте подробнее: Минздрав выяснил, почему новосибирцу с COVID-19 и туберкулёзом не помогли
Во Владимирской области 2 декабря подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 615 носителей вируса.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 139 новых носителя коронавируса
Во Владимирской области по состоянию на 2 декабря зарегистрировано 333 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены девять смертей.
Подробности в материале: Во Владимирской области скончались ещё девять пациентов с COVID-19
Школьники Башкирии вернутся к очному режиму обучения с 7 декабря. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, это решение было принято на заседании оперативного штаба региона.
Читайте подробнее: Школьники в Башкирии вернутся к очному режиму обучения с 7 декабря
В Свердловской области распределили по больницам вакцину от COVID-19. Соответствующий приказ размещён на сайте регионального минздрава.
В 18 больниц региона (пять из них — в Екатеринбурге) направят 3730 доз вакцины. В частности, часть партии получат больницы № 3, 14, 24, 40, а также Свердловская областная больница № 2.
Перед вакцинацией пациентов попросят сообщить в анкете о принимаемых за последний месяц препаратах и имеющихся хронических заболеваниях. Граждане, поставившие прививку, обязаны заполнять на портале госуслуг дневник самонаблюдения.
Об этом: В Свердловской области подписали приказ о вакцинации от COVID-19
В Тамбовской области 2 декабря подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 459 носителей вируса.
Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 127 новых носителей коронавируса
Новосибирская больница оспорила решение суда о выплате штрафа за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса. Медучреждение не согласилось с выдвигаемыми обвинениями.
Подробности в материале: Больница Новосибирска обжаловала штраф за чрезмерное число ковид-пациентов
В Тамбовской области области за последние сутки зарегистрировано 14 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 102 человека.
Читайте также: В Тамбовской области число жертв COVID-19 превысило 100
В ноябре мурманский штаб по коронавирусу принял и обработал почти 10 тысяч обращений. В числе основных — вопросы о тактике лечения ОРВИ и COVID-19, правилах назначения антибиотиков, проведении КТ-диагностики.
Читайте также: Почти десять тысяч обращений поступило в мурманский штаб по коронавирусу
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 декабря, летальный исход зафиксирован у трех пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число жертв заболевания достигло 224 человек.
Читайте подробнее: В Оренбуржье жертвами COVID-19 стали ещё три человека
Рестораны и другие заведения общественного питания Башкирии смогут работать в новогоднюю ночь круглосуточно. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона.
Об этом: В Башкирии сообщили, как будут работать кафе и рестораны в новогоднюю ночь
В Республике Калмыкия расширили коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Ковидный госпиталь открыт в Лагани, сообщает местная администрация.
Читайте подробнее: В Калмыкии расширили коечный фонд для пациентов с COVID-19
За последние сутки в Коми официальное число носителей коронавируса SARS-CoV-2 пополнили 293 человека. Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 21 912 человек.
Подробности в материале: В Коми за сутки коронавиурс выявили у 293 человек
Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, переведен с амбулаторного лечения на стационарное. Состояние руководителя региона оценивается как удовлетворительное, сообщили в администрации главы и правительства республики.
Читайте также: Заразившийся коронавирусом врио главы Дагестана Меликов госпитализирован
В Северной Осетии число выздоровевших и выписанных из-под контроля врачей приближается к девяти тысячам человек. По данным республиканского минздрава на 2 декабря, сумели справиться с болезнью 8899 пациентов.
Читайте подробнее: В Северной Осетии число выздоровевших от COVID-19 приближается к 9000
142 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республики было выявлено 14 548 случаев заражения этой инфекцией. В больницах продолжают лечение 549 пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии находятся 43 пациента, а 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1774 человек. При этом справились с этой инфекцией за сутки 131 человек, а всего победили вирус 12 140 пациентов.
Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 427 случаев внебольничной пневмонии
В Ингушетии скончались от COVID-19 114 жителей региона. Случаи летального исхода регистрируются в республике практически ежедневно. Седьмой день подряд в Ингушетии умирает по одному человеку. Такие данные приводит 2 декабря федеральный оперативный штаб.
Подробности в материале: В Ингушетии ежедневно фиксируют случаи смерти COVID-пациентов
Тестировать на коронавирус учеников и преподавателей школ, а также чиновников предложил на координационном совете по предотвращению распространения коронавируса секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин. Такие исследования можно проводить еженедельно, сообщает 2 декабря региональный оперативный штаб.
Подробности в материале: В Белгородской области предлагают делать ПЦР-тесты в школах и чиновникам
В России открываются четыре новых медицинских центра, построенных Министерством обороны, для лечения больных коронавирусом. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на открытие многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.
Подробности в материале: Путин заявил об открытии новых медцентров для лечения больных коронавирусом
Выплаты в ноябре и декабре 2020 года российским студентам медучилищ и вузов, помогающим пациентам с COVID-19, утверждены правительством, сообщается 2 декабря на официальном портале правовой информации.
Об этом: Мишустин утвердил выплаты студентам, помогающим пациентам с COVID-19
В РФ появились новые поводы для увольнения сотрудников.
Подробности в материале: Новые правила увольнения в РФ: кто выиграет от закона об удалёнке
До двух тысяч тестов в день смогут делать в Воронежском областном диагностическом центре, 3 декабря здесь откроется филиал ПЦР-лаборатории, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Минобороны России завершило строительство два медицинских центра в Астраханской области, один в Североморске и детский многофункциональный медицинский центр в Пскове, доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину по видеосвязи.
Количество свободных коек под заболевших коронавирусной инфекцией начало возрастать. Об этом 2 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным в связи с открытием многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.
Читайте также: «Ситуация вроде бы зафиксировалась» — Голикова о ситуации с коронавирусом
По словам Шойгу, Министерство обороны передает Астраханской области два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый — в Астрахани и городе Нариманове.
Детский многофункциональный медицинский центр в пскове рассчитан на 60 коек.
Многофункциональный медицинский центр военно-морского клинического госпиталя в Североморске со специализированным отделением радиологии — на 100 мест.
Площадь четырех построенных медицинских центров превышает 28,5 тыс. кв. м. Они полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, сказал глава Минобороны РФ президенту.
К штрафу в размере одна тысяча рублей приговорил суд жителя Кургана Евгения Наймана. Такое решение вынес сегодня, 2 декабря, Курганский городской суд. «Виновен. 1000 рублей — прошёл суд по пикету», — рассказал Найман корреспонденту ИА REGNUM.
Подробности в материале: Проводившего «массовый» пикет жителя Кургана приговорили к штрафу
В детском центре в Пскове для маленьких пациентов установлено необходимое оборудование: реанимационные столы для новорожденных и недоношенных, компьютерный томограф и рентгеновские аппараты для обследования детей младше года и более старшего возраста, отметил Сергей Шойгу.
Детское отделение инфекционной больницы в Пскове, которое строило Министерство обороны РФ по распоряжению президента России Владимира Путина, готово на 100%. Первые пациенты поступят в отделение до конца текущего года.
Об этом: Детское отделение инфекционной больницы в Пскове готово на 100%
На текущей неделе все подготовительные мероприятия для запуска вакцинации от коронавируса в России будут завершены. Об этом 2 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным в связи с открытием многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.
Подробности в материале: Голикова назвала сроки запуска масштабной вакцинации от коронавируса
По словам Владимира Путина, уже более двух миллионов доз вакцин произведено. Он просил вице-премьера Татьяну Голикову организовать работу, чтобы с конца следующей недели приступить к массовой вакцинации и начать с врачей и учителей.
Вакцинация будет бесплатной и добровольной, заверила президента Голикова.
«Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь, — заявил Владимир Путин. — В общей сложности в течение этого непростого года в кратчайшие сроки военные строители, строители Минобороны построят 30 центров для больных коронавирусной инфекцией. Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощи, где особенно нужны дополнительные койки, современное оборудование, лекарства и, конечно, квалифицированные медики».
Построенные Минобороны центры стали важной составной частью региональных систем здравоохранения, они активно задействованы на всех этапах борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Общая коечная мощность медцентров — свыше трех тысяч, точнее 3 165 коек, в том числе около 370 реанимационных, сообщил Путин.
Более чем за полгода только в медцентрах Минобороны прошли лечение около 13 тысяч больных коронавирусной инфекцией, из них свыше восьми тысяч военнослужащих и более четырех тысяч человек — это гражданские люди, гражданское население, отметил президент РФ.
Возможности системы здравоохранения России нарастают, заявил 2 декабря президент страны Владимир Путин на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.
Подробности в материале: Путин заявил о заметном росте возможностей системы здравоохранения России
Масштабная вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе. Первыми вакцину должны получить представители групп риска — врачи и учителя. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Читайте также: Путин поручил начать вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
В Астраханской области два новых многофункциональных медцентра обеспечены всем необходимым и готовы к работе. Об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин.
Об этом: Астраханские медики высоко оценили оснащение новых госпиталей
Ещё четыре медицинских центра, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19, построены Минобороны РФ, заявил 2 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу: два в Астраханской, один — в Псковской и один — в Мурманской области.
Читайте подробнее: Шойгу отчитался о готовности ещё четырёх медцентров под COVID-19
В Вологодской области зафиксирован рекорд по летальным исходам ковид-пациентов за сутки — скончались 14 человек.
Об этом: Вологодская область побила рекорд по смертности от COVID-19
Директор школы №45 Воронежа оштрафована за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, нарушения были выявлены при проведении расследования нескольких случаев заражения коронавирусом у сотрудников школы. Руководителю учреждения назначен штраф. Об этом сообщается на сайте Ленинского суда Воронеж.
Читайте также: В Воронеже директора школы оштрафовали после вспышки коронавируса
Два миллиона доз вакцины от COVID-19 будут произведены в России в ближайшее время, заявил 2 декабря президент страны Владимир Путин на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.
Читайте также: В ближайшие дни в РФ будут готовы 2 млн доз вакцины от COVID-19 — Путин
В Югре муниципальным властям дали неделю на установку плакатов с QR-кодами в спортзалах, бассейнах и точек общепита. Таково распоряжение губернатора ХМАО, которое она дала на заседании оперативного штаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как пояснила глава региона в прямом эфире, процедура регистрации проста. На входе будет размещена картинка с QR-кодом, отсканировав который жители региона регистрируются в государственной информационной системе «Цифровое уведомление».
«Если кто-то из нас болен COVID-19, система предупредит других граждан, посещавших эти организации, о возможных контактах, отправив нам сообщения», — уточнила Наталья Комарова.
Читайте также: В Югре вводится обязательная регистрация по QR-коду в общественных местах
Подготовительные мероприятия для начала массовой вакцинации населения от коронавируса в России будет завершены уже на текущей неделе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Об этом: Голикова заявила о готовности к массовой вакцинации от COVID-19
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 148 человек за последние сутки, сообщает 2 декабря федеральный штаб. Накануне в регионе было зарегистрировано 145 подтверждённых случаев.
