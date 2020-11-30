07:22 02.12.2020

То, что участники испытаний вакцины от коронавирусной инфекции не должны самостоятельно сдавать тест на антитела, является типичной практикой для подобных плацебо-контролируемых исследований. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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Читайте подробнее: Врач пояснил, почему существует запрет после вакцинации от коронавиурса

Подробности в материале: В Оренбуржье сокращают коечный фонд для пациентов с COVID-19

За неделю (23−29 ноября) свернули 700 коек, при этом 30% коек остается свободными. По занятым коечным местам Оренбуржье занимает 78-е место в России. «Мы можем позволить себе дальнейшее сокращение коечного фонда», — подчеркнула глава минздрава.

В Оренбургской области отмечена стабилизация эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В связи со спадом заболеваемости в регионе существенно сокращают коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом в Instagram сообщила министр здравоохранения области Татьяна Савинова .

Подробности в материале: « Государево око»: в льготных уведомлениях увидели пользу и вред

«Ковид-ограничения усилили дистанционное общение граждан с органами власти и ускорили привыкание людей к взаимодействию через интернет. Чиновники также стараются создавать более удобные формы размещения информации. Вряд ли на сегодня возможно уведомить через госуслуги о всех льготах и мерах поддержки, но стремиться к этому нужно…».

Персональное информирование граждан России об их праве на меры соцподдержки однозначно повышает информированность граждан о льготах. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила руководитель фракции («Справедливая Россия») в Барнаульской городской думе Оксана Молодых . Комментируя извещение Минтруда, она таке отметила:

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В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 декабря, за минувшие сутки выявлено ещё 173 новых случая заражения. Днём ранее было выявлено столько же. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

В Центральный военный округ (ЦВО) поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. «Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав, а также личный состав, несущий боевое дежурство», — сообщили 2 декабря в пресс-службе ЦВО. Напомним, всего в России планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Лекарство будут бесплатно выдавать пациентам, как в стационарах, так и тем, кто находится на амбулаторном лечении. На приобретение партии арепливира направлено почти 33 млн рублей.

Пермский край получит заключил 7 тыс. упаковок арепливира для бесплатного лечения пациентов с COVID-19. Договор о поставке с фармкомпанией уже заключен, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Об этом: Ульяновским больницам в рамках благотворительной акции передали лекарства

В Ульяновской области в рамках акции «Караван добра в помощь врачам» состоялась благотворительная акция по передаче медицинских препаратов и лекарств в региональные больницы. В акции принял участие губернатор Сергей Морозов .

В распоряжение больниц Якутии 1 декабря от алмазодобывающей компании АЛРОСА поступили шесть комфортабельных автомобилей.

Подробности в материале: В Приморье от COVID-19 ежедневно умирают люди

В Приморье за минувшие сутки выдано лабораториями 229 положительных тестов на коронавирус, выздоровели 157 человек. За два дня скончались восемь пациентов.

Об этом: В Самарской области построят два корпуса инфекционных госпиталей

По его словам, согласно плану, что новые корпуса будут возведены при работающих инфекционных госпиталях: в городской больнице №5 в Тольятти и в Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.

Начать строительство двух корпусов инфекционных госпиталей планируют в текущем году в Самарской области. Об этом 1 декабря сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании областной рабочей группы по здравоохранению.

Подробности в материале: В Пензенской области скончались ещё три женщины с ковидом

В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три женщины в возрасте 65, 79 и 82 лет. Таким образом, по состоянию на 2 декабря всего погибли 246 человек.

Об этом: В Бурятии скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом

В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся страдали тяжёлой сопутствующей патологией.

Подробности в материале: В ЦВО начали прививать военнослужащих от коронавируса

Вакцинация от коронавирусной инфекции личного состава началась в Центральном военном округе (ЦВО) РФ. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба военного округа.

Об этом: В Татарии подтвердили ещё два летальных исхода от коронавируса

Два жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Одним из погибших был 79-летний мужчина, вторая жертва ковида — 64-летний пациент. По состоянию на 2 декабря погибшими числятся 138 человек.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил министру культуры Татьяне Гараниной подготовить к празднованию Нового года как можно больше онлайн-мероприятий. Муниципальным главам поручено обеспечить работу ледовых катков и арен, обеспечить их максимальную доступность для школьников. В помещениях, где есть раздевалки, предусмотреть соблюдение всех санитарных требований.

В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 11 501. За минувшие сутки зарегистрировано 107 новых носителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Учреждения социального обслуживания и здравоохранения в Саратовской области во время новогодних праздников и подготовки к ним должны работать штатно. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев . Медиков во время дежурств и смен в праздничные дни необходимо дополнительно поддержать. Прежде всего, расширенным рационом питания тех, кто круглосуточно трудится в ковидных больницах.

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7644 человека, +64 за последние сутки) и ОРВИ (12 452 человека, +143 за последние сутки).

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 2 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1138 человек (вновь +12 за сутки).

К проведению массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции готовятся в Саратовской области. В вакцинации планируется задействовать порядка 66 медучреждений области. Для них уже закуплено 118 единиц холодильного оборудования. В декабре в регион ожидается поставка более 2,5 тыс. доз вакцины. Ответственным за ее доставку и хранение определен «Саратовский аптечный склад».

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов», — приводит слова Барановой РИА Новости.

Коронавирусная инфекция провоцирует преждевременное старение организма. Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила 2 декабря, ссылаясь на результаты медицинского исследования.

Читайте также: В Забайкалье выявили уже более 20 тысяч носителей коронавируса

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 декабря, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 20 032 человека, причём 265 из них добавились только за последние сутки.

Об этом: В Дагестане могут запретить новогодние корпоративы и детские утренники

Ряд новых ограничительных мер намерены ввести власти Дагестана в связи с ситуацией с коронавирусом. В их числе — временный запрет на посещение храмов и мечетей, отмена Новогодних елок в детских садах и школах, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

В Алтайском крае растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 847 (+16 за последние сутки).

В Дальнегорске Приморья готовят к открытию ковидный госпиталь. Он начнёт принимать пациентов на базе городской больницы уже в ближайшие дни.

Для профилактики коронавируса после возвращения домой нужно обязательно обработать ручку входной двери, выключатель в прихожей и руки антисептиком. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.

По сообщению пресс-службы ведомства, на заседании был рассмотрен вопрос новой системы доплаты медикам согласно Постановлению Правительства РФ № 1762, которое кардинально меняет подход к начислению таких выплат: сейчас выплаты будут рассчитываться в зависимости от числа смен, в которые медик отработал, помогая пациентам с COVID-19.

Сбои и несправедливость при начислении медикам выплат за работу с пациентами с COVID-19 допустить нельзя. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на заседании областной рабочей группы по здравоохранению, 1 декабря передает пресс-служба областного правительства.

Подробности в материале: На Ставрополье число случаев заражения COVID-19 превысило 28 тысяч

Почти 28,2 тыс. носителей новой коронавирусной инфекции выявлено на Ставрополье, по данным на утро 2 декабря, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров . Накануне в крае зарегистрировали 229 случаев заражения — это второй по величине суточный прирост в регионе с начала пандемии.

В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Как сообщает сегодня, 2 декабря, «Алтайская правда» со ссылкой на данные регионального министерства науки, в настоящее время на карантин по ОРВИ закрыли две школы и 11 групп детсадов.

Читайте подробнее: В Прикамье сделан прогноз по выходу на плато по коронавирусу

Согласно прогнозу, в конце января 2021 года ожидается новый всплеск заболеваемости, однако он не будет резким.

«Уменьшение выездов неотложной и скорой помощи позволяет нам прогнозировать, что мы выходим на плато. Сегодня трудно прогнозировать эту ситуацию, но мы можем сказать, что достигнем плато в первой декаде декабря. Заболеваемость будет стабилизироваться — как по коронавирусу, так и по другим ОРЗ», — сказал он.

Семериков отметил спад заболеваемости ОРВИ и пневмонией, уменьшение в два раза количества вызовов скорой помощи: с 200 до 100.

Ситуация с коронавирусом в Пермском крае выходит на плато. Ежедневно в регионе выявляют в среднем по 300 случаев заражения. По словам главного внештатного эпидемиолога минздрава Вадислава Семерикова , общая заболеваемость ОРЗ, к которой относится и коронавирус, стабилизировалась. Сейчас регион приближается к пороговому значению, сообщает портал 59.ru.

Об этом: В Дагестане усилят контроль за соблюдением пожилыми людьми самоизоляции

Контроль за соблюдением пожилыми людьми режима самоизоляции намерены усилить в Дагестане. К этой работе планируется привлечь сотрудников полиции и волонтеров, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

В Туве за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 12 676.

В Москве социальные работники за два месяца выполнили 14 тысяч заявок от горожан, соблюдающих режим самоизоляции. Им доставлены продукты питания и товары первой необходимости, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте подробнее: В Москве справились с коронавирусом ещё 6575 человек

«Ещё 6575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 6575 человек. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

Подробности в материале: В Брянской области заработал единый колл-центр по коронавирусу

Единый телефонный номер — 122 — по всем вопросам, связанным с коронавирусом, заработал в Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. Кол-центр создан на базе городской поликлиники №1 в Бежицком районе Брянска.

Подробности в материале: В Крыму за сутки выявили 233 носителя коронавируса

В Республике Крым за последние сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом, сутками ранее сообщалось о 214 случаях заражения. Статистику за сутки опубликовал в соцсетях 2 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов .

«Со следующего (2021) года в вопросах технического оснащения школ будет применяться комплексный подход. Выйду с инициативой к городским депутатам о приобретении в каждую школу областного центра гаджетов. Сейчас никто не может точно сказать, когда закончится пандемия, но то, что планшеты школам будут нужны и после, не сомневаюсь», — заявил Куниловский.

Депутат отметил, что два округа, за которые он отвечает, уже получили десять планшетов. В течение декабря-января все школы Промышленного района получат необходимое количество планшетов. Учителя раздадут их ученикам по мере необходимости.

В Оренбурге в период дистанционного обучения школьники нуждаются в компьютерах. Так, школам Промышленного района города необходимо 150 планшетов. Об этом сообщили директора образовательных учреждений на совещании с вице-спикером Заксобрания Александром Куниловским , информирует пресс-центр регионального парламента.

В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, отмечается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения.

В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 декабря, за прошедшие сутки выявлено ещё 182 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 177 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 32 911 человек (+271 за последние сутки).

В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 922 человека, причём 17 из них скончались за последние сутки. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 77,2 млн. Об этом 2 декабря сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

В Ульяновской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями чуть снизилась, но эпидемический порог по-прежнему превышен. Среди подростков рост заболеваемости ОРВИ связывают с «первичной регистрацией диагноза ОРВИ до 50% больных COVID-19».

Подробности в материале: В Саратовской области подтвердили ещё 249 случаев заражения коронавирусом

В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена по информации на 2 декабря у 27 661 человека, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 249 жителей региона. Минувшим днем заболели 246 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 553 человека, за сутки — 289 пациентов. Всего скончались 244 человека. В лабораториях на сегодняшний день проведено более 787,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,8 тыс. тестов.

Массовая вакцинация жителей от коронавируса вакциной «Спутник V» в Республике Крым начнётся не ранее января 2021 года. Об этом 2 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов . В первую очередь, отметил Аксёнов, вакцинировать будут медицинских работников, педагогов, а также технических специалистов, которые работают с больными COVID-19 и имеют риск заражения.

Читайте также: В России оборот наличных сократился впервые с января

Изъятие из обращения наличных денег зафиксировано в России в ноябре, их объём на руках у граждан и бизнеса уменьшился на 41,9 млрд рублей. Это следует из статистики Банка России.

В Республике Карелия зафиксирован новый «рекордный» показатель по числу новых зараженных коронавирусом — 472 человека за последние сутки, что на 21 зараженного больше, чем было выявлено сутками ранее.

