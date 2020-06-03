Пандемия коронавируса продолжает оказывать существенное влияние на мировую экономику. Увольнения, рост безработицы, долги, сокращение производств… Все эти процессы усугубились на фоне негативного развития ситуации на нефтяном рынке. По оценкам Международной организации труда, негативные последствия пандемии ощутят на себе более 80% трудоспособного населения планеты. Глобальной экономике нанесён серьёзный удар, от которого ей ещё только предстоит оправиться. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

08:38 25.05.2020 Управление программ оборонных закупок (DAPA) окажет в Южной Корее финансовую поддержку предприятиям оборонной отрасли, пострадавших от коронавируса, сообщает Yonhap News. Читайте также: В Южной Корее окажут поддержку предприятиям оборонной промышленности

09:22 25.05.2020 В апреле 2020 года британские автолюбители приобрели 4321 новую машину — на 97,3% меньше, чем год назад. Читайте также: Продажи новых авто в Великобритании упали на 97,3%

09:52 25.05.2020 Курс национальной валюты КНР понижен Народным банком Китая до 7,1209 за американский доллар 25 мая. Это самая низкая отметка с 28 февраля 2008 года. Подробности в материале: Центробанк КНР ослабил курс юаня до минимума с февраля 2008 года

10:10 25.05.2020 Для возобновления производства в период эпидемии нового коронавируса Bentley внедрила 250 новых мер безопасности на своём британском заводе в Кру, графство Чешир. Об этом сообщает издание 32cars.ru. Читайте подробнее: Bentley внедрила 250 новых мер безопасности, чтобы возобновить производство

11:34 25.05.2020 Убытки грузинских банков с января по апрель текущего года составили 667 млн лари (более $200 млн по курсу). Эти данные 25 мая опубликовал Национальный банк Грузии. Читайте подробнее: Названы убытки банков в Грузии с начала 2020 года

12:33 25.05.2020 Французская компания Renault и японский автопроизводитель Nissan, которые входят в альянс Renault-Nissan, могут объявить на текущей неделе о дополнительном сокращении расходов на сумму свыше 5 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Подробности в материале: Renault и Nissan могут сократить расходы на $5 млрд — WSJ

12:38 25.05.2020 В этом кризисе мы все немного потеряем, заявил греческий министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис. Читайте подробнее: Министр развития и инвестиций Греции: кризис должен сказаться на всех

12:40 25.05.2020 Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что власти страны не требуют от компании Renault закрывать какие-либо объекты в обмен на кредит, гарантированный государством, сообщает Le Figaro. Об этом: Власти Франции дадут Renault возможность адаптировать средства производства

12:43 25.05.2020 Поставки топлива в Грузию в апреле заметно упали в сравнении с показателями прошлых периодов. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ). Читайте подробнее: В Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии рассказали о поставках топлива

12:50 25.05.2020 В результате коронавирусной инфекции безработица в Швеции достигла 8,2%. Об этом со ссылкой на Статистическое управления Швеции 25 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: безработица в Швеции поднялась до 8,2%

12:51 25.05.2020 Гюнтер Мардер, генеральный директор организации Företagarna, объединяющей почти 70 тысяч шведских предпринимателей предупредил, что стратегия Швеции по борьбе с коронавирусной инфекций приведет к негативным последствиям для шведских компаний. Дело в том, что европейское сообщество может прибегнуть к протекционистским мерам против Швеции, где эпидемия, по его мнению, носит неконтролируемый характер. Об этом 25 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте подробнее: Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом повлияет на ее экономику — SVT

13:06 25.05.2020 25 мая бывший государственный эпидемиолог Швеции Юхан Гизеке посетил утреннюю студию SVT, где его спросили, изменил ли он каким-либо образом свое восприятие или оценку коронавируса и как Швеции справилась с пандемией. По словам специалиста, вирус оказался не таким заразным, а принятые властями страны мягкие меры дали о себе знать. Об этом 25 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Читайте также: Экс-эпидемиолог Швеции: «Коронавирус менее заразен, чем я предполагал»

13:08 25.05.2020 Согласно оценкам аналитиков шведского банка Svenska Handelsbanken, представленным в новом отчете, «золотые годы» на рынке недвижимости для Швеции закончились. Цены на жилье могут упасть до 20%, если пандемия коронавируса окажется очень продолжительной. Об этом 25 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в Швеции цены на жилье могут упасть до 20%

13:17 25.05.2020 По итогам апреля 2020 года продажи новых машин на украинском автомобильном рынке составили 3,8 тыс. экземпляров, что на 45% меньше, чем в апреле 2019 года. Об этом 25 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

13:18 25.05.2020 Национальный банк Грузии. (сс) Levan Gokadze

13:40 25.05.2020 В более долгосрочной перспективе Швеция не справится с пандемией коронавирусной инфекции в финансовом отношении лучше, чем это сделают другие страны. Это произойдет даже несмотря на отсутствие жестких карантинных ограничений в стране. Об этом 25 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте подробнее: Экономика Швеции не справится с пандемией лучше других стран — Fria Tider

13:48 25.05.2020 По итогам апреля 2020 года на Украине было куплено 275 экземпляров Renault Duster, что на 42% меньше, чем год назад. Подробности в материале: Составлен рейтинг самых покупаемых на Украине моделей авто

13:57 25.05.2020 Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на совещании Межведомственного координационного совета призвал восстановить работу общественного транспорта Подробности в материале: Премьер-министр Грузии призвал восстановить работу общественного транспорта

14:19 25.05.2020 Литовские работодатели во время действия чрезвычайной ситуации в стране, вызванной эпидемией коронавируса, обязуются не снижать зарплаты работникам в том случае, если парламент Литвы утвердит предложенное президентом Гитанасом Науседой уменьшение подоходного налога на 5% и увеличения необлагаемого налогом минимума на 50 евро. Об этом: Работодатели Литвы поставили условие в обязательстве не снижать зарплаты

14:23 25.05.2020 Итальянские домашние работники с понедельника могут обратиться в национальную службу социального обеспечения за получением пособия, сообщила министр труда Нунция Катальфо.Выплаты предусмотрены утвержденным в мае 2020 года декретом правительства о мерах поддержки экономики и граждан. Сумма выплат за два месяца (апрель и май) составит 1000 евро. Читайте также: Власти Италии начали приём заявок на пособия для домработников

14:41 25.05.2020 Вызванный пандемией коронавируса кризис окажется беспрецедентным, считает американский экономист Нуриэль Рубини, мрачный пророк современной экономики по прозвищу Доктор Гибель. Если сравнивать нынешний кризис с кризисом 2008 года — который Рубини спрогнозировал раньше многих других экономистов — то нынешний раскручивается гораздо быстрее. Ему не нужно нескольких лет, чтобы ударить по мировым экономикам, всего несколько недель ‑ и мировая экономика вошла в состояние невиданного ранее свободного падения. Об этом: Экономист Рубини не видит скорого просвета в будущем мировой экономики

14:54 25.05.2020 Экс-президент Литвы, правящая страной десять лет до 2019 года, Даля Грибаускайте, положительно оценивает шаги правительства по смягчению экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, однако предупреждает не «поддаваться популизму». Подробности в материале: «Экономическая «пандемия» только начинается» — Грибаускайте

15:20 25.05.2020 Доллар. Иван Шилов © ИА REGNUM

15:22 25.05.2020 Минобразование Латвии планирует выделить 13 млн евро на поддержку студентов. Об этом сообщил 25 мая парламентский секретарь минобразования Латвии Рейнис Знотиньш, выступая на заседании Думы латвийского объединения студентов (LSA). Читайте подробнее: В Латвии могут выделить 13 млн евро на поддержку студентов

15:27 25.05.2020 Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр обнародовал план государственной помощи для поддержки предприятий и работников во время эпидемии, сообщает Le Figaro. Читайте также: Министр экономики Франции обнародовал план поддержки предприятий и работников

15:54 25.05.2020 Днем 25 мая валютная секция в России проводит сессию ровно так же, как и остальные — в задумчивости и хандре, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Россиянин» слегка укрепляется в парах с иностранными валютами за счет стабильности нефти около $35, но, пожалуй, больше ничего особенно позитивного и нет.

17:03 25.05.2020 Общий спад производства в Германии превысит 2,2%, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за первые три месяца 2020 года ВВП Германии сократился на 2,2% по сравнению с IV кварталом 2019 года. «Падение германской экономики хотя и заметное, но я бы не назвал его драматическим, — сказал Колганов. — Думаю, что апрельские показатели внесут свой дополнительный вклад в сокращение германского ВВП. А возможно, и майские отчасти тоже. Общий спад производства превысит эти 2,2%. Но если судить по показателям первого квартала, то экономика Германии отделалась сравнительно легко. Показатели других стран по сокращению производства в период карантинных мероприятий против коронавируса гораздо более грустные. В частности мелькали данные о том, что апрельское сокращение ВВП России составило 28%».

17:12 25.05.2020 Для более быстрого и эффективного преодоления последствий экономического кризиса власти Италии будут снижать налоги и упрощать систему налогообложения, написала на своей странице в Facebook заместитель министра экономики и финансов Лаура Кастелли.Такие меры действительно назрели, важно «снижать налоги и упрощать жизнь» предпринимателям и семьям, отметил в свою очередь министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.О каких именно налогах, сроках и уровне снижения идет речь, представители правительства не уточнили. Читайте также: Власти Италии пообещали согражданам снизить налоги

17:16 25.05.2020 За январь-апрель 2020 года государственный бюджет Таджикистана пополнился на 664,6 млн долл., что составляет лишь 91,9% от запланированных на этот период времени доходов. Подробности в материале: Госбюджет Таджикистана на начало мая недобрал $58 млн

17:17 25.05.2020 Экономист считает, что многие отрасли будут восстанавливаться после коронакризиса очень долго, особенно сферы обслуживания и качества жизни. Восстановление будет тяжелым и займет 3−5 лет при нейтральном прогнозе. Об этом: Восстановление экономики после коронавируса обещают дольше, чем в 2000 году

17:32 25.05.2020 Около 30% населения Украины было вынуждено брать деньги в долг, а 8,3% одалживали деньги, сообщили в социологической компании «Active Group». Читайте также: Почти треть жителей Украины за время карантина взяли деньги в долг — опрос

17:48 25.05.2020 Процесс восстановления германской экономики уже начинается, но на него может оказать негативное влияние пандемия коронавируса в развивающих странах, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Читайте подробнее: Мировая экономика рискует пострадать от второй волны коронавируса — прогноз

18:12 25.05.2020 К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подорожали на 14 центов (0,40%), до $35,27 за баррель. Диапазон Brent составляет $34,48 — $35,44 за баррель. Читайте подробнее: Нефть зацепилась за $35 за баррель

18:51 25.05.2020 Председатель правящей партии «Союз крестьян и зелёных Литвы» Рамунас Карбаускис раскритиковал сегодня, 25 мая, предложение президента Литвы Гитанаса Науседы о снижении подоходного налога и меморандум, который подписали литовские работодатели, где сказано, что если парламент примет решение о снижении налога, то работодатели обязуются в связи с кризисом не уменьшать зарплату. Подробности в материале: Лидер литовских правящих раскритиковал идею снижения налогов

19:04 25.05.2020 Метро Киева и Харькова потеряли в общей сложности около $28 млн. Об этом: Руководство метро Киева назвало сумму убытков за время карантина

19:54 25.05.2020 Июльские фьючерсы Brent чуть ранее подобрались к максимуму в $35,97 за баррель. Сейчас марка выросла в цене на 69 центов (1,96%), до $35,82 за баррель. Читайте также: Нефть снова возвращается к $36 за баррель

19:57 25.05.2020 Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сегодня, 25 мая, во время старта ежегодной в Литве акции «В этой стране нет места для тени» по борьбе с теневой экономикой признал, что коронавирус и вызванный им экономический кризис может стать причиной роста теневой экономики. Подробности в материале: Власти Литвы допустили рост теневой экономики

20:02 25.05.2020 Раздача продуктов питания малообеспеченным слоям населения в Бразилии. (сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília

22:52 25.05.2020 Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. Об этом 25 мая сообщает Bloomberg. Несмотря на то, что Швеция отказалась от введения жёстких ограничений в связи с пандемией коронавируса, экономический спад в стране оказался настолько силён, что экономисты опасаются его перерастания в мощнейший кризис. Уровень безработицы в апреле, без учёта сезонных колебаний, вырос до 7,9%, что значительно выше прогнозов. Предполагается, что на ухудшение показателей повлияла ситуация в сферах туризма и ресторанного бизнеса.