Об этом: В Калужской области за сутки выявили 148 случаев заражения SARS-CoV-2
Открытие новых медцентров, специализирующихся на лечении COVID-19, в пандемию крайне необходимо, чтобы прочие пациенты не оставались без медицинской помощи. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.
Подробности в материале: Мурашко рассказал о «разделении потоков» по разным диагнозам в пандемию
Петербуржцам придется обойтись без услуг общепита в новогодние праздники. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Согласно документу, с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января рестораны и кафе не смогут работать с 19:00 до 06:00. В настоящее время «комендантский час» для общепита начинается только в 23:00.
Об этом: В Петербурге закроют рестораны и кафе на новогодние праздники
В Калужской области за минувшие сутки подтверждены четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 2 декабря областной оперштаб.
Читайте также: В Калужской области за сутки коронавирус унёс жизнь четырёх человек
Военно-морской клинический госпиталь ввели в эксплуатацию в Североморске. Многофункциональный медицинский центр рассчитан на 100 койко-мест и предназначен для лечения не только для военных, но и гражданских пациентов, в том числе с COVID-19.
Подробности в материале: Миноброны открыло в Мурманской области госпиталь на сто мест
Отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто на базе первой городской больницы Севастополя, сообщили корреспонденту в пресс-службе правительства города 2 декабря.
Об этом: В Севастополе открыли новое отделение для ковид-пациентов
В Воронежской области коронавирус поставил очередной «рекорд» — за сутки подтвержден 351 новый случай заражения, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе.
Об этом: В Воронежской области за сутки скончались 19 пациентов с COVID-19
Прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» получили уже более 100 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на специальной сессии Генассамблеи ООН.
Об этом: Глава Минздрава назвал число вакцинированных препаратом «Спутник V»
В Мурманскую область поступило 200 доз вакцины от COVID-19. Это уже вторая партия препарата.
Подробности в материале: Мурманская область получила вторую поставку вакцины от COVID-19
Страх и ощущение опасности сопровождают как пациентов с COVID-19, так и медиков. Медсестра ковидного госпиталя №1, развёрнутого на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, раскрыла детали работы в «красной зоне».
Об этом: В Ростове-на-Дону медсестра раскрыла детали работы в «красной зоне»
Поручение президента России Владимира Путина вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса с 7 по 13 декабря вызвало бурную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
Об этом: В сети обсудили поручение Путина о масштабной вакцинации от COVID-19 в РФ
Альберта Мурашко, отца министра здравоохранения России Михаила Мурашко, госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщают журналисты.
Как передаёт «Новый день» со ссылкой на собственный источник, пожилой мужчина старше 80 лет лежит в 40-й больнице. В медучреждении не раскрывают информацию о состоянии больного, которая является медицинской тайной.
Об этом: Отца министра здравоохранения РФ Мурашко госпитализировали с коронавирусом
В Астраханской области 2 декабря были сданы в эксплуатацию два многофункциональных инфекционных медицинских центра на 100 мест, построенные Министерством обороны РФ. Они расположены в Астрахани и городе Нариманове. Региональный министр здравоохранения Алексей Спирин рассказал, что в Нариманове центр был возведён за 53 дня. Учреждение на 100 мест будет обслуживать население всего Правобережья Астраханской области — более 203 тысяч человек. Госпиталь оборудован собственной ПЦР-лабораторией и компьютерным томографом.
Читайте подробнее: В Астраханской области рассказали об оборудовании новых госпиталей
В Свердловской области рассматривают вопрос о возвращении всех учащихся в школы. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
Обнаружилось, что количество детей, болеющих COVID-19, незначительно. Нет разницы, находятся ли они на дистанционном режиме или же учатся в школе — статистика по заболеваемости примерно совпадает.
«У меня есть оптимизм по этому вопросу», — сказал чиновник.
Решение будет принято к 4 декабря 2020 года.
Об этом: Свердловские власти задумались об отмене дистанционного обучения
Власти Санкт-Петербурга готовы при необходимости за 2−3 дня развернуть дополнительный объем коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Это можно сделать за счет стационаров, которые пока оказывают плановую помощь, заявил 2 декабря на телеканале «Россия-24» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Читайте также: В Петербурге готовы развернуть новые койки для лечения ковида и пневмоний
В Оренбургской области принято решение о переходе учеников пятых — десятых классов на очное обучение. С 7 декабря школьники вернутся за парты, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Также с 7 декабря к очным занятиям смогут приступить учреждения среднего профессионального образования.
Читайте также: В Оренбуржье школьники 5−10 классов возобновят очное обучение
На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за содействие в преодолении пандемии и сообщил о строительстве завода по производству российской вакцины.
«В развитие нашей договорённости в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», — сказал он.
В Екатеринбурге ушла из жизни в возрасте 34 лет врач-педиатр Екатерина Кайнова (Куреннова). Об этом сообщают журналисты.
Как передаёт портал «Е1», женщина лечилась дома, не желая нагружать врачей. Коллеги погибшей сообщили изданию, что у них нет сомнений: у Кайновой был коронавирус. Есть версия, что перед смертью у врача снизилась сатурация.
Информацию о гибели педиатра подтвердили журналистам в Областном перинатальном центре.
Читайте также: В Екатеринбурге скончалась врач-педиатр, лечившаяся дома
Старшее поколение нижегородцев призвали сознательно подойти к своей безопасности и избегать нахождения в общественных местах.
Об этом: Нижегородцам старше 65 лет разрешили продлить больничные до конца декабря
В Ленинградской области планируют ограничить часы работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и на пять дней закроют фуд-корты, расположенные в торговых центрах на границе с Санкт-Петербургом. Об этом 2 декабря рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Подробности в материале: В Ленобласти ограничат работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь
Кафе на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропорту обычно не проводят массовых мероприятий, а потому имеют все возможности соблюдать правила безопасности в условиях пандемии коронавируса
Подробности в материале: Нижегородские кафе на вокзалах и в аэропорту смогут работать круглосуточно
263 случая заражения новой коронавирусной инфекции выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 22 873 случая заражения этой инфекцией. За минувшие 24 часа в регионе скончались четыре пациента с COVID-19. 57-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 61-летний и 72-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, скончался 44-летний мужчина. Всего в регионе скончались 432 пациента с СOVID-19.
Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 263 случая заражения коронавирусом
Теперь при рассадке в театральных залах Нижнего Новгорода между зрителями должно оставаться не менее двух свободных мест.
Подробности в материале: В Нижегородской области изменили правила работы театров, рынков и ярмарок
Стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет составлять менее $10 за дозу, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Читайте подробнее: Названа стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Вакцинация школьных педагогов от коронавируса должна проходить добровольно, сообщил 2 декабря журналистам российский министр просвещения Сергей Кравцов.
Читайте подробнее: В Минпросвещения РФ назвали добровольной вакцинацию учителей от COVID-19
Басманный суд привлёк к административной ответственности Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана за нарушения санитарно-эпидемического режима.
Читайте подробнее: Суд оштрафовал МГТУ имени Баумана за нарушение мер профилактики COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по факту заявления депутата Государственной думы РФ Федота Тумусова («Справедливая Россия») о том, что он не смог получить полагающиеся бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 в Москве. О результатах проверки Депздрав столицы сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
По словам представителя городского департамента здравоохранения, по факту публикации этой информации у депутата были оперативно запрошены сведения о том, в какую медицинскую организацию города он обращался для оказания помощью. В ответ парламентарий сообщил, что не обращался в городскую поликлинику, подведомственную департаменту здравоохранения столицы.
Об этом: Власти Москвы ответили на жалобу попавшего в больницу депутата Госдумы
В Кировской области активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в конце ноября проверили порядка 100 аптек и выяснили, что в 80% аптек региона отсутствуют противовирусные препараты для лечения коронавируса. Кировские власти потребовали устранить дефицит.
Дневной пассажиропоток в общественном транспорте Москвы снизился на 30% по сравнению с показателями до начала пандемии, а число поездок на велосипеде увеличилось более чем в два раза. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире «Эхо Москвы».
Читайте подробнее: Транспортный пассажиропоток в Москве снизился на 30% с начала пандемии
В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9126, сообщили в оперативном штабе столицы.
Об этом: В Москве за сутки скончались 73 пациента с COVID-19
На Сахалине инфекционный госпиталь на 30 коек, который возводится по соглашению между губернатором области Валерием Лимаренко и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, готов на 85%. Сдать его обещают 20 декабря. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло в режиме видеосвязи, сообщил первый заместитель губернатора региона Сергей Байдаков.
Читайте подробнее: На Сахалине Минобороны РФ завершает строительство госпиталя
В российском Центре подготовки космонавтов планируют провести вакцинацию части отряда космонавтов и сотрудников, сообщил 3 декабря журналистам источник в ракетно-космической отрасли.
Об этом: СМИ сообщили о подготовке вакцинации российских космонавтов от COVID-19
В Хабаровском крае за минувшие сутки лабораториями выдано 333 (330 днём ранее) положительных теста на коронавирус, выздоровели 437 человек, два пациента скончались.
Читайте также: Жители Хабаровского края ежедневно умирают от COVID-19
На Чукотке за два дня выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, 29 человек выздоровели, летальных случаев не зафиксировано.
Об этом: На Чукотке выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом
В Бурятии за минувшие сутки выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 19 913. Об этом утром 3 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Читайте также: В Бурятии в больницах стало меньше двух тысяч пациентов с COVID-19
На Чукотку доставят траншами 13 тыс. доз вакцины от COVID-19, которых должно хватить, чтобы привить 30% населения округа.
Об этом: На Чукотку в ближайшее время поступит вакцина от COVID-19
На Сахалине за последние сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 132. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 734 жителей.
Читайте подробнее: На Сахалине растёт число смертей пациентов от COVID-19
В Центральном военном округе (ЦВО) началась вакцинация личного состава от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.
Подробности в материале: Военных Центрального военного округа начали прививать от COVID-19
На Сахалине, на станции скорой помощи в городе Макаров, работают всего два фельдшера — остальные заболели коронавирусом. На весь город остался только один врач-терапевт. Сами медики и жители города бьют тревогу и умоляют о помощи.
Читайте подробнее: Умоляю помогите: на Сахалине COVID-19 оставил город без медиков
Антимонопольная служба Приморья проверяет законность повышения цен на компьютерную томографию лёгких на платной основе.
Подробности в материале: В Приморье частные клиники взвинтили цены на КТ лёгких
Глава города Трёхгорный Челябинской области Евгений Сычёв госпитализирован. Об этом он написал в своём Instagram.
Как пишет Накануне.Ru, у него подозревают ковид. 26 ноября чиновник почувствовал себя плохо, а 28-го ему сделали КТ.
Врач рекомендовал ему лечь в больницу. Сейчас он там проходит лечение.
В Новосибирской области ученики девятых классов смогут вернуться к очному обучению с 7 декабря. Такое решение принял оперативный штаб области.
Об этом: Новосибирским девятиклассникам разрешили вернуться за парты
В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 235 (днём ранее 229) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 155 пациентов, скончались четыре человека.
