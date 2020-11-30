Кострома, , 15:59 — REGNUM В Костромской области растёт число летальных исходов среди больных с диагнозом COVID-19. По информации оперативного штаба региона, в выходные дни 28 и 29 ноября в области скончались три человека, заражённых новой коронавирусной инфекцией. В понедельник, 30 ноября, врачи сообщили о смерти 50-летнего мужчины с «множественными хроническими заболеваниями», больного COVID-19.

За последние сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили у 139 человек, за этот же период выздоровели 92 пациента. Общее количество заразившихся за всё время пандемии приближается к 12 тысячам и на утро 30 ноября составило 11 401 человек, 8337 (73% заражённых) излечились и закрыли больничные листы, 189 граждан скончались. В стационарах находятся 804 пациента, у 408 из них подтверждена новая инфекция. На дому с лёгкими формами коронавируса восстанавливаются 2467 человек.

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