Подробности в материале: На лекарства для льготников Забайкалья потратили ещё почти 20 млн рублей

Министерство финансов Забайкальского края отчиталось о расходах на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Как сообщает сегодня, 2 декабря, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова главы регионального минфина Веры Антроповой, за счет федерального и краевого бюджетов в ноябре профинансированы расходы в сумме 19,7 миллиона рублей.

В Петербурге нарастили объемы тестирования на коронавирус примерно на 8%. Как сообщает 2 декабря городской оперативный штаб, за последние сутки в городе обследовали 34 076 человек.

Расходы на поездки врачей и доставку лекарств лечащимся на дому пациентам с коронавирусом в Дагестане планируют оплачивать за счет средств, неиспользованных депутатами Госдумы для поездок по региону, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заболел новой коронавирусной инфекцией. Об этом спикер сообщил в Instagram.

В Республике Алтай продолжают регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались жители Чойского района и Горно-Алтайска 75 и 68 лет соответственно.

Как сообщает официальный сайт городской мэрии, расфасовку и выдачу продуктов произвёл МУП «Комбинат питания города Иркутска» на базе средних общеобразовательных учреждений. Всего бесплатные наборы в городе Иркутске получат 12 800 школьников.

Школьникам Иркутска, которые имеют право на двухразовое бесплатное питание, из-за перевода на дистанционное обучение с 9 по 22 ноября выдавали продуктовые наборы.

Подробности в материале: В Татарии СКР проверяет информацию об отравлении детей в школе

В Татарии СКР ведет доследственную проверку после появившейся информации в СМИ об отравлении учащихся. В школе села Богородское Пестречинского района, предварительно, после проведенной санитарной уборки, дети почувствовали недомогание в виде зуда и рези в глазах, тошноты.

Читайте также: Почти 50 школ в России ушли на карантин по коронавирусу

Количество российских школ, ушедших на карантин из-за коронавируса, возросло до 49. Такие данные опубликовало Минпросвещения РФ.

Об этом: Заболеваемость ОРВИ в Ульяновске значительно выше регионального уровня

В Ульяновске, как и в целом в регионе, снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом уровень заболеваемости в 1,5 раза выше областного показателя.

Читайте также: В Брянской области за сутки подтвердили 148 случаев заражения коронавирусом

Ещё 148 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 2 декабря, что на восемь больше показателя предыдущих суток. Зарегистрировано восемь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Югре за сутки коронавирус выявили у 217 человек

В Югре за сутки лабораторно подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 215 случаев.

Читайте также: Первая партия вакцины от коронавируса поступила в военные госпитали ЮВО

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в военные госпитали Южного военного округа (ЮВО) РФ. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба округа.

Новогодние утренники в школах Крыма состоятся, однако все роли будут исполнять дети. Об этом говорилось 2 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Около половины работников в России согласились бы пойти на новогодний корпоратив при условии отмены санитарных ограничений. Еще около трети отказались бы от такого праздника, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Этот показатель является абсолютным «рекордом» за весь период пандемии. Предыдущий максимум был установлен сутками ранее, тогда скончались 569 человек.

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 589 человек. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб Москвы.

Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё 20 пациентов с коронавирусом

В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 2 декабря, за прошедшие сутки выявлено 335 новых случаев заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки — 0,9%. Днём ранее — 336 случаев. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ещё 167 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 163 новых носителях коронавируса.

Подробности в материале: В России за сутки выявили 25345 заражённых коронавирусом

Это на 1057 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 26 402 случая заражения коронавирусом. Среди регионов лидируют Москва (5191), Санкт-Петербург (3684) и Подмосковье (1148).

За минувшие сутки в России выявили 25 345 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

В некоторых красноярских школах учеников девятых и одиннадцатых классов переведут на очное обучение. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Подробности в материале: Ещё у 167 жителей Пензенской области выявили коронавирус

В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 2 декабря подтвердилась у 20 551 человека, за сутки заболели еще 167 жителей региона. Минувшим днем инфицированы были 163 человека. Всего выздоровел 17 621 пациент, за сутки — 92 человека. Не удалось спасти 246 пензенцев, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.

Подробности в материале: В России за сутки от COVID-19 скончались 589 пациентов

За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 589 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 2 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждены 82 летальных случая от COVID-19, сообщили 2 декабря в федеральном оперативном штабе. Это всего на три случая меньше, чем сутками ранее, когда был повторно установлен печальный рекорд смертности в Петербурге — 85 смертей за сутки.

Об этом: В Еврейской АО пассажиропоток иностранцев сократился почти в десять раз

В Еврейской автономной области пассажиропоток иностранных граждан за девять месяцев 2020 года сократился на 88,7%. Власти региона связали резкий спад прибывающих иностранцев с пандемией коронавируса, из-за которой закрыты госграницы.

В Магаданской области на за минувшие сутки выявлено 46 новых носителей коронавируса, скончались два пациента.

Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 1,8% — до 20,9%.

За прошедшие сутки в Омской области выявлено 246 новых носителя коронавируса, за весь период — 23 053. Об этом сообщили 2 декабря в областном оперштабе.

Новый максимум по выявленным носителям коронавируса установлен в Волгоградской области 2 декабря — 247 человек, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 240 пациентов, четверо скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В Ленинградской области стали больше выздоравливать, чем заражаться коронавирусом: за последние сутки были выписаны более трехсот человек при более чем двухстах новых зараженных.

Читайте также: В Ростовской области выявили ещё 337 носителей коронавируса

В Ростовской области за истекшие сутки выявили 337 носителей коронавирусной инфекции. За день был выполнен 7 тыс. 431 тест на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донкском правительстве 2 декабря. Накануне сообщалось о 332 случаях заражения, при этом было проведено 3 тыс. 982 исследования.

Читайте подробнее: В Удмуртии послабляют ограничения для спортивных мероприятий и общепита

В Удмуртии с 3 декабря разрешат проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях со зрителями, а с 11 декабря продлится работа общепита.

Это на 1333 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 6524 случая заражения.

За минувшие сутки в Москве выявили 5191 случай заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

Читайте также: В Рязанской области подтвердили ещё 121 случай заражения коронавирусом

В Рязанской области 2 декабря подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 523 пациента.

В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 226 и 124.

Как уже сообщало ИА REGNUM , теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана 30 ноября. Предварительно установлено, что экс-глава минздрава вместе со своим сыном и другими заинтересованными лицами путем обмана похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей.

В Иркутской области решен вопрос об избрании меры пресечения для задержанной ранее экс-главы регионального минздрава Натальи Ледяевой . Как сообщает сегодня, 2 декабря, телеграм-канал gorodbratsk, суд вынес решение о об аресте бывшей чиновницы сроком на два месяца.

Для сравнения, 1 декабря 2020 года в области было подтверждено 367 носителей вируса. За минувшие сутки коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (195 человек), Алапаевска, Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Пышминского городского округа, Полевского, Ревды, Сухого Лога, Серова, Талицкого городского округа.

В Свердловской области зарегистрировали 370 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Подробности в материале: Ростовская область обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

В Ростовской области обновлён максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки. Так, на Дону зарегистрировано ещё 26 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 декабря. Накануне сообщалось о 25 умерших.

Об этом: В Прикамье выявлено ещё 304 случая заражении коронавирусом

В регионе отмечен рост суточного показателя выявленных заражений. Напомним, на 1 декабря за сутки было выявлено 298 носителей SARS-CoV-2.

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 декабря, выявлено 304 случая заражения коронавирусом: 90 человек получают лечение в больницах, 214 находятся дома под меднаблюдением, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В течение нескольких дней иркутяне привозили на пункты сбора коробки с елками и украшениями.

В медицинских учреждениях Иркутской области стартовала акция « #СНовымГодомДоктор» . Как сообщает сегодня, 2 декабря, оперативный штаб региона, волонтёры намерены таким образом создать праздничное новогоднее настроение для медиков, которые сейчас загружены работой из-за эпидемии коронавируса.

Подробности в материале: В Ульяновской области умерли ещё девять пациентов с коронавирусом

Об этом: В Прикамье число смертей носителей коронавируса превысило 1 тысячу

За сутки, по состоянию на 2 декабря, жертвой COVID-19 стали 15 человек.

От коронавирусной инфекции умерли 659 человек. Причиной летального исхода 351 пациента, у которого выявлен коронавирус, названы сопутствующие заболевания.

В Пермском крае с начала пандемии скончались 1 010 носителей коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Об этом: В Севастополе за сутки выявили 69 носителей коронавируса

В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 декабря в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 62 новых носителях инфекции.

Читайте также: В Хакасии могут разрешить новогодние корпоративы

Министерство экономического развития Хакасии предложило расширить список послаблений для заведений общепита. По словам руководителя ведомства Виктора Богушевича , из-за действующих ограничений кафе и рестораны несут убытки.

Подробности в материале: В Оренбуржье за сутки выявили 183 носителей коронавируса

В регионе произошёл незначительный рост суточного показателя: на 1 декабря за сутки выявили 182 случая заражения.

В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 декабря, выявлено 183 случая заражения коронавирусом. Обще число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 544 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Читайте также: Коронавирус за сутки выявлен у 205 жителей Томской области

В Томской области за минувшие сутки выявлено 205 новых носителей. Почти у половины из них заболевание протекает бессимптомно. У 12 пациентов диагностирована пневмония, ещё у 94 — ОРВИ. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 18 846.

Подробности в материале: Резервный фонд Ульяновской области пополнят для борьбы с коронавирусом

В Ульяновской области резервный фонд пополнят на 290 млн рублей. Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Читайте подробнее: Почти 28 тысяч человек заразились коронавиурсом в Мурманской области

В Мурманской области с начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 27 996 человек, а последние сутки — у 290.

Об этом: В Смоленской области за сутки выявили 143 носителя коронавируса

В Смоленской области за минувшие сутки подтверждено 143 новых случая заражения коронавиурсом, сообщили 2 декабря в федеральном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 141 носителе инфекции.

В Курской области 2 декабря зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 15 тыс. 613 положительных тестов.

В Курской области по состоянию на 2 декабря зарегистрировано 203 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти.

Читайте также: Сначала пандемии более 50 тысяч забайкальцев признаны безработными

С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратились 60 296 забайкальцев, из них безработными признаны 50 206 человек.

Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 2 декабря ноября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 30 959 таких граждан, уровень безработицы в регионе достиг 5,9%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

Об этом: На Ямале выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом

На Ямале за сутки подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по ЯНАО. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 198 заражения.

С весны в регионе обнаружили уже 27 239 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 8918.

В Челябинской области за сутки было выявлено 298 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 135 новых носителей коронавируса

В Липецкой области 2 декабря подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 510 положительных тестов.

Подробности в материале: Верховный суд РФ разрешил отказывать в обслуживании покупателям без масок

Предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), если их обязательное использование установлено властями региона. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ.

2 декабря в Алтайском крае выявлено 226 новых случаев коронавируса, что на 15 меньше, чем пиковое значение за прошедший месяц. В целом, со второй половины ноября суточный прирост не опускается ниже отметки в 222 заболевших и постепенно растет.

С 23 ноября суточный прирост новых случаев коронавируса в Алтайском крае не превышает отметку в 230 подтвержденных диагнозов. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) рассмотрел динамику изменений суточного прироста выявленных случаев COVID-19 в регионах СФО с начала пандемии и до сегодняшнего дня.

Об этом: Администрация Смоленской области закупит автотранспорт и отдаст врачам

В администрации Смоленской области ищут способы решить вопрос обеспечения участковых врачей, ездящих по вызовам к пациентам, а также волонтёров автотранспортом. Вопрос обсуждался на совещании у губернатора 1 декабря, сообщили в пресс-службе администрации

Власти Кабардино-Балкарии уточнили занятость коечного фонда в медорганизациях, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19. В настоящее время в республике заняты 77% всех мест в ковидных госпиталях. Такие цифры прозвучали 1 декабря в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Подробности в материале: В Татарии все суточные заражения SARS-CoV-2 произошли контактным путём

В Татарии по информации на 2 декабря носителями коронавируса числятся 10 514 человек, за сутки заболели еще 90 жителей. Минувшим днем были инфицированы 85 человек. Всего выздоровели 9 215 пациентов, за сутки — 76 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрировано 138 случаев.