Читайте также: В Приморье от COVID-19 скончались более 240 пациентов
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 декабря, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 20 296 человека, причём 264 из них добавились только за последние сутки.
Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 в Забайкалье стали 335 человек
В Гае Оренбургской области суд привлек к административной ответственности главного врача санатория. Причиной стало игнорирование противоэпидемического требования, сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что в нарушение пункта губернаторского указа о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции в лечебном корпусе санатория не установлен обеззараживатель воздуха.
Суд посчитал, что нарушение представляет потенциальную и реальную угрозу для здоровья людей в связи с распространением коронавирусной инфекции и приостановил деятельность корпуса санатория на 90 суток. Судебное постановление в законную силу не вступило.
Подробности в материале: В Оренбуржье за нарушение губернаторского указа закрыли корпус санатория
Ряд побочных эффектов, таких как высокая температура, озноб, слабость и тошнота, могут появиться у каждого десятого человека после прививки вакциной от новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в специальной памятке с рекомендациями для проходящих вакцинацию в России.
Об этом: Названы побочные эффекты при вакцинации от COVID-19
В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, в преддверии новогодних праздников решают, какие ограничительные меры потребуется ввести в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главного санитарного врача края Светланы Лапы, особое внимание в новогодние праздники следует уделить проведению корпоративных мероприятий, утренников, праздничных елок, работе предприятий торговли, пунктов общественного питания, театров, кинотеатров.
«Мы стабильно стоим на высоких цифрах по заболеваемости, очень маленькое уменьшение числа заболевших, при несоблюдении мер можем получить очередной всплеск. Управление Роспотребнадзора предложит запретить проведение массовых мероприятий со скоплением людей», — пояснила Светлана Лапа.
Об этом: В Забайкалье готовятся ввести новогодние карантинные ограничения
Аномально резкое снижение температуры тела после небольшого ее повышения характерно для ряда пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«У некоторых 1,5−2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится», — рассказал специалист, которого цитирует «Лента.ру».
Читайте подробнее: Выявлено необычное течение COVID-19 у ряда пациентов
В Тюмени в исследовании новой вакцины «ЭпиВакКорона» решили принять участие 650 человек. После медобследования выяснилось, что у 30 — 45% уже есть собственные антитела к возбудителю COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб. Первые прививки были поставлены 2 декабря. Через 21 день у испытуемых снова возьмут анализы и введут вторую дозу вакцины.
Читайте подробнее: В Тюменской области продолжаются испытания вакцины от COVID-19
В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 238 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 19 913 человек.
Об этом: В Бурятии число случаев заражения коронавирусом приближается к 20 тысячам
В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса вновь превысил сто человек. В результате общее число подтверждённых случаев заражения достигло 11,6 тыс.
Читайте также: В Горном Алтае выявили 103 новых носителя коронавируса
Новогодние елки в детских садах и школах Ставрополья проведут без участия родителей и приглашения сторонних лиц, с соблюдением профилактических мер. Одновременно в мероприятии смогут участвовать только учащиеся одного класса или воспитанники одной группы детского сада, сообщили в пресс-службе губернатора края.
Читайте также: На Ставрополье детские новогодние елки проведут без родителей
ООН подчеркивает: «Глобальный кризис, связанный с коронавирусом, обнажил масштабы существующего в мире неравенства и отчуждения. Инвалиды по-прежнему являются одной из наиболее маргинализированных групп нашего общества, и именно они больше всего пострадали от пандемии. Ведь даже при обычных обстоятельствах инвалиды имеют меньше шансов получить доступ к здравоохранению, образованию, занятости и участию в жизни общества».
Объём произведённой в России вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде регионов медцентров Минобороны для пациентов с COVID-19.
«Но я знаю, что в целом и промышленность, и сеть в целом к этому готова. Давайте сделаем этот первый шаг», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Об этом: Путин объявил о готовности России к масштабной вакцинации от COVID-19
Прививочная кампания от коронавируса стартует на Ставрополье в 2021 году. Первые пункты вакцинации откроются в Пятигорске, Ставрополе и Невинномысске, сообщили в пресс-службе губернатора края.
Об этом: В трех городах Ставрополья появятся пункты вакцинации от COVID-19
В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, диагноз подтвердился у жителей региональной столицы и 14 районов.
Подробности в материале: 93 новых случая заражения SARS-CoV-2 подтверждено в Туве
В Удмуртии по состоянию на 3 декабря выявили 181 новый случай заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 179 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 081 случая.
Об этом: Удмуртия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Пермском крае начнут применять тест-системы на коронавирус местного производителя — компании «Система Биотех». Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства по социальным вопросам Сергею Никифорову проработать вопрос внедрения тест-систем компании в медицинских лабораториях региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Во время встречи с главой Прикамья представители компании рассказали о своем опыте диагностирования новой коронавирусной инфекции. Для выявления COVID-19 на ранних этапах и в инкубационный период специалисты предприятия разработали высокочувствительные тест-системы, а также два типа экспресс-исследований для обнаружения заболевания на любой стадии.
Еще одна научная наработка не имеет аналогов в мире — это генетический тест на новую коронавирусную инфекцию. Исследование позволяет оценить и спрогнозировать течение заболевания у пациента, определить индивидуальные дозы препаратов исходя из генома человека и снизить риски осложнения.
Читайте подробнее: В Прикамье начнут внедрять тесты на коронавирус местного производителя
«Безответственность будет караться высокими штрафами. То же самое относится и к точкам торговли, общепита и досуга», — написал спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в Instagram по итогам совещания оперштаба 2 декабря.
Подробности в материале: Коронавирус в Чечне: власти перешли от угроз к штрафам
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 173 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Читайте также: В Кузбассе за сутки выздоровели 169 человек, заразились — 172 пациента
Томская область готова к вакцинации от СOVID-19. По словам заместителя губернатора региона по социальной политике Ивана Деева, поставка вакцины ожидается до конца года.
Об этом: Пункты вакцинации от COVID-19 откроют во всех районах Томской области
Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что в России появились предпосылки выхода на плато по COVID-19 в ближайшее время.
Подробности в материале: Врач предрёк скорый выход на плато по коронавирусу в России
Три жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Таким образом, по состоянию на 3 декабря погибшими числятся 141 человек.
Подробности в материале: В Татарии скончались ещё три пациента с коронавирусом
В Красноярске за нарушение требований по профилактике коронавируса временно закрыли бассейн по ул. Партизана Железняка. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Читайте подробнее: В Красноярске из-за коронавируса закрыли бассейн
Различные фонды и коммерческие организации в условиях пандемии оказали спонсорскую помощь медицинским организациям Бурятии на общую сумму более 129 млн рублей.
Об этом: Спонсоры поддержали медиков в Бурятии на 129 млн рублей
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 77,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 444 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию
Стопкоронавирус.рф.
В Югре за сутки лабораторно подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 217 случаев.
Подробности в материале: В Югре число заражений коронавирусом составило около 35 тысяч
В Хакасии за сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, скончались две женщины в возрасте 52 лет и 74 лет, а также 62-летний мужчина.
Читайте подробнее: В Хакасии скончались ещё трое пациентов с COVID-19
Новый рекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом отмечен на Ставрополье: 2 декабря в регионе подтвердилось наличие инфекции у 232 человек, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров.
Подробности в материале: На Ставрополье впервые выявили за сутки более 230 носителей COVID-19
В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три человека. Таким образом, по состоянию на 3 декабря всего погибли 249 человек.
Читайте также: За сутки три жителя Пензенской области скончались от COVID-19
В Новосибирской области на больничном из-за ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний находится около 7% от общего числа педагогов школ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В новосибирском оперштабе уточнили, сколько учителей ушли на больничный
В Военном восточном округе в четверг, 3 декабря, началась вакцинация от коронавируса. Первую партию Гам-КОВИД-Вак доставили в Хабаровск.
Подробности в материале: В ВВО вакцинация от коронавируса началась с командного состава
За минувшие сутки в Удмуртии ещё шесть человек скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне в республике было зарегистрировано четыре летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 233 человек.
Подробности в материале: Шесть человек скончались в Удмуртии от COVID-19 за сутки. Это «рекорд»
В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена по информации на 3 декабря у 27 916 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 255 жителей региона, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений. Минувшим днем заболели 249 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 742 человека, за сутки — 189 пациентов. Всего скончались 250 человек.
Читайте также: За сутки в Саратовской области провели более 5 тыс. тестов на коронавирус
Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против коронавируса.
Художественный руководитель Новосибирского государственного академиечского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман заявил, что доходы от продаж билетов по сравнению с показателями прошлого года снизились в пять раз — с 76 до 15 млн рублей. Причина — ограничения из-за коронавируса.
Читайте подробнее: Новосибирский оперный театр сообщил о финансовых потерях из-за коронавируса
На закупку лекарственных препаратов для оказания помощи пациентам с COVID-19 в Пермском крае Минздрав РФ направил почти 98 млн рублей. Этих средств достаточно для обеспечения лекарством почти 12,5 тыс. пациентов, сообщает пресс-служба краевой администрации.
С конца ноября пациентам с COVID-19 уже начали бесплатно выдавать препараты, в перечне которых содержится 15 лекарственных средств: противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики и антикоагулянты. Обязательным условием получения бесплатного лекарства является положительный тест на коронавирус, подтвержденный Роспотребнадзором, либо внебольничная вирусная пневмония.
Доставку лекарств на дом осуществляют специализированные ковидные бригады, бригады неотложной помощи, участковые терапевты и педиатры, фельдшеры ФАПов и доктора СВА.
Читайте также: Почти 98 млн рублей выделено на закупку антиковидных лекарств для пермяков
В Удмуртии по состоянию на утро 3 декабря провели 654 685 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3202 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2094 исследования.
Об этом: В Удмуртии провели почти 655 тыс. тестов на коронавирус
Уже на следующей неделе в Татарию поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Порядка 40 медучреждений республики задействуют в вакцинации.
Читайте подробнее: В Татарии ожидают первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V»
МГТУ имени Баумана оштрафовали за нарушение антикоронавирусных мер на 500 тысяч рублей, сообщает Роспотребнадзор.
Эксперт не исключил дефицита вакцин от коронавируса после начала массовой вакцинации в РФ.
По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, россияне смогут выбирать из нескольких вакцин примерно через полгода-год, когда рынок будет насыщен.
Цитата bbbreaking.
В России разработают и утвердят временные правила доставки вакцины против коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 3 декабря официальный сайт правительства России.
«Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции», — говорится в информации.
Читайте подробнее: Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины от коронавируса
Целый ряд российских регионов вышел из режима дистанционного обучения и вернулся к очному формату в школах. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Многие регионы продлили каникулы или ввели после каникул дистанционное обучение, но уже 12 регионов — Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область и другие регионы — вышли из дистанционного обучения и продолжают очное обучение», — сказал Кравцов.
Подробности в материале: В Минпросвещения заявили о выходе 12 регионов из дистанционки
Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы России до 8 декабря.
