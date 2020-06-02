Пекин, , 22:13 — REGNUM Торговый оборот китайской провинции Хейлунцзян с Российской Федерацией в апреле 2020 года сократился на 30,2% в годовом выражении против роста на 3% в январе — марте. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики провинции Хейлунцзян.

Сокращение товарооборота с Россией связано прежде всего с ограничениями, введенными из-за коронавируса. При этом для провинции Хейлунцзян Россия является основным торговым партнером.

Основная доля (более 60%) оборота внешней торговли провинции Хэйлунцзян приходится на импорт из России, который снизился в апреле на 34,1% г/г. При этом экспорт в Россию, который в целом составляет незначительную величину (менее 10% от импорта)? увеличился в апреле на 12,9% в годовом выражении против снижения на 6,7% в январе — марте, следует из статистических данных.