22:55 25.05.2020 Снижение добычи затронуло как страны ОПЕК+, так и США, где произошло резкое сокращение числа буровых установок за время эпидемии COVID-19 и мирового падения нефтяных цен. Читайте также: Нефть продолжит рост благодаря снижению добычи — Commerzbank

23:18 25.05.2020 Всего авиакомпания получит €9 млрд помощи от властей Германии. Читайте также: Авиакомпания Lufthansa согласовала условия получения помощи от властей ФРГ

03:44 26.05.2020 Экономическая деятельность, которая ранее была ограничена из-за ситуации с распространением коронавируса в эмирате Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), возобновляется с 27 мая решением властей, сообщает информационный центр правительства страны. Читайте подробнее: В Дубае разрешили организациям возобновить работу

07:14 26.05.2020 24 мая спикер иранского меджлиса (парламента) Али Лариджани в телефонном разговоре со спикером Совета представителей Ирака Мухаммедом Аль-Хальбуси заявил, что Иран готов наращивать экономическое сотрудничество с Ираком. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Лариджани: Иран готов к расширению экономических связей с Ираком

08:02 26.05.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон представит план поддержки автомобильной промышленности, сильно пострадавшей от кризиса, вызванного коронавирусом, на заводе группы Valeo в О-де-Франс, передает BFM TV. Читайте также: Макрон представит план поддержки автопромышленности на заводе Valeo

08:15 26.05.2020 В апреле 2020 года российские автолюбители купили более 23 тыс. подержанных машин премиум-сегмента — на 48% меньше, чем в апреле годом ранее. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат». Читайте также: Продажи подержанных премиальных авто в РФ в апреле сократились на 48%

08:43 26.05.2020 С Украины в Польшу отправилась первая партия мигрантов. Организаторы рейса проанализируют полученный опыт. Об этом: С Украины в Польшу доставили первую партию трудовых мигрантов

08:44 26.05.2020 26 мая Агентство общественного здравоохранения Швеции, как ожидается, объявит о смягчении ограничениях рекомендаций для «пожилых людей младших возрастов», введенных в связи с начавшейся пандемией коронавирусной инфекции. 29 мая жители страны узнают, когда продолжится футбольный сезон. Об этом 26 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter. Подробности в материале: Эффект коронавируса: в Швеции ожидается послабление ограничительных мер

08:50 26.05.2020 Российское правительство ввело временный запрет на импорт бензина и дизельного топлива из-за высоких внутренних налогов более 70% на нефтяной сектор, пояснил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Российского топливного союза, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко. «Ввезённые из соседних государств нефтепродукты стали конкурентны по цене, и чтобы защитить отечественного производителя, Правительство РФ временно ограничило ввоз нефтепродуктов», — отметил эксперт. Читайте подробнее: Зачем правительство запретило импорт бензина и дизтоплива в РФ?

08:54 26.05.2020 Во время пандемии коронавирусной инфекции в Швеции значительная часть запланированной стоматологической помощи была отложена или отменена. Не в последнюю очередь с трудностями столкнулась сеть государственных стоматологических клиник Folktandvården, убытки которой в настоящее время составляют $30,9 миллионов в месяц. Об этом 26 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Швеции отложили стоматологическую помощь на $30 млн

08:56 26.05.2020 Латвийский Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC) опубликовал список европейских стран, нежелательных для посещения в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом пишет 26 мая портал LSM. Подробности в материале: В Латвии опубликовали список нежелательных для посещений стран

09:00 26.05.2020 Индийские власти изучают возможность хранения нефти на территории США после того, как заполнятся хранилища в Индии. Об этом заявил министр нефтяной промышленности Индии Дармендра Прадан телеканалу CNBC TV18. Подробности в материале: Индия может использовать хранилища в США для накапливания нефти

09:03 26.05.2020 Правительство Швеции, возглавляемое Социал-демократами, совместно с представителями Зеленой партии представит законопроект об оказании помощи в размере 380 миллионов шведских крон ($39,2 млн). В соответствии с законодательной инициативой, средства выделят для поддержки таких международных учреждений как Международный валютный фонд (МВФ), Организация объединенных наций (ООН) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 25 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте подробнее: Швеция выделит почти $40 млн на поддержку ООН, ВОЗ и МВФ

09:09 26.05.2020 Во Франции группа управления транспортом, в которую входят местные выборные должностные лица, обратилась к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой заполнить финансовую дыру, возникшую в сфере общественного транспорта, которая оценивается примерно в 4 млрд евро, сообщает Le Figaro. Читайте также: Во Франции чиновники просят Макрона поддержать общественный транспорт

09:25 26.05.2020 На этой неделе члены правительства Латвии рассмотрят законопроект об отмене в стране режима чрезвычайной ситуации, введённого с 13 марта. Об этом сообщил 25 мая премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания рабочей группы правительства. Читайте подробнее: Латвии нужен специальный закон о выходе из режима ЧС — Кариньш

09:41 26.05.2020 После смягчения ограничительных карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, на территории Великобритании, граждане страны начали активнее покупать недвижимость за городом или более просторные квартиры в городах. Об ситуации на британских рынках недвижимости 26 мая рассказали в агентствах недвижимости страны, передает РИА Новости. Подробности в материале: В Британии из-за пандемии коронавируса вырос спрос на жилье за городом

09:58 26.05.2020 Решение о возобновлении международного железнодорожного и автобусного сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса, с 26 мая текущего года приняла молдавская национальная чрезвычайная комиссия. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба правительства Молдавии. Читайте подробнее: В Молдавии восстановили международное автобусное и ж/д сообщение

10:04 26.05.2020 Рынок Грузии насыщен защитными масками отечественного производства и теперь их можно будет поставлять на экспорт. Об этом 25 сказала министр экономики страны Натия Турнава во время открытия предприятия по производству медицинских масок. Об этом: Министр экономики Грузии о масках: «Мы приняли решение начать их экспорт»

10:10 26.05.2020 Безработица в Литве составляет 11,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 мая. По данным литовской службы занятости, к 25 мая в стране было 200,9 тыс. со статусом безработных. Об этом: В Литве во время карантина выросла безработица

10:30 26.05.2020 Выплаты единовременного пособия всем граждан в связи с пандемией коронавируса в размере 100 тысяч иен (примерно $930) начаты в большинстве районов Японии. Об этом 26 мая сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на министра общенациональных дел страны Санаэ Такаити. Читайте также: В Японии начали выплачивать гражданам единовременное пособие

12:09 26.05.2020 Toyota Indonesia объявила, что возобновит свою деятельность в Индонезии с июня 2020 года, сообщает Detik. Читайте также: Toyota возобновит в июне производство автомобилей в Индонезии

12:15 26.05.2020 Киргизстанские пограничники задержали свыше 100 грузовиков, везших груз скоропортящихся продовольственных товаров из Казахстана в Киргизию. Читайте подробнее: Свыше 100 дальнобойщиков задержали на границе Киргизии с Казахстаном

12:41 26.05.2020 Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сегодня, 26 мая, дал свою оценку предложению президента Литвы Гитанаса Науседы снизить подоходный налог на 5%. По мнению министра, такое снижение не означает «солидарность» Читайте подробнее: Министр финансов Литвы не согласен с предложением снизить налоги

12:56 26.05.2020 Решение об организации семи чартерных авиарейсов в Москву с 29 мая по 16 июня приняли молдавские власти. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Гражданского органа авиации республики. Об этом: В Молдавии организуют семь чартерных авиарейсов в Россию

12:57 26.05.2020 Последствия пандемии коронавируса экономика Израиля достаточно уверенно преодолеет в текущем году, однако в 2021 году столкнётся с трудностями. Это следует из данных экономического прогноза Банка Израиля, сообщает 26 мая израильский «9 канал». Читайте также: В Израиле прогнозируют трудности в экономике в 2021 году

13:36 26.05.2020 К британскому банковскому конгломерату HSBC Holdings Plc переходит полный контроль над немецким подразделением за счёт сделки с Landesbank. Об этом сообщает Bloomberg News. Подробности в материале: HSBC забирает полный контроль над немецким подразделением

13:40 26.05.2020 Правительство Белоруссии должно отслеживать ситуацию с ценами на внутреннем рынке страны. Такое требование к нему 26 мая выдвинул президент страны Александр Лукашенко, заслушав в Минске доклад о ситуации на потребительском рынке страны, его слова приводит официальный сайт президента Белоруссии. Подробности в материале: Лукашенко потребовал, чтобы правительство Белоруссии следило за ценами

14:56 26.05.2020 Новая сделка ОПЕК+ помогает избежать негативного развития ситуации на глобальных энергетических рынках. Об этом заявил 26 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: новая сделка ОПЕК+ удерживает от обвала энергорынки

15:37 26.05.2020 Большой базар в Тегеране закрыт во время пандемии. (сс) Mohammad Maleki. tasnimnews.com

15:52 26.05.2020 Баланс на нефтяном рынке, согласно видению России, наступит в июне или июле. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Читайте подробнее: Bloomberg: Россия видит баланс нефтяного рынка в июне или июле

16:34 26.05.2020 Уровень фактической безработицы в Латвии в апреле составил 9,2%. Об этом пишет Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ). По данным ЦСУ, фактический уровень безработицы в стране вырос на 1,3 пункта по сравнению с концом марта. Читайте подробнее: Уровень безработицы в Латвии в апреле составил 9,2%

17:28 26.05.2020 Протест против карантина в Ванкувере. Канада. (сс) GoToVan

17:41 26.05.2020 Руководство детских садов заставляет своих сотрудников выкупать продовольствие, оказавшееся на складах дошкольных организаций столицы Киргизии во время пандемии коронавируса. Читайте также: В столице Киргизии воспитателей детсадов сравнили с «крепостными рабами»

17:47 26.05.2020 На открытии Уолл-стрит индекс S&P 500 вырос на 2,2% до 3020 пункта. Индекс поднялся выше «психологической отметки» впервые с 5 марта. Читайте также: Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне»

17:59 26.05.2020 Главную угрозу доллару как мировой валюте несет политика самих Соединенных Штатов — прежде всего, наращивание госдолга, заявил бывший министр финансов США Генри Полсон в статье Foreign Affairs от 26 мая. Читайте подробнее: Главной угрозой доллару является политика самих США — Foreign Affairs

18:09 26.05.2020 К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли в цене на 24 цента (0,68%), до $35,77 за баррель. Ранее в ходе торгов марка поднялась до $36,67 за баррель. Подробности в материале: Нефть не удержалась на $36 за баррель

18:26 26.05.2020 Опрос Европарламента показывает, что почти 60% граждан стран ЕС понесли потери в результате пандемии коронавируса.

