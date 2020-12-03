Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM В правительстве Санкт-Петербурга полагают, что город уже вышел на плато по коронавирусу. Об этом 3 декабря заявил вице-губернатор Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Одновременно Елин призвал к соблюдению ограничений, которые объявлены в городе с 4 декабря и на период новогодних праздников.

«Введённые меры — это наш шанс сохранить равновесие, плато, на которое мы только вышли. Давайте немного потерпим. Проведем время с детьми в парках, гуляя по городу, но не в помещениях. Давайте не будем заражать друг друга, и результат введения ограничительных мер мы получим сразу после праздников», — считает вице-губернатор.

Напомним, с 25 декабря по 10 января рестораны и кафе в Петербурге будут работать только до 19:00, с 30 декабря по 3 января они и вовсе будут закрыты. С 30 декабря по 10 января будут закрыты театры, музей и концертные залы.

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Евгений Елин подчеркнул, что введение ограничений в праздничные дни в наименьшей степени затронет экономическую активность города, так как у большинства жителей не будет обязанности ездить на работу, посещать общественные места и передвигаться общественным транспортом.

Он убежден, что уже через две недели будет известно, достаточно ли введенных мер. «Двух недель хватит, чтобы нам это понять. У нас через две недели получаем результаты наших действий. Вот Баста выступил — мы знаем, что через две недели мы точно получим всплеск заболеваний», — сказал Елин.

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Он обещал, что новых дополнительных ограничений, помимо озвученных, до Нового года Смольный вводить не собирается.

За 2 декабря в Петербурге выявлено 3692 новых носителя коронавирусной инфекцией. За сутки 69 человек умерли, 2940 пациентов выписаны в связи с выздоровлением.

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