Школы Ставрополья, находящиеся на территориях со сложной эпидемиологической ситуацией, могут перейти на дистанционный формат работы, сообщили в пресс-службе главы региона
Читайте также: На Ставрополье часть школ могут перейти на «дистанционку»
Ученые выявили наиболее частый источник заражения коронавирусом. Самый большой риск заразиться COVID-19 оказался в семье, члены которой живут вместе. Причиной, возможно, стало то, что во время самоизоляции они чаще контактируют друг с другом. При этом чем дольше члены одной семьи, в которой есть заболевший COVID-19, находятся вместе, тем выше риск заразиться.
Цитата newsvirus.
С апреля по октябрь текущего года для выплат медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, в Удмуртию поступило около 1,13 млрд рублей.
Читайте также: Медикам Удмуртии за работу с COVID-19 выплатили около 1,1 млрд рублей
В Оренбургской области за стуки, по состоянию на 3 декабря, выявлено 183 носителя коронавируса. Суточный темп прироста составил 0,78%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
Второй день подряд показатель держится на одном уровне. Эпидситуацуия в области стабилизируется. С 7 декабря все школьники будут учится очно.
Читайте также: В Оренбуржье выявили ещё 183 случая заражения коронавирусом
В Карелии замедлился рост числа вновь выявленных носителей коронавируса. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 470 новых случаев инфицирования, что на два случая меньше, чем сутками ранее.
Читайте также: В Карелии замедлился рост суточного числа зараженных коронавирусом
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в ноябре вырос до 48,2 пунктов против 46,9 пунктов в октябре. Такие данные приводит аналитическое агентство IHS Markit.
Об этом: В России замедлился спад деловой активности в сфере услуг
В Кабардино-Балкарии будет создан еще один госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Его оборудуют на базе второго корпуса Городской клинической больницы №1 в Нальчике. Информация об этом прозвучала в ходе заседания оперативного штаба 3 декабря.
Об этом: В Кабардино-Балкарии увеличивают коечный фонд ковидных госпиталей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе, несмотря на пандемию коронавируса, работают все школы и детские сады, а в случае выявления заболевших детей или педагогов, закрываются не учреждения целиком, а только отдельные классы и группы. При этом родители школьников имеют право оставить ребенка дома на дистанционном обучении.
Читайте подробнее: Беглов заявил об открытых школах и детсадах
В Кабардино-Балкарии вдвое увеличили число тестирований на COVID-19. Это привело к росту ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такое мнение высказал 2 декабря глава республики Казбек Коков в ходе очередного заседания оперативного штаба.
Об этом: Власти Кабардино-Балкарии объяснили увеличение числа COVID-пациентов
64-летний житель Улан-Удэ, перенесший две недели назад COVID-19, намерен пробежать на лыжах 50 км.
Подробности в материале: Переболевший COVID-19 пенсионер в Бурятии пробежал на лыжах 36 км
Жителей Курганской области главный санитарный врач региона Григорий Хохлов призвал в связи с пандемией встретить Новый год в узком семейном кругу. Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья.
Читайте подробнее: Курганцам старше 50 лет рекомендуют встретить Новый год в узком кругу
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») опубликовала в соцсетях фотографию из Орла, на которой видна громадная очередь — как пояснила депутат, за медпрепаратами, применяемыми при лечении СOVID-19.
«На фото — очередь за медицинским препаратом «Цефтриаксон», а это чуть ли не единственная аптека в городе, где он есть», — отметила Наталья Поклонская.
Об этом: Поклонская возмутилась очередями за лекарствами в Орле
Музеи, галереи и театры Петербурга будут закрыты в Новый год и во время новогодних каникул. Такие ограничения Смольный ввёл в связи с ростом темпов заболеваемости COVID-19.
Читайте подробнее: В Петербурге музеи и театры закроют на новогодние праздники
В Челябинской области за сутки выявили 303 носителя коронавируса. Эти данные 3 декабря приводит оперштаб.
С начала пандемии в регионе зафиксировано уже 27 542 случая заражения. С COVID-19 на лечении находится 9161 пациент.
Читайте подробнее: В Челябинской области за сутки выявили уже более 300 ковид-пациентов
В Чувашии запустят программу психологической разгрузки для медицинских работников, которые работают с пациентами с коронавирусом.
Подробности в материале: В больницах Чувашии появятся комнаты релаксации для врачей
141 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба главы региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 14 689 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 12 211 человек, в том числе 71 человек за минувшие 24 часа.
Читайте также: В Башкирии за сутки выявили более 140 случаев заражения коронавирусом
Смольный своими «новогодними» запретами окончательно добьет бизнес, но ничего не решит в связи с заражаемостью коронавирусом. Об этом заявил музыкант, член «Партии роста» и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.
Читайте также: «Запоздало, неуместно, глупо»: Шнуров о новогодних запретах в Петербурге
В Челябинской области на лечении находятся уже более девяти тысяч пациентов с COVID-19. Такие данные приводит оперштаб.
На утро 3 декабря их было 9161. Сутками ранее на лечении находились 8918 таких граждан, а на 1 декабря — 8702. При этом ещё на утро 26 ноября их было менее восьми тысяч.
Читайте подробнее: В Челябинской области число пациентов с ковидом превысило девять тысяч
Решение Верховного суда Российской Федерации разрешить предприятиям торговли отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
Подробности в материале: В сети оценили решение Верховного суда РФ по вопросу защитных масок
В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом, сообщил в соцсетях 3 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 233 новых носителях вируса.
В Петербурге на 20% нарастили объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки, как сообщает оперативный штаб, в городе проверили 41 108 человек. При этом днем ранее обследовали лишь около 34 тыс. человек.
Читайте подробнее: В Петербурге на 20% нарастили объемы тестирования на коронавирус
Эксперт считает, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в ближайшее время.
Это связано с активным формированием коллективного иммунитета, сообщил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
Цитата bbbreaking.
Волонтеры в ряде городов Дагестана на своих машинах развозят участковых врачей по вызовам пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, сообщил врио министра по делам молодежи республики Камил Саидов.
Читайте также: В Дагестане волонтеры на своих машинах привозят врачей к COVID-пациентам
Отмена новогодних праздников и гуляний существенно не поможет борьбе с распространением коронавируса, считают 23% россиян. Это показал опрос «Фонда общественное мнение», проведенный 20−22 ноября среди 1000 совершеннолетних респондентов.
Еще 39% граждан думают, что отмена массовых мероприятий существенно поможет борьбе с эпидемией, 30% думают, что это поможет, но несущественно.
Рост заболеваемости COVID-19 на промышленных предприятиях Воронежской области фиксируется последние две недели. Об этом, как сообщила пресс-служба правительства региона, заявил 2 декабря на заседании регионального оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.
Об этом: В Воронежской области растёт заболеваемость COVID-19 на промпредприятиях
В Чувашии власти заявляют, что готовы к массовой вакцинации от COVID-19.
Об этом: В Чувашии оценили готовность к массовой вакцинации от COVID-19
В Брянской области 3 декабря выявлено 145 носителей коронавируса, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 3098 тестов. Зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Брянской области выявили 145 новых носителей коронавируса
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы продлен в Дагестане до 17 декабря 2020 года. Соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меликов.
Читайте подробнее: В Дагестане продлили режим самоизоляции для пожилых людей
В Алтайском крае полицейские проверяют госзакупки, связанные с коронавирусом. Речь идёт о госзакупках медикаментов, медицинского оборудования и медизделий для больных коронавирусом.
Проверки проводят под контролем начальника регионального управления МВД Андрея Подоляна.
За последние сутки в России выявлено 28 145 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 988 (21,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 375 546 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 554 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 41 607 человек.
Российский топливный союз (РТС) попросил не запрещать ночную работу кафе на автозаправочных станциях в Москве. Об этом говорится в письме президента РТС Евгения Аркуши на имя мэра столицы Сергея Собянина.
Подробности в материале: Мэра Москвы попросили не запрещать ночные кафе на АЗС
Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает оперативный штаб.
За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 29 502 человека.
Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 859 851 человека.
В Ленинградской области за прошедшие сутки выписали по выздоровлению от ковида в два раза больше, чем выявили новых носителей коронавируса.
Об этом: В Ленобласти выписка после ковида обгоняет суточную выявляемость
Министерство обороны открыло четыре новых многофункциональных медицинских центра.
Так, новые госпитали были открыты в Астраханской области, Пскове, Североморске. Их вместимость — от 100 до 200 человек. Всего же за период пандемии военным строителям удалось создать коечный фонд, численность которого превышает три тысячи мест.
На совещании, которое президент страны Владимир Путин провёл с членами Правительства, министр обороны Сергей Шойгу доложил, что с начала года в многофункциональных медицинских центрах по всей стране лечение прошли больше 13 тысяч пациентов.
Новые центры созданы по прототипу предыдущих версий и были возведены за 56 дней. Стоит отметить, что это не временные госпитали, а объекты капитального строительства. Поэтому сроки, за которые военным строителям удаётся возвести госпитали, поражают.
Цитата arhvlasti.
В России за сутки выявили 28 145 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.
Данный показатель является максимальным за всё время пандемии. Это на 2800 случаев больше, чем сутками ранее, когда тесты подтвердили заражение 25 345 человек. Среди регионов лидерами являются Москва (7750), Санкт-Петербург (3692) и Подмосковье (1193).
Читайте подробнее: В России выявили рекордное число заражённых коронавирусом
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 554 человека. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 554 летальных исхода», — говорится в информации штаба.
Это на 35 человек меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали рекордное количество смертей — 589.
В Петербурге продолжается повышение общего и суточного числа зараженных коронавирусом. Так, за последние сутки, по данным оперативного штаба, в городе вирус нашли у 3692 человек. Это на восемь случаев заражения больше, чем днем ранее, но меньше абсолютного «рекорда», зафиксированного 29 ноября (3701 случай в сутки).
Об этом: В Петербурге за сутки коронавирус нашли у 3692 человек
В Челябинской области к 3 декабря подтвердили смертельные исходы ещё у 13 пациентов с коронавирусом. Данные приводит региональный оперштаб.
Восемь человек умерли от COVID-19. Среди них мужчины 53, 73 и 76 лет, а также 55-летняя, 79-летняя, 80-летняя, 83-летняя и 84-летняя женщины. Ещё пятеро ушли из жизни от других заболеваний.
Об этом: В Челябинской области скончались ещё 13 человек с коронавирусом
Ещё 170 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 167 случаях.
Об этом: В Краснодарском крае COVID-19 унёс жизни 620 человек
На 3 декабря в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса.
За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85регионах. Из них 21,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 29 502 человека.