18:57 26.05.2020 Из-за эпидемии коронавируса, вызванных ею ограничений и экономического кризиса в Италии около 40% семей, живущих в арендованном жилье, будут испытывать проблемы с его оплатой, таковы данные совместного исследования Nomisma и банка UniCredit.Доля тех, кто задерживает арендные платежи, за время общенационального карантина уже выросла с 9,6% до 24%, отметили эксперты. Подробности в материале: Почти половине семей Италии будет сложно платить за аренду жилья — эксперты

19:05 26.05.2020 Министры иностранных дел стран ЕС работают над вопросом об открытии границ между странами — членами Евросоюза, открытие границ должно произойти к 15 июня, написал на своей странице в Twitter глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.Целью для всего ЕС является «перезапуск экономики», а конкретно для Италии — возвращение иностранных туристов, что само по себе окажет значительную поддержку экономике страны, отметил министр. Читайте также: Границы между странами ЕС должны быть открыты к середине июня — МИД Италии

19:07 26.05.2020 Из-за спровоцированного эпидемией, карантином и экономическим кризисом падения объема продаж на книжном рынке Италии издательства страны потеряют от 650 до 900 млн евро, заявил глава национальной ассоциации издателей Рикардо Франко Леви.Издательства недополучат около 25% ожидаемой выручки, которая должна была составить 3,2 млрд евро, сказал Леви. Одновременно с резким падением объема продаж бумажных книг наблюдается быстрый рост доли электронных изданий — по данным экспертов, за время пандемии он приблизился к отметке 50%. Читайте подробнее: Из-за пандемии издательства Италии потеряют почти миллиард евро — эксперты

19:09 26.05.2020 По предварительной оценке, в апреле 2020 года ВВП Италии снизился на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили эксперты национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.Апрель был единственным месяцем, который в Италии полностью прошел в условиях общенационального карантина. В мае предполагается менее значительное снижение ВВП — на 16%. Читайте подробнее: ВВП Италии в апреле 2020 года снизился на 24% — эксперты

19:11 26.05.2020 В 2020 году из-за последствий эпидемии и экономических ограничений количество рабочих мест в Италии сократится на полмиллиона, то есть более чем на 2%, с таким прогнозом выступил глава национальной ассоциации политики в сфере труда Миммо Паризи.В 2021 году, по предварительным прогнозам, будет восстановлена лишь половина потерянных рабочих мест, а к ситуации 2019 года итальянская экономика в части рынка труда может вернуться только в 2023 году, полагает эксперт. Об этом: Эксперты: из-за пандемии экономика Италии потеряет полмиллиона рабочих мест

20:22 26.05.2020 Путсая улица в Тель-Авиве во время пандемии. (сс) Rakoon

20:41 26.05.2020 Промышленный индекс Dow Jones к середине сессии на Уолл-стрит преодолел «психологическую отметку» в 25 000 пунктов. «Потребительский» S&P 500 с начала торгов держится выше 3000 пунктов. Читайте подробнее: Dow Jones вернулся к 25000, S&P держится выше 3000 пунктов

21:02 26.05.2020 По словам главного стратега Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена, балансу будет способствовать восстановление спроса на нефть на 4 млн баррелей в сутки и сокращение поставок сырой нефти на 12 млн баррелей в сутки. Об этом: Баланс на нефтяном рынке восстановится уже в июне — Rystad Energy

21:24 26.05.2020 Баррель нефти. (cc) Erik Mclean

22:25 26.05.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что целью правительства является увеличение производства электрических и гибридных автомобилей до более миллиона в год за пять лет. Об этом: Макрон заявил, что сделает Францию центром «зеленого» автомобилестроения

23:06 26.05.2020 К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли в цене на 52 цента (1,46%), до $36,05 за баррель. Диапазон Brent составляет $35,27 — $36,67 за баррель. Читайте подробнее: Нефть вернулась к $36 за баррель

23:18 26.05.2020 «Нашим гражданам нужно покупать больше автомобилей, в частности, (экологически) чистых. Не через два, пять или десять лет, а сейчас», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения завода по производству автозапчастей Valeo на севере страны. Читайте подробнее: Макрон пообещал платить покупателям автомобилей во Франции

23:36 26.05.2020 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что компания Renault не получит государственный кредит в размере €5 млрд, пока не достигнет договоренностей с профсоюзами рабочих. Читайте также: Renault не получит кредит, пока не договорится с рабочими — Макрон

23:47 26.05.2020 Ранее китайский производитель смартфонов OPPO приостановил работу своего завода в пригороде Нью-Дели после того, как у девяти рабочих был обнаружен SARS-CoV-2. Читайте также: Nokia остановила завод в Индии из-за вспышки коронавируса

23:55 26.05.2020 Фондовый рынок США завершил торги 26 мая в «зеленой зоне», однако индексы отступили от максимумов и важных «психологических отметок»: Dow Jones закрылся ниже 25 000 пунктов, S&P — ниже 3000 пунктов. Читайте также: Индексы Уолл-стрит отступили от максимумов к концу торгов

08:28 27.05.2020 В Молдавии отмечают резкое падение объема денежных переводов от гастарбайтеров в России. По итогам апреля Россия опустилась с первой строчки по объему переводов в республику сразу на четвертую — после Израиля, Италии и Германии. Читайте также: Молдавские гастарбайтеры покинули Россию

08:29 27.05.2020 Прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая продолжила падать за первые четыре месяца 2020 года, однако падение стало не таким резким, сообщает 27 мая агентство Синьхуа. Читайте также: Прибыль промышленных предприятий Китая продолжила затяжное падение

08:32 27.05.2020 Снятие «коронавирусных» ограничений во многих странах оказывает поддержку рынку нефти. Саудовская Аравия сообщила, что начнет постепенно смягчать карантинные меры 28 мая. Министр энергетики России Александр Новак считает, что баланс на рынке восстановится уже в июне-июле. Читайте также: Цены на нефть растут благодаря увеличению спроса

08:33 27.05.2020 Добыча нефти [(cc)ptra]

08:51 27.05.2020 На фоне введённых в большинстве стран мира из-за пандемии коронавирусной инфекции карантинных мер расходы потребителей нефти существенно сократятся. Такие прогнозы даются в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА) по инвестициям в энергетику. Читайте также: Эксперты МЭА ожидают беспрецедентного падения расходов на нефть в 2020 году

09:18 27.05.2020 Ожидается, что 27 мая поступит предложение Европейской комиссии о крупном пакете антикризисных мер для восстановления экономик тех стран, которые наиболее остро пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время на представителей Швеции оказывается значительная доля политического давления с целью добиться от страны ее поддержки при голосовании. Об этом 26 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: Эффект коронавируса: Швеция оказалась под давлением Евросоюза

09:29 27.05.2020 Пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни сотен тысяч людей по всему миру, и в то же время глобальная угроза обнажила многие международные противоречия между странами. Особенно не повезло Швеции, к которой в последнее время было приковано все внимание мировой общественность, следящей за шокирующими данными о самой высокой суточной смертности от COVID-19. Теперь власти Швеции чувствуют необходимость спасать свой международный престиж. С этой целью в Швеции планируется создать новый орган «психологической защиты» для противодействия попыткам закрепления плохой репутации и «дезинформации». Об этом 26 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте подробнее: В Швеции могут создать службу «психологической защиты»

09:33 27.05.2020 Американская компания Amazon может пробрести компанию Zoox, которая разрабатывает беспилотные автомобили. Об этом сообщает 27 мая газета The Wall Street Journal. Читайте подробнее: Amazon присматривается к покупке разработчика беспилотных такси

09:39 27.05.2020 Все подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в финской пограничной области Остроботния, имеют свое происхождение из Швеции. Об этом заявил глава инфекционного отделения в центральной больнице Васа Юха Салонен, который очень обеспокоен тем фактом, что вернувшиеся граждане приезжают в Финляндию, будучи уже зараженными коронавирусом. Об этом 26 мая сообщила шведская газета Fria Tider. Об этом: В Финляндии обвинили Швецию в распространении коронавируса

10:06 27.05.2020 Власти Японии намерены потратить более 230 трлн иен ($2,15 трлн) на защиту экономики от последствий, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Подробности в материале: Япония направит на поддержку экономики более $2 трлн

10:58 27.05.2020 Планы по отмене в сентябре текущего года роуминга между двумя странами сохраняют, несмотря на пандемию нового коронавируса, Россия и Белоруссия. Об этом 27 мая сообщили белорусском минсвязи и информатизации. Об этом: Белоруссия планирует отменить роуминг с Россией в сентябре

11:42 27.05.2020 Британский валовой внутренний продукт (ВВП) к 2024 году уменьшится на 4% в результате серьёзных и долговременных последствий, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 27 мая сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование минфина Великобритании, которое провели независимые экономисты. Подробности в материале: ВВП Британии из-за пандемии сократится на 4% к 2024 году — FT

12:06 27.05.2020 Около 2,5 тыс. своих сотрудников отправит из-за пандемии коронавируса в неоплачиваемый отпуск корпорация Boeing, о чем будет объявлено уже на этой неделе. Об этом 27 мая сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на работников профсоюза. Подробности в материале: Boeing может отправить в неоплачиваемый отпуск 2,5 тыс. сотрудников — WSJ

13:20 27.05.2020 Экономика еврозоны сократится на 8% до 12% в 2020 году, заявила 27 мая президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Прогноз Лагард относится к условиям, в которых европейская экономика пытается справиться с вызванными пандемией потерями. Читайте также: Европейский центральный банк отверг «мягкий» сценарий экономических потерь

13:21 27.05.2020 Французская компания Renault планирует сократить около 5 тыс. сотрудников в рамках плана по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание Le Figaro. План по реструктуризации Renault составлен до 2024 года. Он поможет сэкономить компании порядка 2 миллиардов евро. Подробности в материале: Renault может сократить почти 5 тыс. сотрудников — Le Figaro

13:22 27.05.2020 Логотип Renault. (cc) Alain PAPIN

13:23 27.05.2020 Коронавирус оказался для экономики Израиля страшнее многих других напастей. Ни мировой финансовый кризис, ни террористические атаки не нанесли такого ущерба, как это сделала эпидемия коронавируса, сообщает Ynet. Читайте также: В Израиле подсчитывают ущерб от пандемии коронавируса

13:25 27.05.2020 В Соединённых Штатах ещё одна крупная нефтедобывающая компания объявила о банкротстве. Документы в суд по делам о банкротстве США в Хьюстоне подала компания Unit. Читайте также: В США сланцевый бурильщик Unit заявил о банкротстве

13:26 27.05.2020 В Южной Корее зафиксировали признаки восстановления деловой активности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи. Читайте также: В Южной Корее в мае зафиксировали рост индекса деловой активности

13:30 27.05.2020 Правила приема туристов, которые включают в себя обязательное тестирование приезжающих на коронавирус, разработали на Мальдивах. Об этом 27 мая сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Читайте подробнее: На Мальдивах намерены тестировать туристов на коронавирус

13:36 27.05.2020 Женевский автосалон (Geneva International Motor Show — GIMS), который проводится с 1905 года, может пройти в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба GIMS. В 2020 году автосалон в Женеве не состоялся из-за пандемии коронавируса. За четыре дня до его открытия мероприятие было отменено по решению федерального совета. Читайте подробнее: Женевский автосалон могут перенести на 2022 год

14:03 27.05.2020 В Евросоюзе может быть создан фонд для восстановления экономии ЕС после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. С таким предложением выступила Еврокомиссия. Об этом 27 мая сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Подробности в материале: В ЕС предложили создать фонд для восстановления экономики после пандемии

14:17 27.05.2020 Американская компания Tesla снизила стоимость своих электромобилей на 6% для повышения спроса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 27 мая сообщает Reuters.

