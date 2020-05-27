Вашингтон, , 12:53 — REGNUM В Соединённых Штатах ещё одна крупная нефтедобывающая компания объявила о банкротстве. Документы в суд по делам о банкротстве США в Хьюстоне подала компания Unit, попросив о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Unit, чья задолженность на сегодняшний день превышает $650 млн, преобразованные в долгосрочные долговые обязательства, подготовила план реорганизации деятельности.

Аналитики компании Rystad Energy, на которую ссылается газета Financial Times, прогнозируют, что, если цены на нефть не вырастут достаточно быстро, чтобы начать генерировать наличные деньги для производителей, ослабевающих под давлением долгового бремени, до конца 2021 года могут обанкротиться 250 компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти.

По данным Haynes & Boone, уже 17 небольших американских производителей нефти и газа с общим долгом около $14 млрд подали заявление о банкротстве в 2020 году. По оценкам аналитиков Rystad Energy, до конца года их общее число может вырасти до 73. Такая же участь в следующем году постигнет ещё 170 компаний, если цены на нефть останутся на текущем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть начали стремительно падать после развала сделки ОПЕК+ и на фоне эпидемии нового коронавируса. Так, 18 марта стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель, а цена WTI упала ниже $21 впервые с февраля 2002 года.