🔸Москва — 7750
🔸Санкт-Петербург — 3692
🔸Московская область — 1193
🔸Нижегородская область — 481
🔸Республика Карелия — 472
🔸Архангельская область — 399
🔸Свердловская область — 382
🔸Вологодская область — 359
🔸Воронежская область — 353
🔸Хабаровский край — 338
🔸Ростовская область — 337
🔸Красноярский край — 333
🔸Пермский край — 307
🔸Челябинская область — 298
🔸Республика Коми — 291
🔸Мурманская область — 286
🔸Иркутская область — 271
🔸Забайкальский край — 265
🔸Ульяновская область — 261
🔸Самарская область — 260
🔸Саратовская область — 255
🔸Республика Бурятия — 250
🔸Волгоградская область — 249
🔸Омская область — 247
🔸Кировская область — 245
🔸Республика Крым — 244
🔸Приморский край — 235
🔸Ставропольский край — 232
🔸Алтайский край — 223
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 220
🔸Республика Саха (Якутия) — 214
🔸Новгородская область — 213
🔸Тверская область — 213
🔸Ленинградская область — 210
🔸Псковская область — 199
🔸Томская область — 199
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 191
🔸Калининградская область — 191
🔸Ярославская область — 186
🔸Новосибирская область — 186
🔸Оренбургская область — 183
🔸Республика Хакасия — 182
🔸Удмуртская Республика — 179
🔸Белгородская область — 177
🔸Тульская область — 175
🔸Кемеровская область — 173
🔸Пензенская область — 171
🔸Краснодарский край — 170
🔸Курская область — 169
🔸Тюменская область — 162
🔸Ивановская область — 161
🔸Орловская область — 153
🔸Астраханская область — 153
🔸Амурская область — 152
🔸Калужская область — 151
🔸Брянская область — 145
🔸Смоленская область — 144
🔸Республика Башкортостан — 141
🔸Липецкая область — 140
🔸Владимирская область — 140
🔸Сахалинская область — 138
🔸Костромская область — 135
🔸Тамбовская область — 129
🔸Республика Чувашия — 125
🔸Чеченская Республика — 122
🔸Рязанская область — 119
🔸Республика Дагестан — 117
🔸Республика Алтай — 107
🔸Курганская область — 105
🔸Республика Калмыкия — 98
🔸Республика Адыгея — 97
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 97
🔸Республика Тыва — 92
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 92
🔸Республика Мордовия — 89
🔸Республика Татарстан — 87
🔸Республика Ингушетия — 85
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 79
🔸Камчатский край — 78
🔸Севастополь — 72
🔸Республика Марий Эл — 49
🔸Магаданская область — 43
🔸Еврейская автономная область — 31
🔸Чукотский автономный округ — 7
🔸Ненецкий автономный округ — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 1 859 851 человек.
За минувшие сутки в Москве выявили 7750 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 2559 случаев больше, чем сутками ранее, когда исследования выявили 5191 заражённого SARS-CoV-2.
Подробности в материале: В Москве произошёл всплеск числа заражений коронавирусом
За последние сутки в Петербурге зафиксировали на 16% меньше смертей от COVID-19, чем днем ранее. За сутки в городе подтвердили 69 летальных исходов.
Подробности в материале: В Петербурге на 16% снизилась суточная смертность от COVID-19
В России за сутки 2 декабря число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, составило 29 502, это максимум с начала пандемии коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: В России за сутки от COVID-19 вылечилось рекордное число пациентов
В Нижегородской области по состоянию на 3 декабря выявили 481 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 473 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 55 901 случая.
Подробности в материале: Нижегородская область обновила рекорд по числу заражений коронавирусом
В Пензенской области наличие коронавирусной инфекции по состоянию на 3 декабря подтвердилось у 20 722 человек, за сутки заболел еще 171 житель региона. Минувшим днем инфицированы были 167 человек. Всего выздоровели 17 716 пациентов, за сутки — 95 человек. Не удалось спасти 249 пензенцев, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.
Об этом: Носителями коронавируса стал 171 житель Пензенской области за сутки
Российский фигурист Дмитрий Алиев заразился коронавирусом и не выступит на этапе Кубка России в Москве.
Новый «рекорд» по суточному числу новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Воронежской области 3 декабря. По данным регионального оперативного штаба, за сутки коронавирус выявлен у 353 человек. Предыдущий рекорд был поставлен накануне — сообщалось о 351 новом носителе инфекции.
Читайте подробнее: Воронежская область бьёт рекорды по коронавирусу
Инфекционный центр по проекту центра в Башкирии намерены возвести в Ульяновской области. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, 2 декабря делегация Ульяновской области побывала в клинико-диагностическом инфекционном центре в Стерлитамаке, строительство которого было начато 10 октября и завершено 1 декабря. В настоящее время в центре проводятся пусконаладочные работы.
Об этом: В Ульяновской области могут возвести инфекционный центр по проекту Башкирии
В Волгоградской области 3 декабря подтвердили очередное рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 249, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 246 человек, скончались пять пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 249 случаев заражения коронавирусом
В Чувашии сообщение главы республики Олега Николаева о предстоящем старте массовой вакцинации от COVID-19 в первые же минуты набрало десятки отзывов. При этом большая часть отреагировала на пост негативно, проявляя раздражение, доходящее до негодования.
Читайте подробнее: Соцсети отреагировали на призыв в Чувашии вакцинироваться от коронавируса
За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1215 человек.
Читайте также: За сутки ещё 15 нижегородцев скончались от COVID-19
На Ямале сокращается 225 коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Сворачивание ковидных коек в Ноябрьске, Лабытнанги, Аксарке и Надыме связано с тем, что большинство пациентов переносят COVID-19 в легкой форме и не нуждаются в госпитализации. В настоящее время в ЯНАО больными с COVID-19 занята 1331 койка. Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 49,5%.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России из-за заражения коронавирусом.
Подробности в материале: Фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом
За прошедшие сутки в Омской области выявлено 247 новых носителей коронавируса, за весь период — 23 300. Об этом сообщили 3 декабря в областном оперштабе.
Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 0,4% — до 21,3%. Под наблюдением медицинских работников находятся 23 130 пациентов.
Об этом: В Омской области выявили ещё 247 носителей коронавируса
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 11:00 3 декабря, превысило 19,3 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике инфекцию выявили у 117 человек — это самый высокий суточный прирост в регионе с начала осени.
Читайте подробнее: В Дагестане отмечен рост случаев заражения коронавирусом
119 новых носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 3 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки, темп прироста составил 0,8%.
Читайте также: В Рязанской области выявили 119 новых носителей коронавируса
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подтвердили неэффективность 14-дневного карантина по коронавирусу для туристов.
Об этом: Авиаэксперты признали карантин для туристов неэффективной мерой
Высокие цифры в статистике новых случаев заражения коронавирусом в середине и в конце недели имеют объяснение, сообщили 3 декабря в оперативном штабе Москвы.
В штабе рассказали, что в России наибольшее число лабораторий находится в Москве — 60. Из них 28 являются частными, и нагрузки в них неравномерны. Число проводимых тестов в день может отличаться на 20−25 тысяч, что влияет на результаты выявленных случаев заражения.
Читайте также: Оперштаб Москвы объяснил резкие перепады в статистике по коронавирусу
Власти не планируют полного перехода на дистанционный формат образования в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Ещё раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет», — сказал Кравцов.
Читайте также: В Минпросвещения не планируют полный переход на дистанционку
Ещё 72 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 3 декабря в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 69 случаях заражения.
Подробности в материале: В Севастополе скончались ещё трое пациентов с коронавирусом
В Саратовской области за минувшие сутки снова скончались шесть пациентов, инфицированных коронавирусом. Таким, образом, по состоянию на 3 декабря жертвами ковида за все время наблюдения числятся уже 256 саратовцев.
Подробности в материале: В саратовских больницах вновь скончались шесть пациентов от COVID-19
Санкт-Петербургский Горный университет вслед за другими федеральными вузами Северной столицы переходит на дистанционное образование в связи со сложной эпидемической ситуацией.
Читайте подробнее: Горный университет Петербурга уходит на «дистант»
Медицинские работники, а также водители и члены летных экипажей, участвующих в оказании помощи ковид-пациентам, получат «северные надбавки» к стимулирующим выплатам. Уборщиков в списке не оказалось.
Читайте подробнее: Архангельским медикам доплатят «северные» за работу с ковидными пациентами
В Красноярском крае, по данным на сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 335 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки скончались ещё 30 пациентов с коронавирусом
Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 2 декабря ноября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 30 723 таких гражданина, уровень безработицы в регионе достиг 5,9%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).
В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 337 случаев заражения коронавирусной инфекции. За день было проведено 8 тыс. 728 тестов на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 3 декабря. Днём ранее сообщалось о 337 случаях заражения, при этом было проведёно 7 тыс. 431 исследование.
Подробности в материале: В Ростовской области подтвердили ещё 337 случаев заражения коронавирусом
На Ямале за сутки подтверждён 191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 199 случаев заражения.
Читайте также: На Ямале число заражений коронавирусом составило около 27 тысяч
В Курской области 3 декабря зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 15 тыс. 782 положительных теста.
Подробности в материале: В Курской области выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом
В Курской области по состоянию на 3 декабря зарегистрировано 207 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти.
Об этом: В Курской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.
Об этом: Жертвами COVID-19 стали более 1,4 тыс. жителей Ростовской области
В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 19 045. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки обнаружено 199 новых носителей.
Читайте также: В Томской области число случаев COVID-19 превысило 19 тысяч
В Липецкой области 3 декабря подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 650 положительных тестов.
Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 140 новых носителей коронавируса
В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 в 2,6 раза превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 332 и 125.
Подробности в материале: За сутки в Чувашии выявлено 125 носителей коронавируса
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немика сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом. По его словам, резерв коечного фонда по региону сейчас составляет 24−26%, на 6% сократились вызовы скорой помощи, уменьшилось количество пациентов в стационарах.
Читайте подробнее: Красноярский минздрав назвал срок третьей волны коронавируса
В Пермском крае за сутки, на 3 декабря, выявили 307 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион обновил «рекорд» суточного показателя.
Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 307 носителей коронавируса
Министерство просвещения России не собирается делать дистанционное обучение постоянным, это вынужденная мера, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Еще раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет… Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия 24».
Оперштаб на примере Москвы объясняет, почему максимальное число выявленных случаев коронавируса приходится на середину недели, а сам этот показатель так варьируется в течение недели.
Понедельник и вторник традиционно являются «пиковыми» днями обращения жителей в медицинские организации, а, следовательно, и забором анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели.
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено ещё 186 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 182 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Об этом: В Новосибирской области скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 3 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1152 человека (вновь +14 за сутки).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7710 человек, +66 за последние сутки) и ОРВИ (12 588 человек, +136 за последние сутки).
Подробности в материале: На Алтае снизилось число тяжелобольных пациентов с COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 декабря, зафиксирован летальных исход у 41 пациента с коронавирусом. В 16 случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, в 25 — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции скончались 675 человек. Кроме того, от сопутствующих заболеваний ушли из жизни 376 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.
Читайте подробнее: В Прикамье за сутки зафиксирована 41 смерть пациентов с коронавирусом
Проведение новогодних корпоративов в Воронежской области официально пока не запрещено, однако власти региона просят работодателей отказаться от них. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 2 декабря.