14:39 27.05.2020 Правительство Латвии не планирует продлевать действие режим ЧС после 9 июня. Об этом 27 мая сообщил в интервью программе 900 секунд телеканала ТВ3 премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. «Мы сохраним режим ЧС до 9 июня, а потом планируем отменить его. Конечно, мы ещё обсуждаем — какие ограничения сохранить после отмены ЧС», — сказал Кариньш. Об этом: Правительство Латвии не планирует продлевать ЧС после 9 июня — Кариньш

15:05 27.05.2020 Согласно национальному институту статистики и экономических исследований INSEE, валовой внутренний продукт (ВВП) Франции должен упасть «примерно на 20%» во втором квартале и более чем на 8% в течение всего 2020 года, сообщает Le Figaro. Об этом: ВВП Франции сократится на 20% во втором квартале 2020 года — INSEE

15:16 27.05.2020 Рижское бюро развития туризма (RTAB) в целях ликвидации последствий коронавиуса разработало ряд рекламных кампаний стоимостью 780 000 евро по привлечению туристов. Об этом 27 мая сообщил Dienas Business председатель правления RTAB Янис Йензис. «Планируя маркетинговую активность, мы проанализировали ситуацию в Европе. По сути, туристической отрасли необходимо воссоздать себя заново, поэтому наш план включает в себя новые тенденции путешествий», — сказал Йензис. Читайте подробнее: В Риге рассказали о принятии мер по привлечению туристов

15:18 27.05.2020 На рынке логистики произошло сильное уменьшение объема грузопотоков, а падение в мае 2020 года в разных компаниях варьируется от 30% до 50% по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом: Логистика в условиях пандемии: объём грузопотоков падает

15:27 27.05.2020 Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi представил новую стратегию, «направленную на повышение конкурентоспособности», сообщает Le Figaro. Renault, Nissan и Mitsubishi объявили, что к 2025 году будут совместно разрабатывать и производить «почти 50%» своих моделей для повышения рентабельности. Подробности в материале: Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi объявил о географической реорганизации

15:34 27.05.2020 Общий объем средств нового фонда ЕС, который будет финансировать борьбу с экономическими последствиями пандемии, составит 750 млрд евро, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Италия как страна, наиболее пострадавшая от эпидемии и вынужденных ограничений, получит, по данным итальянских СМИ, почти четверть этих средств — чуть более 170 млрд евро, в том числе 90 млрд евро — кредитных средств и 80 млрд евро прямой поддержки.Пандемия затронула все страны ЕС, и ни одно государство не сможет справиться с ее последствиями в одиночку, подчеркнула фон дер Ляйен. Читайте подробнее: Италия получит почти четверть средств нового «антикоронавирусного» фонда ЕС

15:35 27.05.2020 Из-за пандемии и вызванных ею ограничений снижение ВВП еврозоны будет вдвое более значительным, чем во время кризиса 2008−2009 годов, заявила глава Центробанка ЕС Кристин Лагард.В 2009 году фиксировалось снижение ВВП еврозоны на 4−5%.Теперь же эксперты предполагают, что при умеренном сценарии снижение составит 8%, при негативном — 12%, отметила Лагард. Читайте также: Лагард: ВВП еврозоны снизится вдвое сильнее, чем в 2009 году

15:41 27.05.2020 Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал правильной инициативу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по восстановлению экономики Евросоюза, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Об этом Ратас заявил 27 мая ERR. По плану Меркель и Макрона 500 млрд евро нужно заимствовать на финансовом рынке под гарантии ЕС и распределить между странами и сферами экономики, сильнее других пострадавшими от пандемии. Однако министр финансов Эстонии Мартин Хельме и глава финансовой комиссии Рийгикогу (парламента) Айвар Кокк раскритиковали предложенный план. Об этом: Власти Эстонии разошлись в оценке антикризисного плана для экономики ЕС

16:11 27.05.2020 В условиях действия в Грузии режима чрезвычайного положения в стране продолжали функционировать 65 тысяч предприятий, а это десятки тысяч рабочих мест, заявил на пленарном заседании парламента Грузии 27 мая премьер-министр Георгий Гахария. Об этом: В условиях ЧП в Грузии продолжали работать 65000 компаний

16:19 27.05.2020 Буровая платформа в Северном море. (сс) Erik Christensen

17:10 27.05.2020 Сотрудники туристических компаний и агентств Турина в среду провели митинг у здания региональной администрации.Они требуют от властей оказать им немедленную поддержку и таким образом помочь туристической отрасли выжить.Митингующие, которых было несколько десятков, строго соблюдали социальную дистанцию, не приближаясь друг к другу ближе чем на полтора метра. Об этом: Сотрудники туринских турфирм провели митинг, соблюдая социальную дистанцию

17:13 27.05.2020 Италия должна воспользоваться доступом к средствам фондов ЕС для снижения налогов, заявил министр иностранных дел страны, экс-лидер партии популистов «Движение 5 звёзд» (входит в правящую коалицию) Луиджи Ди Майо. 10 лет назад, в ходе прошлого кризиса, налоги снижены не были, темпы роста итальянской экономики оставались минимальными, нельзя повторить эту ошибку, отметил Ди Майо. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание фонда ЕС по преодолению последствий «коронакризиса» общим объемом 750 млрд евро. По данным итальянских СМИ, Италия получит около 170 млрд евро (половина этих средств — кредитные). Об этом: Глава МИД Италии: нужно воспользоваться деньгами ЕС для снижения налогов

17:20 27.05.2020 Наблюдательный совет немецкой авиакомпании заявил, что рассматривает пакет помощи ЕС «как единственную жизнеспособную альтернативу для поддержания платежеспособности». Читайте также: Lufthansa не подтвердила получение €9 млрд от Евросоюза

17:41 27.05.2020 Закрытый на период пандемии бар в Ирландии. Надпись на окне «Мойте свои руки». (сс) William Murphy

17:58 27.05.2020 Индексы Nasdaq и S&P 500 заметно просели на открытии рынка, однако промышленный индекс Dow Jones неожиданно вышел в «зеленую зону» и снова оказался выше 25 000 пунктов. Читайте подробнее: Уолл-стрит: Dow Jones вернулся к 25000 пунктов

18:12 27.05.2020 К настоящему моменту июльские фьючерсы WTI подешевели на $1,93 (5,62%), до $32,42 за баррель. Ранее в ходе торгов марка уже опустилась до $32,19 за баррель. Читайте также: Нефть WTI опустилась до $32 за баррель

18:37 27.05.2020 Буквально через месяц у открывающихся после карантина израильских кафе и ресторанов могут вновь начаться проблемы. О том, чего опасаются работники израильского общепита, рассказывают «Вести» (Израиль). Об этом: В Израиле начинают открываться рестораны — но рестораны полны пессимизма

18:38 27.05.2020 Работающие в Киргизии банки реструктуризировали 114 тысяч кредитов на общую сумму более 62,6 млрд рублей. «Мы ожидаем увеличение обращений наших граждан, потому что были сняты ограничения на передвижения граждан послеотмены режима чрезвычайного положения», — подчеркнул председатель национального банка республики Толкунбек Абдыгулов. Читайте подробнее: В Киргизии реструктуризировали кредиты на более чем 62,6 млрд рублей

18:38 27.05.2020 Программа, которую анонсировал 26 мая израильский министр финансов Исраэль Кац, вызвала недовольство министра экономики Амира Переца, который 27 мая внес ответное предложение. Подробности в материале: В Израиле хотят платить бизнесу за восстановление уволенных в кризис людей

18:41 27.05.2020 Объем выручки отелей и ресторанов Италии в первом квартале 2020 года снизился на 24,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat.Пострадали и все остальные отрасли сферы услуг, в целом снижение составило 7,2%.Предполагается, что по итогам второго квартала года падение будет значительно более серьезным: общенациональный карантин был введен в Италии только в марте, а разрешение на возобновление работы большинство приостановленных предприятий получили только 18 мая. Читайте подробнее: Объем выручки отелей и ресторанов Италии снизился на четверть

18:41 27.05.2020 Из-за пандемии коронавируса энергетикам Киргизии пришлось приостановить работы по прокладке линий электропередачи и налаживанию в республике собственного производства «умных» электросчетчиков. Об этом: В Киргизии реализуются энергопроекты почти на $750 млн

18:45 27.05.2020 Пакет помощи для восстановления экономики будет выделен в дополнение к долгосрочному бюджету ЕС на 2021−27 годы, который должен быть установлен в размере €1,1 трлн ($1,21 трлн). Читайте также: ЕС готов выделить €750 млрд экстренной помощи экономике

18:59 27.05.2020 «Не только в интересах Германии, но и в интересах Европейского союза избежать распродажи стратегических активов», — заявил министр экономики ФРГ. Об этом: Альтмайер призвал ЕC одобрить €9 млрд для Lufthansa

19:06 27.05.2020 Пандемия коронавируса изменит правила функционирования фармацевтической отрасли в ЕС и мире. Об этом сообщил председатель правления латвийской фармацевтической компании Grindeks Юрис Хмельницкий в интервью агентству ЛЕТА. Читайте подробнее: В Латвии призвали сформировать жизненно важный список лекарств

19:11 27.05.2020 В интервью Латвийскому радио министр здравоохранения Илзе Винкеле отказалась спрогнозировать, каким в стране будет уровень финансирования отрасли в следующем году. «В ближайшие недели минздрав выступит с сообщением на заседании правительства. За лето мы должны подготовиться к изменениям в структурах больниц, рациональному использованию человеческих ресурсов и систематизировать оплату труда медиков», — сказала Винкеле. Читайте также: Глава минздрава Латвии: «Мы должны подготовиться к изменениям»

19:14 27.05.2020 Юань [Андрей Грук © ИА Красная Весна]

19:45 27.05.2020 В январе-марте 2020 года в Киргизию поступило только $343 млн денежных переводов от трудовых мигрантов, находящихся за рубежом. Эта сумма на 19% меньше той, что была переведена за аналогичный период 2019 года. Читайте также: Из-за пандемии мигранты присылают в Киргизию гораздо меньше денег

20:29 27.05.2020 «Мы поднимем этот вопрос на очередном заседании Евросовета 19 июня 2020 года, — заявил глава Евросовета Шарль Мишель. — Наши граждане и предприятия… нуждаются в целенаправленной помощи без промедлений». Подробности в материале: Глава Евросовета призвал принять план помощи ЕС до летнего перерыва

20:49 27.05.2020 «Мы должны действовать быстро и принять амбициозное соглашение со всеми нашими европейскими партнерами», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в «Твиттере». Читайте подробнее: Макрон призвал «быстро» принять план помощи ЕС на €750 млрд

21:00 27.05.2020 Тепловизор в аэропорту Дили. Восточный Тимор

21:26 27.05.2020 Индекс Dow Jones начал торги в плюсе, S&P вышел в «зеленую зону» к середине торгов. Дольше всех в «красной зоне» находился Nasdaq из-за падения акций Facebook и Twitter, однако и он к настоящему моменту в плюсе. Подробности в материале: Все индексы Уолл-стрит вышли из «красной зоны»

21:36 27.05.2020 Нефть находилась на восходящей траектории все последние дни. Однако многие аналитики отмечают, что рост котировок является «преждевременным» — дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке не преодолен. Читайте подробнее: Нефть Brent остается ниже $35 за баррель

21:59 27.05.2020 «Мы приветствуем смелое предложение Комиссии о пакете в 750 миллиардов евро… Планка установлена очень высоко», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в «Твиттере». Подробности в материале: Правительство Греции оценило «смелое предложение» Еврокомиссии

22:50 27.05.2020 Аэропорт Кёльн-Бонн в период пандемии. © Raimond Spekking. CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons

23:58 27.05.2020 К концу сессии на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 553,16 пункта (2,21%), до 25 548,27 пункта. Диапазон сессии Dow составил 25 009,87 — 25 551,56 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 44,36 пункта (1,48%), до 3036,13 пункта, диапазон индекса — от 2969,75 до 3036,25 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 72,14 пункта (0,77%), до 9412,36 пункта, диапазон индекса — от 9144,28 до 9414,62 пункта. Читайте подробнее: Индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе, несмотря на плохой старт торгов

03:51 28.05.2020 Boeing объявил о сокращении в США более 12 000 рабочих мест компании, в том числе о 6770 вынужденных увольнений, из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 мая сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: Boeing сокращает в США более 12000 рабочих мест

08:15 28.05.2020 Нефть марки Brent 27 мая по итогам дня подешевела на 5,3%, до 34,17. Покупатели отступили от 36,65 на фоне растущей напряженности между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может до конца этой недели принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом. Сегодня, 28 мая, на торгах в Азии цена на нефть снизилась на 0,81%, до $33,90. Давление на рынок оказал отчет Американского института нефти (API).

