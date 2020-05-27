Москва, , 08:13 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 26 мая подорожал на 1,75%, до $36,09. Фьючерсы на нефть завершили торги повышением благодаря продолжающемуся сокращению добычи нефти и росту спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дополнительная поддержка исходила от роста рискованных активов и общего ослабления американской валюты на Форекс.

Снятие ограничений во многих странах оказывает поддержку рынку нефти. Саудовская Аравия сообщила, что начнет постепенно смягчать карантинные меры 28 мая. Министр энергетики России Александр Новак сказал, что баланс на рынке восстановится уже в июне-июле.

Немецкий туристический оператор TUI заявил, что планирует возобновить полеты в конце июля. Испания заявила, что отменит обязательный двухнедельный карантин для путешественников, прибывающих из-за рубежа, начиная с 1 июля.

Сегодня, 27 мая, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $36,05. Покупатели контролируют рынок. Единственным негативным фактором для нефтяного рыка сейчас является ситуация вокруг Гонконга.

Она усиливает напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона. Если Штаты введут санкции против Китая, то под угрозой окажется торговая сделка.

Общий настрой участников рынка положительный. Ожидается дальнейший рост до $38 баррель.

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