Об этом: Власти просят воронежцев отказаться от корпоративов
В столице Татарии 5 декабря состоятся XXX Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти мастера спорта международного класса Накипа Мадьярова. Мероприятие пройдет в казанском дворце единоборств «Ак Барс». Соревнования в связи с эпидемиологической ситуацией решено провести без зрителей.
Читайте также: В Казани проведут Всероссийские соревнования по самбо
В Татарии, по информации на 3 декабря, носителями коронавируса числится 10 601 человек, за сутки заболели еще 87 жителей. Минувшим днем были инфицированы 90 человек. Всего выздоровели 9 294 пациента, за сутки — 79 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрирован 141 случай.
Подробности в материале: В Татарии за сутки заражены SARS-CoV-2 ещё 87 человек
После скандальных концертов рэпера Басты в Ледовом дворце и скандала на федеральном уровне в связи с этим фактом управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и чиновники провели рейд по другим концертным площадкам города.
Читайте также: В Петербурге запретят концерты «Мельницы», «Крематория» и «Ундервуда»
Заявления руководства страны о вакцинации от COVID-19. Главное:
Цитата стопкоронавирус.
В Пермский край в ближайшее время поступит первая партия вакцины от COVID-19. Она рассчитана на 2 249 человек, при двукратном введении. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«В первую очередь вакцинировать будут медперсонал. Из-за сложной системы хранения вакцина поступит в медучреждения Перми, Березников и Чайковского. Туда будут подвозить врачей из отделений, перепрофилированных под лечение больных ковидом», — отметил глава региона.
Об этом: Прикамье ожидает вакцину от COVID-19 для 2249 человек
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 125 человек.
Читайте также: В Липецкой области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 в 1,8 раза превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом.
Подробности в материале: За сутки в Ульяновской области от COVID-19 выздоровел 481 человек
Одной из основных целей закрытия ресторанов, театров и музеев на новогодние праздники в Петербурге является снижение въездного туристического потока в город. Об этом заявил 3 декабря вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Закрытие ресторанов и музеев должно отвадить туристов от Петербурга
Количество больных COVID-19 в тяжёлом состоянии, находящихся в больницах Свердловской области, выросло до 648 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
333 пациента лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, 238 таких больных подключены к ИВЛ. Для сравнения, 2 декабря 2020 года в больницах лежали 575 тяжелобольных с COVID-19.
Ещё 3544 пациента находятся в состоянии средней тяжести. Выписано с начала пандемии 39 674 человека, переболевшие COVID-19 (386 — за минувшие сутки).
Подробности в материале: В Свердловской области выросло число тяжелобольных COVID-19
Власти Омской области не откликнулись на призыв к губернаторам сделать нерабочим 31 декабря. Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова главы региона Александра Буркова, рабочие и выходные дни прописаны в Трудовом кодексе.
«31 декабря в этом году — рабочий день. Поэтому жители Омской области, как и все россияне, будут трудиться», — пояснил губернатор. Вместе с тем, по его словам, работодатели могут самостоятельно регулировать длительность рабочего дня.
Читайте также: Последний день 2020 года в Омской области будет рабочим
Объединенный телемарафон «Спасибо, доктор!» стартует 4 декабря в Иркутской области.
Журналисты Иркутской области объединились, чтобы выразить свою поддержку всем медикам региона, которые сейчас оказались на передовой и самоотверженно борются с пандемией коронавируса.
В Тюменской области за сутки выявлено 162 случая заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случаев.
Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки коронавирус выявили у 162 человек
Санкт-Петербургу пришлось выучить «уроки Басты», закрыв горожанам доступ практически ко всем к развлечениям в новогодние праздники. Об этом 4 декабря заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Петербург выучил «уроки Басты»: Смольный объяснил массовые закрытия
Итоговое сочинение по русскому языку для допуска к ЕГЭ пройдёт 5 апреля, однако дата может быть перенесена ещё раз. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Что касается сочинения, то решение о переносе принято — оно будет не в декабре, а 5 апреля. Будет возможность переписать сочинение. Перенос — вынужденная мера», — сказал Кравцов.
Читайте подробнее: Итоговое сочинение для 11 классов состоится 5 апреля
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 934 человек, причём 12 из них скончались за последние сутки. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 33 191 человека (+280 за последние сутки).
В Курганской области лабораторно подтверждены 103 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 38 зарегистрированы в Кургане, сообщает 3 декабря региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 105 случаев.
Подробности в материале: В Курганской области за сутки выявлено 103 носителя коронавируса
Проект «Цифровая образовательная среда» в школах не является заменой традиционного обучения в школах. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Онлайн-формат вписался только в тех случаях, где невозможно вести обычное обучение. Мы разрабатываем «Цифровую образовательную среду» — но это не замена традиционному обучению, а помощь ему», — сказал Кравцов.
Об этом: Министр объяснил логику введения «Цифровой образовательной среды»
Власти Дагестана направят 5 млн рублей на оплату такси для поездок врачей к пациентам с коронавирусом, проходящим лечение амбулаторно, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Читайте подробнее: В Дагестане выделят 5 млн рублей на оплату такси для врачей
В Астраханской области 3 декабря подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 329 положительных тестов.
Об этом: В Астраханской области выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом
В Астраханской области по состоянию на 3 декабря подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 266 человек.
Читайте подробнее: В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19
Наиболее достоверным в первые дни появления симптомов COVID-19 является исследование мазков методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Достоверность результата ПЦР-теста зависит от соблюдения правил забора, а также от правильной подготовки со стороны пациента. Цитата сайта «Стопкоронавирус».
В Мурманской области за последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 286 человек, семеро скончались.
Читайте подробнее: В Мурманской области за сутки скончались семь ковид-пациентов
Во Владимирской области 3 декабря подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 656 носителей вируса.
Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 140 новых носителя коронавируса
Во Владимирской области по состоянию на 3 декабря зарегистрировано 335 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены две смерти.
Читайте подробнее: Во Владимирской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Мордовии по состоянию на 3 декабря выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 88 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 016 случаев.
Читайте также: В Мордовии подтвердили 89 новых заражений коронавирусом
Представители российской власти уже давно начали публично делать прививки от COVID-19, заявил 3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков: российские деятели уже давно публично делают прививки от COVID-19
Власти Забайкальского края обнародовали данные о случаях несоблюдения санитарно — эпидемиологических требований физическими и юридическими лицами во время распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщил руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Альберт Трофимов, в городские и районные суды поступило уже более 7000 протоколов об административных правонарушениях, из них 5800 уже рассмотрены. Подробности сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Об этом: В Забайкалье выявлено более 4000 нарушений карантинного режима
В Тамбовской области 3 декабря подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 588 носителей вируса.
Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлены 129 новых носителей коронавируса
С 4 декабря в Москве открывается электронная запись на прививку от коронавируса для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём блоге.
В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень получателей вакцины будет расширяться. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря. Вся информация на портале mos.ru будет доступна с завтрашнего дня.
Алтайские медики могут серьезно потерять в зарплате из-за смены ковидных выплат. Об этом сообщает «Толк».
Фиксированных доплат больше не будет, медикам заплатят, исходя из количества отработанных смен с пациентами, зараженными коронавирусом. Из-за новшества профсоюзы ожидают шквал жалоб и недовольства, поскольку многие медики значительно потеряют в деньгах, а именно достойная оплата труда мирила многих с крайне тяжелыми условиями труда в ковидных госпиталях.
В Свердловской области произошло ещё 13 летальных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Такое количество смертей от COVID-19 зарегистрировали за минувшие сутки. Больше было зафиксировано лишь 10 сентября (14 случаев).
Всего в регионе скончались от коронавирусной инфекции уже 1060 человек. В России подтверждено 41 607 смертей больных COVID-19.
Об этом: На Среднем Урале подтвердили ещё 13 смертей от COVID-19
В Тамбовской области области за последние сутки зарегистрировано 12 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 114 человек.
Об этом: В Тамбовской области скончались ещё 12 пациентов с COVID-19
С 4 декабря в Москве начинается электронная запись на прививку от коронавируса. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.
Сперва запись будет доступна для работников образования, здравоохранения, а также городских социальных служб. Однако в дальнейшем её планируют распространить на более широкий круг лиц.
Подробности в материале: В Москве начинается массовая вакцинация от коронавируса
ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Как сообщили в пресс-службе организации, общественники провели мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов.
Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям ОНФ направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.
Липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.
В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.
В Новгородской области за последние сутки выявили 213 новых носителей коронавирусной инфекции. Это на три случая больше, чем днем ранее, и на 13 случаев больше, чем двумя днями ранее. Новый суточный показатель — максимальный для региона за время пандемии.
Подробности в материале: В Новгородской области выявили 213 новых носителей вируса SARS-CoV-2
Туристам не стоит ехать в Санкт-Петербург на Новый год в условиях эпидемии COVID-19. Об этом вице-губернатор Евгений Елин заявил 3 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году», — сказал Елин.
Об этом: Новый год без гостей: туристов попросили не приезжать в Петербург
Шел четвертый месяц нового учебного года в условиях пандемии. В Омске все еще собирались очереди возле входа в школу из-за измерения температуры учащимся. «Дети стоят на улице, пока меряют температуру и брызгают антисептиком. Причем у многих уже начались уроки. И это не первый раз», — цитирует «Типичный Омск» подписчика, приславшего снимок.
Причина очереди, по данным телеграм-канала, может заключаться в неисправном термометре.
Цитата «Сибирь МБХ Медиа» и «Типичный Омск» в Telegram.
260 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было зафиксировано 23 133 случая заражения этой инфекцией. При этом, три пациента с COVID-19 скончались. 57-летний и 61-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также скончался 55-летний мужчина. Всего по области скончались 435 пациентов с COVID-19.
Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 260 случаев заражения коронавирусом
В Копейске Челябинской области приостановлена работа хирургического корпуса городской больницы №1. Об этом пишут СМИ.
По данным изданий, причиной этого стал коронавирус. В пресс-службе минздрава региона отмечают, что на месте побывали специалисты министерства и Роспотребнадзора. Идут дезинфекция помещений и противоэпидемические мероприятия.
Подробности в материале: Под Челябинском из-за коронавируса закрыли корпус больницы
Слабость, общая усталость, тошнота и другие симптомы могут возникнуть у людей, привитых вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в памятке с рекомендациями, которую раздают в Москве.
Чаще всего пациенты переносят прививку хорошо. Недомогание после процедуры означает, что у организма формируется иммунитет, это нормальная реакция.
Читайте также: Врачи рассказали, как устранить поствакцинальную реакцию на «Спутник V»
В Чечне ввели ограничение на посещение пятничной молитвы для лиц старше 65 лет. Им предписано оставаться дома в этот день. Решение об этом объявил 2 декабря муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев.