08:41 28.05.2020 Спрос на защитные маски есть в США, странах Европы и на Украине. Об этом 27 мая рассказала журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс» министр экономики Грузии Натия Турнава. Подробности в материале: Глава минэкономики Грузии о защитных масках: «Дали разрешение на экспорт»

09:08 28.05.2020 Для помощи поступательному движению мировой экономики после кризиса, который произошел в результате пандемии коронавируса, мир должен работать совместно. Такое мнение 28 мая высказал глава МИД России Сергей Лавров в статье для китайского издания Global Times. Об этом: Лавров считает, что мир должен сообща пережить экономический кризис

09:34 28.05.2020 Согласно опросу Elabe, жители Франции сейчас больше обеспокоены экономической ситуацией, чем текущей ситуацией в области здравоохранения, передает BFM TV. Читайте также: Во Франции 86% респондентов обеспокоены экономической ситуацией — опрос

10:01 28.05.2020 Латвия может получить из Европейского фонда восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, 2,9 млрд евро, а не миллиард, как планировалось ранее. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровский Латвийскому телевидению (ЛТВ). Читайте подробнее: Латвия может получить из Европейского фонда восстановления 2,9 млрд евро

10:18 28.05.2020 Пандемия коронавируса сократила объём доходов рекламных компаний в Латвии от 30% до 70%. Об этом сообщила председатель правления Латвийской рекламной ассоциации Байба Лиепиня в интервью агентству ЛЕТА. «В мае некоторые компании прогнозируют спад рекламных доходов на 70%. У некоторых может быть 5%. В любом случае цифры показывают, что падение рекламы в медиа очень большое. Это отражают рентабельность и показатели прибыли рекламных агентств. Если ситуация не изменится, удар будет серьёзен», — сказала Лиепиня. Подробности в материале: Эффект коронавируса: доходы рекламных компаний в Латвии упали до 70%

10:38 28.05.2020 В еврозоне наблюдается перегрев фондового рынка и высокая степень закредитованности экономики, что серьёзно затруднит выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Центрального банка Кристин Лагард, которая сказала, что при негативном сценарии ВВП в еврозоне может упасть на 12%. Как полагает Колганов, такие опасения небезосновательны.

10:49 28.05.2020 Министерство сообщений Латвии выдало разрешение финской национальной авиакомпании Finnair на возобновление полётов из Риги в Хельсинки. Об этом пишет 28 мая портал Diena.lv. По данным журналистов, разрешение выдано с учётом оценки эпидемиологической обстановки в Финляндии. До этого аналогичное разрешение было выдано немецкой Lufthansa на полёты во Франкфурт и латвийской АirBaltic на рейсы в Хельсинки, Мюнхен, Берлин. Читайте также: Латвия разрешила авиакомпании Finnair возобновить рейсы Рига — Хельсинки

11:02 28.05.2020 Правительству Латвии необходимо продолжить программы поддержки населения. Об этом заявил начальник монетарного управления Банка Латвии Улдис Руткасте в интервью Латвийскому радио. «Разработанные кабинетом программы, смягчающие влияние пандемии коронавируса на экономику, в том числе двухмесячные пособия по простою, препятствующие безработице, являются формой поддержки населения, их необходимо продолжить», — сказал Руткасте. Об этом: Правительство Латвии призвали продолжать поддерживать население

11:27 28.05.2020 В условиях экономического спада еврозоне стоит опасаться нехватки эффективного спроса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM. В то же время, по его мнению, постоянные опасения роста инфляции выглядят преувеличенными. Читайте также: Экономику ЕС ждёт дефляция и бегство денег на финансовые рынки — мнение

11:33 28.05.2020 Руководство автомобильной компании Nissan Motor Co приняло решение закрыть свое предприятие в испанской Барселоне. Читайте подробнее: Компания Nissan закроет завод в испанской Барселоне

11:37 28.05.2020 С января по апрель 2020 года в Казахстане было собрано 23 703 транспортных средства (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что превышает прошлогодние показатели производства за аналогичный период на 84,6%. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром». Об этом: В Казахстане зафиксировали рекордные показатели производства автомобилей

12:18 28.05.2020 Посол Италии в Швеции Марио Коспито раскритиковал заявление государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла о состоянии системы здравоохранения в его стране. Об этом 28 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Посол Италии подверг критике высказывания эпидемиолога Швеции

12:29 28.05.2020 Еще до того как пандемия коронавируса обрушилась на Швецию, существовали очевидные риски в отношении наличия защитного оборудования. Многие медицинские учреждения столкнулись с нехваткой комплектов средств индивидуальной защиты по всей стране. Однако члены правительства Швеции считают, что их готовность к такому испытанию, как пандемия, оказалась на должном уровне. Об этом 28 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Власти Швеции о пандемии коронавируса: «У нас хорошее состояние готовности»

12:40 28.05.2020 Власти Стокгольмского региона планируют снести полевой госпиталь, расположенный в Эльвшё. Причиной свертывания военно-полевого госпиталя, возведенного в апреле этого года в связи с нарастанием страха того, что гражданская система здравоохранения Швеции не справится с уровнем госпитализации, стал тот факт, что со времени его запуска к медикам в Эльвшё не поступил ни один пациент. Теперь столичные городские власти считают, что опасность миновала. Об этом 28 мая сообщила шведская газета Expressen. Об этом: В Стокгольме сворачивают полевой госпиталь для пациентов с COVID-19

12:48 28.05.2020 «Стадный иммунитет» — фраза, которая стала популярна во время пандемии коронавирусной инфекции, часто приписывается шведскому правительству в качестве составной части их стратегии по борьбе с COVID-19. Однако теперь министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг заявил, что достижение «стадного иммунитета» не является частью стратегии властей по преодолению пандемии. Об этом 28 мая сообщила шведская газета Fria TIder. Подробности в материале: Власти Швеции отрицают наличие цели в достижении «стадного иммунитета»

12:58 28.05.2020 Американская компания Ford оборудует внедорожники Ford Explorer для полиции программным обеспечением, которое поможет нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя. ПО запрограммировано таким образом, чтобы временно повышать температуру в салоне на 133 градуса по Фаренгейту (56 градусов по Цельсию) — горячее, чем в Долине Смерти в самый жаркий день. Температура в машине повышается на 15 минут. Таким образом концентрация вирусов внутри автомобиля снизится более чем на 99%. Читайте подробнее: Спецверсии Ford для полиции смогут «нейтрализовать коронавирус»

13:29 28.05.2020 Власти Болгарии определили, как нынешним летом будут отдыхать на курортах страны приезжающие в неё туристы. Об этом 28 сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Об этом: В Болгарии рассказали про правила летнего отдыха на курортах страны

14:25 28.05.2020 Средства нового «антикоронавирусного» фонда ЕС будут предоставляться странам-членам Евросоюза без каких-либо особенных условий, заявил комиссар по экономике Паоло Джентилони, представляющий в Еврокомиссии Италию.Страны-члены ЕС сами берут на себя ответственность за то, чтобы использование этих средств действительно способствовало экономическому росту, отметил Джентилони.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что общий объем нового фонда составит 750 млрд евро. Италия, по данным местных СМИ, сможет получить чуть более 170 млрд евро, из которых 90 млрд евро — кредитных средств. Подробности в материале: Средства «антикоронавирусного» фонда ЕС будут предоставляться без условий

14:26 28.05.2020 Число заявок на получение так называемого «экстренного пособия» для граждан Италии уже превысило 100 тысяч, сообщили в национальном институте социального обеспечения.Как сообщалось ранее, за этим пособием могут обратиться граждане, из-за эпидемии и ограничений оставшиеся без доходов, его величина составит от 400 до 800 евро. Читайте подробнее: 100 тысяч граждан Италии обратились к властям за «экстренным пособием»

14:28 28.05.2020 Из-за эпидемии и экономических ограничений число официально занятых граждан Италии по предварительным подсчетам сократится на 385 тысяч, заявил глава национальной службы статистики Istat Роберто Мондуччи.Уровень занятости снизится на 2,2%, полагают статистики. Читайте подробнее: Статистики: из-за карантина потеряют работу 385 тысяч граждан Италии

14:30 28.05.2020 Правительству Италии следует использовать средства «антикоронавирусного» фонда ЕС в первую очередь на здравоохранение и стабилизацию ситуации на рынке труда, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляющий в составе комиссии Италию. Получение этих средств — большое подспорье, но следует помнить, что аналогичных по объему вливаний инвестиций в ближайшие годы не будет, и расходовать средства таким образом, чтобы не допускать чрезмерного наращивания госдолга, полагает Джентилони.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что общий объем нового фонда составит 750 млрд евро. Италия, по данным местных СМИ, сможет получить чуть более 170 млрд евро, из которых 90 млрд евро — кредитных средств. Подробности в материале: Италии следует тратить деньги ЕС на медицину и рынок труда — еврокомиссар

14:37 28.05.2020 Представители Сейма (парламента) Латвии большинством голосов, в последнем чтении, поддержали введение льгот для владельцев грузовых автомобилей. Об этом пишет 28 мая портал Tvnet.lv. Читайте также: Эффект коронавируса: в Латвии снизили налог для владельцев большегрузов

14:57 28.05.2020 В мире происходят непростые события в области поставок углеводородов. Для России нефтепроводы являются важной составляющей транспортной системы, заявил 28 мая президент РФ Владимир Путин в ходе очной рабочей встречи с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым. Читайте также: Путин: на рынке углеводородов наблюдаются «непростые события»

15:00 28.05.2020 Регулируемые тарифы на газ, применяемые крупной французской энергетической и газовой компанией Engie, с 1 июня снизятся на 2,8%, сообщает Le Figaro. «Это снижение составляет 0,7% для клиентов, которые используют газ для приготовления пищи, 1,5% для тех, кто использует газ для приготовления пищи и для подогрева воды, и 2,9% — для домов с газовым отоплением», — заявили в комиссии по регулированию энергетики (CRE).

15:00 28.05.2020 Добыча нефти. (сс) ptra

15:22 28.05.2020 Производство автомобилей марки Datsun на российском рынке решено прекратить. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 28 мая пресс-службой японского автоконцерна Nissan. Об этом: Автоконцерн Nissan прекращает выпуск Datsun в России

15:52 28.05.2020 Члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) отдают приоритет единству видения и сотрудничеству в борьбе с COVID-19, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии. Читайте подробнее: Индонезия с другими странами АТЭС выступила за единство в борьбе с COVID-19

16:09 28.05.2020 Оборот розничной торговли в Латвии в апреле сократился на 9%, а с учётом фактических цен на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Об этом пишет 28 мая портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Об этом: Оборот розничной торговли в Латвии в апреле снизился на 10,1%

16:34 28.05.2020 Россия сократила экспорт в I квартале 2020 года на 9,9%, а импорт — на 4,3% по сравнению с IV кварталом 2019 года. Такие данные обнародовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом: Экспорт России в I квартале 2020 года сократился почти на 10%

16:55 28.05.2020 На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 149,09 пункта (0,58%), до 25 697,36 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,48 пункта (0,35%), до 3046,61 пункта, индекс Nasdaq упал на 19,36 пункта (0,21%), до 9392,99 пункта. Читайте также: Два из трех основных индексов Уолл-стрит открылись в плюсе

17:01 28.05.2020 Правительство Киргизии договорилось с международными донорскими организациями о получении финансовой помощи на общую сумму более $462 млн. Читайте также: Власти Киргизии надеются получить от международных доноров более $462 млн

17:13 28.05.2020 На данный момент августовские фьючерсы Brent находятся на отметке $35,28 за баррель, рост марки составляет 68 центов (1,97%). Максимум Brent — $35,69 за баррель. Читайте подробнее: Нефть Brent держится выше $35 за баррель

18:09 28.05.2020 Азиатский банк развития (ADB) одобрил выделение Грузии кредита в размере $100 млн на преодоление последствий пандемии коронавируса. Как говорится в специальном сообщении банка, средства должны быть направлены на сдерживание распространения вируса, смягчение воздействия пандемии на бизнес и обеспечение защиты наиболее уязвимых групп населения. Об этом: ADB выделит Грузии кредит на $100 млн для сдерживания пандемии

