Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки обновлён рекорд по числу смертей пациентов от COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 23 человека. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 28 ноября. Накануне сообщалось о 21 умершем.

Палата реанимации для больных COVID-19 в Ростовской области Donland.ru

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Жертвами коронавируса за сутки стали 11 женщин в возрасте от 44 до 86 лет и 12 мужчин в возрасте от 50 до 83 лет.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 умерли 1 тыс. 296 человек с тяжёлой сопутствующей патологией.

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