Ярославль, , 13:10 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров считает, что лучшей мерой поддержки бизнеса в условиях второй волны пандемии станет снижение налоговой нагрузки. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

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Альфир Бакиров основывает своё мнение на общении с самими предпринимателями и результатах мониторинга «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки», который проводит федеральный уполномоченный Борис Титов. По данным мониторинга, кризис затронул 70% компаний, у 68% из которых выручка значительно снизилась (но не более, чем на 80%). У 19% снижение выручки превысило 80%, или их бизнес уже закрылся. Стабильностью могут похвастаться лишь 13% компаний. При этом главной проблемой все опрошенные назвали падающий спрос.

Больше половины опрошенных считают, что лучшей мерой поддержки со стороны государства стало бы снижение налогов или реструктуризация налоговой задолженности. На втором месте по популярности — просьба не закрывать бизнес на карантин. На третьем — выдача новых субсидий на каждого работающего в размере одного МРОТ за все месяцы ограничений.

«Как показывает опрос, для большинства предпринимателей снижение налоговой нагрузки стало бы лучшей мерой поддержки. С внесением изменений в региональный закон о патенте налоговая нагрузка на ярославский бизнес при переходе с ЕНВД на патент не вырастет существенно, но и в патенте есть свои нюансы. Главное — что этой налоговой системой не смогут воспользоваться юрлица. Есть ряд ограничений и для ИП, которые установлены Налоговым Кодексом. Поэтому сейчас как никогда актуальны предложения о снижении налоговых ставок для организаций, которые переходят с ЕНВД на УСН, о снижении ставок имущественных налогов. Все это озвучено не раз, многое зависит не только от регионов, но и от федерального центра. Тенденции и прогнозы этого мониторинга подтверждает и недавнее исследование Промсвязьбанка и «Опоры России». Конечно, бизнес ждет, что государство его услышит», — говорит региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Более трети опрошенных в ходе мониторинга предпринимателей ожидают, что массовый уход компаний с рынка начнется с января 2021 года. При этом 69% респондентов ответили, что в их регионе в настоящее время действуют ограничения, негативно влияющие на бизнес. 42% опрошенных заявили, что по итогам года фонд оплаты труда придется снизить на четверть и более.

Мониторинг проводился во второй половине ноября во всех 85 субъектах Федерации. Его участниками стали руководители и владельцы 5 774 российских компаний.

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