18:57 28.05.2020 Отчет Американского института нефти (API) о резком увеличении запасов нефти в США не сильно повлиял на нефтяной рынок — после короткого спада в начале торгов 28 мая котировки снова растут. Об этом: Нефть не среагировала на отчет о росте запасов в США

19:14 28.05.2020 Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей. Об этом: Правительство США подтвердило рост запасов нефти в стране

19:39 28.05.2020 Люди в медицинских масках в Гуанчжоу. (сс) zhizhou deng

20:10 28.05.2020 Пандемия коронавируса и кризис, вызванный экономическими ограничениями — тяжелое испытание для всего мира, но это время может стать и временем возможностей, сказал в ходе своего выступления на виртуальном саммите ООН премьер-министр Италии Джузеппе Конте.Это время нужно использовать для «трансформации» общества и экономики с учетом пережитого опыта и полученных знаний, считает Конте. Об этом: Премьер Италии призвал использовать «коронакризис» как время возможностей

20:16 28.05.2020 От 700 тысяч до миллиона человек в Италии рискуют утратить работу из-за спровоцированного пандемией экономического кризиса, заявил глава национальной ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи.В настоящий момент любые увольнения в Италии временно законодательно запрещены, но угроза остаётся, отметил Бономи.Ранее в национальной службе статистики Istat выступили с более оптимистичным прогнозом — по их данным, количество рабочих мест в Италии в течение кризисного года сократится на 350 тысяч. Правда, статистики говорили об официальной занятости. Подробности в материале: Италия может потерять до миллиона рабочих мест — эксперты

21:32 28.05.2020 Протест в Германии в период пандемии. (сс) Leonhard Lenz

21:48 28.05.2020 AFP сообщает о том, что руководство французской автомобилестроительной компании Renault планирует сократить 15 тысяч рабочих мест во всех странах.

22:02 28.05.2020 Уолл-стрит. (cc) RMajouji

22:07 28.05.2020 Августовские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,57 (4,54%), до $36,17 за баррель. Диапазон Brent составляет $34,36 — $36,62 за баррель. Читайте подробнее: Нефть установилась выше $36 за баррель

22:10 28.05.2020 Принудительного увольнения сотрудников не планируется, сокращение будет проходить поэтапно, путём добровольного увольнения или переквалификации и перевода работников на другие участки. Подробности в материале: Руководство Renault планирует сократить 15 тыс. рабочих мест по всему миру

23:36 28.05.2020 Торги на фондовом рынке США 28 мая прошли нестабильно — основные индексы перемещались из «красной» в «зеленую» зону и обратно и закончили сессию в минусе. Подробности в материале: Индексы Уолл-стрит завершили торги в минусе

23:59 28.05.2020 Турция снимает большинство карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, 1 июня. В стране откроются кафе, рестораны, парки, спортивные сооружения, также будет снят запрет на междугородные поездки. Читайте также: Эрдоган пообещал скорое восстановление экономики Турции

02:15 29.05.2020 Президент Киргизии предложил разработать программу обмена долга на проекты в сферах здравоохранения, социальной поддержки, продовольственной безопасности, экологии, изменения климата и зеленой экономики. Читайте также: Киргизия вновь просит кредиторов списать часть долга

03:48 29.05.2020 Мясокомбинат американской компании Tyson Foods в штате Айова временно будет закрыт из-за вспышки коронавирусной инфекции на предприятии, сообщает Reuters. Об этом: Один из мясокомбинатов в США закрывается из-за вспышки коронавируса

07:48 29.05.2020 Boeing сокращает в США более 12 000 рабочих мест. (сс) Maurice King

08:49 29.05.2020 Правительство Нидерландов приняло решение о только частичной отмене штрафа для предприятий за увольнения. Ранее предполагалось полностью отменить штраф в рамках второго пакета мер поддержки предпринимательства в условиях коронакризиса. Однако под давлением критики со стороны оппозиционных партий и профсоюзов правительство пересмотрело это намерение. Читайте подробнее: В Нидерландах пересмотрели решение об отмене штрафа за увольнения

09:14 29.05.2020 Правительство Нидерландов 28 мая объявило о выделении 566 миллионов евро на поддержку местных властей. Деньги предназначены на компенсацию провинций, муниципалитетов и советов по управлению водными ресурсами за понесённый им вследствие коронакризиса финансовый урон. Конечная цель компенсаций — обеспечение поддержания уровня услуг населению. Читайте подробнее: В Нидерландах выделят 566 млн евро на возмещение ущерба от коронавируса

10:26 29.05.2020 Работа ресторана навынос в период пандемии. (сс) Russ Allison Loar

10:48 29.05.2020 Сокращение экономики Грузии в апреле составило 16,6%. Об этом говорится в отчете, который 29 мая опубликовала Национальная служба статистики (Грузстат). Читайте также: Экономика Грузии в апреле упала на 16,6% — Грузстат

11:38 29.05.2020 В Швеции представители Партии Центра раскритиковали меры правительства по преодолению пандемии коронавирусной инфекции. Центристы требуют изменить стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом, активизировав имеющиеся ресурсы для увеличения темпов тестирования на коронавирус. Об этом 29 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте также: В Швеции потребовали изменить стратегию борьбы с коронавирусом

11:59 29.05.2020 Согласно последнему опросу, проведенному в период с 8 по 13 мая специалистами Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям, население станы в настоящий момент является более подготовленным к различным кризисам после того, как пандемия коронавируса застала всех врасплох. Интересно, что большую готовность противостоять вызовам демонстрируют женщины. Об этом 29 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: В Швеции женщины более подготовлены к кризисам — опрос

12:36 29.05.2020 В результате экономических последствий, которые вызваны пандемией коронавируса, угроза сокращения до 1 млн рабочих мест существует в Италии в настоящее время. Об этом 29 мая сообщил президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи во время видеоконференции о перспективах национального предпринимательства, организованной Миланской ярмаркой. Читайте подробнее: В Италии из-за пандемии могут сократить до 1 млн рабочих мест

13:49 29.05.2020 В Дубае разрешили организациям возобновить работу. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14:03 29.05.2020 Странам Содружества независимых государств (СНГ) необходимо нарастить сотрудничество в торгово-экономической сфере, чтобы преодолеть спад из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. «Распространение коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ. Конечно, в этих условиях особую значимость приобретает наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере», — заявил Мишустин. Подробности в материале: Отмена торговых барьеров ускорит восстановление экономики СНГ — Мишустин

14:08 29.05.2020 Кредит МВФ позволит Украине преодолеть экономические последствия пандемии, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Читайте подробнее: Премьер-министр Украины назвал срок получения нового кредита

14:09 29.05.2020 Страны Содружества независимых государств (СНГ) смогли сохранить положительную динамику товарооборота по итогам 2019 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. «Убеждён, что всем государствам СНГ необходимо сокращать зависимость от конъюнктуры на мировых энергетических рынках. Резкое снижение нефтяных цен сказалось на многих отраслях наших экономик. В этих условиях особую актуальность приобретает укрепление взаимодействия в торгово-экономической сфере», — заявил Мишустин. Подробности в материале: Мишустин: кризис показал зависимость СНГ от мировых энергетических рынков

14:11 29.05.2020 Белорусские власти оказались правы в своем решении не останавливать производственный процесс в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение 29 мая высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения им Минского тракторного завода, его слова приводит пресс-служба президента страны. Читайте подробнее: Лукашенко о «богатом Западе»: «Дикая безработица»

14:12 29.05.2020 В марте 2020 года 97% гостиниц Италии были фактически закрыты в связи со введёнными из-за эпидемии ограничениями, сообщили в профильной национальной бизнес-ассоциации отельеров Federalberghi.Проблемы на гостиничном рынке усугубляются еще и тем, что около половины отелей располагаются в арендованных помещениях, за которые нужно было продолжать вносить плату, отметили также эксперты. Читайте также: 97% гостиниц Италии в период карантина были закрыты

14:13 29.05.2020 По уточнённым данным, в первом квартале 2020 года ВВП Италии снизился на 5,4%, сообщили в национальной службе статистики Istat.Ранее статистики сообщали, что предварительная оценка — падение ВВП на 4,7%. Снижение стало рекордным за всю историю наблюдений с 1995 года.Предполагается, что по итогам второго квартала падение будет еще более заметным: ограничительные меры были введены в марте, а постепенно отменяться начали лишь в мае 2020 года. Об этом: В первом квартале 2020 года ВВП Италии снизился на 5,4%

14:44 29.05.2020 Уровень добычи нефти и газового конденсата находился в России с 1 по 28 мая на отметке 1,281 млн тонн в сутки. Это следует из данных ЦДУ ТЭК. Если пересчитать объём добычи в баррелях с применением коэффициента 7,33, который используется для экспортной нефти Urals, то суточная добыча в России на конец мая составляла 9,39 млн баррелей с учетом газового конденсата. Читайте также: Россия сократила добычу нефти и конденсата до 9,39 млн баррелей в сутки

14:53 29.05.2020 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) зафиксировала высокие показатели торговли с Китаем, что делает ассоциацию крупнейшим торговым партнером КНР в условиях продолжающегося кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, сообщает Antara. Подробности в материале: АСЕАН стала крупнейшим торговым партнером Китая

15:51 29.05.2020 При наиболее благоприятном развитии событий по итогам 2020 года ВВП Италии снизится на 9%, при наименее благоприятном — на 13%, заявил глава Центробанка страны Иньяцио Виско.Если худшего сценария удастся избежать, то уже в 2021 году экономика сможет «отыграть» половину потерь нынешнего года, в противном случае возвращение к докризисным показателям может оказаться очень долгим, сказал он.По официальным данным национальной службы статистики Istat, в первом квартале 2020 года ВВП Италии снизился на 5,4%. Читайте также: Центробанк Италии: ВВП страны за год снизится на 9−13%

15:51 29.05.2020 Будучи крупнейшей партией Швеции, согласно февральским опросам этого года, Шведские демократы теперь потеряли почти 6% электоральной поддержки избирателей. Лидер партии Джимми Окессон объясняет такое снижение рейтингов нынешней пандемией коронавируса и отсутствием политического конфликта, вследствие которого оппозиция могла бы противопоставить свою повестку действующему правительству Швеции, находящемуся под контролем Социал-демократов. Об этом 29 мая сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: Эффект коронавируса: оппозиция в Швеции теряет политические очки

16:11 29.05.2020 Падение цен на нефть продолжается. С самого открытия торгов 29 мая цена нефти марки Brent постепенно шла вниз. Читайте также: Нефть снова играет на понижение

16:27 29.05.2020 Латвия направила в Испанию гуманитарный груз для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Беркис журналистам портала минобороны Латвии Sargs.lv. Подробности в материале: Латвия направила гумпомощь Испании для борьбы с коронавирусом

16:32 29.05.2020 В Латвии в мае в бюджет инкассировано на 23% налогов меньше, чем запланировано. Об этом 29 мая сообщила глава Государственной службы доходов (СГД) страны Иева Яаунземе в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения. Читайте подробнее: В Латвии план по сбору налогов в мае пока выполнен на 77%

16:49 29.05.2020 Власти Киргизии решили разрешить пансионатам, домам отдыха и другим туристическим объектам возобновить ранее приостановленную из-за пандемии коронавируса деятельность с 1 июня 2020 года. Читайте также: В Киргизии пансионатам разрешили возобновить прием отдыхающих с 1 июня

16:54 29.05.2020 «Мартовское и апрельское снижение, вероятно, будут самым большим последовательным ежемесячным снижением за всю историю наблюдений», — сказано в сообщении Статистического управления Канады. Читайте подробнее: ВВП Канады за апрель рухнул на 11%

17:22 29.05.2020 После 9 июня в Латвии работу смогут возобновить казино и игровые залы, деятельность которых была приостановлена на время действия режима ЧС. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил журналистам глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш. Читайте подробнее: После 9 июня в Латвии вновь откроются казино и игровые залы

