Сеул, , 08:31 — REGNUM Управление программ оборонных закупок (DAPA) окажет в Южной Корее финансовую поддержку предприятиям оборонной отрасли, пострадавших от коронавируса, сообщает Yonhap News.

В общей сложности будет выделено 40 млрд вон (~$32,1 млн). Заявки на получение кредитов под гарантии правительства будут приниматься до 19 июня.

Отмечается, что помощь будет предоставлена тем компаниям, которые зафиксировали сокращение объёмов продаж в прошлом году.

«Мы продолжим оказывать помощь, что поспособствовать созданию рабочих мест сфере оборонной промышленности и чтобы данная сфера стала новым двигателем роста экономики страны», — отметили представители Управления программ оборонных закупок.