Подробности в материале: В Челябинской области умерли ещё 12 пациентов с COVID-19

От COVID-19 умерли семь человек. Среди них 66-летний и 88-летний мужчины и женщины 73, 78, 81, 82 и 90 лет. Ещё пять пациентов скончались от других заболеваний. У 86-летней женщины были сахарный диабет и атеросклероз аорты, у 50-летнего мужчины — цирроз печени и хронический панкреатит, у 80-летнего — хронический пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность, у 79-летнего ишемический инфаркт головного мозга и гипертоническая болезнь, а у 70-летнего — сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность.

В Челябинской области к 2 декабря скончались ещё 12 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Об этом: Шесть саратовских пациентов с коронавирусом скончались за сутки

В Саратовской области за минувшие сутки летальные исходы произошли еще с шестью инфицированными пациентами. Среди погибших — пять женщин 56, 61, 63, 66 и 70 лет, а также 58-летний мужчина. Таким, образом, по состоянию на 2 декабря жертвами ковида за все время наблюдения стали уже 250 жителей региона.

В Кабардино-Балкрии число скончавшихся от COVID-19 за все время пандемии достигло 221 человека. За прошедшие двое суток было зафиксировано еще шесть случаев смерти пациентов, сообщили в республиканском минздраве. За последние месяцы в регионе ежедневно фиксируется не менее двух случаев летального исхода от опасной инфекции.

В Тульской области за минувшие сутки подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом, данные 2 декабря опубликовал федеральный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 168 новых случаях заражения.

Выводы о том, что перенесенная коронавирусная инфекция приводит к преждевременному старению, делать еще слишком рано. Об этом сообщил директор российского Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко.

Об этом: В Кремле назвали приоритетом вакцинацию жителей РФ

«Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается», — сказал Песков.

Для российских властей приоритетом по вакцине является её использование и производство внутри страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

В Кабардино-Балкарии ежедневно фиксируется более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прирост пациентов с COVID-19 составил 96 человек, что является рекордным для республики за все время пандемии.

Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявлены 160 новых носителей коронавируса

В Тюменской области за сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 161 случай.

Подробности в материале: Песков заявил о получении Путиным всей информации по коронавирусу

«[Вопрос публикации данных по смертности в сводке оперштаба — ] это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и [уровне] заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин получает полную информацию по ситуации с пандемией коронавируса в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

До конца 2020 года 44 автомобиля для врачей поступит в Белгородскую область. Большая часть предназначена для семейных врачей. Об этом на заседании регионального правительства рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.

Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил выговор за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в эпоху пандемии коронавирусной инфекции. Такое наказание было применено к чиновнику после скандального выступления Басты в Ледовом дворце.

В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 2 декабря. Днём ранее было подтверждено 95 случаев заражения.

Об этом: В Архангельской области за сутки коронавирус выявили у 399 человек

Жители России получат отечественные вакцины от коронавирусной инфекции в приоритетном порядке. Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Подробности в материале: Кремль рассказал о механизмах поставок вакцины от коронавируса за рубеж

«Что касается потребностей возможных потребителей этой [российской] вакцины за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами», — сказал Песков.

Поставки вакцины от COVID-19 для зарубежных стран будут выстраиваться в рамках взаимодействия РФПИ с иностранными представителями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Подробности в материале: В Калмыкии число жертв коронавируса достигло 148 человек

В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 2 декабря.

Устали от онлайн-общений во всех сферах и хотят отказаться от них 56% жителей России. Устраивает «удалёнка» 33%.

Об этом: В Дагестане скончались еще 10 человек с коронавирусом

Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:40 2 декабря, достигло 968, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике, как и днем ранее, скончались 10 человек с подтвержденным диагнозом.

«Это невозможно сделать в обязательном порядке. Это может быть только на добровольной основе. Хотя вы знаете, что многие также приняли на добровольной основе участие в испытаниях вакцины», — сказал Песков.

Российские власти не планируют принуждать чиновников вакцинироваться от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Об этом: Петербургский ювелир создал респиратор за 10 млн рублей

Петербургский ювелир, переболевший коронавирусом в начале пандемии, создал настоящий респиратор стандарта 3М из белого золота и драгоценных камней стоимостью в 10 млн рублей. Его уже выкупил анонимный коллекционер.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Хакасии достигло 12 426. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 180 человек, в том числе у одного жителя Кузбасса.

В церемонии открытия новых медицинских центров Минобороны РФ, которые состоятся 2 декабря, примет участипе в формате видеосвязи президент России Владимир Путин . Об этом 2 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .

Подробности в материале: Миллион жителей Подмосковья проверили на иммунитет к коронавирусу

Это тестирование позволяет определить наличие антител к COVID-19 в крови пациента и сформировать данные о коллективном иммунитете в регионе. По состоянию на 2 декабря у 22,8% обследованных жителей Подмосковья обнаружены антитела к коронавирусу, отметила министр здравоохранения области Светлана Стригункова .

Свыше одного миллиона ИФА-тестов на коронавирус провели в Подмосковье с начала распространения инфекции. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Об этом: Депутат Госдумы Тумусов госпитализирован с коронавирусом

В Ростовской области сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ. При этом в Ростове-на-Дону эпидпорог превышен более чем на 19%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Шесть газификационных станций дополнительно установят в больницах Белгородской области. Две из них введут в эксплуатацию уже в декабре 2020 года, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе.

В Ярославской области от COVID-19 умерли ещё три человека. Об этом сообщает региональный штаб. Умерли мужчины 1957 и 1969 годов рождения и женщина 1939 года рождения. Общее число скончавшихся за время пандемии составило 88 человек.

Читайте также: В Ростовской области на карантин закрыли два детских сада

В Ростовской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли два детских сада в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Читайте также: В Ярославле назвали лучшую меру поддержки бизнеса в условиях пандемии

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров считает, что лучшей мерой поддержки бизнеса в условиях второй волны пандемии станет снижение налоговой нагрузки. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

Читайте также: В Татарии отбирают добровольцев для вакцинации от коронавируса

В Татарию поступили порядка 500 вакцин «ЭпиВакКорона». В республике для вакцинации отобрали группу людей из 650 добровольцев, но не все будут допущены к ней. Около 40% отсеются, потому что кто-то уже переболел коронавирусной инфекцией, кто-то имеет противопоказания.

В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 120 человек.

Об этом: В Астраханской области выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом

В Астраханской области 2 декабря подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 177 положительных тестов.

В Чечне за прошедшие сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это второй показатель в Северо-Кавказском федеральном округе по суточному приросту после Ставропольского края, сообщили 2 декабря в федеральном оперативном штабе.

С начала пандемии медики Архангельского перинатального центра приняли роды у 19 женщин с диагнозом COVID-19. Все дети родились здоровыми.

Подробности в материале: В минздраве Татарии объяснили порядок хранения вакцины от коронавируса

В Татарии закуплены и подготовлены холодильные и морозильные камеры для хранения пробной партии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Для этого препарата необходимо поддерживать температуру от — 2 до — 8 градусов по Цельсию. В регион пробную партию доз доставили на специализированном транспорте.

Подробности в материале: В Пензенской области провели более 500 тыс. исследований на коронавирус

Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 2 декабря достиг 35,68% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 167 человек, среди них 22 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от девяти месяцев до 17 лет. В регионе под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6 392 человека, сняли с коронавирусного учета 49 754 жителя. В лабораториях обследовано более 465,8 тыс. человек, проведено свыше 500,7 тыс. исследований.

В Чечне за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, два жителя региона. Общее число случаев летального исхода от этого опасного заболевания достигло 70. Такие данные приводит 2 декабря федеральный оперативный штаб.

В Астраханской области по состоянию на 2 декабря подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 263 человека.

Подробности в материале: В Псковской области активны четыре очага коронавируса

В Псковской области за последние сутки из числа активных очагов были убраны Порховский пост Псковской станции скорой помощи и Никандровский монастырь в том же Порховском районе. Также ранее перестал быть активным очаг в Плюсском психоневрологическом интернате.

Ещё 168 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области 2 декабря, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 168 человек, три пациента скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Об этом: В Татарии педагогам перед уходом домой рекомендуют переодеваться

Дополнительные риски распространения вирусных инфекций создают учителя, которые приходят домой в той же одежде, в которой работают в школе. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков .

Читайте также: В Екатеринбурге вернут ещё две больницы к работе в плановом режиме

До этого организации были перепрофилированы под «коронавирусные» госпитали. Это больница, «связанная с оказанием плановой медицинской помощи», и небольшое учреждение, «связанное с наркологией», уточнил чиновник. Последнее направление является в настоящее время «очень востребованным», добавил вице-губернатор.

Ещё два медицинских учреждения Екатеринбурга смогут вернутся к плановой работе. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Читайте подробнее: В Курганской области число заражений коронавирусом превысило девять тысяч

В Курганской области лабораторно подтверждены 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 36 зарегистрированы в Кургане, сообщает 2 декабря региональный оперативный штаб.

Читайте также: Депутат требует срочно закрыть всю индустрию развлечений в Петербурге

В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выздоровели 257 человек, заразившихся коронавирусом. Это рекордный показатель за последние недели. Всего, по данным федерального оперативного штаба на 2 декабря, в республике сумели справиться с COVID-19 9333 пациента.

Новосибирский минздрав проверил информацию о том, что пациента с коронавирусом и туберкулёзом не приняли две больницы. В медучреждения заявили, что при переводе пациента из одной больницы в другие сотрудники не согласовали свои действия — это и стало причиной инцидента.

Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 139 новых носителя коронавируса

Во Владимирской области 2 декабря подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 615 носителей вируса.

Подробности в материале: Во Владимирской области скончались ещё девять пациентов с COVID-19

Во Владимирской области по состоянию на 2 декабря зарегистрировано 333 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены девять смертей.

Читайте подробнее: Школьники в Башкирии вернутся к очному режиму обучения с 7 декабря

По сообщению пресс-службы ведомства, это решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

Школьники Башкирии вернутся к очному режиму обучения с 7 декабря. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Перед вакцинацией пациентов попросят сообщить в анкете о принимаемых за последний месяц препаратах и имеющихся хронических заболеваниях. Граждане, поставившие прививку, обязаны заполнять на портале госуслуг дневник самонаблюдения.

В 18 больниц региона (пять из них — в Екатеринбурге) направят 3730 доз вакцины. В частности, часть партии получат больницы № 3, 14, 24, 40, а также Свердловская областная больница № 2.

В Свердловской области распределили по больницам вакцину от COVID-19. Соответствующий приказ размещён на сайте регионального минздрава.

Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 127 новых носителей коронавируса

В Тамбовской области 2 декабря подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 459 носителей вируса.

Новосибирская больница оспорила решение суда о выплате штрафа за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса. Медучреждение не согласилось с выдвигаемыми обвинениями.

В Тамбовской области области за последние сутки зарегистрировано 14 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 102 человека.

Читайте также: Почти десять тысяч обращений поступило в мурманский штаб по коронавирусу

В ноябре мурманский штаб по коронавирусу принял и обработал почти 10 тысяч обращений. В числе основных — вопросы о тактике лечения ОРВИ и COVID-19, правилах назначения антибиотиков, проведении КТ-диагностики.

В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 декабря, летальный исход зафиксирован у трех пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число жертв заболевания достигло 224 человек.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

Рестораны и другие заведения общественного питания Башкирии смогут работать в новогоднюю ночь круглосуточно. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Термометрия у входа на каток в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

В Республике Калмыкия расширили коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Ковидный госпиталь открыт в Лагани, сообщает местная администрация.

Подробности в материале: В Коми за сутки коронавиурс выявили у 293 человек

За последние сутки в Коми официальное число носителей коронавируса SARS-CoV-2 пополнили 293 человека. Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 21 912 человек.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов , заразившийся коронавирусом, переведен с амбулаторного лечения на стационарное. Состояние руководителя региона оценивается как удовлетворительное, сообщили в администрации главы и правительства республики.