17:29 29.05.2020 Пандемия коронавируса может увеличить уровень бедности в Черногории примерно на 1,5−3%, в зависимости от продолжительности кризиса, и, по оценкам Всемирного банка, большая часть новых бедных может остаться незащищенными. Подробности в материале: Всемирный банк: эпидемия может повысить уровень бедности в Черногории на 3%

17:31 29.05.2020 К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подешевели на 39 центов (1,08%), до $35,64 за баррель. Старт торгов Brent был на отметке $36,06 за баррель. Подробности в материале: Нефть Brent потеряла 1% цены с начала торгов

17:38 29.05.2020 Правительство Латвии согласовало и передало на рассмотрение Сейма (парламента) страны пакет мер по поддержке предпринимателей и населения, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавируса. Теперь Сейм должен утвердить согласованный правящей коалицией пакет мер. Об этом пишет 29 мая портал LSM. Читайте подробнее: В Латвии разработали пакет мер по поддержке предпринимателей

18:11 29.05.2020 Латвийские банки на данный момент дали клиентам отсрочку по выплатам в отношении 11 756 заключенных ранее кредитных договоров из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 29 мая сообщила Dienas Business председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Санита Баяре. Подробности в материале: Банки Латвии приостановили действие кредитных договоров на 773 млн евро

19:13 29.05.2020 К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 191,11 пункта (0,75%), до 25 209,53 пункта, S&P 500 упал на 11,49 пункта (0,38%), до 3018,24 пункта, Nasdaq вырос на 19,51 пункта (0,21%), до 9388,50 пункта. Читайте подробнее: Индексы Уолл-стрит завершают неделю разнонаправленно

21:09 29.05.2020 Согласно правительственному отчету, экономика Индии выросла на 3,1% в первом квартале 2020 года, почти вдвое меньше, чем за первые три месяца прошлого года. Читайте также: Рост экономики Индии замедлился из-за коронавируса

21:10 29.05.2020 Закрытый в период пандемии магазин в Индии. (сс) Indrajit Das

21:17 29.05.2020 К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent выросли в цене на 66 центов (1,83%), до $36,69 за баррель. При этом ранее марка опустилась до минимума сессии в $34,83 за баррель. Об этом: Нефть снова приближается к $37 за баррель

21:20 29.05.2020 Нефтяная платформа. (сс) catmoz

22:10 29.05.2020 Сокращение расходов потребителей на 13,6% произошло в апреле на фоне пандемии в США. Об этом 29 мая сообщает бюро экономического анализа министерства торговли. Падение показателя потребления стало самым существенным с 1959 года. Читайте также: На рекордные 13,6% сократились потребительские траты граждан в США

22:32 29.05.2020 Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermеdiate) превысила $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 29 мая. Читайте также: Цена на нефть WTI превысила $35 впервые с марта

01:26 30.05.2020 Видеоконференцию с работниками различных отраслей в условиях новой реальности, которую вызвала пандемия, провел 29 мая греческий премьер-министр Кирьакос Мицотакис. Читайте также: Премьер-министр Греции рассчитывает на быстрое восстановление экономики

14:08 30.05.2020 Опрос среди представителей бизнеса Грузии об основных проблемах, возникших после распространения коронавируса, провела консалтинговая компания PwC Georgia. Результаты исследования были опубликованы 29 мая. Об этом: Названы основные проблемы бизнеса в Грузии из-за коронавируса — опрос

15:23 30.05.2020 Знаменитый французский шеф-повар Филипп Эчебест заявил, что 40% ресторанов страны закроются, «если ничего не сдвинется», и выступил за создание фонда солидарности для помощи отрасли, сильно пострадавшей в результате кризиса, вызванного COVID-19, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: 40% ресторанов во Франции могут закрыться — шеф-повар Филипп Эчебест

15:27 30.05.2020 Более 90 тыс. самозанятых в Грузии зарегистрировались для получения финансовой помощи. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Агентства по содействию занятости населения. Подробности в материале: В Грузии финансовую помощь запросили более 90 тыс. самозанятых

15:52 30.05.2020 Министр экономики Грузии Натия Турнава прокомментировала опубликованные Национальной службой статистики данные о падении экономики в июне. Об этом 30 мая сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Об этом: В Грузии рассказали о новом «серьезном падении экономики»

13:44 31.05.2020 Рестораны и бары, а также кемпинги и места для туристов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, могут возобновить свою работу во Франции в июне. Об этом 31 мая сообщает интернет-издание The Local. Подробности в материале: Во Франции в июне могут разрешить работу ресторанов и кемпингов

17:10 31.05.2020 Пост главы ВТО станет вакантным в конце августа — действующий глава организации Роберту Азеведу заявил, что уйдет в отставку на год раньше истечения полномочий. Читайте подробнее: Еврокомиссар Хоган намерен выдвинуться на пост главы ВТО

07:43 01.06.2020 Центральное статистическое бюро Нидерландов обнародовало данные о последствиях коронакризиса для розничной торговли в стране. Больше всего от коронакризиса пострадали магазины одежды. Их общая выручка за апрель оказалась на 59% ниже, чем в прошлом году. В обувных магазинах продажи снизились на 45%. Продажи магазинов непродовольственных товаров в целом снизились на 16%. Об этом: В Нидерландах рост продаж в интернет-магазинах составил 62%

08:04 01.06.2020 Врачи Казахстана за прошедшие сутки обнаружили 450 заражений коронавирусной инфекцией. Об этом информирует пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Казахстане за сутки зафиксированы 450 новых заражений коронавируса

08:35 01.06.2020 Основатель компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду на сотрудничество с Роскосмосом и по-русски ответил главе ведомства Дмитрию Рогозину на поздравление с успешным запуском пилотируемого корабля Crew Dragon. Сообщение Маска опубликовано в Twitter. Читайте подробнее: «Батут работает»: Маск рассчитывает на сотрудничество с Роскосмосом

08:56 01.06.2020 По итогам апреля 2020 года российским дилерам Nissan удалось реализовать 1039 машин, что на 59% меньше уровня продаж прошлого года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Читайте подробнее: Продажи Nissan в России снизились на 59%

10:41 01.06.2020 Уверенный рост нефтяных котировок в мае сменился в первый день июня небольшим снижением. Об этом свидетельствуют 1 июня данные торгов на сырьевых биржах. Так, на лондонской бирже ICE июльские фьючерсы на Brent торговались в 08:13 мск на отметке $35,23 за баррель. Снижение составило $0,29 (0,82%). Предыдущие торги показали рост на $0,04 (0,1%), до $35,33 за баррель. Читайте также: Лето началось с небольшого снижения цен на нефть

11:05 01.06.2020 Агентство общественного здравоохранения Швеции отошло от соблюдения своих собственных процедур, так как коронавирусная инфекция начала распространяться в Швеции настолько быстро, что теперь записи встреч врачей по инфекционному контролю держатся в секрете. Об этом 1 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: В Швеции скрывают данные о совещаниях по коронавирусу — Sveriges Radio

11:21 01.06.2020 Решение властей Швеции не объявлять локдаун с последующим объявлением жесткого карантина теперь является спорным моментом в шведской стратегии против коронавируса. Однако такое решение шведского правительства привело к позитивным последствиям для лесозаготовочной промышленности страны, так как шведские лесопильные комбинаты продолжали работать, в то время как их канадские конкуренты были вынуждены приостановить свое производство, что помогло шведским увеличить свою долю на рынке в Китае и США. Об этом 1 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Лесокомбинаты Швеции увеличили свою долю на рынках КНР и США

12:26 01.06.2020 По оценкам Пенсионного агентства Швеции, в следующем году ожидается уменьшение размера пенсий, рассчитываемых по накопительной системе. Сокращение оценивается на уровне 1,5%. Так, по оценкам ведомства, больше всего пострадают те, кто имеет «довольно низкую» пенсию. Об этом 1 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Читайте также: Эффект коронавируса: в Швеции призвали задуматься о будущих пенсиях

12:34 01.06.2020 Более 50 тысяч самозанятых граждан, оставшихся без доходов, к 1 июня смогли получить компенсацию от государства. Об этом журналистам рассказала и. о. заместителя директора Агентства содействия трудоустройству Нино Велтаури, сообщает агентство Black Sea Press. Подробности в материале: В Грузии более 50 тысяч самозанятых получили компенсацию

12:36 01.06.2020 В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Швеции, связанная напрямую с коронавирусом, стабилизировалась, однако в обществе, как и среди ученых, нарастает беспокойство о возможных серьезных последствиях второй волны пандемии. Об этом 1 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Об этом: В Швеции прокомментировали возможность второй волны коронавируса

13:34 01.06.2020 В настоящее время в Швеции эпидемиологическая ситуация продолжает меняться к лучшему. Все меньше людей, инфицированных коронавирусом, нуждаются в интенсивном лечении в реанимации, а число смертей от COVID-19 уменьшается. Об этом 1 июня сообщила шведская газета Expressen. Читайте подробнее: Количество смертей от COVID-19 в Швеции уменьшается — Expressen

14:28 01.06.2020 По итогам второго квартала 2020 года объем выпуска промышленной продукции в Италии сократится более чем на 20%, с таким прогнозом выступили эксперты профильной бизнес-ассоциации Confindustria.В первом квартале снижение составило 8,4%, однако большинство ограничительных мер были введены в Италии только в начале и середине марта, поэтому по итогам второго квартала падение окажется куда более значительным, отметили эксперты. Об этом: Выпуск промышленной продукции в Италии сократился на 20% — эксперты

15:01 01.06.2020 Правительство Латвии на текущей неделе объявит о закупке 400 000 защитных масок для малообеспеченных. Об этом сообщила 1 июня директор департамента внутреннего рынка минэкономики Латвии Инга Апсите в ходе вебинара, организованного Центром по защите прав потребителей. Подробности в материале: Власти Латвии закупят партию защитных масок для малообеспеченных

15:54 01.06.2020 Экономику Грузии нужно открывать постепенно, чтобы не пришлось ее снова закрывать. Об этом 1 июня заявил премьер-министр страны Георгий Гахария во время брифинга, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

16:26 01.06.2020 Нефтяная платформа. Галина Брусницына © ИА Красная Весна

16:32 01.06.2020 Банк Luminor, работающий в странах Прибалтики и контролируемый американским фондом Blackstone, объявил о падении активов за первый квартал 2020 года на 13,492 млрд евро и убытках в 21,192 млн евро. Об этом 1 июня пишет портал Dienas Business со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Названы убытки банка Luminor в первом квартале 2020 г

16:40 01.06.2020 Еврокомиссия утвердила латвийскую программу помощи туроператорам в размере 800 000 евро. Об этом пишет 1 июня портал Dienas Business со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, программа предусматривает прямую компенсацию компаниям, которые были вынуждены оплатить досрочную репатриацию туристов на родину в связи со вспышкой коронавируса, и закрытием границ в других странах. Помощь будет оказана через Латвийский центр потребителей. Читайте также: Еврокомиссия утвердила программу помощи туроператорам Латвии

18:07 01.06.2020 Объём международных грузовых перевозок по территории Латвии за первые четыре месяца 2020 года снизился на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Из-за падения объёмов Латвийская железная дорога (LDz) продолжит увольнять сотрудников. Об этом сообщает в понедельник, 1 июня, Латвийское радио. По данным журналистов, международные грузовые перевозки по территории страны составили за это время всего 6,3 млн тонн. 70,4% всех транзитных грузов поступают из России, 21,7% — Белоруссии. Об этом: Латвийская железная дорога сократит штат сотрудников из-за кризиса

18:49 01.06.2020 Нефтяная вышка в пустыне. Галина Брусницына © ИА Красная Весна

19:24 01.06.2020 За три месяца, с марта по май 2020, года из-за эпидемии коронавируса и вызванных ею ограничений аэропорты Италии недосчитались 45 миллионов пассажиров, такие данные опубликовали эксперты профильной бизнес-ассоциации Assaeroporti.12 миллионов «потерянных» пассажиров пришлись на март (когда только начали вводиться ограничительные меры), 16 миллионов — на апрель, 17 миллионов — на май (в мае ограничения уже начали смягчаться, но на этот месяц обычно приходится значительный рост числа иностранных туристов).Никогда прежде отрасль не испытывала проблем такого рода масштаба, под угрозой по-прежнему находятся многие компании и многие тысячи рабочих мест, отметил глава ассоциации Фабрицио Палендзона. Об этом: За время эпидемии аэропорты Италии лишились 45 миллионов пассажиров

19:37 01.06.2020 За последние 10 дней организации, работающие в национальной туристической зоне Туркмении «Аваза», уволили свыше тысячи сотрудников. Читайте также: В Туркмении уволили свыше тысячи работников курортной зоны «Аваза»

20:10 01.06.2020 Закрытая граница между Чехией и Польшей в период пандемии. (сс) Darwinek

00:55 02.06.2020 В Китае около 5 тыс. кинотеатров могут закрыться насовсем из-за остановки в работе, причиной которой стали карантинные меры, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 1 июня сообщил журнал Variety. Читайте также: В Китае из-за карантина могут навсегда закрыться 5 тыс. кинотеатров

02:27 02.06.2020 Правительство Аргентины продлило до 12 июня срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны, сообщается на сайте аргентинского министерства экономики. Об этом: Власти Аргентины продлили сроки переговоров о реструктуризации долга

07:05 02.06.2020 Один месяц жесткого карантина стоит мировой экономике около 2% ВВП. Следовательно, каждая дополнительная неделя карантинных мер в странах с крупной экономикой вносит свой вклад в ухудшение прогноза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров. Об этом: Коронавирус и мировая экономика: кто сильнее?