Читайте также: В Чечне запретили приходить в мечеть лицам старше 65 лет
Власти Забайкальского края обнародовали информацию об осуществлении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. По данным главы регионального минфина Веры Антроповой, за ноябрь и декабрь предусмотрено перечисление 890 миллионов рублей.
«Из них 585,4 миллиона рублей уже направлены министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края для дальнейших выплат», — пояснила министр финансов.
Об этом: Забайкальске семьи с детьми получат новые «президентские выплаты»
Информацией о заражении спикера Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в представительном органе власти не обладают. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM источник в Заксобрании.
Ранее в местных СМИ сообщили, что у Бабушкиной, возможно, выявили вирус SARS-CoV-2.
Источник в представительном органе уточнил, что председатель находится в отпуске. Сведениями о её возможном заражении или госпитализации в Заксобрании не располагают.
Об этом: В свердловском Заксобрании не подтвердили заражение спикера коронавирусом
В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 96 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения 3 декабря. Днём ранее было подтверждено 98 случаев заражения.
Читайте подробнее: В Калмыки число случаев заражения коронавирусом превысило 12 тысяч
В Курганской области детям медицинских работников, работающих в ковидной «красной зоне», помогут подготовиться к экзаменам. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.
Читайте также: В Зауралье медикам из «красной зоны» предоставят репетитора для детей
В Петербурге зафиксировано замедление прироста числа госпитализаций с COVID-19, хотя абсолютное количество госпитализированных продолжает расти, и для их лечения разворачиваются дополнительные койки. Об этом 3 декабря сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Петербурге замедлился прирост госпитализаций с COVID-19, но коек мало
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили региональном министерстве здравоохранения 3 декабря.
Читайте также: Ещё три жителя Калмыкии стали жертвами коронавируса
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, страховые компании привлекли к рассылке результатов обследований на COVID-19 для своих клиентов.
Как сообщает сегодня, 3 декабря, пресс-служба Общероссийского народного фронта, ранее общественники обратились с таким предложением в филиалы трех компаний, работающих в системе ОМС региона (ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед», АО «Страховая группа «Спасские ворота-М», ООО «Капитал МС»).
Читайте подробнее: На Алтае о результатах тестов на COVID-19 оповещают страховщики
В Чечне выявлены 240 граждан, которые, несмотря на строгие запреты, нарушали масочный режим. В отношении них составлены протоколы, которые направлены в суд для вынесения наказания. Нарушителям грозят штрафы в размере от 15 до 40 тыс. рублей, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.
Читайте также: В Чечне поймали на нарушении масочного режима 240 граждан
Восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян после провала из-за пандемического кризиса будет медленным — в лучшем случае они увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего года, считают аналитики.
Предпосылок для быстрого восстановления действительно нет, после небольшого отскока в 2021 году видится значительный риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые так и не смогли вернуться на докризисный уровень 2013 года, предупреждает директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.
Цитата из канала «Экономика».
В Свердловской области 3 декабря в штатном режиме начал работать единый call-центр по оказанию помощи жителям Свердловской области с COVID-19. По единому бесплатному круглосуточному номеру 122 уральцы могут получить консультацию по поводу получения медицинской помощи, вызвать врача на дом или сообщить о трудностях при обращении в медучреждения.
«Горячая линия доступна для всех жителей области круглосуточно. Операторы консультируют граждан по всем вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией: прежде всего, можем записать на прием или вызвать врача. Сейчас этот вопрос наиболее остро стоит перед заболевшими. Мы регистрируем вызов в единой базе, которая доступна для всех медорганизаций. В итоге часть вызовов врачей и записей на прием будет фиксироваться через наш центр, таким образом в саму поликлинику пациенту уже можно не дозваниваться», — рассказала начальник отдела телефонного обслуживания граждан Медицинского информационно-аналитического центра Оксана Якусова.
При этом новая система обеспечивает стопроцентную обработку звонков. Даже если возникает ситуация, что все операторы на линии 122 заняты, система фиксирует каждый вызов и первый освободившийся оператор переключается на дозвон сошедших с линии вызовов.
Подробности в материале: На Среднем Урале на полную мощность заработал единый call-центр по COVID-19
За последние сутки официальный список носителей коронавируса в Архангельской области пополнили 397 человек.
Читайте подробнее: В Архангельской области, а сутки выявили почти 400 заболевших COVID-19
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, создали прецедент: по итогам судебного разбирательства выплатой штрафа наказана руководитель лицея Барнаула № 86 Ирина Агафонова.
Как пишет сегодня, 3 декабря, ИА «Банкфакс», собрание сочли нарушением требований антиковидной безопасности.
Об этом: На Алтае стали наказывать за проведение родительских собраний в школах
Торговать едой на вынос в ночное время разрешили автозаправочным станциям и придорожным кафе в Рязанской области. Изменения в части работы предприятий общественного питания в условиях пандемии коронавируса внесены в распоряжение губернатора, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в региональной оперативной рабочей группе.
Подробности в материале: Рязанские власти пошли навстречу придорожным кафе
В Белгородской области 3 декабря зарегистрировано новое рекордное количество случаев заражения коронавирусом — 177, что на девять больше показателя предыдущих суток. Выписаны после выздоровления 200 человек, скончались шесть пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: В Белгородской области подтвердили рекордные 177 случаев заражения COVID-19
Власти Петербурга ожидают, что Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви ограничит число прихожан на службах. Об этом 3 декабря сообщил вице-губернатор Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Смольный ждет от РПЦ ограничений по числу прихожан на службах
Заменять маски шарфами нельзя, носить их нужно правильно, только тогда они защищают от коронавируса, заявил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Читайте также: Роспотребнадзор рекомендовал не использовать шарфы вместо масок
В правительстве Санкт-Петербурга полагают, что город уже вышел на плато по коронавирусу. Об этом 3 декабря заявил вице-губернатор Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Власти объявили, что Петербург вышел на плато по коронавирусу
Предприятия Москвы сумели адаптировать свою деятельность с учетом действующих в городе ограничений. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24»
«Предприятия, работающие в сфере торговли и услуг, так и производственные предприятия сумели сформировать бизнес-процесс и адаптироваться к действующим ограничениям. Понятно, что действующие на данный момент ограничения легкие и несопоставимы с теми, что действовали весной и позволяют предприятиям выходить на плановые показатели по целому ряду отраслей», — сказал Ефимов.
Подробности в материале: Мэрия Москвы: бизнес адаптировался к самоизоляции и ограничениям
Каждая вещь несёт в себе определенную ценность и имеет поставленную цель. Не надо подменять одну вещь другой. Сравнивая медицинские маски и шарфы, очевидно, для чего изначально они создавались, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.
Читайте подробнее: Шарфы и маски: каждая вещь несёт определенную ценность
Количество мест для пациентов с коронавирусом в медучреждениях Дагестана увеличено до 3513. Дополнительные койки развернуты в стационарах в связи с ростом числа госпитализаций, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Об этом: В Дагестане увеличили количество коек для пациентов с COVID-19
Действие ограничений, введённых из-за коронавируса, на территории Орловской области продлены до 31 января 2021 года. Об этом 3 декабря сообщили в региональном оперативном штабе по итогам очередного заседания.
Подробности в материале: Орловская область продлила антиковидные ограничения
Власти Петербурга объяснили, как будут следить за тем, соблюдают ли горожане и предприниматели запрет на массовые сборища в Новый год, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам вице-губернатора Евгения Елина, в Петербурге уже развёрнут ситуационный центр.
Читайте подробнее: В Петербурге «спецкоманды» предотвратят массовые гуляния на Новый год
Использование шарфа вместо в маски даже в очень холодный период года — это бессмысленное занятие, ненужное творческое проявление особенно находчивых граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Читайте также: Модный шарф не спасёт, а убьёт — эксперт
В Петербурге еще до Нового года запустят систему вызова врача на дом по общей горячей линии «122». Ранее и рядовые горожане, и депутаты обращали внимание, что петербуржцам приходится ждать ответа от поликлиник по четыре часа, многие не могут вызвать врача.
Читайте также: В Петербурге обещают запустить вызов врача по единому номеру «122»
Медики-добровольцы, участвующие в клинических испытаниях вакцины от COVID-19 в Ростовской области, чувствуют себя хорошо. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.
Читайте также: Ростовские власти сообщили о самочувствии добровольцев после вакцинации
Большую часть введенных для профилактики распространения коронавируса ограничений могут быть сняты к середине 2021 года. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
«Рассчитываем, что к плановому восстановлению экономика перейдёт к середине следующего года, когда удастся снять большинство действующих на сегодня ограничений», — сказал Ефимов.
Об этом: В Москве большинство ограничений могут снять к середине 2021 года
Новость о начале вакцинации от COVID-19 со следующей недели является среднесрочно-позитивной для российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.
Читайте подробнее: Массовая вакцинация оживит российскую экономику — эксперт
Ростовская область готова к приему вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.
Подробности в материале: Ростовские власти заявили о готовности к приёму вакцины от COVID-19
Продвижение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европейском союзе не является самоцелью для России. Об этом 3 декабря заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
Об этом: Россия не считает продвижение вакцины «Спутник V» в ЕС самоцелью — Чижов
Падение экономики Москвы оказалось не таким масштабным, как ожидали столичные власти. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
«Если говорить про экономику текущего года, то мы ожидаем снижение валового регионального продукта в районе 3−4%. Это меньше, чем мы прогнозировали. На следующий год мы планируем восстановление в плюс», — сказал Ефимов.
По его словам, эта ситуация объясняется высокой диференцированностью экономики столицы.
Читайте также: Масштабы падения экономики Москвы не совпали с прогнозом властей
В Астрахани в Александро-Мариинской клинической больнице возобновляют плановую хирургическую помощь. Хирургический корпус продезинфицировали, медперсонал протестировали на коронавирусную инфекцию. Дальше сотрудники больницы будут сдавать анализы раз в неделю. Пациентам тоже нужно будет сдавать тесты на коронавирус для планового лечения.
Читайте подробнее: В Астрахани Александро-Мариинская ОКБ возобновила плановые операции
Основная часть введённых в Москве ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом может быть снята к середине следующего года. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
Читайте подробнее: Власти Москвы не исключили снятия ограничений летом 2021 года
Более 2,5 тысячи учащихся петербургских школ, которые ранее по заявлению родителей обучались дома из-за пандемии коронавируса, вернулись в образовательные учреждения. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Читайте подробнее: Петербургские школьники массово возвращаются на очное обучение
На данный момент введение новых ограничительных мер в Москве не планируется. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, к новогодним праздникам не планируется вводить новые меры профилактики распространения коронавируса, если в столице не будет зафиксирован резкий рост заболеваемости этой инфекцией.
Подробности в материале: Власти Москвы рассказали, будут ли новые ограничения к Новому году
Заведение общественного питания Москвы практически восстановили объёмы своей выручки до уровня 2019 года. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
«Общепит в среднем выровнялся, отставая примерно на 10−15% от выручки прошлого года. Но культурно массовые мероприятия, гостиницы у них выручка ниже прошлогодней на 40−60%», — сказал Ефимов.