В Северной Осетии число выздоровевших и выписанных из-под контроля врачей приближается к девяти тысячам человек. По данным республиканского минздрава на 2 декабря, сумели справиться с болезнью 8899 пациентов.

Читайте также: В Башкирии за сутки выявили 427 случаев внебольничной пневмонии

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республики было выявлено 14 548 случаев заражения этой инфекцией. В больницах продолжают лечение 549 пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии находятся 43 пациента, а 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1774 человек. При этом справились с этой инфекцией за сутки 131 человек, а всего победили вирус 12 140 пациентов.

142 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

В Ингушетии скончались от COVID-19 114 жителей региона. Случаи летального исхода регистрируются в республике практически ежедневно. Седьмой день подряд в Ингушетии умирает по одному человеку. Такие данные приводит 2 декабря федеральный оперативный штаб.

Подробности в материале: В Белгородской области предлагают делать ПЦР-тесты в школах и чиновникам

Тестировать на коронавирус учеников и преподавателей школ, а также чиновников предложил на координационном совете по предотвращению распространения коронавируса секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин. Такие исследования можно проводить еженедельно, сообщает 2 декабря региональный оперативный штаб.

Подробности в материале: Путин заявил об открытии новых медцентров для лечения больных коронавирусом

В России открываются четыре новых медицинских центра, построенных Министерством обороны, для лечения больных коронавирусом. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на открытие многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

Выплаты в ноябре и декабре 2020 года российским студентам медучилищ и вузов, помогающим пациентам с COVID-19, утверждены правительством, сообщается 2 декабря на официальном портале правовой информации.

Подробности в материале: Новые правила увольнения в РФ: кто выиграет от закона об удалёнке

Об этом: В Воронеже расширяют тестирование на коронавирус

До двух тысяч тестов в день смогут делать в Воронежском областном диагностическом центре, 3 декабря здесь откроется филиал ПЦР-лаборатории, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Минобороны России завершило строительство два медицинских центра в Астраханской области, один в Североморске и детский многофункциональный медицинский центр в Пскове, доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину по видеосвязи.

Количество свободных коек под заболевших коронавирусной инфекцией начало возрастать. Об этом 2 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным в связи с открытием многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

Многофункциональный медицинский центр военно-морского клинического госпиталя в Североморске со специализированным отделением радиологии — на 100 мест.

По словам Шойгу, Министерство обороны передает Астраханской области два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый — в Астрахани и городе Нариманове.

Площадь четырех построенных медицинских центров превышает 28,5 тыс. кв. м. Они полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, сказал глава Минобороны РФ президенту.

К штрафу в размере одна тысяча рублей приговорил суд жителя Кургана Евгения Наймана . Такое решение вынес сегодня, 2 декабря, Курганский городской суд. «Виновен. 1000 рублей — прошёл суд по пикету», — рассказал Найман корреспонденту ИА REGNUM .

В детском центре в Пскове для маленьких пациентов установлено необходимое оборудование: реанимационные столы для новорожденных и недоношенных, компьютерный томограф и рентгеновские аппараты для обследования детей младше года и более старшего возраста, отметил Сергей Шойгу.

Детское отделение инфекционной больницы в Пскове, которое строило Министерство обороны РФ по распоряжению президента России Владимира Путина, готово на 100%. Первые пациенты поступят в отделение до конца текущего года.

На текущей неделе все подготовительные мероприятия для запуска вакцинации от коронавируса в России будут завершены. Об этом 2 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным в связи с открытием многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

По словам Владимира Путина, уже более двух миллионов доз вакцин произведено. Он просил вице-премьера Татьяну Голикову организовать работу, чтобы с конца следующей недели приступить к массовой вакцинации и начать с врачей и учителей.

«Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь, — заявил Владимир Путин . — В общей сложности в течение этого непростого года в кратчайшие сроки военные строители, строители Минобороны построят 30 центров для больных коронавирусной инфекцией. Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощи, где особенно нужны дополнительные койки, современное оборудование, лекарства и, конечно, квалифицированные медики».

Построенные Минобороны центры стали важной составной частью региональных систем здравоохранения, они активно задействованы на всех этапах борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Общая коечная мощность медцентров — свыше трех тысяч, точнее 3 165 коек, в том числе около 370 реанимационных, сообщил Путин.

Более чем за полгода только в медцентрах Минобороны прошли лечение около 13 тысяч больных коронавирусной инфекцией, из них свыше восьми тысяч военнослужащих и более четырех тысяч человек — это гражданские люди, гражданское население, отметил президент РФ.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе. Первыми вакцину должны получить представители групп риска — врачи и учителя. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой .

17:02 02.12.2020

В Астраханской области два новых многофункциональных медцентра обеспечены всем необходимым и готовы к работе. Об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин.

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Об этом: Астраханские медики высоко оценили оснащение новых госпиталей

17:03 02.12.2020 Ещё четыре медицинских центра, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19, построены Минобороны РФ, заявил 2 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу: два в Астраханской, один — в Псковской и один — в Мурманской области. Читайте подробнее: Шойгу отчитался о готовности ещё четырёх медцентров под COVID-19

17:04 02.12.2020 В Вологодской области зафиксирован рекорд по летальным исходам ковид-пациентов за сутки — скончались 14 человек. Об этом: Вологодская область побила рекорд по смертности от COVID-19

17:13 02.12.2020 Директор школы №45 Воронежа оштрафована за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, нарушения были выявлены при проведении расследования нескольких случаев заражения коронавирусом у сотрудников школы. Руководителю учреждения назначен штраф. Об этом сообщается на сайте Ленинского суда Воронеж. Читайте также: В Воронеже директора школы оштрафовали после вспышки коронавируса

17:17 02.12.2020 Два миллиона доз вакцины от COVID-19 будут произведены в России в ближайшее время, заявил 2 декабря президент страны Владимир Путин на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ. Читайте также: В ближайшие дни в РФ будут готовы 2 млн доз вакцины от COVID-19 — Путин

17:24 02.12.2020 В Югре муниципальным властям дали неделю на установку плакатов с QR-кодами в спортзалах, бассейнах и точек общепита. Таково распоряжение губернатора ХМАО, которое она дала на заседании оперативного штаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как пояснила глава региона в прямом эфире, процедура регистрации проста. На входе будет размещена картинка с QR-кодом, отсканировав который жители региона регистрируются в государственной информационной системе «Цифровое уведомление». «Если кто-то из нас болен COVID-19, система предупредит других граждан, посещавших эти организации, о возможных контактах, отправив нам сообщения», — уточнила Наталья Комарова. Читайте также: В Югре вводится обязательная регистрация по QR-коду в общественных местах

17:24 02.12.2020 Подготовительные мероприятия для начала массовой вакцинации населения от коронавируса в России будет завершены уже на текущей неделе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом: Голикова заявила о готовности к массовой вакцинации от COVID-19

17:30 02.12.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 148 человек за последние сутки, сообщает 2 декабря федеральный штаб. Накануне в регионе было зарегистрировано 145 подтверждённых случаев. Об этом: В Калужской области за сутки выявили 148 случаев заражения SARS-CoV-2

17:31 02.12.2020 Открытие новых медцентров, специализирующихся на лечении COVID-19, в пандемию крайне необходимо, чтобы прочие пациенты не оставались без медицинской помощи. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ. Подробности в материале: Мурашко рассказал о «разделении потоков» по разным диагнозам в пандемию

17:34 02.12.2020 Петербуржцам придется обойтись без услуг общепита в новогодние праздники. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Согласно документу, с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января рестораны и кафе не смогут работать с 19:00 до 06:00. В настоящее время «комендантский час» для общепита начинается только в 23:00. Об этом: В Петербурге закроют рестораны и кафе на новогодние праздники

17:38 02.12.2020 В Калужской области за минувшие сутки подтверждены четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 2 декабря областной оперштаб. Читайте также: В Калужской области за сутки коронавирус унёс жизнь четырёх человек

17:40 02.12.2020 Военно-морской клинический госпиталь ввели в эксплуатацию в Североморске. Многофункциональный медицинский центр рассчитан на 100 койко-мест и предназначен для лечения не только для военных, но и гражданских пациентов, в том числе с COVID-19. Подробности в материале: Миноброны открыло в Мурманской области госпиталь на сто мест

18:00 02.12.2020 Отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто на базе первой городской больницы Севастополя, сообщили корреспонденту в пресс-службе правительства города 2 декабря. Об этом: В Севастополе открыли новое отделение для ковид-пациентов

18:05 02.12.2020 В Воронежской области коронавирус поставил очередной «рекорд» — за сутки подтвержден 351 новый случай заражения, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе. Об этом: В Воронежской области за сутки скончались 19 пациентов с COVID-19

18:12 02.12.2020 Прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» получили уже более 100 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на специальной сессии Генассамблеи ООН. Об этом: Глава Минздрава назвал число вакцинированных препаратом «Спутник V»

18:12 02.12.2020 В Мурманскую область поступило 200 доз вакцины от COVID-19. Это уже вторая партия препарата. Подробности в материале: Мурманская область получила вторую поставку вакцины от COVID-19

18:16 02.12.2020 Страх и ощущение опасности сопровождают как пациентов с COVID-19, так и медиков. Медсестра ковидного госпиталя №1, развёрнутого на базе городской больницы №20 Ростова-на-Дону, раскрыла детали работы в «красной зоне». Об этом: В Ростове-на-Дону медсестра раскрыла детали работы в «красной зоне»

18:23 02.12.2020 Поручение президента России Владимира Путина вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса с 7 по 13 декабря вызвало бурную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Об этом: В сети обсудили поручение Путина о масштабной вакцинации от COVID-19 в РФ

18:23 02.12.2020 Альберта Мурашко, отца министра здравоохранения России Михаила Мурашко, госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщают журналисты. Как передаёт «Новый день» со ссылкой на собственный источник, пожилой мужчина старше 80 лет лежит в 40-й больнице. В медучреждении не раскрывают информацию о состоянии больного, которая является медицинской тайной. Об этом: Отца министра здравоохранения РФ Мурашко госпитализировали с коронавирусом

18:25 02.12.2020 В Астраханской области 2 декабря были сданы в эксплуатацию два многофункциональных инфекционных медицинских центра на 100 мест, построенные Министерством обороны РФ. Они расположены в Астрахани и городе Нариманове. Региональный министр здравоохранения Алексей Спирин рассказал, что в Нариманове центр был возведён за 53 дня. Учреждение на 100 мест будет обслуживать население всего Правобережья Астраханской области — более 203 тысяч человек. Госпиталь оборудован собственной ПЦР-лабораторией и компьютерным томографом. Читайте подробнее: В Астраханской области рассказали об оборудовании новых госпиталей

18:28 02.12.2020 В Свердловской области рассматривают вопрос о возвращении всех учащихся в школы. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге. Обнаружилось, что количество детей, болеющих COVID-19, незначительно. Нет разницы, находятся ли они на дистанционном режиме или же учатся в школе — статистика по заболеваемости примерно совпадает. «У меня есть оптимизм по этому вопросу», — сказал чиновник. Решение будет принято к 4 декабря 2020 года. Об этом: Свердловские власти задумались об отмене дистанционного обучения

18:31 02.12.2020 Видеоконференция 2 декабря по случаю открытия в ряде регионов медицинских центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией kremlin.ru

18:45 02.12.2020 Власти Санкт-Петербурга готовы при необходимости за 2−3 дня развернуть дополнительный объем коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями. Это можно сделать за счет стационаров, которые пока оказывают плановую помощь, заявил 2 декабря на телеканале «Россия-24» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Читайте также: В Петербурге готовы развернуть новые койки для лечения ковида и пневмоний

19:05 02.12.2020 В Оренбургской области принято решение о переходе учеников пятых — десятых классов на очное обучение. С 7 декабря школьники вернутся за парты, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Также с 7 декабря к очным занятиям смогут приступить учреждения среднего профессионального образования. Читайте также: В Оренбуржье школьники 5−10 классов возобновят очное обучение

19:24 02.12.2020 На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за содействие в преодолении пандемии и сообщил о строительстве завода по производству российской вакцины. «В развитие нашей договорённости в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», — сказал он.