07:32 02.06.2020 На трёх норковых фермах в нидерландской провинции Брабант у животных обнаружен коронавирус. На ещё одной ферме в провинции Лимбург идёт проверка на наличие коронавируса. Читайте подробнее: На трёх норковых фермах в Нидерландах обнаружен коронавирус

07:35 02.06.2020 31 мая посол Ирана в Ашхабаде заявил, что в связи с постепенным ослаблением ограничений на фоне глобальной вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19) Иран и Туркменистан договорились вновь открыть границы 10 июня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: Иран и Туркменистан откроют границы впервые после вспышки COVID-19

08:31 02.06.2020 Из-за пандемии нового коронавируса компания BMW может сократить 5000 работников. Об этом сообщает агентство Automotive News Europe. Читайте подробнее: Компания BMW может сократить 5000 сотрудников

09:31 02.06.2020 Закрытие пунктов обмена валюты в Грузии позволило укрепить курс национальной валюты, но это все равно было ошибкой. Так прокомментировал ситуацию в стране финансист Вахтанг Хомизурашвили, 1 июня сообщает агентство Report Читайте подробнее: Закрытие пунктов обмена валюты в Грузии было ошибкой — финансист

09:32 02.06.2020 Договорённость стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, действующая до конца июня, может быть продлена до начала сентября. Участники соглашения близки к этому, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в делегациях стран. Подробности в материале: WSJ: квоту ОПЕК+ по сокращению добычи могут продлить до сентября

10:04 02.06.2020 Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет. В Северо-Западной Европе — $2,3, в Южной Европе — $2,8, сообщает международное ценовое агентство Argus. «Стоимость «Юралс» достигла рекордных премий к североморскому эталону за всю историю мониторинга Argus с 1990 года», — подчеркнули в агентстве. Подробности в материале: Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

10:17 02.06.2020 Новый вариант государственного бюджета Грузии представят в парламент страны 5 июня. Об этом 2 июня сообщил журналистам председатель финансово-бюджетного парламентского комитета Ираклий Ковзанадзе, передает грузинское «Общественное телевидение». Об этом: В парламенте Грузии представят новый вариант бюджета

11:13 02.06.2020 Прогноз основных экономических показателей в Грузии на ближайшие годы представило правительство страны в парламент. Документ был опубликован 2 июня на сайте законодательного органа. Об этом: Правительство Грузии представило экономический прогноз до 2024 года

11:17 02.06.2020 В американском городе Индианаполис были выброшены на свалку десятки электромобилей компании, которая занималась предоставлением услуг каршеринга. Видео с электрокарами обнародовал канал WTHR в Youtube. Компания BlueIndy из Индианаполиса, которая предоставляла свои автомобили в краткосрочную аренду, разорилась из-за пандемии коронавируса. Сервис каршеринга был создан пять лет назад. Подробности в материале: В США выброшены на свалку электрокары разорившейся компании

12:11 02.06.2020 Женевский автосалон могут перенести на 2022 год

12:12 02.06.2020 Все лица, прибывающие на территорию Швеции, должны следовать действующим в стране рекомендациям. В свою очередь, Гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции создаст специальный сайт, чтобы привлечь внимание туристов и разъяснить некоторые моменты в отношении принятых ограничительных мер. Об этом 1 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: Туристов в Швеции обяжут соблюдать действующие правила

12:52 02.06.2020 Страны — члены ЕС смогут получить средства специальных фондов Евросоюза на борьбу с экономическими последствиями пандемии только в том случае, если их руководители покажут, что намерены «проводить реформы», заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Если руководители государств не смогут показать, с помощью каких именно реформ они рассчитывают стимулировать экономический рост, то, «естественно», никаких денег они не получат, сказал Домбровскис.Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявлял, что средства «антикоронавирусных» фондов будут предоставляться странам — членам ЕС без всяких условий. Читайте также: Евросоюз начал ставить условия для получения «антикоронавирусных» средств

12:58 02.06.2020 По словам государственного эпидемиолога Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерса Тегнелла, в настоящее время «абсолютно ясно», что Швеция уже преодолела пик пандемии коронавирусной инфекции. По словам специалиста, для такого развития эпидемиологической ситуации действует два фактора. Об этом 2 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: Швеция преодолела пик пандемии коронавируса — госэпидемиолог

13:12 02.06.2020 По итогам мая 2020 года автодилеры во Франции реализовали 96 310 авто, а год назад в тот же период они продали 193 948 автомобилей. Таким образом, падение продаж машин на французском авторынке составил почти 50%. Читайте подробнее: Продажи авто во Франции в мае упали почти на 50%

14:13 02.06.2020 Турция снимает большинство карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, 1 июня. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

15:25 02.06.2020 С января по апрель 2020 года казахстанские дилеры реализовали 15,6 тыс. новых легковых машин, что на 13% меньше результата продаж годичной давности. Об этом 2 мая сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат». Об этом: Продажи на авторынке Казахстана в апреле сократились на 13%

15:51 02.06.2020 Соглашение о кредите Азиатского банка развития (АБР) грузинскому правительству подписали 2 июня министр финансов Грузии Иване Мачавариани и директор постоянного представительства банка в Грузии Шейн Розенталь. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства. Читайте также: Азиатский банк развития выделил Грузии кредит на $100 млн

16:45 02.06.2020 В первом квартале 2020 года международные грузовые перевозки автотранспортом в Латвии сократились на 15,3%, до 4,3 млн тонн. Об этом 2 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Об этом: Международные грузовые автоперевозки в Латвии сократились на 15,3%

17:09 02.06.2020 Коалиция в Латвии договорилась о разделе по сферам, направляемых в течении двух ближайших лет на восстановление экономики 2 млрд евро. Об этом, как пишет портал Diena. lv, заявил 2 июня премьер-министр страны Кришьянис Кариньш журналистам. «Если на прошлой неделе мы лишь договорились о выделении этой суммы, сейчас пришли к соглашению о поддержке трёх конкретных направлений», — сказал Кариньш. Читайте также: Премьер-министр Латвии рассказал о поддержке «трёх конкретных направлений»

17:15 02.06.2020 Латвийский Центр по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC) обновил список европейских стран, которые не рекомендованы к посещению для граждан Латвии. Об этом пишет 2 июня портал LSM. Об этом: В Латвии обновили список не рекомендованных к посещению стран

17:19 02.06.2020 С 9 июня латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic возобновляет полёты из Риги в Париж. Об этом 2 июня сообщил исполнительный директор компании Мартиньш Гаус порталу LSM. «Возобновляя полёты постепенно АirBaltic думает о безопасности и комфорте пассажиров», — сказал он. Читайте подробнее: AirBaltic с 9 июня возобновит рейсы из Риги в Париж

17:28 02.06.2020 Представители политических партий Латвии, которые входят в правящую коалицию, во время совещания по сотрудничеству приняли решение о выделении 32 млн евро на поддержку сферы культуры во время пандемии. Об этом сообщил 2 июня министр культуры Латвии Наурис Пунтулис. «Сегодня у культуры хороший день. Это решение показывает, что культура не является сиротой для нашего кабинета», — сказал Пунтулис. Читайте подробнее: В Латвии выделят 32 млн евро на преодоления кризиса в сфере культуры

17:59 02.06.2020 Представители Центра исследования общественного мнения (SKDS) провели опрос среди 1000 жителей Латвии, чтобы выяснить, как поменял коронавирус их обычный режим и объёмы работы. Об этом пишет 2 июня портал LSM. Подробности в материале: На «удалёнку» в Латвии во время пандемии перешли 22% сотрудников — опрос

18:06 02.06.2020 Президент Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию соглашения о предоставлении Азиатским банком развития правительству Киргизии $50 млн (3 млрд 485 млн рублей) в рамках Программы быстрого реагирования и поддержки расходов в борьбе с пандемией коронавируса. Подробности в материале: Президент Киргизии одобрил получение $50 млн от Азиатского банка развития

18:10 02.06.2020 В Киргизии до 1 января 2021 года приостановили инициирование процесса банкротства бизнес-субъектов. Сделано это для поддержки субъектам предпринимательства, у которых возникли признаки неплатежеспособности в связи с обстоятельствами, прямо или косвенно связанными с распространением коронавирусной инфекции и мерами по борьбе с пандемией Подробности в материале: В Киргизии банкротство бизнесменов отложили до 2021 года из-за пандемии

18:14 02.06.2020 Посол США в Латвии Джон Карвайл передал представителям минобразования Латвии и минздраву страны 1000 литров дезинфицирующего средства и 22 500 пар нестерилизованных одноразовых перчаток. Об этом пишет 2 июня портал Nra.lv. По данным журналистов, проект, стоимость которого оценивается в размере $15 000, непосредственно реализовали представители посольства США в Латвии и Бюро по закупкам минобороны Латвии. Подробности в материале: Посол США передал школьникам Латвии средство для дезинфекции рук и перчатки

20:10 02.06.2020 В первом квартале 2020 года реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Южной Кореи сократился на 1,3%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный Банк Кореи (ЦБ). Читайте также: ВВП Южной Кореи в первом квартале 2020 года сократился на 1,3%

22:19 02.06.2020 Торговый оборот китайской провинции Хейлунцзян с Российской Федерацией в апреле 2020 года сократился на 30,2% в годовом выражении против роста на 3% в январе — марте. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики провинции Хейлунцзян. Читайте также: В условиях пандемии торговля северо-востока КНР с Россией сократилась

08:26 2 июня глава Центрального банка Ирана (ЦБИ) Абдольнассер Хеммати заявил, что объемы валютных резервов ЦБ находятся на удовлетворительном уровне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Хеммати выступил с речью на открытом заседании парламента, в ходе которого были рассмотрены основные экономические показатели страны. «Санкции, введенные в отношении Ирана за последние два года, были неразумными и беспрецедентными. Администрация США использовала все средства, чтобы лишить нас своих доходов», — отметил глава ЦБ.

08:27 За время эпидемии аэропорты Италии лишились 45 миллионов пассажиров. (сс) Dipartimento Protezione Civile

10:48 Оборот международного аэропорта «Рига» в первом квартале 2020 года упал на 10,2% (до 12,24 млн евро) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убытки воздушной гавани составили 704 105 евро. Об этом пишет 3 июня портал Tvnet.lv. Подробности в материале: Названы убытки аэропорта «Рига» в первом квартале 2020 г