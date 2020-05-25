Лондон, , 08:13 — REGNUM В апреле 2020 года британские автолюбители приобрели 4321 новую машину — на 97,3% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Отмечается, что такой результат продаж авто является худшим в стране с февраля 1946 года. Это обусловлено закрытием автоцентров в соответствии с рекомендациями правительства по предотвращению распространения эпидемии коронавируса.

Всего с января по апрель текущего года дилерам удалось реализовать в Британии 487 878 машин, что на 43,4% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года.

Напомним, по данным SMMT, в марте 2020 года в Британии было продано 254 684 новых автомобиля. Это на 44,4% меньше, чем в марте прошлого года. При этом по итогам первого квартала нынешнего года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 483 557 единиц — на 31% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

Читайте также: Порт в Британии переполнен машинами, не проданными из-за коронавируса