19:38 02.12.2020 В Екатеринбурге ушла из жизни в возрасте 34 лет врач-педиатр Екатерина Кайнова (Куреннова). Об этом сообщают журналисты. Как передаёт портал «Е1», женщина лечилась дома, не желая нагружать врачей. Коллеги погибшей сообщили изданию, что у них нет сомнений: у Кайновой был коронавирус. Есть версия, что перед смертью у врача снизилась сатурация. Информацию о гибели педиатра подтвердили журналистам в Областном перинатальном центре. Читайте также: В Екатеринбурге скончалась врач-педиатр, лечившаяся дома

19:47 02.12.2020 Старшее поколение нижегородцев призвали сознательно подойти к своей безопасности и избегать нахождения в общественных местах. Об этом: Нижегородцам старше 65 лет разрешили продлить больничные до конца декабря

19:51 02.12.2020 В Ленинградской области планируют ограничить часы работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и на пять дней закроют фуд-корты, расположенные в торговых центрах на границе с Санкт-Петербургом. Об этом 2 декабря рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Подробности в материале: В Ленобласти ограничат работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

19:53 02.12.2020 Кафе на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропорту обычно не проводят массовых мероприятий, а потому имеют все возможности соблюдать правила безопасности в условиях пандемии коронавируса Подробности в материале: Нижегородские кафе на вокзалах и в аэропорту смогут работать круглосуточно

19:55 02.12.2020 263 случая заражения новой коронавирусной инфекции выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 22 873 случая заражения этой инфекцией. За минувшие 24 часа в регионе скончались четыре пациента с COVID-19. 57-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 61-летний и 72-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, скончался 44-летний мужчина. Всего в регионе скончались 432 пациента с СOVID-19. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 263 случая заражения коронавирусом

20:16 02.12.2020 Видеоконференция 2 декабря по случаю открытия в ряде регионов медицинских центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией kremlin.ru

20:27 02.12.2020 Теперь при рассадке в театральных залах Нижнего Новгорода между зрителями должно оставаться не менее двух свободных мест. Подробности в материале: В Нижегородской области изменили правила работы театров, рынков и ярмарок

20:30 02.12.2020 Стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет составлять менее $10 за дозу, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Читайте подробнее: Названа стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

20:42 02.12.2020 Вакцинация школьных педагогов от коронавируса должна проходить добровольно, сообщил 2 декабря журналистам российский министр просвещения Сергей Кравцов. Читайте подробнее: В Минпросвещения РФ назвали добровольной вакцинацию учителей от COVID-19

20:57 02.12.2020 Басманный суд привлёк к административной ответственности Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана за нарушения санитарно-эпидемического режима. Читайте подробнее: Суд оштрафовал МГТУ имени Баумана за нарушение мер профилактики COVID-19

21:09 02.12.2020 Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по факту заявления депутата Государственной думы РФ Федота Тумусова («Справедливая Россия») о том, что он не смог получить полагающиеся бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 в Москве. О результатах проверки Депздрав столицы сообщил корреспонденту ИА REGNUM. По словам представителя городского департамента здравоохранения, по факту публикации этой информации у депутата были оперативно запрошены сведения о том, в какую медицинскую организацию города он обращался для оказания помощью. В ответ парламентарий сообщил, что не обращался в городскую поликлинику, подведомственную департаменту здравоохранения столицы. Об этом: Власти Москвы ответили на жалобу попавшего в больницу депутата Госдумы

21:40 02.12.2020 Видеоконференция 2 декабря по случаю открытия в ряде регионов медицинских центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией kremlin.ru

22:31 02.12.2020 В Кировской области активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в конце ноября проверили порядка 100 аптек и выяснили, что в 80% аптек региона отсутствуют противовирусные препараты для лечения коронавируса. Кировские власти потребовали устранить дефицит.

22:46 02.12.2020 Палата реанимации в инфекционном госпитале. Александр Куликов © ИА REGNUM

23:11 02.12.2020 Дневной пассажиропоток в общественном транспорте Москвы снизился на 30% по сравнению с показателями до начала пандемии, а число поездок на велосипеде увеличилось более чем в два раза. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире «Эхо Москвы». Читайте подробнее: Транспортный пассажиропоток в Москве снизился на 30% с начала пандемии

23:41 02.12.2020 В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9126, сообщили в оперативном штабе столицы. Об этом: В Москве за сутки скончались 73 пациента с COVID-19

03:10 03.12.2020 На Сахалине инфекционный госпиталь на 30 коек, который возводится по соглашению между губернатором области Валерием Лимаренко и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, готов на 85%. Сдать его обещают 20 декабря. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло в режиме видеосвязи, сообщил первый заместитель губернатора региона Сергей Байдаков. Читайте подробнее: На Сахалине Минобороны РФ завершает строительство госпиталя

03:19 03.12.2020 В российском Центре подготовки космонавтов планируют провести вакцинацию части отряда космонавтов и сотрудников, сообщил 3 декабря журналистам источник в ракетно-космической отрасли. Об этом: СМИ сообщили о подготовке вакцинации российских космонавтов от COVID-19

03:44 03.12.2020 В Хабаровском крае за минувшие сутки лабораториями выдано 333 (330 днём ранее) положительных теста на коронавирус, выздоровели 437 человек, два пациента скончались. Читайте также: Жители Хабаровского края ежедневно умирают от COVID-19

04:50 03.12.2020 На Чукотке за два дня выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, 29 человек выздоровели, летальных случаев не зафиксировано. Об этом: На Чукотке выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом

04:59 03.12.2020 В Бурятии за минувшие сутки выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 19 913. Об этом утром 3 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Читайте также: В Бурятии в больницах стало меньше двух тысяч пациентов с COVID-19

05:10 03.12.2020 На Чукотку доставят траншами 13 тыс. доз вакцины от COVID-19, которых должно хватить, чтобы привить 30% населения округа. Об этом: На Чукотку в ближайшее время поступит вакцина от COVID-19

05:24 03.12.2020 На Сахалине за последние сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 132. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 734 жителей. Читайте подробнее: На Сахалине растёт число смертей пациентов от COVID-19

05:54 03.12.2020 В Центральном военном округе (ЦВО) началась вакцинация личного состава от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО. Подробности в материале: Военных Центрального военного округа начали прививать от COVID-19

06:02 03.12.2020 На Сахалине, на станции скорой помощи в городе Макаров, работают всего два фельдшера — остальные заболели коронавирусом. На весь город остался только один врач-терапевт. Сами медики и жители города бьют тревогу и умоляют о помощи. Читайте подробнее: Умоляю помогите: на Сахалине COVID-19 оставил город без медиков

06:38 03.12.2020 Антимонопольная служба Приморья проверяет законность повышения цен на компьютерную томографию лёгких на платной основе. Подробности в материале: В Приморье частные клиники взвинтили цены на КТ лёгких

06:48 03.12.2020 Глава города Трёхгорный Челябинской области Евгений Сычёв госпитализирован. Об этом он написал в своём Instagram. Как пишет Накануне.Ru, у него подозревают ковид. 26 ноября чиновник почувствовал себя плохо, а 28-го ему сделали КТ. Врач рекомендовал ему лечь в больницу. Сейчас он там проходит лечение. Об этом: Мэр челябинского Трёхгорного госпитализирован

06:53 03.12.2020 В Новосибирской области ученики девятых классов смогут вернуться к очному обучению с 7 декабря. Такое решение принял оперативный штаб области. Об этом: Новосибирским девятиклассникам разрешили вернуться за парты

07:03 03.12.2020 На проходной завода в Омске. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

07:25 03.12.2020 В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 235 (днём ранее 229) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 155 пациентов, скончались четыре человека. Читайте также: В Приморье от COVID-19 скончались более 240 пациентов

07:35 03.12.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 декабря, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 20 296 человека, причём 264 из них добавились только за последние сутки. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 в Забайкалье стали 335 человек

07:35 03.12.2020 Обследование пациента на компьютерном томографе. mil.ru

07:36 03.12.2020 В Гае Оренбургской области суд привлек к административной ответственности главного врача санатория. Причиной стало игнорирование противоэпидемического требования, сообщает пресс-служба суда. Установлено, что в нарушение пункта губернаторского указа о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции в лечебном корпусе санатория не установлен обеззараживатель воздуха. Суд посчитал, что нарушение представляет потенциальную и реальную угрозу для здоровья людей в связи с распространением коронавирусной инфекции и приостановил деятельность корпуса санатория на 90 суток. Судебное постановление в законную силу не вступило. Подробности в материале: В Оренбуржье за нарушение губернаторского указа закрыли корпус санатория

07:41 03.12.2020 Ряд побочных эффектов, таких как высокая температура, озноб, слабость и тошнота, могут появиться у каждого десятого человека после прививки вакциной от новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в специальной памятке с рекомендациями для проходящих вакцинацию в России. Об этом: Названы побочные эффекты при вакцинации от COVID-19

07:44 03.12.2020 В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, в преддверии новогодних праздников решают, какие ограничительные меры потребуется ввести в регионе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главного санитарного врача края Светланы Лапы, особое внимание в новогодние праздники следует уделить проведению корпоративных мероприятий, утренников, праздничных елок, работе предприятий торговли, пунктов общественного питания, театров, кинотеатров. «Мы стабильно стоим на высоких цифрах по заболеваемости, очень маленькое уменьшение числа заболевших, при несоблюдении мер можем получить очередной всплеск. Управление Роспотребнадзора предложит запретить проведение массовых мероприятий со скоплением людей», — пояснила Светлана Лапа. Об этом: В Забайкалье готовятся ввести новогодние карантинные ограничения

07:48 03.12.2020 На Северный флот прибыла первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. Источник Минобороны России

07:54 03.12.2020 Аномально резкое снижение температуры тела после небольшого ее повышения характерно для ряда пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. «У некоторых 1,5−2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится», — рассказал специалист, которого цитирует «Лента.ру». Читайте подробнее: Выявлено необычное течение COVID-19 у ряда пациентов

08:01 03.12.2020 В Тюмени в исследовании новой вакцины «ЭпиВакКорона» решили принять участие 650 человек. После медобследования выяснилось, что у 30 — 45% уже есть собственные антитела к возбудителю COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб. Первые прививки были поставлены 2 декабря. Через 21 день у испытуемых снова возьмут анализы и введут вторую дозу вакцины. Читайте подробнее: В Тюменской области продолжаются испытания вакцины от COVID-19

08:05 03.12.2020 В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 238 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 19 913 человек. Об этом: В Бурятии число случаев заражения коронавирусом приближается к 20 тысячам

08:12 03.12.2020 В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса вновь превысил сто человек. В результате общее число подтверждённых случаев заражения достигло 11,6 тыс. Читайте также: В Горном Алтае выявили 103 новых носителя коронавируса

08:18 03.12.2020 Новогодние елки в детских садах и школах Ставрополья проведут без участия родителей и приглашения сторонних лиц, с соблюдением профилактических мер. Одновременно в мероприятии смогут участвовать только учащиеся одного класса или воспитанники одной группы детского сада, сообщили в пресс-службе губернатора края. Читайте также: На Ставрополье детские новогодние елки проведут без родителей

08:20 03.12.2020 ООН подчеркивает: «Глобальный кризис, связанный с коронавирусом, обнажил масштабы существующего в мире неравенства и отчуждения. Инвалиды по-прежнему являются одной из наиболее маргинализированных групп нашего общества, и именно они больше всего пострадали от пандемии. Ведь даже при обычных обстоятельствах инвалиды имеют меньше шансов получить доступ к здравоохранению, образованию, занятости и участию в жизни общества».