Читайте подробнее: Московские компании демонстрируют рост выручки
В Кабардино-Балкарии за прошедший день установлено еще 97 носителей коронавируса. По данным минздрава региона на 3 декабря, за все время пандемии количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 13 001 человек.
Об этом: В Кабардино-Балкарии число носителей коронавируса превысило 13 тыс. человек
До конца 2020 года в Москве будет начато производство вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, вакцинацию от COVID-19 в городе планируют начать уже с 4 декабря 2020 года.
Об этом: Вакцину от коронавируса начнут производить в Москве уже в декабре
По данным ФОМ, большинство жителей России (69%) уверены, что отмена массовых новогодних гуляний поможет победить пандемию.
Читайте подробнее: Отмена новогодних гуляний поможет победить COVID-19, уверены 70% граждан
В Чечне вновь увеличилось число выявленных новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз установлен у 122 человек, что является самым большим показателем за все время пандемии. Общая численность носителей инфекции составила 4731 человек. Такие данные приводит 3 декабря федеральный оперативный штаб.
Читайте также: В Чечне перекрыт рекорд по числу выявленных пациентов с COVID-19
В Ростовской области предприятие «Ларикс» с начала 2020 года изготовило более 75 тыс. комбинезонов, используемых работниками ковидных госпиталей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря.
Об этом: В Ростовской области изготовили 75 тыс. противовирусных комбинезонов
В Северной Осетии зафиксированы еще два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Скончались две женщины, у которых, помимо этого заболевания, был выявлен еще ряд серьезных хронических болезней, сообщили 3 декабря в министерстве здравоохранения региона. Одной из умерших было 86 лет, другой — 66 лет.
Читайте подробнее: В Северной Осетии скончались две пациентки с COVID-19
Запрет на работу петербургских ресторанов, кафе, музеев и театров в новогодние праздники может спровоцировать сокращения в сфере услуг и гостеприимства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 3 декабря председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.
Об этом: «Новогодние» запреты в Петербурге могут привести к увольнениям
В Ростовской области загрузка коечного фонда в ковидных госпиталях достигла 64,7%. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 3 декабря сообщил исполняющий обязанности главы донского минздрава Александр Крат.
Читайте подробнее: В Ростовской области коечный фонд в ковид-госпиталях заполнен на 65%
В Ростовской области ситуация с коронавирусной инфекцией за последнее время ухудшилась. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 3 декабря заявил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.
Подробности в материале: В Ростовской области ситуация с коронавирусом ухудшилась — Роспотребнадзор
Более четырех миллионов ПЦР-исследований на наличие коронавирусной инфекции провели в Подмосковье. Об этом 3 декабря сообщает министерство здравоохранения региона.
По словам главы регионального минздрава Светланы Стригунковой, в области наращивается мощность проводимых ПЦР-исследований. Для этого в Подмосковье задействуются государственные и частные лаборатории.
Читайте также: В Подмосковье провели свыше 4 млн тестов на коронавирус
Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») призвал прививаться от коронавируса. Сам Милонов успешно справился с болезнью. Несмотря на выздоровление, парламентарий будет носить маску и обещает обязательно сделать прививку.
Об этом: Милонов после выздоровления от COVID-19 призвал всех вакцинироваться
Массовые мероприятия, в том числе корпоративы, запрещено проводить предприятиям общественного питания Орловской области на период с 15 декабря 2020 года до 15 января 2021 года. Об этом сообщили 3 декабря в региональном оперативном штабе по итогам очередного заседания.
Подробности в материале: В Орловской области запретили новогодние корпоративы
В Ростовской области сорван срок поставки лекарств от COVID-19 пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба, состоявшегося 3 декабря.
Об этом: В Ростовской области сорван срок поставки лекарств от COVID-19
Проблема общения врачей с глухими пациентами в период пандемии, обострённая из-за ношение масок медиками, будет решена. Об этом заявил 3 декабря российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
Отвечая на это заявление, российский президент Владимир Путин указал на важность проблемы. Нужно её решать.
Читайте подробнее: Минздрав обещал разобраться с проблемой глухих пациентов и врачей в масках
В Санкт-Петербурге планируют развернуть пять прививочных пунктов для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.
Читайте подробнее: В Петербурге развернут пять прививочных пунктов от коронавируса
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 151 человека за последние сутки, сообщает 3 декабря федеральный штаб. Накануне в регионе было зарегистрировано 148 подтверждённых случаев.
Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 151 случай заражения SARS-CoV-2
В Калужской области за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом 3 декабря сообщает областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 116 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Об этом: В Калужской области за сутки коронавирус унёс жизнь трёх человек
Выборочное тестирование пассажиров общественного транспорта начали проводить в Ивановской области с целью путей выявления заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря на брифинге сообщил глава департамента здравоохранения области Артур Фокин.
Об этом: В Иванове пассажиров транспорта тестируют на коронавирус
Российские регионы готовы к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Об этом: Мишустин заявил о готовности регионов к массовой вакцинации от COVID-19
Массовая вакцинация населения является решающим этапом в борьбе с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читайте подробнее: Мишустин о вакцинации: Россия подходит к решающему этапу борьбы с COVID-19
В Курской области 31 декабря будет выходным днём. Такое решение принял губернатор Роман Старовойт по итогам заседания оперативного штаба.
Подробности в материале: У курских госслужащих 31 декабря будет выходным
Под личный контроль должна быть взята вакцинация от COVID-19 руководством российских регионов, сообщил 3 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Мишустин призвал губернаторов взять вакцинацию от COVID под личный контроль
Россия получила заявки на приобретение вакцины от коронавируса «Спутник V» уже более чем от 50 государств, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Читайте подробнее: Более 50 стран хотят закупить российскую вакцину от COVID-19
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил исправить ситуацию с выдачей лекарств от COVID-19 амбулаторным пациентам. О путанице с информацией о выдаче медикаментов стало известно в ходе заседания регионального оперштаба сегодня, 3 декабря.
Читайте также: Ростовский губернатор поручил решить вопрос с выдачей лекарств от COVID-19
В Петербург к настоящему времени поступило 2042 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V», в том силе 1600 доз привезли в город сегодня. Первыми вакцину получают медики, занятые борьбой с пандемией.
Об этом: В Петербурге вакцину от ковида получили уже более 200 медиков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым сократить срок выдачи гражданам результатов анализов на коронавирусную инфекцию с нынешних 48 до 24 часов.
Читайте также: Попова призвала сократить выдачу результатов тестов на COVID-19 до 24 часов
Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой, но темп прироста новых случаев инфицирования начал замедляться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте подробнее: Попова заявила о снижении темпа прироста больных COVID-19 в России
Подавляющее большинство российских граждан соблюдают масочный режим при совершении поездок на городском общественном транспорте, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читайте подробнее: Попова: более 90% граждан России соблюдают масочный режим в транспорте
В Удмуртии с 1 декабря тесты на коронавирус проводятся в отношении всех граждан при обращении за медицинской помощью с признаками ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), не исключающими заражения SARS-CoV-2.
Об этом: В Удмуртии расширили перечень категорий граждан для тестирования на ковид
Врио главы Мордовии Артём Здунов поручил правительству республики проработать вопрос проведения предновогодних продовольственных ярмарок с учетом всех норм безопасности в текущей эпидемиологической ситуации.
Читайте также: В Мордовии решают вопрос эпидбезопасности при проведении новогодних ярмарок
В Москве за сутки скончались ещё 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9203, сообщили в оперативном штабе столицы.
Об этом: В Москве за сутки скончались 77 пациентов с COVID-19
Заявление вице-мэра Москвы Владимира Ефимова о том, что столичные власти надеются отменить основную часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, к середине 2021 года, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
Об этом: В сети обсудили прогноз об отмене ограничений по COVID-19 в Москве
Призыв вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина отказаться туристам от поездки в город на Новый год вызвал реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
Подробности в материале: В сети обсудили призыв властей Петербурга не приезжать в город на Новый год
Рекомендательная памятка, согласно которой вакцинация препаратом «Спутник V» может привести к слабости, общей усталости, тошноте и другим симптомам, вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
Подробности в материале: В сети обсудили побочные эффекты российской вакцины «Спутник V»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв смягчил ограничительные меры по коронавирусу — с 3 декабря музеи и библиотеки возобновили работу в привычном режиме.
Читайте также: Хабаровским музеям, библиотекам и общепиту дали послабления
В Хабаровском крае за минувшие сутки лабораториями выдано 338 положительных тестов на коронавирус, на пять больше, чем днём ранее. Выздоровел 461 пациент. Зафиксировано два смертельных случая от COVID-19.
Об этом: В Хабаровском крае растёт количество смертей от COVID-19
В Новосибирской области с начала декабря возобновились плановые профилактические медицинские осмотры. В министерстве здравоохранения региона заявили, что эпидемиологическая ситуация позволила принять данное решение.
Читайте подробнее: Новосибирские больницы возобновили диспансеризацию и профосмотры
В Новосибирской области собственники торговых центров готовы отключить зону Wi-Fi на фудкортах, установить защитные экраны и сделать «умную» рассадку в кинозалах для возобновления их работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в минпромторге региона.
Читайте подробнее: Собственники новосибирских ТЦ готовы отключить Wi-Fi ради работы фуд-кортов
После 7 декабря в Приморье поступит вторая партия вакцины от COVID-19. Добровольно привьются врачи и социальные работники.
Читайте подробнее: О массовой вакцинации от COVID-19 говорить рано: минздрав Приморья
В Приамурье за последние сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусом, днём ранее — 153. За весь период пандемии в регионе инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 841 человека.
Подробности в материале: В Амурской области выявили более 150 новых случаев заражения коронавирусом
На Камчатке за последние 24 часа выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 78. Были выписаны с выздоровлением 197 человек.
Читайте подробнее: На Камчатке выявили почти восемь тыс. случаев заражения коронавирусом
В Красноярском крае результат теста на коронавирус по телефону будет сообщать робот. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Об этом: Результат теста на коронавирус красноярцам сообщит робот
В Новосибирскую область поступили 300 дополнительных кислородных концентраторов для инфекционных госпиталей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Читайте подробнее: Новосибирская область закупила ещё 300 кислородных концентраторов
В Пермском крае населению разрешили кататься на коньках и лыжах. Однако работать катки и лыжные базы будут при соблюдении определённых условий — с учетом текущей эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Согласно дополнениям, внесенным в губернаторский указ, на катках допускается присутствие на каждые 10 квадратных метров по одному человеку. При этом массовое катание на крытых катках не должно превышать 30 человек. Кроме того, в зоне катания недопустимо нахождение граждан, проходящих спортивную подготовку, и иных посетителей. В раздевалке должно быть не более одного человека на 4 квадратных метра.
На лыжных трассах жителям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию. К зонам проката и переодевания на лыжных базах предъявляются такие же требования, как и для катков. Ограничения касаются только любительского спорта.
Подробности в материале: В Прикамье назвали условия работы катков и лыжных баз