Рига, , 10:44 — REGNUM Министерство сообщений Латвии выдало разрешение финской национальной авиакомпании Finnair на возобновление полётов из Риги в Хельсинки. Об этом пишет 28 мая портал Diena.lv.

По данным журналистов, разрешение выдано с учётом оценки эпидемиологической обстановки в Финляндии. До этого аналогичное разрешение было выдано немецкой Lufthansa на полёты во Франкфурт и латвийской АirBaltic на рейсы в Хельсинки, Мюнхен, Берлин.

Отмечается, что латвийский Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний пока не рекомендует возобновлять авиасообщение со Швецией, Мальтой, Великобританией, Бельгией, Ирландией и Португалией.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.