08:20 03.12.2020 Депутат Государственной думы Федот Тумусов. Duma.gov.ru

08:26 03.12.2020 Объём произведённой в России вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе видеоконференции по случаю открытия в ряде регионов медцентров Минобороны для пациентов с COVID-19. «Но я знаю, что в целом и промышленность, и сеть в целом к этому готова. Давайте сделаем этот первый шаг», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Об этом: Путин объявил о готовности России к масштабной вакцинации от COVID-19

08:27 03.12.2020 Прививочная кампания от коронавируса стартует на Ставрополье в 2021 году. Первые пункты вакцинации откроются в Пятигорске, Ставрополе и Невинномысске, сообщили в пресс-службе губернатора края. Об этом: В трех городах Ставрополья появятся пункты вакцинации от COVID-19

08:34 03.12.2020 В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 93 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, диагноз подтвердился у жителей региональной столицы и 14 районов. Подробности в материале: 93 новых случая заражения SARS-CoV-2 подтверждено в Туве

08:35 03.12.2020 В Удмуртии по состоянию на 3 декабря выявили 181 новый случай заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 179 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 081 случая. Об этом: Удмуртия обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

08:38 03.12.2020 В Пермском крае начнут применять тест-системы на коронавирус местного производителя — компании «Система Биотех». Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства по социальным вопросам Сергею Никифорову проработать вопрос внедрения тест-систем компании в медицинских лабораториях региона, сообщает пресс-служба краевой администрации. Во время встречи с главой Прикамья представители компании рассказали о своем опыте диагностирования новой коронавирусной инфекции. Для выявления COVID-19 на ранних этапах и в инкубационный период специалисты предприятия разработали высокочувствительные тест-системы, а также два типа экспресс-исследований для обнаружения заболевания на любой стадии. Еще одна научная наработка не имеет аналогов в мире — это генетический тест на новую коронавирусную инфекцию. Исследование позволяет оценить и спрогнозировать течение заболевания у пациента, определить индивидуальные дозы препаратов исходя из генома человека и снизить риски осложнения. Читайте подробнее: В Прикамье начнут внедрять тесты на коронавирус местного производителя

08:38 03.12.2020 «Безответственность будет караться высокими штрафами. То же самое относится и к точкам торговли, общепита и досуга», — написал спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в Instagram по итогам совещания оперштаба 2 декабря. Подробности в материале: Коронавирус в Чечне: власти перешли от угроз к штрафам

08:39 03.12.2020 В инфекционном госпитоле. Александр Куликов © ИА REGNUM

08:41 03.12.2020 В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 173 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе за сутки выздоровели 169 человек, заразились — 172 пациента

08:41 03.12.2020 Томская область готова к вакцинации от СOVID-19. По словам заместителя губернатора региона по социальной политике Ивана Деева, поставка вакцины ожидается до конца года. Об этом: Пункты вакцинации от COVID-19 откроют во всех районах Томской области

08:49 03.12.2020 Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что в России появились предпосылки выхода на плато по COVID-19 в ближайшее время. Подробности в материале: Врач предрёк скорый выход на плато по коронавирусу в России

08:50 03.12.2020 Три жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Таким образом, по состоянию на 3 декабря погибшими числятся 141 человек. Подробности в материале: В Татарии скончались ещё три пациента с коронавирусом

08:53 03.12.2020 В Красноярске за нарушение требований по профилактике коронавируса временно закрыли бассейн по ул. Партизана Железняка. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Красноярске из-за коронавируса закрыли бассейн

08:54 03.12.2020 Различные фонды и коммерческие организации в условиях пандемии оказали спонсорскую помощь медицинским организациям Бурятии на общую сумму более 129 млн рублей. Об этом: Спонсоры поддержали медиков в Бурятии на 129 млн рублей

08:57 03.12.2020 По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 77,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 444 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 02.12.2020 остаются 515 080 человек. Стопкоронавирус.рф.

08:58 03.12.2020 На Северный флот прибыла первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. Источник Минобороны России

08:59 03.12.2020 В Югре за сутки лабораторно подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 217 случаев. Подробности в материале: В Югре число заражений коронавирусом составило около 35 тысяч

09:00 03.12.2020 В Хакасии за сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, скончались две женщины в возрасте 52 лет и 74 лет, а также 62-летний мужчина. Читайте подробнее: В Хакасии скончались ещё трое пациентов с COVID-19

09:01 03.12.2020 Новый рекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом отмечен на Ставрополье: 2 декабря в регионе подтвердилось наличие инфекции у 232 человек, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров. Подробности в материале: На Ставрополье впервые выявили за сутки более 230 носителей COVID-19

09:03 03.12.2020 В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались три человека. Таким образом, по состоянию на 3 декабря всего погибли 249 человек. Читайте также: За сутки три жителя Пензенской области скончались от COVID-19

09:10 03.12.2020 В Новосибирской области на больничном из-за ОРВИ, COVID-19 и других заболеваний находится около 7% от общего числа педагогов школ. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: В новосибирском оперштабе уточнили, сколько учителей ушли на больничный

09:12 03.12.2020 В Военном восточном округе в четверг, 3 декабря, началась вакцинация от коронавируса. Первую партию Гам-КОВИД-Вак доставили в Хабаровск. Подробности в материале: В ВВО вакцинация от коронавируса началась с командного состава

09:13 03.12.2020 За минувшие сутки в Удмуртии ещё шесть человек скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне в республике было зарегистрировано четыре летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 233 человек. Подробности в материале: Шесть человек скончались в Удмуртии от COVID-19 за сутки. Это «рекорд»

09:15 03.12.2020 В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена по информации на 3 декабря у 27 916 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 255 жителей региона, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений. Минувшим днем заболели 249 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 742 человека, за сутки — 189 пациентов. Всего скончались 250 человек. Читайте также: За сутки в Саратовской области провели более 5 тыс. тестов на коронавирус

09:21 03.12.2020 Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против коронавируса.

09:21 03.12.2020 Специалисты подразделения РХБ защиты ЗВО в Москве провели дезинфекцию вагонов воинского эшелона для перевозки призывников. Источник Минобороны России

09:22 03.12.2020 Художественный руководитель Новосибирского государственного академиечского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман заявил, что доходы от продаж билетов по сравнению с показателями прошлого года снизились в пять раз — с 76 до 15 млн рублей. Причина — ограничения из-за коронавируса. Читайте подробнее: Новосибирский оперный театр сообщил о финансовых потерях из-за коронавируса

09:23 03.12.2020 На закупку лекарственных препаратов для оказания помощи пациентам с COVID-19 в Пермском крае Минздрав РФ направил почти 98 млн рублей. Этих средств достаточно для обеспечения лекарством почти 12,5 тыс. пациентов, сообщает пресс-служба краевой администрации. С конца ноября пациентам с COVID-19 уже начали бесплатно выдавать препараты, в перечне которых содержится 15 лекарственных средств: противовирусные, жаропонижающие препараты, антибиотики и антикоагулянты. Обязательным условием получения бесплатного лекарства является положительный тест на коронавирус, подтвержденный Роспотребнадзором, либо внебольничная вирусная пневмония. Доставку лекарств на дом осуществляют специализированные ковидные бригады, бригады неотложной помощи, участковые терапевты и педиатры, фельдшеры ФАПов и доктора СВА. Читайте также: Почти 98 млн рублей выделено на закупку антиковидных лекарств для пермяков

09:24 03.12.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 3 декабря провели 654 685 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3202 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2094 исследования. Об этом: В Удмуртии провели почти 655 тыс. тестов на коронавирус

09:26 03.12.2020 Уже на следующей неделе в Татарию поступит первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Порядка 40 медучреждений республики задействуют в вакцинации. Читайте подробнее: В Татарии ожидают первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V»

09:27 03.12.2020 МГТУ имени Баумана оштрафовали за нарушение антикоронавирусных мер на 500 тысяч рублей, сообщает Роспотребнадзор.

09:27 03.12.2020 Врач временного «ковидного» госпиталя Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи, развернутого на базе спортивно — оздоровительного комплекса «Лесной». kraszdrav.ru

09:28 03.12.2020 Эксперт не исключил дефицита вакцин от коронавируса после начала массовой вакцинации в РФ. По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, россияне смогут выбирать из нескольких вакцин примерно через полгода-год, когда рынок будет насыщен. Цитата bbbreaking.

09:28 03.12.2020 В России разработают и утвердят временные правила доставки вакцины против коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 3 декабря официальный сайт правительства России. «Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции», — говорится в информации. Читайте подробнее: Мишустин поручил утвердить правила доставки вакцины от коронавируса

09:33 03.12.2020 Целый ряд российских регионов вышел из режима дистанционного обучения и вернулся к очному формату в школах. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Многие регионы продлили каникулы или ввели после каникул дистанционное обучение, но уже 12 регионов — Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область и другие регионы — вышли из дистанционного обучения и продолжают очное обучение», — сказал Кравцов. Подробности в материале: В Минпросвещения заявили о выходе 12 регионов из дистанционки

09:33 03.12.2020 Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы России до 8 декабря.

09:35 03.12.2020 Школы Ставрополья, находящиеся на территориях со сложной эпидемиологической ситуацией, могут перейти на дистанционный формат работы, сообщили в пресс-службе главы региона Читайте также: На Ставрополье часть школ могут перейти на «дистанционку»

09:41 03.12.2020 Ученые выявили наиболее частый источник заражения коронавирусом. Самый большой риск заразиться COVID-19 оказался в семье, члены которой живут вместе. Причиной, возможно, стало то, что во время самоизоляции они чаще контактируют друг с другом. При этом чем дольше члены одной семьи, в которой есть заболевший COVID-19, находятся вместе, тем выше риск заразиться. Цитата newsvirus.

09:41 03.12.2020 Дмитрий Песков kremlin.ru

09:42 03.12.2020 С апреля по октябрь текущего года для выплат медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, в Удмуртию поступило около 1,13 млрд рублей. Читайте также: Медикам Удмуртии за работу с COVID-19 выплатили около 1,1 млрд рублей

09:44 03.12.2020 В Оренбургской области за стуки, по состоянию на 3 декабря, выявлено 183 носителя коронавируса. Суточный темп прироста составил 0,78%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Второй день подряд показатель держится на одном уровне. Эпидситуацуия в области стабилизируется. С 7 декабря все школьники будут учится очно. Читайте также: В Оренбуржье выявили ещё 183 случая заражения коронавирусом

09:47 03.12.2020 В Карелии замедлился рост числа вновь выявленных носителей коронавируса. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 470 новых случаев инфицирования, что на два случая меньше, чем сутками ранее. Читайте также: В Карелии замедлился рост суточного числа зараженных коронавирусом

09:48 03.12.2020 Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в ноябре вырос до 48,2 пунктов против 46,9 пунктов в октябре. Такие данные приводит аналитическое агентство IHS Markit. Об этом: В России замедлился спад деловой активности в сфере услуг

09:48 03.12.2020 В Кабардино-Балкарии будет создан еще один госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Его оборудуют на базе второго корпуса Городской клинической больницы №1 в Нальчике. Информация об этом прозвучала в ходе заседания оперативного штаба 3 декабря. Об этом: В Кабардино-Балкарии увеличивают коечный фонд ковидных госпиталей

09:57 03.12.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе, несмотря на пандемию коронавируса, работают все школы и детские сады, а в случае выявления заболевших детей или педагогов, закрываются не учреждения целиком, а только отдельные классы и группы. При этом родители школьников имеют право оставить ребенка дома на дистанционном обучении. Читайте подробнее: Беглов заявил об открытых школах и детсадах

09:59 03.12.2020 В Кабардино-Балкарии вдвое увеличили число тестирований на COVID-19. Это привело к росту ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такое мнение высказал 2 декабря глава республики Казбек Коков в ходе очередного заседания оперативного штаба. Об этом: Власти Кабардино-Балкарии объяснили увеличение числа COVID-пациентов

10:00 03.12.2020 64-летний житель Улан-Удэ, перенесший две недели назад COVID-19, намерен пробежать на лыжах 50 км. Подробности в материале: Переболевший COVID-19 пенсионер в Бурятии пробежал на лыжах 36 км

10:06 03.12.2020 Жителей Курганской области главный санитарный врач региона Григорий Хохлов призвал в связи с пандемией встретить Новый год в узком семейном кругу. Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья. Читайте подробнее: Курганцам старше 50 лет рекомендуют встретить Новый год в узком кругу

10:08 03.12.2020 Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») опубликовала в соцсетях фотографию из Орла, на которой видна громадная очередь — как пояснила депутат, за медпрепаратами, применяемыми при лечении СOVID-19. «На фото — очередь за медицинским препаратом «Цефтриаксон», а это чуть ли не единственная аптека в городе, где он есть», — отметила Наталья Поклонская. Об этом: Поклонская возмутилась очередями за лекарствами в Орле

10:11 03.12.2020 Музеи, галереи и театры Петербурга будут закрыты в Новый год и во время новогодних каникул. Такие ограничения Смольный ввёл в связи с ростом темпов заболеваемости COVID-19. Читайте подробнее: В Петербурге музеи и театры закроют на новогодние праздники

10:14 03.12.2020 В Челябинской области за сутки выявили 303 носителя коронавируса. Эти данные 3 декабря приводит оперштаб. С начала пандемии в регионе зафиксировано уже 27 542 случая заражения. С COVID-19 на лечении находится 9161 пациент. Читайте подробнее: В Челябинской области за сутки выявили уже более 300 ковид-пациентов

10:18 03.12.2020 В Чувашии запустят программу психологической разгрузки для медицинских работников, которые работают с пациентами с коронавирусом. Подробности в материале: В больницах Чувашии появятся комнаты релаксации для врачей

10:20 03.12.2020 141 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 14 689 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 12 211 человек, в том числе 71 человек за минувшие 24 часа. Читайте также: В Башкирии за сутки выявили более 140 случаев заражения коронавирусом

10:20 03.12.2020 Смольный своими «новогодними» запретами окончательно добьет бизнес, но ничего не решит в связи с заражаемостью коронавирусом. Об этом заявил музыкант, член «Партии роста» и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. Читайте также: «Запоздало, неуместно, глупо»: Шнуров о новогодних запретах в Петербурге

10:21 03.12.2020 В Челябинской области на лечении находятся уже более девяти тысяч пациентов с COVID-19. Такие данные приводит оперштаб. На утро 3 декабря их было 9161. Сутками ранее на лечении находились 8918 таких граждан, а на 1 декабря — 8702. При этом ещё на утро 26 ноября их было менее восьми тысяч. Читайте подробнее: В Челябинской области число пациентов с ковидом превысило девять тысяч

10:22 03.12.2020 Решение Верховного суда Российской Федерации разрешить предприятиям торговли отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: В сети оценили решение Верховного суда РФ по вопросу защитных масок

10:27 03.12.2020 В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом, сообщил в соцсетях 3 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 233 новых носителях вируса. Об этом: В Крыму коронавирус унёс жизни ещё восьми человек

10:27 03.12.2020 В Петербурге на 20% нарастили объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки, как сообщает оперативный штаб, в городе проверили 41 108 человек. При этом днем ранее обследовали лишь около 34 тыс. человек. Читайте подробнее: В Петербурге на 20% нарастили объемы тестирования на коронавирус

10:37 03.12.2020 Эксперт считает, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в ближайшее время. Это связано с активным формированием коллективного иммунитета, сообщил доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Цитата bbbreaking.

10:37 03.12.2020 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V». gamaleya.org.

10:39 03.12.2020 Волонтеры в ряде городов Дагестана на своих машинах развозят участковых врачей по вызовам пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, сообщил врио министра по делам молодежи республики Камил Саидов. Читайте также: В Дагестане волонтеры на своих машинах привозят врачей к COVID-пациентам

10:40 03.12.2020 Отмена новогодних праздников и гуляний существенно не поможет борьбе с распространением коронавируса, считают 23% россиян. Это показал опрос «Фонда общественное мнение», проведенный 20−22 ноября среди 1000 совершеннолетних респондентов. Еще 39% граждан думают, что отмена массовых мероприятий существенно поможет борьбе с эпидемией, 30% думают, что это поможет, но несущественно.

10:43 03.12.2020 Рост заболеваемости COVID-19 на промышленных предприятиях Воронежской области фиксируется последние две недели. Об этом, как сообщила пресс-служба правительства региона, заявил 2 декабря на заседании регионального оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев. Об этом: В Воронежской области растёт заболеваемость COVID-19 на промпредприятиях

10:52 03.12.2020 В Чувашии власти заявляют, что готовы к массовой вакцинации от COVID-19. Об этом: В Чувашии оценили готовность к массовой вакцинации от COVID-19

10:52 03.12.2020 В Брянской области 3 декабря выявлено 145 носителей коронавируса, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 3098 тестов. Зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Брянской области выявили 145 новых носителей коронавируса

10:57 03.12.2020 Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы продлен в Дагестане до 17 декабря 2020 года. Соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меликов. Читайте подробнее: В Дагестане продлили режим самоизоляции для пожилых людей

10:58 03.12.2020 В Алтайском крае полицейские проверяют госзакупки, связанные с коронавирусом. Речь идёт о госзакупках медикаментов, медицинского оборудования и медизделий для больных коронавирусом. Проверки проводят под контролем начальника регионального управления МВД Андрея Подоляна.

11:01 03.12.2020 За последние сутки в России выявлено 28 145 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 988 (21,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 375 546 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 554 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 41 607 человек.

11:01 03.12.2020 Российский топливный союз (РТС) попросил не запрещать ночную работу кафе на автозаправочных станциях в Москве. Об этом говорится в письме президента РТС Евгения Аркуши на имя мэра столицы Сергея Собянина. Подробности в материале: Мэра Москвы попросили не запрещать ночные кафе на АЗС

11:01 03.12.2020 Покупатели в гипермаркете в защитных масках и перчатках. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11:02 03.12.2020 Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает оперативный штаб. За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 29 502 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 859 851 человека.

11:03 03.12.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки выписали по выздоровлению от ковида в два раза больше, чем выявили новых носителей коронавируса. Об этом: В Ленобласти выписка после ковида обгоняет суточную выявляемость

11:08 03.12.2020 Министерство обороны открыло четыре новых многофункциональных медицинских центра. Так, новые госпитали были открыты в Астраханской области, Пскове, Североморске. Их вместимость — от 100 до 200 человек. Всего же за период пандемии военным строителям удалось создать коечный фонд, численность которого превышает три тысячи мест. На совещании, которое президент страны Владимир Путин провёл с членами Правительства, министр обороны Сергей Шойгу доложил, что с начала года в многофункциональных медицинских центрах по всей стране лечение прошли больше 13 тысяч пациентов. Новые центры созданы по прототипу предыдущих версий и были возведены за 56 дней. Стоит отметить, что это не временные госпитали, а объекты капитального строительства. Поэтому сроки, за которые военным строителям удаётся возвести госпитали, поражают. Цитата arhvlasti.

11:08 03.12.2020 В России за сутки выявили 28 145 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы. Данный показатель является максимальным за всё время пандемии. Это на 2800 случаев больше, чем сутками ранее, когда тесты подтвердили заражение 25 345 человек. Среди регионов лидерами являются Москва (7750), Санкт-Петербург (3692) и Подмосковье (1193). Читайте подробнее: В России выявили рекордное число заражённых коронавирусом

11:12 03.12.2020 За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 554 человека. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксировано 554 летальных исхода», — говорится в информации штаба. Это на 35 человек меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали рекордное количество смертей — 589. Об этом: В России за сутки от COVID-19 умерли 554 человека

11:13 03.12.2020 В Петербурге продолжается повышение общего и суточного числа зараженных коронавирусом. Так, за последние сутки, по данным оперативного штаба, в городе вирус нашли у 3692 человек. Это на восемь случаев заражения больше, чем днем ранее, но меньше абсолютного «рекорда», зафиксированного 29 ноября (3701 случай в сутки). Об этом: В Петербурге за сутки коронавирус нашли у 3692 человек

11:15 03.12.2020 В Челябинской области к 3 декабря подтвердили смертельные исходы ещё у 13 пациентов с коронавирусом. Данные приводит региональный оперштаб. Восемь человек умерли от COVID-19. Среди них мужчины 53, 73 и 76 лет, а также 55-летняя, 79-летняя, 80-летняя, 83-летняя и 84-летняя женщины. Ещё пятеро ушли из жизни от других заболеваний. Об этом: В Челябинской области скончались ещё 13 человек с коронавирусом

11:15 03.12.2020 Ещё 170 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 167 случаях. Об этом: В Краснодарском крае COVID-19 унёс жизни 620 человек

11:17 03.12.2020 На 3 декабря в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса. За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85регионах. Из них 21,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 29 502 человека. 🔸Москва — 7750 🔸Санкт-Петербург — 3692 🔸Московская область — 1193 🔸Нижегородская область — 481 🔸Республика Карелия — 472 🔸Архангельская область — 399 🔸Свердловская область — 382 🔸Вологодская область — 359 🔸Воронежская область — 353 🔸Хабаровский край — 338 🔸Ростовская область — 337 🔸Красноярский край — 333 🔸Пермский край — 307 🔸Челябинская область — 298 🔸Республика Коми — 291 🔸Мурманская область — 286 🔸Иркутская область — 271 🔸Забайкальский край — 265 🔸Ульяновская область — 261 🔸Самарская область — 260 🔸Саратовская область — 255 🔸Республика Бурятия — 250 🔸Волгоградская область — 249 🔸Омская область — 247 🔸Кировская область — 245 🔸Республика Крым — 244 🔸Приморский край — 235 🔸Ставропольский край — 232 🔸Алтайский край — 223 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 220 🔸Республика Саха (Якутия) — 214 🔸Новгородская область — 213 🔸Тверская область — 213 🔸Ленинградская область — 210 🔸Псковская область — 199 🔸Томская область — 199 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 191 🔸Калининградская область — 191 🔸Ярославская область — 186 🔸Новосибирская область — 186 🔸Оренбургская область — 183 🔸Республика Хакасия — 182 🔸Удмуртская Республика — 179 🔸Белгородская область — 177 🔸Тульская область — 175 🔸Кемеровская область — 173 🔸Пензенская область — 171 🔸Краснодарский край — 170 🔸Курская область — 169 🔸Тюменская область — 162 🔸Ивановская область — 161 🔸Орловская область — 153 🔸Астраханская область — 153 🔸Амурская область — 152 🔸Калужская область — 151 🔸Брянская область — 145 🔸Смоленская область — 144 🔸Республика Башкортостан — 141 🔸Липецкая область — 140 🔸Владимирская область — 140 🔸Сахалинская область — 138 🔸Костромская область — 135 🔸Тамбовская область — 129 🔸Республика Чувашия — 125 🔸Чеченская Республика — 122 🔸Рязанская область — 119 🔸Республика Дагестан — 117 🔸Республика Алтай — 107 🔸Курганская область — 105 🔸Республика Калмыкия — 98 🔸Республика Адыгея — 97 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 97 🔸Республика Тыва — 92 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 92 🔸Республика Мордовия — 89 🔸Республика Татарстан — 87 🔸Республика Ингушетия — 85 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 79 🔸Камчатский край — 78 🔸Севастополь — 72 🔸Республика Марий Эл — 49 🔸Магаданская область — 43 🔸Еврейская автономная область — 31 🔸Чукотский автономный округ — 7 🔸Ненецкий автономный округ — 1 Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 1 859 851 человек.

11:18 03.12.2020 В Центральном военном округе приступили к вакцинации личного состава от коронавируса. Фото Минобороны России.

11:18 03.12.2020 За минувшие сутки в Москве выявили 7750 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе столицы. Это на 2559 случаев больше, чем сутками ранее, когда исследования выявили 5191 заражённого SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Москве произошёл всплеск числа заражений коронавирусом

11:20 03.12.2020 За последние сутки в Петербурге зафиксировали на 16% меньше смертей от COVID-19, чем днем ранее. За сутки в городе подтвердили 69 летальных исходов. Подробности в материале: В Петербурге на 16% снизилась суточная смертность от COVID-19

11:21 03.12.2020 В России за сутки 2 декабря число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, составило 29 502, это максимум с начала пандемии коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В России за сутки от COVID-19 вылечилось рекордное число пациентов

11:21 03.12.2020 В Нижегородской области по состоянию на 3 декабря выявили 481 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 473 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 55 901 случая. Подробности в материале: Нижегородская область обновила рекорд по числу заражений коронавирусом

11:23 03.12.2020 В Пензенской области наличие коронавирусной инфекции по состоянию на 3 декабря подтвердилось у 20 722 человек, за сутки заболел еще 171 житель региона. Минувшим днем инфицированы были 167 человек. Всего выздоровели 17 716 пациентов, за сутки — 95 человек. Не удалось спасти 249 пензенцев, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом: Носителями коронавируса стал 171 житель Пензенской области за сутки

11:26 03.12.2020 Российский фигурист Дмитрий Алиев заразился коронавирусом и не выступит на этапе Кубка России в Москве. Об этом: Фигурист Алиев заразился коронавирусом

11:27 03.12.2020 Новый «рекорд» по суточному числу новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Воронежской области 3 декабря. По данным регионального оперативного штаба, за сутки коронавирус выявлен у 353 человек. Предыдущий рекорд был поставлен накануне — сообщалось о 351 новом носителе инфекции. Читайте подробнее: Воронежская область бьёт рекорды по коронавирусу

11:27 03.12.2020 Инфекционный центр по проекту центра в Башкирии намерены возвести в Ульяновской области. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, 2 декабря делегация Ульяновской области побывала в клинико-диагностическом инфекционном центре в Стерлитамаке, строительство которого было начато 10 октября и завершено 1 декабря. В настоящее время в центре проводятся пусконаладочные работы. Об этом: В Ульяновской области могут возвести инфекционный центр по проекту Башкирии

11:28 03.12.2020 В Волгоградской области 3 декабря подтвердили очередное рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 249, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 246 человек, скончались пять пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области подтвердили ещё 249 случаев заражения коронавирусом

11:30 03.12.2020 В Чувашии сообщение главы республики Олега Николаева о предстоящем старте массовой вакцинации от COVID-19 в первые же минуты набрало десятки отзывов. При этом большая часть отреагировала на пост негативно, проявляя раздражение, доходящее до негодования. Читайте подробнее: Соцсети отреагировали на призыв в Чувашии вакцинироваться от коронавируса

11:30 03.12.2020 За минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1215 человек. Читайте также: За сутки ещё 15 нижегородцев скончались от COVID-19

11:31 03.12.2020 На Ямале сокращается 225 коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Сворачивание ковидных коек в Ноябрьске, Лабытнанги, Аксарке и Надыме связано с тем, что большинство пациентов переносят COVID-19 в легкой форме и не нуждаются в госпитализации. В настоящее время в ЯНАО больными с COVID-19 занята 1331 койка. Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 49,5%. Об этом: На Ямале сокращается число коек в ковидариях

11:31 03.12.2020 Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России из-за заражения коронавирусом. Подробности в материале: Фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом

11:33 03.12.2020 За прошедшие сутки в Омской области выявлено 247 новых носителей коронавируса, за весь период — 23 300. Об этом сообщили 3 декабря в областном оперштабе. Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 0,4% — до 21,3%. Под наблюдением медицинских работников находятся 23 130 пациентов. Об этом: В Омской области выявили ещё 247 носителей коронавируса

11:34 03.12.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 11:00 3 декабря, превысило 19,3 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике инфекцию выявили у 117 человек — это самый высокий суточный прирост в регионе с начала осени. Читайте подробнее: В Дагестане отмечен рост случаев заражения коронавирусом

11:34 03.12.2020 119 новых носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 3 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки, темп прироста составил 0,8%. Читайте также: В Рязанской области выявили 119 новых носителей коронавируса

11:35 03.12.2020 Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подтвердили неэффективность 14-дневного карантина по коронавирусу для туристов. Об этом: Авиаэксперты признали карантин для туристов неэффективной мерой

11:38 03.12.2020 Высокие цифры в статистике новых случаев заражения коронавирусом в середине и в конце недели имеют объяснение, сообщили 3 декабря в оперативном штабе Москвы. В штабе рассказали, что в России наибольшее число лабораторий находится в Москве — 60. Из них 28 являются частными, и нагрузки в них неравномерны. Число проводимых тестов в день может отличаться на 20−25 тысяч, что влияет на результаты выявленных случаев заражения. Читайте также: Оперштаб Москвы объяснил резкие перепады в статистике по коронавирусу

11:40 03.12.2020 Власти не планируют полного перехода на дистанционный формат образования в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Ещё раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет», — сказал Кравцов. Читайте также: В Минпросвещения не планируют полный переход на дистанционку

11:41 03.12.2020 Ещё 72 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 3 декабря в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 69 случаях заражения. Подробности в материале: В Севастополе скончались ещё трое пациентов с коронавирусом

11:45 03.12.2020 В Саратовской области за минувшие сутки снова скончались шесть пациентов, инфицированных коронавирусом. Таким, образом, по состоянию на 3 декабря жертвами ковида за все время наблюдения числятся уже 256 саратовцев. Подробности в материале: В саратовских больницах вновь скончались шесть пациентов от COVID-19

11:46 03.12.2020 Санкт-Петербургский Горный университет вслед за другими федеральными вузами Северной столицы переходит на дистанционное образование в связи со сложной эпидемической ситуацией. Читайте подробнее: Горный университет Петербурга уходит на «дистант»

11:46 03.12.2020 Медицинские работники, а также водители и члены летных экипажей, участвующих в оказании помощи ковид-пациентам, получат «северные надбавки» к стимулирующим выплатам. Уборщиков в списке не оказалось. Читайте подробнее: Архангельским медикам доплатят «северные» за работу с ковидными пациентами

11:47 03.12.2020 В Красноярском крае, по данным на сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 335 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки скончались ещё 30 пациентов с коронавирусом

11:47 03.12.2020 Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 2 декабря ноября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 30 723 таких гражданина, уровень безработицы в регионе достиг 5,9%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%). Об этом: Жители Забайкалье все чаще стали искать работу

11:47 03.12.2020 Новобранцы общевойсковой армии в защитных масках. mil.ru

11:52 03.12.2020 В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 337 случаев заражения коронавирусной инфекции. За день было проведено 8 тыс. 728 тестов на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 3 декабря. Днём ранее сообщалось о 337 случаях заражения, при этом было проведёно 7 тыс. 431 исследование. Подробности в материале: В Ростовской области подтвердили ещё 337 случаев заражения коронавирусом

11:52 03.12.2020 На Ямале за сутки подтверждён 191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 199 случаев заражения. Читайте также: На Ямале число заражений коронавирусом составило около 27 тысяч

11:53 03.12.2020 В Курской области 3 декабря зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 15 тыс. 782 положительных теста. Подробности в материале: В Курской области выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом

11:54 03.12.2020 В Курской области по состоянию на 3 декабря зарегистрировано 207 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти. Об этом: В Курской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

11:57 03.12.2020 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря. Об этом: Жертвами COVID-19 стали более 1,4 тыс. жителей Ростовской области

11:57 03.12.2020 В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 19 045. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки обнаружено 199 новых носителей. Читайте также: В Томской области число случаев COVID-19 превысило 19 тысяч

11:58 03.12.2020 В Липецкой области 3 декабря подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 11 тыс. 650 положительных тестов. Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 140 новых носителей коронавируса

11:58 03.12.2020 В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 в 2,6 раза превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 332 и 125. Подробности в материале: За сутки в Чувашии выявлено 125 носителей коронавируса

11:59 03.12.2020 Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немика сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом. По его словам, резерв коечного фонда по региону сейчас составляет 24−26%, на 6% сократились вызовы скорой помощи, уменьшилось количество пациентов в стационарах. Читайте подробнее: Красноярский минздрав назвал срок третьей волны коронавируса

12:02 03.12.2020 Более 2000 наборов для проведения ПЦР-исследований доставлено в мобильный госпиталь ЦВО в Хакасии. Фото Минобороны России.

12:03 03.12.2020 В Пермском крае за сутки, на 3 декабря, выявили 307 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион обновил «рекорд» суточного показателя. Читайте подробнее: В Прикамье выявили ещё 307 носителей коронавируса

12:03 03.12.2020 Министерство просвещения России не собирается делать дистанционное обучение постоянным, это вынужденная мера, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. «Еще раз подчеркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет… Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования», — заявил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

12:03 03.12.2020 Оперштаб на примере Москвы объясняет, почему максимальное число выявленных случаев коронавируса приходится на середину недели, а сам этот показатель так варьируется в течение недели. Понедельник и вторник традиционно являются «пиковыми» днями обращения жителей в медицинские организации, а, следовательно, и забором анализов на COVID-19. На обработку взятой пробы уходит 48 часов. Поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели.

12:11 03.12.2020 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено ещё 186 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 182 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: В Новосибирской области скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом

12:13 03.12.2020 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 3 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1152 человека (вновь +14 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7710 человек, +66 за последние сутки) и ОРВИ (12 588 человек, +136 за последние сутки). Подробности в материале: На Алтае снизилось число тяжелобольных пациентов с COVID-19

12:14 03.12.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 декабря, зафиксирован летальных исход у 41 пациента с коронавирусом. В 16 случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, в 25 — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции скончались 675 человек. Кроме того, от сопутствующих заболеваний ушли из жизни 376 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Читайте подробнее: В Прикамье за сутки зафиксирована 41 смерть пациентов с коронавирусом

12:14 03.12.2020 Проведение новогодних корпоративов в Воронежской области официально пока не запрещено, однако власти региона просят работодателей отказаться от них. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 2 декабря. Об этом: Власти просят воронежцев отказаться от корпоративов

12:16 03.12.2020 В столице Татарии 5 декабря состоятся XXX Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти мастера спорта международного класса Накипа Мадьярова. Мероприятие пройдет в казанском дворце единоборств «Ак Барс». Соревнования в связи с эпидемиологической ситуацией решено провести без зрителей. Читайте также: В Казани проведут Всероссийские соревнования по самбо

12:19 03.12.2020 В Татарии, по информации на 3 декабря, носителями коронавируса числится 10 601 человек, за сутки заболели еще 87 жителей. Минувшим днем были инфицированы 90 человек. Всего выздоровели 9 294 пациента, за сутки — 79 человек. Летальных исходов на территории республики зарегистрирован 141 случай. Подробности в материале: В Татарии за сутки заражены SARS-CoV-2 ещё 87 человек

12:20 03.12.2020 Резервный инфекционный госпиталь, развернутый в 4 корпусе Красноярской межрайонной клинической больницы №4. kmkb4.ru.

12:23 03.12.2020 После скандальных концертов рэпера Басты в Ледовом дворце и скандала на федеральном уровне в связи с этим фактом управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и чиновники провели рейд по другим концертным площадкам города. Читайте также: В Петербурге запретят концерты «Мельницы», «Крематория» и «Ундервуда»

17:10 03.12.2020 В Санкт-Петербурге планируют развернуть пять прививочных пунктов для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению. Читайте подробнее: В Петербурге развернут пять прививочных пунктов от коронавируса

17:23 03.12.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 151 человека за последние сутки, сообщает 3 декабря федеральный штаб. Накануне в регионе было зарегистрировано 148 подтверждённых случаев. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявили 151 случай заражения SARS-CoV-2

17:35 03.12.2020 В Калужской области за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом 3 декабря сообщает областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 116 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом: В Калужской области за сутки коронавирус унёс жизнь трёх человек

17:46 03.12.2020 Выборочное тестирование пассажиров общественного транспорта начали проводить в Ивановской области с целью путей выявления заражения коронавирусом. Об этом 3 декабря на брифинге сообщил глава департамента здравоохранения области Артур Фокин. Об этом: В Иванове пассажиров транспорта тестируют на коронавирус

17:55 03.12.2020 Российские регионы готовы к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом: Мишустин заявил о готовности регионов к массовой вакцинации от COVID-19